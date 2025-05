ตามพรลิงค์ : สมาพันธรัฐที่โลกลืม ตอน เคดาห์ในยุคตามพรลิงค์

โดย ดร.เกียรติกำจร มีขนอน



ในปี พ.ศ.1808 ชื่อเคดาห์ปรากฏในจารึกทมิฬของพวกปาณฑัย มหาราชาจันทรภาณุอาจใช้เคดาห์เป็นที่รวมกองทัพเรือก่อนยกทัพบุกศรีลังกาในปีพ.ศ.1790 [Miksic 2010: 187] แม้ว่าสมาพันธรัฐตามพรลิงค์จะแยกตัวออกจากสมาพันธรัฐศรีวิชัย เอกสารจีนตั้งแต่ปลายราชวงศ์ซ่งอย่างสารานุกรมสือหลินกว๊างจี๊ในปีพ.ศ.1813 และเอกสารราชวงศ์หยวนอย่างบันทึกต้าเต๋อหนานไห่จื้อในปีพ.ศ.1847 และเต้าอี้จื้อเลื่อยปีพ.ศ.1892 ไม่มีชื่อเคดาห์ปรากฏในฐานะเมืองขึ้นของสมาพันธรัฐตามพรลิงค์ทั้งๆที่หลักฐานทางโบราณคดียังคงชี้ให้เห็นว่าเมืองนี้มีอยู่มาจนถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 แม้ว่าตำนานเมืองนครศรีธรรมราชจะบันทึกว่าไทรบุรี (เคดาห์) เป็นหนึ่งในเมือง 12 นักษัตรของนครศรีธรรมราชแต่ก็บันทึกเอาไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งห่างจากเหตุการณ์จริงหลายร้อยปี เคดาห์เคยเป็นเมืองขึ้นของสมาพันธรัฐตามพรลิงค์หรือไม่เป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยาก



เอกสารจีนหลังจากปลายราชวงศ์ซ่งจนถึงต้นราชวงศ์หมิงไม่เคยกล่าวถึงเคดาห์ อาจเป็นเพราะเคดาห์อยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู เมื่อเทคโนโลยีการเดินเรือของจีนก้าวหน้าขึ้น เรืออาจจะไม่แวะเคดาห์แต่แล่นตรงไปยังอาเจะห์ แต่จากหลักฐานทางโบราณคดียังคงมีการค้นพบเครื่องกระเบื้องเคลือบจีนและซากสินค้าจีนอื่นๆทำให้ต้องค้นคว้ากันต่อไปว่าทำไมเคดาห์จึงหายไปจากบันทึกของจีน อาหรับและอินเดียตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 19



เคดาห์ในยุคการแย่งชิงอิทธิพลระหว่างกรุงศรีอยุธยา มัชปาหิตและมะละกา

เมืองเคดาห์อยู่ในการช่วงชิงอำนาจระหว่างมัชปาหิตและกรุงศรีอยุธยาเมื่อบทกวีนครเขตร์คามของมปู ประพันจาได้ระบุว่าเคดาห์เป็นเมืองขึ้นของมัชปาหิตในปีพ.ศ.1908 หลังจากที่บันทึกในจารึกเลย์เดนแผ่นใหญ่ของโจฬะในปีพ.ศ.1633 และจารึกปาณฑัยในปีพ.ศ.1808 แม้ว่าหลักฐานเอกสารต่างประเทศที่บันทึกเกี่ยวกับเคดาห์จะขาดๆหายๆไปบ้างแต่หลักฐานทางโบราณคดียังคงแสดงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของนครรัฐแห่งนี้ แสดงว่าเคดาห์ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญแม้ว่าเอกสารจีนจะไม่บันทึกเอาไว้ก็ตาม แต่เคดาห์ยังคงค้าขายกับเมืองท่าต่างๆในช่องแคบมะละกา แหลมมลายูและอ่าวเบงกอลอยู่



โตเม่ ปิรึชกล่าวว่าเคดาห์อยู่นอกเขตอิทธิพลของมะละกาและเป็นเมืองประเทศราชของอยุธยา แต่ไม่ได้กล่าวถึงการที่เคดาห์เป็นเมืองขึ้นของมะละกาในช่วงสั้นๆก่อนที่โปรตุเกสจะยึดมะละกาในปีพ.ศ.2054 [Basset 1963] ประมาณปีพ.ศ.2043 ปาไซสูญเสียอิทธิพลที่เคดาห์ทำให้เคดาห์และตรังกานูไปเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา [Wake 1964; Phan-Ngam Gothamasan. 1984] ในปีพ.ศ.2017 เจ้าเมืองเคดาห์หันไปนับถือศาสนาอิสลามและขอตราตั้งว่าเป็นเมืองขึ้นของมะละกาหลังจากที่มะละการบชนะกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ หลังจากโปรตุเกสยึดมะละกาได้แล้ว โตเม่ ปิรึช นักประวัติศาสตร์โปรตุเกสและจดหมายของอุปราชเมืองกัวยืนยันว่าเคดาห์เป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา แต่เคดาห์รับเอาโครงสร้างการปกครองจากมะละกา หลักฐานอาเจะห์ยืนยันเซอจาราห์มลายูว่า ราชาเคดาห์แปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามในปีพ.ศ.2017 และเดินทางไปรับตราตั้งจากสุลต่านมาห์มูด ซยาห์ [Winstedt 1920] แต่ในขณะที่ไปมะละกายังใช้ตำแหน่งราชาแบบพุทธ-ฮินดูอยู่ บาร์บอซ่า บอกว่าเคดาห์เป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา [Barbosa 1946] โปรตุเกสโจมตีเคดาห์หลายครั้ง เช่นในปี พ.ศ.2055-2056 และปีพ.ศ.2154 และอาเจะห์โจมตีเคดาห์และจับสุลต่านสุไลมาน ซยาห์กลับไปอาเจะห์ในปีพ.ศ.2162 โดยที่กรุงศรีอยุธยาไม่สามารถทำอะไรได้ อาเจะห์ปกครองเคดาห์ถึงปีพ.ศ.2179 เมื่อเคดาห์ส่งบุหงามาสไปให้กรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง [Winstedt 1920; Na Pombejra 2011]



ความน่าเชื่อถือของตำนาน มะหรง มหาวงศ์

ราชา เบอร์เซียงที่มีเขี้ยวและกินคนในตำนานมะหรงมหาวงศ์ที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงวาทกรรมอำนาจของรัฐสุลต่านเคดาห์ประมาณปีพ.ศ.2350 ในปีพ.ศ.2364 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ยกทัพบุกเคดาห์ที่มีกำลังทหารอ่อนแอเนื่องจากเคดาห์ไม่ยอมส่งบุหงามาส ทำให้เคดาห์ต้องเขียนตำนานมะหรงมหาวงศ์เพื่อปกปิดสถานะที่เป็นประเทศราชว่าเป็นเครือญาติกับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งถือว่าแตกสาขาไปจากเคดาห์ มีเนื้อหาคลุมเครือเพื่อหาทางออกสำหรับรัฐเล็กๆซึ่งจะใช้เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ ราชา เบอร์เซียงเป็นตัวแทนของรัตนโกสินทร์ที่ถูกขับออกจากเคดาห์ [Tan 2020] ประชุมพงศาวดารฝ่ายไทยได้ย่อเรื่องตำนานมะหรงมหาวงศ์แล้วแปลเป็นภาษาไทยในหัวข้อพงศาวดารเมืองไทรบุรี [กรมศิลปากร 2545]



ตำนานมะหรงมหาวงศ์กล่าวว่าเคดาห์ก่อตั้งโดยกษัตริย์ฮินดูทรงพระนามว่ามะหรงมหาวงศ์ รัฐสุลต่านแห่งเคดาห์เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.1679 เมื่อพระองค์มหาวงศ์เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามและใช้ชื่อว่าสุลต่านมุดซาฟาร์ ซยาห์ ซึ่งขัดแย้งกับหลักฐานอาเจะห์และเซอจาราห์ มลายูซึ่งกล่าวว่าราชาเคดาห์เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามในปีพ.ศ.2017 [Winstedt 1920] ตำนานเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่าไทรบุรี (เคดาห์) เป็นหนึ่งในเมือง 12 นักษัตรของนครศรีธรรมราชที่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาแต่เปลี่ยนไปเป็นรัฐมลายูเมื่ออาณาจักรมุสลิม (มะละกาหรืออาเจะห์) รุกราน เนื้อหาในตำนานมะหรงมหาวงศ์กล่าวว่าสุลต่านมุดซาฟาร์ ซยาห์ เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามในปีพ.ศ.1679 แต่จากหลักฐานทางโบราณคดี เอกสารอาเจะห์ เซอจาราห์ มลายู เคดาห์ยังคงเป็นเมืองพุทธ-ฮินดูจนถึงพุทธศตวรรษที่ 21 [Dokras 2020] นอกจากนี้จารึกหลายแผ่นของโจฬะบันทึกว่าราชวงศ์ไศเลนทร์ประทับอยู่ที่เคดาห์อย่างน้อยจนถึงปีพ.ศ.1633 ตำนานนี้ยังขัดแย้งกับหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ว่าเคดาห์เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในแหลมมลายู ดังนั้นกษัตริย์องค์แรกที่ปกครองเคดาห์ตามตำนานนี้อาจเป็นกษัตริย์องค์แรกหลังจากราชวงศ์ไศเลนทร์สิ้นสุดลงในปีพ.ศ.1679 ใช่หรือไม่? นอกจากนี้ยังไม่กล่าวถึงการที่เคดาห์เคยเป็นเมืองขึ้นของมัชปาหิตและปาไซจึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไป



