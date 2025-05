ตามพรลิงค์ : สมาพันธรัฐที่โลกลืม ตอน เคดาห์ในยุคราชวงศ์ไศเลนทร์

โดย ดร.เกียรติกำจร มีขนอน



ในสมัยราชวงศ์ไศเลนทร์มีเอกสารจีน อาหรับและจารึกในอินเดียกล่าวถึงเคดาห์มากที่สุด บันทึกนักเดินทางชาวอาหรับและเปอร์เซียหลายเล่มกล่าวถึงเมืองเคดาห์ เช่นบันทึกกิตาบ อัล-มะซาลิก วะ อัล-มะมาลิก (ตำราเส้นทางและอาณาจักร) ของอะบู อัล-กอซิม อุมัยดุลลอฮ์ อิบนุ คุรดาษบิฮ์ ในปีพ.ศ.1413 เรียกเมืองนี้ว่ากี-หล่าห์และกล่าวว่ามีเหมืองและป่าไผ่ ในบันทึกอัคบาร์ อัศ-ศิน วะ อัล-ฮินด์ (คำบอกเล่าจากจีนและอินเดีย) ของนักเดินเรือชื่อสุไลมานในปีพ.ศ.1393-1394 เรียกเคดาห์ว่าคาลัชบาร์ และในซิลิละฮ์ อัต-ตะวาริค (สายโซ่ประวัติศาสตร์) ของอบู ซัยด์ อัล-ฮะซัน อัส-ซิรอฟีย์ ในปี พ.ศ.1486-1487 บอกว่าเคดาห์ขึ้นกับศรีวิชัย (ซาบาก) และในบันทึกมุรุจณ์ อัษ-ษะฮับ วะ มะฮาดิน อัล-เญาฮัร์ (ทุ่งทองและเหมืองอัญมณี) ของอะบู อัล-ฮะซัน อะลี บิน อัล-ฮุซัยห์ บิน อะลี หรือ อัล-มัสอูดีย์ ในปี พ.ศ.1490 สรุปว่าซาบากคือซรีซ่าและอธิบายว่าเคดาห์เป็นจุดแวะพักสุดท้ายโดยเรือไปทางทิศตะวันออกในฐานะเมืองที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีกำแพงสูง สวน และลำคลอง คาลาห์มีเหมืองดีบุกและตะกั่ว และชาวเมืองนี้เป็นชาวพุทธ [สุนิติ จุฑามาศ พ.ศ.2567] ชูชูกิและซูมิโอะ ฟูกามิสันนิษฐานว่าประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ซัน-โฝ-ฉี (สัม-พุท-เชย) ย้ายศูนย์กลางไปอยู่ที่เคดาห์บนแหลมมลายูเนื่องจากจารึกหลายแผ่นของโจฬะระบุว่ามหาราชาไศเลนทร์ประทับอยู่ที่เคดาห์ [Fukami 1987; Suzuki 2012: 146-147]



มหาราชาศรีจุฑามณีวรมะเทวะ (พ.ศ.1531-1547) พงศาวดารซ่งสือเรียกว่าพระองค์ว่า ซิ-เถี่ย-จิ่ว-ลา-มยู-เนย์-พุท-แม-เตว-แฮว (思离咮囉无尼佛麻调华ซื่อ-หลี-จู่-หลัว-อู๋-หนี่-โฝ-หม่า-เตี้ยว-หัว) และพระนามพระองค์ปรากฏในจารึกพระเจ้าราชราชาโจฬะที่ 1 ในเทวาลัยพฤหัตเทศวรที่ธันจาวูร์ พ.ศ.1587 พระองค์ขึ้นครองราชย์ที่จัมบิเป็นมหาราชาแห่งสมาพันธรัฐศรีวิชัยตามจารึกแผ่นทองแดงที่เพิ่งค้นพบเมื่อเร็วๆนี้บริเวณมัวร่าจัมบิ พระองค์ต้องเผชิญการรุกรานจากพระเจ้าธรรมวงศ์แห่งอาณาจักรเมดังในเกาะชวา ในปีพ.ศ.1533 พระเจ้าธรรมวงศ์ได้ส่งกองทัพเรือเข้ามารุกรานและพยายามโจมตีเมืองปาเล็มบังและจัมบิตลอดเวลาจนพระองค์อาจต้องย้ายไปประทับที่เคดาห์ในช่วงปีท้ายๆของการครองราชย์เพราะจารึกทองแดงเลย์เดนแผ่นใหญ่ระบุว่าราชวงศ์ไศเลนทร์อยู่ที่เคดาห์



พงศาวดารซ่งสือบันทึกว่าในปี พ.ศ.1546 มหาราชาศรีจุฑามณีวรมะเทวะทรงส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายจักรพรรดิซ่งเจิ้นจงเพื่อขอความคุ้มครองจากจีนเนื่องจากถูกอาณาจักรในเกาะชวารุกราน ทรงให้ราชทูตกราบทูลจักรพรรดิซ่งเจิ้นจงว่า สมาพันธรัฐศรีวิชัยกำลังสร้างวัดใหม่ในนครหลวงเพื่อถวายพระพรให้จักรพรรดิซ่งเจิ้นจงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ขอให้จักรพรรดิซ่งเจิ้นจงทรงพระราชทานนามวัดและพระราชทานระฆังประจำวัดด้วย จักรพรรดิซ่งเจิ้นจงทรงโสมนัสแล้วจึงทรงพระราชทานนามวัดว่า เฉิงเทียนว่านโช้ว (承天万寿) แปลว่า “วัดสวรรค์ประทานหนึ่งหมื่นปี” และพระราชทานระฆังที่มีอักษรจีนเขียนสลักอยู่ในเนื้อเหล็กแก่วัดด้วย [Heng 2009: 83; Suzuki 2012, 146] บูคารี สลาเม็ต มูลยานาและโมฮาหมัด ยามินเชื่อว่าระฆังนี้แขวนอยู่ที่วัดในมัวร่า ตากุส จารึกโจฬะหลายแผ่นที่ระบุว่ามหาราชาแห่งไศเลนทร์ประทับอยู่ที่คฑารัมหรือคะฑะหะ (เคดาห์) ดังนั้นระฆังนี้น่าจะอยู่ที่เคดาห์ ในที่สุดมหาราชาศรีจุฑามณีวรมะเทวะสิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ.1548 หลังจากที่ต้องกรำศึกกับพระเจ้าธรรมวงศ์แห่งอาณาจักรเมดังมาตลอดรัชสมัยพระองค์มีชื่ออยู่หนังสือบุซนภาษาทิเบตด้วย [Tulku & Helm 2006]



มหาราชาศรีมาราวิชโยตุงคะวรมัน (พ.ศ.1549-1559) พงศาวดารซ่งสือเรียกพระองค์ว่า-เถี่ย-แม-ลา-พเย (思离麻囉皮ซื่อ-หลี-หม่า-หลัว-ผี) และจารึกพระเจ้าราชราชาโจฬะที่ 1 ในเทวาลัยพฤหัตเทศวรที่ธันจาวูร์ พ.ศ.1587 เรียกพระองค์ว่า ซูละมานิวรมัน ในสมัยของพระองค์ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าราชราชาโจฬะที่ 1 แห่งอาณาจักรโจฬะในอินเดียตอนใต้ สมาพันธรัฐศรีวิชัยมีความสัมพันธ์อันดีกับราชวงศ์ซ่งและอาณาจักรโจฬะ



จากจารึกของพระเจ้าราชราชาโจฬะที่ 1 หรือจารึกเลย์เดนแผ่นใหญ่ภาคภาษาทมิฬ (พ.ศ.1549) กล่าวว่าพระเจ้าราชราชาโจฬะที่ 1 ยกรายได้ภาษีที่เก็บจากหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อบำรุงวัดจุฑามณีวรมะวิหารสร้างอุทิศแด่มหาราชาศรีจุฑามณีวรมะเทวะแห่งคฑารัม (เคดาห์) ที่นาคปฏินัม ณ ชายฝั่งโคโรมันเดล ในอินเดียใต้เพื่อให้ชาวพุทธใช้เป็นที่พำนักเมื่อมาศึกษาพุทธศาสนาที่อินเดียโดยจารึกว่ามหาราชาศรีจุฑามณีวรมะเทวะทรงเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ จารึก 3 หลักในวัดโฆโรศาสวมิน ที่นาคปฏินัม ธันจาวูร์ในปีพ.ศ.1557 พ.ศ.1558 และพ.ศ.1559 ยืนยันการบริจาคถึง 3 ครั้งให้กับวัดแห่งนี้ของกษัตริย์แห่งคฑารัม [Karashima & Subbarayalu 2009: 275-278] แต่ว่าจารึกเลย์เดนแผ่นใหญ่ภาคภาษาสันสกฤตกล่าวว่าพระองค์ทรงบริจาคเงินสร้างวัดแห่งนี้อุทิศให้กับพระราชบิดาของพระองค์นามว่ามหาราชาศรีจุฑามณีวรมะเทวะในปีพ.ศ.1548 [Karashima & Subbarayalu 2009: 272-275] พระเจ้าราเชนทราโจฬะที่ 1 พระโอรสของพระเจ้าราชราชาโจฬะที่ 1 ได้ขึ้นครองราชย์ในปีพ.ศ.1557 และได้ออกพระราชโองการสำหรับหมู่บ้านกล่าวถึงมหาราชาศรีมาราวิชโยตุงคะวรมันว่าเป็นทายาทของไศเลนทราวงศ์ กษัตริย์แห่งศรีวิชัยและคฑะหะในปีพ.ศ.1558 เป็นการยืนยันการบริจาคของพระราชบิดาที่อุทิศถวายแด่วัดจุฑามณีที่นาคปฏินัมในปีพ.ศ.1558 [Kulke 2009: 9]



มหาราชาศรีสงครามวิชโยตุงคะวรมัน (พ.ศ.1559-1568) ส่งศรีคุรุตัน เกสุธรรมเป็นหัวหน้าคณะทูตไปโจฬะเพื่อถวายทองคำจากจีนให้พระเจ้าราเชนทราโจฬะเพื่อคลายความระแวงจากฝ่ายโจฬะในเรื่องความขัดแย้งที่เริ่มขึ้นในปีพ.ศ.1561 ในปีพ.ศ.1562 ศรีวิชัยส่งทองไปโจฬะเพื่อสร้างวัด [Kulke 2016, 68] จารึกเลย์เดนแผ่นใหญ่ภาคสันสกฤต (พ.ศ.1562) ยืนยันการสร้างวัดพุทธที่นาคปฏินัม



ต่อมาในปีพ.ศ.1568 สมาพันธรัฐศรีวิชัยได้ขัดแย้งกับอาณาจักรโจฬะ พระเจ้าราเชนทราโจฬะที่ 1 จึงส่งกองทัพเรือในปีพ.ศ.1568 เข้าโจมตีหลายเมืองของสมาพันธรัฐศรีวิชัย เช่น ปาเล็มบัง เคดาห์ ลังกาสุกะ ตามพรลิงค์ ตักโกละ เป็นต้น และเข้ายึดเมืองเคดาห์และจับมหาราชาสงครามวิชโยตุงคะวรมันได้แล้วขังเอาไว้ที่อินเดียในปีพ.ศ.1568 จากจารึกในวัดราชราเชศวร (Rajarajesvara) ที่ธันจาวูร์กล่าวถึงการที่โจฬะโจมตีศรีวิชัยในปีพ.ศ.1568 โจฬะโจมตีศรีวิชัยเพราะศรีวิชัยขัดขวางและแทรกแซงการค้าโดยตรงระหว่างโจฬะกับจีนผ่านทางช่องแคบมะละกา จารึกธิรุกกระไดยูร์ภาษาทมิฬบอกว่าโจฬะบุกศรีวิชัยพ.ศ.1560 แต่ไม่น่าเป็นไปได้เพราะยังติดพันสงครามหลายแห่ง [Kulke 2016: 67-68] นักประวัติศาสตร์หลายท่านยังเชื่อว่าปาเล็มบังยังเป็นศูนย์กลางมากกว่าเคดาห์ทั้งๆที่จารึกโจฬะหลายหลักบอกว่ามหาราชาแห่งไศเลนทร์ประทับอยู่ที่เคดาห์ วัดจุฑามณีสร้างโดยเงินบริจาคจากมหาราชาแห่งเคดาห์ โดยจารึกที่นาคปฏินัมกล่าวถึงเคดาห์ 2 แผ่นและศรีวิชัย 1 แผ่น [Kulke 2016: 66, 70] หลักฐานอินเดียและอาหรับกล่าวว่าเคดาห์เป็น 1 ใน 2 ท่าเรือสำคัญของสมาพันธรัฐศรีวิชัยและเรียกกษัตริย์ที่คุมช่องแคบมะละกาว่าเป็นผู้ปกครองศรีวิชัยและคะฑะหะห์ [Miksic & Geok 2017]



9.6 เคดาห์ภายใต้การควบคุมของโจฬะ

จารึกโจฬะหลายแผ่นยังคงกล่าวถึงมหาราชาแห่งเคดาห์ที่ข้อร้องให้โจฬะดูแลวัดที่ศรีวิชัยสร้างขึ้นที่นาคปฏินัม [Kulke 2016: 70] ดังนั้นราชวงศ์ไศเลนทร์ใช้เคดาห์เป็นที่ประทับสุดท้ายที่ใดที่หนึ่งในหุบเขาบูจังที่เป็นสถานีการค้า แม้ว่าสมาพันธรัฐศรีวิชัยถูกโจมตีเสียหายยับเยิน มีหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการยึดครองของโจฬะในภาคใต้ของไทย มาเลเซียและเกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย โจฬะควบคุมสมาพันธรัฐศรีวิชัยได้หลังจากชนะสงครามในปีพ.ศ.1568 ซึ่งเคดาห์อยู่ภายใต้อิทธิพลของโจฬะมีหลักฐานคือซากวัดฮินดูแบบโจฬะที่นั่นซึ่งแสดงว่าอาณาจักรโจฬะเข้าควบคุมสมาพันธรัฐศรีวิชัยในระดับหนึ่ง ต่อมาเมืองเคดาห์จึงก่อกบฏขึ้นในปีพ.ศ.1611 สมาพันธรัฐศรีวิชัยจึงขอร้องให้พระเจ้าวีระราเชนทราโจฬะ (พ.ศ.1606-1613) มาปราบกบฏที่เคดาห์ โดยพระเจ้าวีระราเชนทราโจฬะปราบกบฏจนสำเร็จและกลับมาขึ้นกับสมาพันธรัฐศรีวิชัยตามเดิม (จารึกเพรุมเบอร์ พ.ศ.1613) กบฏนี้อาจต้องการปลดแอกจากอิทธิพลของโจฬะ



ในปี พ.ศ.1627 สมาพันธรัฐศรีวิชัยที่เคดาห์ส่งทูตชื่อโควินราชะเกศารีปันนาไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากุโลตุงคะโจฬะที่ 1 ที่โจฬะและในปีพ.ศ.1632-1633 มหาราชาแห่งเคดาห์ขอให้พระเจ้ากุโลตุงคะโจฬะที่ 1 ทรงออกพระราชโองการใหม่ที่โจฬะในการให้เงินสนับสนุนวัดจุฑามณีวรมะวิหารที่นาคปฏินัม [มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล พ.ศ.2535: 85] ซึ่งจากจารึกแผ่นทองแดงเล็กปัจจุบันอยู่ที่เลย์เดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ (พ.ศ.1633) กล่าวว่าพระองค์ทรงมีพระราชโองการให้ยกเว้นภาษีแก่หมู่บ้านปาลลิคันตัมที่เป็นสถานที่ปาลลิสในพุทธศาสนาซึ่งนำรายได้เป็นกัลปนาของวัดพระพุทธศาสนาซึ่งมหาราชาศรีมาราวิชโยตุงคะวรมัน ทรงสร้างพระวิหารนี้ไว้เพื่ออุทิศให้แก่มหาราชาศรีจุฑามณีวรมะเทวะหลังจากได้รับสาส์นของราชทูตจากเมืองเคดาห์ในสมาพันธรัฐศรีวิชัยที่ชื่อว่า ราชวิทยาธระศรีสมันตะและอภิมาโนชตุงคะศรีสมันตะซึ่งเป็นหลักฐานว่ามหาราชาแห่งเคดาห์เป็นพวกราชวงศ์ไศเลนทร์ หมู่บ้านทั้ง 2 แห่งมีชื่อว่า คือราเชนทราโจฬัมเปรุมปาลลิ และจุฑามณีวรมันวิหารคือราชราชาเปรุมปาลลิ [Dayalan 2019] ดังนั้นในสมัยที่โจฬะควบคุมช่องแคบมะละกาสมาพันธรัฐศรีวิชัยส่งทูตไปจีนและโจฬะจากเคดาห์ไม่ใช่ปาเล็มบังตามที่นักประวัติศาสตร์ทั้งชาวตะวันตก อินโดนีเซียและมาเลเซียส่วนใหญ่เข้าใจเพราะจารึกโจฬะหลายแผ่นระบุว่าราชวงศ์ไศเลนทร์ประทับอยู่ที่เคดาห์ไม่ใช่ปาเล็มบัง เฮงและอัลจุนีเชื่อว่าพระเจ้ากุโลตุงคะควบคุมศรีวิชัยที่เคดาห์ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 [Heng & Aljunied]



