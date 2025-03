ภูมิรัฐศาสตร์โลกแบบใหม่ที่“อียู”อาจกลายเป็น“อียับเยิน”

ปิดฉากสัปดาห์นี้...ก่อนอื่นก็คงต้องขออนุญาตชี้ชวน เชิญชวน ผู้ที่สนใจในเรื่องราวความเป็นไปของโลก ให้ลองไปอ่านข้อเขียน บทความของด็อกเตอร์ทางด้านรัฐศาสตร์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุโรปและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (The Centre for Comprehensive European and International Studies-HSE) ว่าด้วยเรื่องหรือจักรวรรดิอเมริกาใหม่-ทรัมป์-รัสเซียและจุดจบของโลกานุวัตร โลกาภิวัตน์ อะไรประมาณนั้น โดยถ้าหากไม่อยากปวดเศียรเวียนเกล้า กับการแกะภาษาปะกิต ให้ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนเกินไป ก็อาจลองคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณที่ท่านได้หยิบมาถ่ายทอดเอาไว้เป็นภาษาไทยแบบชนิดวรรคต่อวรรค ประโยคต่อประโยค รับรองว่าโอกาสที่จะได้เห็นภาพขึ้นมามั่งรางๆ น่าจะเป็นไปได้ไม่มาก-ก็น้อย...คือถ้าจะสรุปคร่าวๆ ก็คงประมาณว่า...การกลับมาของเพื่อหวังจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้ขึ้นมาอีกครั้งนั้น เอาไป-เอามาแล้ว...มันน่าจะไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แบบเดิมๆ หรือแบบตำรวจโลกแบบจ้าวโลกต่อไปอีกแล้ว แต่เป็นความยิ่งใหญ่แบบที่ต้องถอยกลับ ย้อนกลับ ไปยังยุคที่ประเทศอเมริกายังไม่ได้คิดจะแบกโลกเอาไว้บนบ่า หรือยุคปลายๆ ศตวรรษที่ 19 ยุคอดีตประธานาธิบดีโน่นเลย อันเป็นยุคที่เองก็เคยกล่าวยกย่องโดยเปิดเผย ว่าถือเป็นของอเมริกาเอาเลยถึงขั้นนั้น และด้วยแนวคิดเช่นนี้นี่เอง ที่จะทำให้ความเป็นผู้นำโลกเสรี หรือของอเมริกา น่าจะสิ้นสุด ยุติลงไปเรียบโร้ยย์ย์ย์แล้ว เช่นเดียวกับความเป็นโลกาภิวัตน์ โลกานุวัตร ภายใต้การขับเคลื่อนของทุนนิยมเสรี หรือบรรดาพวกทุนข้ามชาติทั้งหลาย ที่น่าจะถึงจุดจบตามไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้...หรือพูดง่ายๆ ว่า...อเมริกายุคกำลังค่อยๆ แปรสภาพตัวเอง ไปสู่ความยิ่งใหญ่แบบ “Isolationist” หรือแบบโดดเดี่ยวตัวเอง ไม่คิดจะครองโลก เป็นจ้าวโลกแบบเดิมๆ ต่อไปอีกแล้ว หรือยิ่งใหญ่ภายในขอบเขตอำนาจที่ตัวเองต้องการ ไม่ได้คิดจะแบกโลกทั้งโลกเอาไว้บนบ่า อันส่งผลให้ผู้ที่ถูก “ถีบทิ้ง” เป็นรายแรก เลยหนีไม่พ้นไปจาก “ตัวตลก-ตัวแทน” อย่างยูเครน และบรรดาชาติยุโรปอย่าง “อียู-อีย้วย” ทั้งหลาย ที่สร้างน้ำหนัก สร้างภาระให้กับอเมริกา จน “ทรัมป์บ้า” ไม่คิดจะรับหน้าที่เป็นคุณน้อง “คำผกา” ไม่คิดจะแบก หรือแบกไม่ไหว กันอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้...“ภูมิทัศน์แห่งภูมิรัฐศาสตร์โลก” จึงย่อมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง แบบชนิดแทบจะ “พลิกฟ้า-คว่ำดิน” เอาเลยก็ว่าได้ หรือถือเป็นการสิ้นสุด ยุติของ “โลกขั้วอำนาจเดียว” ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โลกทั้งโลกได้กลายสภาพเป็น “โลกหลายขั้วอำนาจ” ไม่ว่าจะเป็นขั้วอเมริกา ขั้วจีน ขั้วรัสเซีย หรือขั้วยุโรป ฯลฯ ที่ยังออกอาการหลงละเมอ หาทางออก-ทางไปแทบไม่ได้...แม้จะเพียรพยายามแปรสภาพตัวเองจากมาเป็นคิดจะยื้อให้ยืดเยื้อต่อไปอีกสักกี่ปีต่อกี่ปีก็แล้วแต่ คิดจะเพิ่มงบประมาณทางทหารของกลุ่มก้อนตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีก 2 เท่า คิดขยายศักยภาพอาวุธนิวเคลียร์ให้ครอบคลุมไปทั่วทั้งยุโรปโดยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาอีกต่อไป หรือคิดจะระดมทหาร เกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้นให้ได้เป็นแสนๆ ล้านๆ เพื่อเอาไว้สู้กับรัสเซียที่มีทหารนับล้าน ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้ดูเหมือน คุณอดีตรองปลัดกลาโหมอเมริกาและอดีตประธานกรรมการบริหารด้านกลาโหมสาขาอเมริกาเหนือ ที่ปัจจุบันยังเขียนโน่น เขียนนี่ ให้กับสำนักข่าวท่านก็ได้พยายามเหล่านี้ เอาไว้ในข้อเขียน บทความ เรื่องหรือที่ของหมู่เฮา นำมาแปลและเรียบเรียงในชื่อว่าและเผยแพร่ไว้ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (9 มี.ค.) ใครสนใจรายละเอียดคงไปหาอ่านได้ไม่ยาก...คือถ้าสรุปแบบสั้นๆ-ง่ายๆ ก็คือ...โอกาสที่ซึ่งคิดแปรสภาพขั้วอำนาจของตัวเองให้กลายมาเป็นเพื่อสู้กับรัสเซียโดยไม่ต้องพึ่งพาอเมริกาอีกต่อไป อาจต้องกลายสภาพเป็นภายในอนาคตเบื้องหน้า น่าจะมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ ด้วยเหตุเพราะของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแบบโดยสิ้นเชิงนั่นเอง หรือสิ่งที่เคยเรียกๆ กันว่า(Western Hemispheric) ในทุกวันนี้ มันไม่ได้หมายถึงอเมริกากับบรรดาชาติยุโรปทั้งหลาย ที่เคยยืนหยัดเคียงบ่า-เคียงไหล่ รวมกันเป็นพันธมิตรสองฟากฝั่งแอตแลนติก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้องค์กรแบบเดิมๆ อีกแล้ว แต่มันกำลังค่อยๆ แตกออกเป็น 2 ซีก 2 ขั้ว คือขั้วอเมริกากับขั้วยุโรป ที่ต่างต้องหันมาสวมรองเท้าผ้าใบคอนเวิร์ส หรือต้องอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้อีกต่อไป...และนั่นก็อาจทำให้ขั้วอำนาจอย่างจีน...ที่เคยพยายามเสนอตัวเป็นของยุโรปมาโดยตลอด อาจไม่ต้องถูกบรรดาพวกของคุณพ่ออเมริกาทั้งหลาย รวมหัวกันต่อต้านจำกัดการลงทุนจากประเทศจีน ไม่คิดจะใช้เทคโนโลยี 5G หรือไม่ยอมเปิดช่อง เปิดทาง ให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศจีนเป็นอันขาด ฯลฯ อาจต้องยอมหันไปยอมให้เงินเข้ามาปี้อะไรต่อมิอะไรภายในอาณาเขตยุโรปได้แบบคล่องเนื้อ-คล่องตัวยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็อย่างที่นักวิเคราะห์สถานการณ์โลกอย่างท่านได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนล่วงหน้านั่นแหละว่า นั่นย่อมต้องส่งผลให้อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลย...พูดง่ายๆ ว่า...การกลับมาเป็นประธานาธิบดีอเมริกันรอบใหม่ของคราวนี้ ดูจะก่อให้เกิดการมิใช่น้อย และเป็นการป่วนที่แม้ว่ารัฐบาลอเมริกันในอนาคตข้างหน้า จะไม่ใช่หรือไม่ใช่พรรครีพับลิกันอีกต่อไป แต่ด้วยการวางหมาก วางเกม เอาไว้โดยละเอียด รอบคอบ โอกาสที่รัฐบาลใหม่อเมริกาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่วางรากฐานขึ้นมาใหม่ น่าจะลำบากเอามากๆ ความสิ้นสุด ยุติของและการปรากฏตัวของอย่างเป็นที่ประจักษ์แจ้ง ชัดเจนแล้ว จึงเป็นสิ่งที่บรรดาขั้วอำนาจในแต่ละรายจะต้องหาทางประคับประคองตัวเอง ภายใต้ที่ยากจะย้อนกลับไปสู่เส้นทางเดิมๆ จึงเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแล้ว...ส่วนความพยายามที่จะทำให้ขั้วอำนาจอย่างจีน กับขั้วอำนาจอย่างรัสเซีย เกิดการแยกขั้ว แยกข้าง แบบอเมริกายุคอดีตประธานาธิบดีเคยใช้ชนิดประสบความสำเร็จมาแล้วพอสมควร แต่นั่นมันก็คงเป็นแค่เป็นฉากสถานการณ์ที่ผิดแผกแตกต่างไปจากช่วงระยะปัจจุบันและอนาคตเบื้องหน้าแบบคนละเรื่อง-คนละม้วน แม้ผู้นำอเมริกาอย่างเคยป่าวประกาศแบบตรงไป-ตรงมา ว่าจะต้องหาทางตอกลิ่มให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง 2 ขั้วอำนาจที่ว่านี้ให้จงได้!!!แต่ทั้งนั้น ทั้งนี้ ก็อย่าลืมไปเสียล่ะว่า...เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว หรือเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ปี ค.ศ. 2016 ขณะที่อเมริกาและชาติยุโรปทั้งหลาย ยังคงเพลิดเพลินเจริญใจอยู่กับความยิ่งใหญ่ เกรียงไกรของโลกตะวันตกหรือของผู้นำจีน หรือผู้ที่มีส่วนผลักดันเพื่อให้เกิดขึ้นมาให้จงได้ อย่างประธานาธิบดีท่านได้เคยเอ่ยคำพูด คำจาเอาไว้ในช่วงครบรอบ 95 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีน อย่างชนิดตรงไป-ตรงมาและชัดถ้อย-ชัดคำ โดยเฉพาะคำพูดที่ว่าหรือเอาเข้าจริงๆ แล้ว...แม้ว่าอย่างที่ท่านได้สรุปเอาไว้ แต่ด้วยการอาศัยมุมมองแบบของผู้นำอเมริการายใหม่อย่างโอกาสที่จะตอกลิ่มแยกจีนออกจากรัสเซียมันคงไม่น่าจะกันสักเท่าไหร่นัก เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของขั้วอำนาจ หรือของผลประโยชน์ประเทศหนึ่ง-ประเทศใดแต่เพียงเท่านั้น แต่มันเป็นเรื่องของโลกทั้งโลก ที่มิอาจหวนกลับไปสู่เส้นทางเดิมๆ ได้อีกต่อไปแล้ว...นั่นแล...