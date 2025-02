ผู้อยู่เบื้องหลัง“ทรัมป์บ้า”อย่าง“Elon Musk”อันตรายกว่าที่คิด!!!

ไม่ว่านิตยสารที่ทำเป็นงงๆ...ว่าจะยังจะประกอบธุรกิจอยู่อีกหรือ? จะหยิบเอาคนใกล้ชนิดสนิทสนมกับตัวเอง อย่างมาขึ้นปกนั่งเต๊ะท่าถือถ้วยกาแฟอยู่ในเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ จะเพื่อยุให้แตกกับหรือเพราะด้วยความเจ้าของบริษัทและเป็นการส่วนตัว ฯลฯ แต่คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า บุคคลผู้นี้ชักจะยิ่งเข้าไปทุกที ดังนั้น...ปิดท้ายสัปดาห์นี้ คงต้องขออนุญาตไปทำความรู้จักคุ้นเคยให้ลึกๆ ลงไปอีกสักนิด...คือถ้าใครมีโอกาสได้อ่านข้อเขียนบทความของนักเขียนอาวุโสของเว็บไซต์ที่เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอยู่หลายต่อหลายเล่มด้วยกัน ที่ได้ร่ายเรียงบทความชิ้นล่าสุดชื่อว่า“ทรัมป์บ้า” รายนี้ เพื่อเข้ามาช่วยให้อเมริกาเอาชนะสงครามนิวเคลียร์ในท้ายที่สุด อะไรประมาณนั้น ไม่ว่าจะจริง-ไม่จริง น่าเชื่อ-ไม่น่าเชื่อ แต่ยังไงๆ...คงมิอาจปฏิเสธถึงความของผู้นี้ได้อีกต่อไป ที่ไม่เพียงแต่หอบเงิน-หอบทอง มาช่วยหาเสียงเลือกตั้งนับเป็นร้อยๆ ล้านดอลลาร์ จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายใหญ่และนายใหม่แห่งกระทรวงหรือเท่านั้น แต่โดยบทบาทและขีดความสามารถของบุคคลผู้นี้โดยเฉพาะต่อเรื่องความเชี่ยวชาญในด้านอวกาศ ดาวทง ดาวเทียม ระบบเรดาร์จีพีเอส ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้ยังทำให้ข้อสมมติฐาน ข้อสันนิษฐาน ของนักเขียนอย่างออกจะมีอยู่บ้างตามสมควร ส่วนใครที่อยากรู้ในรายละเอียดน่าจะไปหาอ่านได้โดยไม่ยาก...แต่โดยสรุปคร่าวๆ แล้ว...การต่อสาย เชื่อมโยง ระหว่างกับน่าจะหนีไม่พ้นที่ต้องผ่านบุคคลรายหนึ่ง ที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทเหนียวแน่น หนึบหนับ กับมาตั้งแต่ยังไม่มีเงิน-มีทองนับเป็นพันล้าน หมื่นล้านดอลลาร์ และยังเป็นผู้ที่แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยด้านการป้องกัน-วิจัยและวิศวกร (Under Secretary of Defense for Research and Engineering) ในครั้งที่เป็นประธานาธิบดีสมัยแรก หรือช่วงปี ค.ศ. 2018 นั่นคือหรือที่เรียกย่อๆ ว่านั่นเอง อันเป็นผู้ที่เคยร่วมเดินทางกับไปรัสเซีย เพื่อหวังจะไปซื้อจรวดมาตั้งแต่โลกสังคมนิยมอย่างสหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลงไปแล้วนั่นแหละ หรือในช่วงปี ค.ศ. 2002 โน่นเลย...แม้ว่าจะไม่ได้อะไรติดมือกลับมา แต่ด้วยสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดระหว่างคนทั้งสองที่หลงใหล คลั่งไคล้ ในเรื่องเทคโนโลยีอาวุธและอวกาศด้วยกันทั้งคู่ โดยเฉพาะนั้น ถึงกับเคยส่งข้อเขียน บทความเรื่องหรือการยุติความไม่มั่นคงจากการถูกโจมตีได้ง่ายๆ ด้วยขีปนาวุธข้ามทวีปต่ออเมริกาอะไรประมาณนั้นไปลงในวารสารของพวก(Neo-conservative) หรือมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ก็เลยทำให้ความคิด-ความอ่านทำนองนี้หรือทำให้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารในองค์การสำรวจอวกาศรวมทั้งบริษัทที่แม้จะเป็นบริษัทเอกชนแต่เป็นที่รับรู้ รับทราบ ว่าได้เงินลงทุนมาจากหน่วยงานข่าวกรองของอเมริกานั่นเอง และนั่นเท่ากับถือเป็นการแผ้วทาง ถางทางให้กับเพื่อนสนิทอย่างไปในตัว หรืออย่างที่นิตยสารถึงกับเคยสรุปไว้ว่า...อะไรทำนองนั้น...เพราะบริษัทของนั้น...ต้องเรียกว่าถูกอุ้มชูฟูมฟัก โดยความช่วยเหลือของที่ถือเป็นคนของมาโดยตลอด ชนิดแม้แต่แยกบางหน่วยงานออกไปตั้งเป็นบริษัทอิสระอย่างบริษัทนอกจากผู้บริหารของบริษัทใหม่แห่งนี้จะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของไปด้วยกันทั้งนั้น แต่หนึ่งในสองของที่ปรึกษาบริษัท ก็คือผู้นี้นี่เอง อีกทั้งยังช่วยป้อนงานสำคัญๆ ให้กับเช่นการพัฒนาจรวดขององค์การมูลค่า 396 ล้านดอลลาร์ ช่วงปี ค.ศ. 2006 หรือช่วงที่ทั้งบริษัทและกำลังเจอปัญหาการเงิน-การทอง การได้รับงานจากองค์การมูลค่าถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ในช่วงนั้นแบบพอดิบ พอดี เลยทำให้พอได้รอดปากเหยี่ยว-ปากกา หรือยังคงไปก่อนกำหนดการ ชนิดถึงกับส่งผลให้ต้องตั้งชื่อลูกชายตัวเองว่าเอาเลยถึงขั้นนั้น...พูดง่ายๆ ว่า...บริษัทของก็แทบไม่ได้ต่างอะไรไปจากบริษัทค้าอาวุธรายใหญ่ๆ ของอเมริกาอย่างหรือฯลฯ ทำนองนั้น คือมีความใกล้ชิดติดพันกับหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐฯ โดยเฉพาะมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก แม้แต่ดาวเทียมของบริษัทก็ถือเป็นที่ช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถเล่นงาน โจมตีพื้นที่ต่างๆ ของรัสเซียจนตราบเท่าทุกวันนี้ หรือ(tungsten slug) ที่ถูกผลิตโดยบริษัทในเครือข่ายของอย่างบริษัทก็เคยถูกชี้แนะ ชี้นำ โดยว่าสามารถเอาไว้ใช้ยิงสกัดกั้นจรวดของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล...หรือเมื่อปีที่แล้วนี่เอง...เคยแสดงความเชื่อมั่นถึงขั้นว่าผู้นี้นี่เองคือผู้ที่สามารถแก้ปัญหาภัยคุกคามนิวเคลียร์จากจีนได้สบายๆ โดยเฉพาะการอาศัยดาวเทียมราคาถูกๆ มูลค่าไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ (microsatellites) ขึ้นไปโคจรบนอวกาศได้ถึง 1,000 ดวงรอบโลก เพื่อช่วยการติดตาม เชื่อมต่อและสกัดกั้น จรวดนิวเคลียร์จากอิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย หรือจีน ได้ไม่ยาก ยิ่งถ้าหากแปรสภาพพื้นที่อวกาศโดยเฉพาะบริเวณดาวอังคาร ให้เป็นฐานยิงขีปนาวุธด้วยแล้ว ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้หรือกลายเป็นที่ปลอดจากภัยคุกคามนิวเคลียร์ ไม่ต้องกังวลต่อการตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ โดยมหาอำนาจอื่นใดอีกต่อไป แต่ยังทำให้อเมริกาสามารถดำรงความเป็นต่อไปตราบชั่วกัลปาวสาน ด้วยเหตุเพราะอันเนื่องจากอาวุธนิวเคลียร์ที่เคยมีอยู่นับเป็นทศวรรษๆ ได้ถูกทำลายลงไปด้วยความก้าวหน้า ก้าวไกล ของเทคโนโลยีทางอวกาศของสหรัฐฯ นั่นเอง...