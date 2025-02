ระหว่าง“ทรัมป์ป่วนโลก”กับ“ป่วนอเมริกา”อย่างไหนน่ากลัวกว่ากัน!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...คงต้องขออนุญาตชี้ชวน เชิญชวน ให้ลองไปถึงของไม่ว่าในฐานะหรือในฐานะว่าไปๆ-มาๆ แล้ว ระหว่างการกับอย่างไหน? ที่น่าจะหนักหนา-สาหัส น่าจะขนหัวลุก-ขนคอตั้งมาก-น้อยไปกว่ากัน!!!เพราะไม่เพียงแต่บรรดาเท่านั้น ที่ต้องตกตะลึง อ้าปาก-ตาค้าง กับต่างๆ ของผู้นำอเมริการายนี้ ไม่ว่าการคิดจะยึดแคนาดาเอามาเป็นรัฐที่ 51 ของอเมริกา ยึดเกาะกรีนแลนด์จากเดนมาร์ก ยึดคลองปานามาเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับโครงการของคุณพี่จีน แต่ล่าสุด...ยังคิดจะผนวกดินแดนฉนวนกาซา มาตุภูมิแห่งสุดท้ายของบรรดาชาวปาเลสไตน์ที่หวังจะสร้างชาติ-สร้างประเทศ เคียงคู่กับผู้ที่เคยยึดดินแดนตัวเองไปตั้งเป็นประเทศอิสราเอลมาก่อนหน้านั้น ไม่วันใด-วันหนึ่งให้จงได้ แต่กลับจะถูกคิดเอาพื้นที่ดังกล่าวไปแปรสภาพเป็นไปโน่น พร้อมคิดกวาดคิดเสือกไสไล่ส่งชาวปาเลสไตน์ ให้ไปซุกอยู่ใต้พรมในประเทศอียิปต์ จอร์แดน กันแทนที่...แม้ว่าจะโดนจากโลกทั้งโลกเอาเลยก็ว่าได้ ไม่ว่ามหาอำนาจคู่แข่งอย่างคุณพี่จีน คุณน้ารัสเซีย โลกอาหรับทั้งแผง สหประชาชาติ และแม้แต่พันธมิตรในยุโรปอย่างสเปน ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ ฯลฯ ที่ต่างออกโรงมาปฏิเสธ คัดค้าน แบบหัวเด็ดตีนขาด แต่ดูเหมือนว่า...บรรดาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้สึก-รู้สาต่อมากมายสักเท่าไหร่นัก ตรงกันข้าม...กลับหันไปสวนกระแสด้วยการประกาศศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ที่คิดออกหมายจับของตัวเอง อย่างผู้นำอิสราเอลชนิดอะไรประมาณนั้น ด้วยบรรดาในลักษณะเช่นนี้ จึงหนีไม่พ้นย่อมนำไปสู่รายการกันเห็นๆ...แต่ก็นั่นแหละ...ภายในอเมริกาเอง ความตื่นตระหนกโตะ-จาย-โหมะ-เลย ต่อของรวมทั้งผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนม อย่างเจ้าของและเว็บไซต์ก็ใช่ว่าจะน้อยกว่าบรรดาชาวโลกทั้งหลายซะเมื่อไหร่ ไม่ว่าจากกรณีหันไปกระทืบองค์กรช่วยเหลือพัฒนาของตัวเองอย่างหรือที่เคยถูกใช้เป็นในการแทรกซึม แทรกแซง บรรดาประเทศต่างๆ ให้ต้องตอบสนอง ต้องเป็นให้กับอเมริกามานานแสนนาน มีงบประมาณก้อนเบ้อเร่อในแต่ละปี หรือในปี ค.ศ. 2023 ก็กำเม็ดเงินภาษีอากรของชาวอเมริกันไว้ถึง 60,000 ล้านดอลลาร์เอาเลยถึงขั้นนั้น โดยจะนำเอาเงินจำนวนนี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูก-ไม่ต้อง จนแทบไม่ต่างไปจากดังที่ได้เปรียบเทียบ เปรียบเปรยเอาไว้ หรือเอาไปที่เอียงไปทางพวกพรรคเดโมแครตและฝ่ายซ้ายทั้งหลาย ไม่ว่าฯลฯ อย่างที่ถึงกับให้คำเรียกขานว่าเป็นอะไรทำนองนั้น...แถมยังหันไปเล่นงานพวกถึงขั้นคิดจะส่งบรรดานักโทษประเภททั้งหลาย ไปติดคุกหรือไปเป็นเหยื่อบรรดานักโทษชาย ชนิดพวกในแต่ละราย ต่างไปด้วยกันทั้งสิ้นทั้งพวงอีกทั้งพยายามเดินหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานต่างๆ ของอเมริกาให้ได้ตามเป้าหมายของนายใหญ่และนายใหม่ แห่งกระทรวงหรือที่ว่ากันว่าสามารถลดได้ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์เอาเลยถึงขั้นนั้น จนเกิดการบรรดาพนักงานหน่วยงานต่างๆ ในอเมริกานับล้านๆ คน...ฯลฯอะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่เอง...ที่ทำให้บรรดาอเมริกันชนจำนวนมิใช่น้อย ถึงกับออกมาในเมืองต่างๆ ของแต่ละรัฐ ไม่ว่าแคลิฟอร์เนีย มินนิโซตา มิชิแกน เทกซัส วิสคอนซิน อินเดียนา จอร์เจีย แมสซาชูเซตส์ เพนซิลเวเนีย แอริโซนา ฯลฯ เผลอๆ...หนักเสียยิ่งกว่า การประสานมือ-ประสานตีน ระหว่างคุณน้องหรือบ้านเราเอาเลยก็ไม่แน่ หรือถึงขั้นที่เลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียออกมาป่าวประกาศรณรงค์ทำบรรดาชาวแคลิฟอร์เนีย เพื่อที่จะแยกรัฐแคลิฟอร์เนียออกจากประเทศอเมริกา หรือแบบเดียวกับของอังกฤษแยกตัวจากอียู ภายในปี ค.ศ. 2028 ไม่เกินไปกว่านั้น อันนี้...ยิ่งต้องเรียกว่าไปไกล ไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มี ยิ่งเข้าไปทุกที...ด้วยเหตุนี้นี่เอง...เลยคงต้องลองหันมาดูว่า ระหว่างการกับของเอาไป-เอามาแล้ว อะไรมันจะหนักหนา-สาหัสมาก-น้อยไปกว่ากัน เพราะสำหรับการหลายสิ่งหลายอย่าง มันอาจดูมีน้ำหนัก หรือดูอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ไม่ว่าการล้างบางองค์กรที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดัน บีบบังคับ ใครต่อใครทั่วทั้งโลกมาโดยตลอด การคิดเล่นงานพวกที่ทำมาหากินกับอุตสาหกรรมอาวุธอเมริกามานานแสนนาน หรือการเหนี่ยวรั้งพวกไม่ให้จนเกินไปแม้บางครั้งอาจดูดุเดือด รุนแรง เหี้ยมเกรียม เกินไปสักหน่อย อย่างการจับผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองใส่ก่อนถีบกลับไปยังประเทศต้นทาง หรือเอาไปขังคุกหฤโหดกวนตานาโม...แต่นั่น...ต้องถือเป็นเวร-เป็นกรรมของบรรดาอเมริกันชนทั้งหลาย ที่ต้องแบกรับไปตามแบบการปกครองที่นักเขียนชาวอังกฤษ อย่างเคยให้คำนิยามไว้ก่อนหน้านั้นนั่นแหละว่า “หรืออะไรประมาณนั้น...แต่สำหรับการนี่สิ!!! ที่ผู้ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รู้อีโหน่-อีเหน่ ไม่ได้ร่วมกระทำเวร-กระทำกรรมกับอเมริกาเอาเลยแม้แต่น้อย แต่หนีไม่พ้นต้องรับเวร-รับกรรม อันเนื่องจากการกลับมาผงาดของในฐานะประมุขโลก จ้าวโลก กันอีกครั้ง ไม่เพียงแต่การคิดจะใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานไม่ว่ามิตรหรือศัตรูแคนาดา เม็กซิโก จีน อียู กลุ่มประเทศฯลฯ ที่ส่งผลให้ย่อมหนีไม่พ้นต้องปั่นป่วนตามไปด้วย และยังเป็นตัวบ่อนทำลายธุรกิจห่วงโซ่อุปทาน ให้แตกสลาย ขาดสะบั้น ชนิดต่อไม่ติดกันไปอีกนาน แถมยังมีส่วนทำลายกฎ-ระเบียบ-กติกาขั้นพื้นฐาน ที่โลกทั้งโลกเคยยึดถือให้ต้องล้มคว่ำคะมำหงายเอาดื้อๆ ไม่ว่าการเห็นดี เห็นงามกับการชาวปาเลสไตน์ของอิสราเอล การในการยึดเอาดินแดนที่ถูกกองทัพอิสราเอลล้างผลาญจนกลายเป็นซากปรักหักพัง มาตกแต่ง ต่อยอด ตามแบบนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเพื่อให้เป็นคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศ ถอนตัวจากองค์กรองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ฯลฯแต่ที่น่ากลัวเอามากๆ...ก็คือการคิดรื้อฟื้นระบบอาวุธที่แบบสุดๆ หรือการคิดจะแปรสภาพอวกาศให้กลายเป็นสนามรบ อันจะทำให้ของอเมริกา ไม่ได้ต่างอะไรไปจากโครงการที่เคยถูกล้มเลิกไปแล้วนั่นเอง หรืออย่างที่ได้ไปฟุ้งเอาไว้ที่โรงเรียนเวสต์ พอยต์ (The United States Military Academy) เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นแหละว่า การคิดที่จะปรับปรุงระบบการทำสัญญาผลิตอาวุธกับบรรดาพวกอุตสาหกรรมอาวุธทั้งหลาย ถึงขั้นยกเลิกสัญญาผลิตอาวุธมูลค่า 420 ล้านดอลลาร์ภายในชั่วเวลา 80 ชั่วโมง หลังจากได้ตั้งศูนย์กลางการทำสัญญาโดยเฉพาะ (A Central Contracting Arm) ขึ้นมารองรับนั้น ก็เพื่อหวังที่จะเปลี่ยนแปลงอาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพอเมริกาที่เป็นอาวุธขนาดเล็ก ราคาแพง ให้กลายมาเป็นอาวุธที่ร้ายแรงและถูกแสนถูก หรือ...หรือเอาเข้าจริงๆ แล้ว...มันคงไม่ได้หวังจะรื้อทำลาย ดีพสต่ง ดีพสเตท อะไรกันมากมาย แต่เพื่อคิดจะเปลี่ยนอเมริกาให้กลับมาให้อีกต่อไปให้จงได้!!! นั่นแล หรืออย่างที่นักคิดรัสเซีย ผู้อำนวยการสโมสรเขาได้สรุปถึงการรื้อทิ้ง ทำลาย องค์กรของอเมริกาเองเอาไว้นั่นแหละว่า ในเมื่อการหันไปใช้วิธีแบบชนิดไม่ต้องเสียเวลาดังเช่นการข่มขู่ที่จะยึดคลองปานามา เป็นต้น สามารถส่งผลได้ดีกว่าการเสียเงิน-เสียทองไปให้กับการแทรกแซง แทรกซึมตามแบบฉบับเก่าๆ องค์กรที่ว่านี้จึงแทบไม่ได้มีอีกต่อไป หรือบรรดาทั้งหลายของนั้น ล้วนแต่ตั้งอยู่บนความคิด ความเชื่อ ขั้นพื้นฐานว่า..อย่างมิมีวันผันแปรไปเป็นอื่นนั่นเอง...และผู้ที่ให้คำอธิบายขยายความถึงความอยาก ความกระหาย ตามแบบฉบับของเอาไว้น่าคิด น่าสะกิดใจ เอามากๆ ก็คงหนีไม่พ้นไปจากรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียอีกนั่นแหละ ที่ได้ให้สัมภาษณ์นิตยสารเมื่อช่วงวันอังคารที่แล้ว (4 ก.พ.) ว่าถ้อยคำ หรือนโยบายที่เรียกว่านั้น ไปๆ-มาๆ แล้ว...คงไม่ได้ต่างไปจากคำว่า(Germany above all) หรือที่เคยถูกเปล่งจากปากของอดีตผู้นำลัทธินาซีแห่งเยอรมนี อย่างนั่นเอง แต่การหันมายอมรับว่าโลกได้เปลี่ยนไปเยอะแล้ว มหาอำนาจหลายรายได้ปรากฏตัวให้เป็นข้อพิสูจน์ ยืนยัน ถึงความเป็นอย่างเป็นที่ประจักษ์ นี่จึงเป็นวิถีทางเดียวเท่านั้น...ที่พอจะช่วยให้โลกทั้งโลกสามารถหรือพอได้สงบ ร่มเย็น มีโอกาสได้เจอะเจอขึ้นมาได้มั่ง...