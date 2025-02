MOU 2544 แผนรีบจนเขียน “ทิศผิด” ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอดีตสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ได้เขียนบทความต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา หรือ MOU 2544 ถึง 2 บทความต่อเนื่องกันคือวันที่ 19 มกราคม 2568 และ วันที่ 28 มกราคม 2568บทความชิ้นแรกนั้นได้กล่าวถึงความผิดพลาดของข้อความในแผนที่ MOU 2544 และบทความที่สอง ได้วิเคราะห์ข้อดีเก๊ MOU 2544 ถึง 7 ประการ จึงเห็นว่า บทความทั้ง 2 ชิ้นนี้มีคุณค่าทางความรู้เพื่อยกเลิก MOU 2544 ในวันข้างหน้า จึงขอนำบทความของดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ทั้ง 2 ชิ้นนี้มาเผยแพร่ในบทความเดียวดังต่อไปนี้สำหรับบทความแรกที่ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นำเสนอในวันที่ 19 มกราคม 2568 นั้นมีเนื้อหาดังต่อไปนี้MOU 2544 ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลในไหล่ทวีป โดยได้กำหนดกรอบและกลไกในการเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งความตกลงร่วมกันในการปักปันเขตแดนและการใช้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลดังกล่าว ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามรับรองเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2544 นั้น มีข้อสังเกตที่สำคัญสำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวดังนี้1)การจัดทำ MOU 2544 เป็นไปอย่างเร่งรีบ รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ได้จัดให้มีการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของไทยและกัมพูชาที่เสียมราฐเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2544 ซึ่งนำไปสู่การจัดทำ MOU 2544 และต่อมา ดร.สุรเกียรติ์เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น และนายซก อัน รัฐมนตรีอาวุโสและประธานการปิโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชาในขณะนั้น ได้ลงนามรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ กรุงพนมเปญ ในระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายทักษิณ ชินวัตร จะเห็นว่าใช้เวลาเพียงแค่ราว 4 เดือนในการจัดทำ MOU 2544 ซึ่งบ่งบอกถึงการรีบเร่งในการจัดทำMOU 2544 โดยอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาเข้ามาเกี่ยวข้อง2) กรอบการเจรจาตาม MOU 2544 ได้เปลี่ยนท่าทีในการเจรจาของไทยต่อปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชาไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และทำให้ไทยเสียเปรียบในการเจรจากรอบการเจรจาตาม MOU 2544 มีผลทำให้กัมพูชาไม่ต้องปรับเส้นเขตไหล่ทวีปที่ตนอ้างสิทธิในบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนที่อยู่ใต้เส้นละติจูด 11o เหนือ ให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 ซึ่งทั้งกัมพูชาและไทยเป็นภาคี และกฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถใช้การปรับเส้นเขตไหล่ทวีปที่ตนอ้างสิทธิในบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนที่อยู่เหนือเส้นละติจูด 11° เหนือ ซึ่งกัมพูชาแทบจะไม่ได้พื้นที่ไหล่ทวีปเลยในส่วนนี้มาใช้เจรจาต่อรองในส่วนของพื้นที่พัฒนาร่วม (JDA) ที่อยู่ใต้เส้นละติจูด 11° เหนือ3) MOU 2544 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 178 ถ้าพิจารณาเฉพาะตัว MOU 2544 เองในขณะที่จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 224ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอำนาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา จึงไม่ต้องให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามรับรอง และไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 178แต่หากพิจารณาว่าเมื่อการดำเนินการเจรจาตามกรอบและกลไกของ MOU 2544 เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว จะได้มาซึ่งร่างความตกลงระหว่างสองฝ่าย เมื่อได้ร่างความตกลงร่วมดังกล่าวแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะต้องนำร่างดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายภายในของแต่ละฝ่ายเพื่อผ่านความเห็นชอบก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ลงนามรับรองร่วมกัน ซึ่งความตกลงนี้มีความชัดเจนว่าเป็นหนังสือสัญญาที่เข้าข่ายตามมาตรา 178 ดังกล่าว เนื่องจากเป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และเป็นหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ความตกลงร่วมดังกล่าวจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภานอกจากนี้ ยังต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาดังกล่าวตามมาตรา 178 วรรคสี่ด้วย4) การยกเลิก MOU 2544 ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถกระทำได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากกัมพูชา MOU 2544 ถือว่าเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ในการที่ไทยซึ่งเป็นรัฐคู่สัญญาจะบอกเลิก MOU 2544 กับกัมพูชาซึ่งเป็นรัฐคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนี้ MOU 2544 ไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการถอนตัวระบุไว้หากพิจารณาอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) ในส่วนที่ 5 (Part V) หมวดที่ 3 (Section 3) การยกเลิกและการระงับชั่วคราวของการใช้สนธิสัญญา (Termination and Suspension of the Operation of Treaties) จะพบว่าไม่มีช่องทางใดที่จะใช้ยกเลิก MOU 2544 ได้เลยหากไม่ได้รับความยินยอมจากกัมพูชากัมพูชาเองก็ไม่เคยทำการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงต่อ MOU 2544 หรือแม้ไทยจะอ้างพฤติการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก (a fundamental change of circumstance) ตามข้อ 62 ของอนุสัญญาดังกล่าว ก็ไม่น่าจะรับฟังได้ แม้ทั้งไทยและกัมพูชาไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเวียนนา แต่ข้อกำหนดดังกล่าวของอนุสัญญานี้เมื่อพิจารณาเบื้องต้นแล้วน่าจะเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นหลักแห่งการถือปฏิบัติโดยทั่วไป หรือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งอารยะประเทศรับรอง ซึ่งส่งผลให้ไทยและกัมพูชาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวนั้นด้วยอยู่ดี[1]นอกจากนั้น ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ยังได้เขียนอีกบทความหนึ่งว่าด้วยเรื่องการหักล้างข้อมูลของคนที่อ้างว่า MOU 2544 มีประโยชน์ดังนี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ผู้ลงนามรับรอง MOU 2544 ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้ให้ข้อดีของการจัดทําMOU 2544 ไว้ 7 ข้อในหนังสือชื่อที่พิมพ์เมื่อปี 2553 จึงขอสรุปข้อดีดังกล่าวซึ่งมักถูกกล่าวอ้างอยู่บ่อยๆ พร้อมทั้งให้ความเห็นและชี้ให้เห็นถึงข้อเสียที่อาจมีในแต่ละข้อไปพร้อมกัน ดังนี้1) MOU 2544 มีข้อดีทําให้เกิดกรอบและกลไกสําหรับการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการปักปันเขตแดนในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนเหนือเส้นละติจูด 11° เหนือ (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนส่วนบน”) และการพัฒนาพื้นที่ร่วมในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนใต้เส้นละติจูด 11° เหนือ (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนส่วนล่าง”) โดยการเจรจาหาข้อสรุปดังกล่าวยังไม่มีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย2) MOU 2544 มีข้อดีทําให้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาแบบสันติวิธี สําหรับปัญหาการอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปิโตรเลียมอันสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าและนําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง3) MOU 2544 มีข้อดีทําให้มีการผูกประเด็นการเจรจาเรื่องการปักปันเขตแดนในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนส่วนบน และการพัฒนาพื้นที่ร่วมในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนส่วนล่างให้ทั้งสองเรื่องแยกต่างหากจากกันมิได้ ซึ่งเป็นผลดีเนื่องจากกัมพูชาให้ความสําคัญกับการพัฒนาร่วมมากกว่าการปักปันเขตแดน โดยเป็นการอาศัยความต้องการของกัมพูชาในการเร่งรัดการเจรจาพื้นที่พัฒนาร่วมในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนตอนล่าง เป็นประโยชน์ในการผลักดันให้เจรจาเพื่อปักปันเขตแดนในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนตอนบนมีความคืบหน้าเพื่อให้ตกลงกันได้โดยเร็ว นอกจากนี้แม้จะตกลงกันได้ในส่วนพื้นที่พัฒนาร่วม แต่ก็ไม่สามารถรีบดําเนินการให้มีผลผูกพันกันได้เนื่องจากต้องตกลงในส่วนการปักปันเขตแดนให้ได้ก่อนด้วยดังนั้น การผูกประเด็นการเจรจาให้ทั้งสองเรื่องแยกต่างหากจากกันมิได้ มีผลที่เป็นคุณต่อกัมพูชามากกว่าไทย โดยก่อนทํา MOU 2544 กัมพูชาอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถต่อรองอะไรได้มากเพราะกัมพูชากําหนดเส้นเขตไหล่ทวีปของตน โดยไม่เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 และหลักกฎหมายระหว่างประเทศใดๆ แต่เมื่อทํา MOU 2544 แล้ว พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนส่วนล่างไม่มีประเด็นที่จะต้องอ้างอิงอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 และหลักกฎหมายระหว่างประเทศใดอีกต่อไป ในขณะที่พื้นที่อ้างสิทธิส่วนบนซึ่งเป็นส่วนที่กัมพูชาแทบจะไม่ได้พื้นที่อะไรเลยอยู่แล้วหากอิงตามอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ แต่กัมพูชากลับสามารถใช้การเจรจาในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนส่วนบนมาเป็นประโยชน์สําหรับการเจรจาต่อรองกับไทยในพื้นที่อ้างสิทธิส่วนล่างได้4) MOU 2544 มีข้อดีในการยืนยันว่ากัมพูชายินยอมถอนการเรียกร้องสิทธิเหนือเกาะกูด เนื่องจากในแผนที่แนบท้าย MOU 2544 เส้นที่ลากจากฝั่งไปยังเกาะกูดนั้นอ้อมหลบไปตามขอบตอนล่างของเกาะกูด ไม่ได้ลากตัดผ่าเกาะกูด อัน เป็นการยอมรับอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดยิ่งไปกว่านั้นสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ค.ศ. 1907 ยังได้ระบุไว้ชัดเจนในข้อ 2 ว่านอกจากนี้ ไทยยังได้สร้างกระโจมไฟที่ปลายด้านใต้ของเกาะกูดอันแสดงถึงอํานาจอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดตั้งแต่ปี 2517 อีกทั้งบนเกาะกูดมีเฉพาะคนไทยอาศัยอยู่ รวมทั้งมีทหารไทยประจําการอยู่ทางตอนใต้ของเกาะกูด จึงเป็นที่ชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยอย่างไม่มีข้อสงสัย จึงไม่มีประเด็นใดที่ต้องเจรจาต่อรองกับกัมพูชาเกี่ยวกับสิทธิเหนือเกาะกูดดังนั้น หากไทยไปยอมให้แผนที่แนบท้าย MOU 2544 มีการลากเส้นตัดผ่าเกาะกูดก็จะเป็นเรื่องแปลกและไม่ถูกต้อง ดังนั้นการไม่มีการลากเส้นตัดผ่าเกาะกูดจึงถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่สิ่งที่จะถือว่าเป็นข้อดีของ MOU 2544 ได้5) MOU 2544 มีข้อดีทําให้กัมพูชายอมรับอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกถึงการอ้างสิทธิในไหล่ทวีปของไทยตามที่ได้ประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2516 นอกจากนี้ ยังทําให้กัมพูชายอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรอีกว่าการอ้างสิทธิทางทะเลของไทยจะไม่ถูกกระทบไม่ว่าการดําเนินการตาม MOU 2544 จะมีผลออกมาอย่างไร ซึ่งเป็นข้อป้องกันสิทธิของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ6) MOU 2544 มีข้อดีทําให้การเจรจาเพื่อปักปันเขตแดนในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนส่วนบนต้องกระทําตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ส่งผลให้ทั้งไทยและกัมพูชาในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ต้องผูกพันตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ7) MOU 2544 มีข้อดีทําให้มีการเจรจาการพัฒนาร่วมสําหรับพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนส่วนล่าง ซึ่งหากสามารถเจรจาได้ข้อยุติเร็วและสามารถนําเอาทรัพยากรปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ไทยจะได้รับประโยชน์อย่างมากเนื่องจากไทยมีความต้องการด้านพลังงานและมีความพร้อมในการสํารวจและขุดเจาะปิโตรเลียมนับเป็นบทความที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และมีน้ำหนักว่า ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรจะแสดงความกล้าหาญในการยกเลิก MOU 2544 ด้วยข้อดีเก๊ทั้ง 7 ประการ โดยอาจเริ่มต้นจากการยกเลิกแผนที่ใน MOU 2544 ที่รีบมากจนเขียน “ทิศผิด ”ลงในแผนที่ จนไม่สามรถบังคับใช้ได้จริงด้วยความปรารถนาดีปานเทพ พัวพงษ์พันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันอออกมหาวิทยาลัยรังสิตอ้างอิง[1] ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม, แฉอีก “แม้ว” เร่งทำ MOU44 จนเขียนผิด เปลี่ยนท่าทีฝ่ายไทยสิ้นเชิง-เอื้อเขมร, ผู้จัดการออนไลน์, 19 มกราคม 2568https://mgronline.com/politics/detail/9680000005776[2] ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม, ชำแหละ 7 ข้อดีเก๊ MOU44 ไม่ดีจริงตาม “สุรเกียรติ์” ชอบอ้าง, ผู้จัดการออนไลน์, 28 มกราคม 2568https://mgronline.com/politics/detail/9680000008764