อเมริกา-อิสราเอล กับ“นาทีทอง”ในการ“ชิงโจมตีอิหร่าน”!!!

ถึงแม้ว่าผู้นำอิสราเอลยังอยู่ในระหว่างตามข่าวล่า-มาเรือเมื่อไม่กี่วันมานี้ หรือยังไม่เป็นที่ทราบชัดว่าจะช่วยให้อาการที่อาจคั่งค้างอยู่ในพวงองุ่นของผู้นำรายนี้พอได้แห้งๆเหี่ยวๆ ลงไปมั่งหรือไม่? หรือแม้ผู้นำรายใหม่ของอเมริกาอย่างที่ลูกหลานชาวยิวบางรายนำไปเปรียบเทียบกับแห่งเปอร์เซียที่เคยยอมให้บรรพบุรุษชาวยิวกลับมาสร้างบ้าน-แปงเมืองครั้งใหม่โน่นเลย จะยังไม่ได้เข้ารับพิธีสาบานตัวเป็นประธานาธิบดีโดยเบ็ดเสร็จ สมบูรณ์...แต่โดยสีสัน บรรยากาศ ที่บรรดาพวกทั้งในอิสราเอลและอเมริกา พยายามยุ พยายามเชียร์ ให้อเมริกาและอิสราเอลร่วมมือกันคงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้ว่า...ออกจะมาแรงแซงโค้งเอามากๆ!!!ดังที่สื่ออิสราเอลอย่างหนังสือพิมพ์เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เขาถึงกับไปนำเอาข้อเขียน บทความ ของอดีตนักวิเคราะห์ที่ปัจจุบันมามีตำแหน่ง แห่งที่ อยู่ที่สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางของอเมริกาและอิสราเอล (The Middle East expert for the American-Israel public Affair Committee) หรือที่เรียกย่อๆ ว่าอันว่าด้วยเรื่องจังหวะที่มิอาจพลาดโดยเด็ดขาด ในการจัดการเล่นงานโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน หรือมาเผยแพร่กระพือฮือโหมอย่างเป็นที่เอิกเกริก โดยไม่ว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้อ่านข้อเขียน บทความชิ้นนี้ คงอาจหนีไม่พ้นต้องรู้สึกตามไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้ โดยเฉพาะบรรดาพวกบ้าสงคราม-กระหายสงครามทั้งหลาย...คือโดยทัศนะของอดีตรายนี้...พยายามปลุกเร้า ปลุกระดมให้เห็นว่า ฉากสถานการณ์ในตะวันออกกลางช่วงนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วในระดับอะไรทำนองนั้น โดยเฉพาะภายหลังการล่มสลายของรัฐบาลแห่งซีเรียที่มีรัสเซียและอิหร่านให้การสนับสนุน จนทำให้บรรดาผู้คิดต่อต้านอิสราเอล หรือพวก(Axis of Resistance) ทั้งหลายที่มีอิหร่านเป็นหัวหอก ต่างหมดฤทธิ์ หมดเดช อ่อนเปลี้ยเพลียแรง ไปด้วยกันทั้งสิ้น หรือนี่...ต้องเรียกว่ามองโลกสวย ไม่ได้คิดถึงอะไรซวยๆ ไว้เลยแม้แต่น้อย...และด้วยฉากสถานการณ์ทำนองนี้นี่เอง...ที่พยายามสร้างความน่าหวาดเสียว น่าขนลุกขนพองให้กับของอิหร่าน ด้วยการไปอ้างข้อมูลจาก(US Director for National Intelligence) และ(International Atomic Energy Agency) ว่าการยกระดับสมรรถนะยูเรเนียมให้ขึ้นไปถึงจุดที่สามารถนำเอามาผลิตหรือ(Highly Enriched uranium)ของอิหร่าน มาถึงจุดที่ใกล้ที่จะหรือจาก 60 เปอร์เซ็นต์ ใกล้จะถึงระดับกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่สามารถแตกระเบิดออกมาเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์ ภายในช่วงเวลาไม่ใช่แค่ระดับเป็นเท่านั้น แต่อาจแค่อีกไม่กี่เอาเลยก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้...การที่ว่าที่ผู้นำรายใหม่ของอเมริกา คิดจะส่งคนสนิทอย่างไปเจรจากับทูตอิหร่านประจำยูเอ็น เพื่อหวังปลดชนวนความตึงเครียดระหว่างอเมริกาและอิหร่าน ย่อมถือว่าไม่เข้าท่า เข้าทางไปด้วยกันทั้งสิ้น เพราะอิหร่านต้องการอาศัยการเจรจาเพื่อที่จะให้กับการบรรลุเป้าหมายของตัวเองภายในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกลนับจากนี้ ดังนั้น...นี่...ต้องเรียกว่าอะไรจะเท่านี้ย่อมไม่มีอีกแล้ว!!!แถมยังพยายามชี้แนะ ชี้นำ เอาไว้อีกด้วยว่า...ความพยายามซุกซ่อนการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านเอาไว้ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาและอุโมงค์ อย่างเมืองและนั้น แม้ว่าจะสามารถปกปิดสายตาการตรวจสอบใครได้ง่ายๆ แต่ถ้าอาศัยความร่วมมือระหว่างอเมริกาและพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์อย่างอิสราเอล ที่เคยบุกโจมตีที่ตั้งทางทหารครั้งล่าสุดของอิหร่านโดยไม่ต้องสูญเสียเครื่องบินแม้แต่ลำเดียว และโดยไม่ต้องพึ่งพาน่านฟ้าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ย่อมทำให้โอกาสที่จะล้างผลาญ ทำลาย โครงการดังกล่าวไม่ให้ผุด-ไม่ให้เกิดอีกต่อไป ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ โดยเฉพาะถ้าหากอาศัยอานุภาพของระเบิดของสหรัฐฯ หรือ(Bunker Buster) บรรทุกไว้ในเครื่องบินหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน (Stealth Aircraft) อะไรทำนองนั้น ย่อมทำให้สามารถที่จะบินกลับมายังประเทศได้แบบวีรบุรุษ ไม่ต้องกลับมาในโลงศพ เพราะไม่จำเป็นต้องส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในดินแดนแห่งนี้เอาเลยแม้แต่น้อย หรือไม่ต้องกลัวว่าจะกลายเป็นการอันอาจก่อให้เกิดสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่าน อย่างที่ผู้นำอเมริกาเคยพยายามเพรียกหามาตลอดช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง...พูดง่ายๆ ว่า...ใครที่บ้าสงคราม กระหายสงคราม หรือประเภทที่ชอบเชียร์ฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใด พอๆ กับเชียร์บอล เชียร์มวย อะไรทำนองนั้น คงต้องลองคลิกไปหาอ่านรายละเอียดเอาเองก็แล้วกัน แต่โดยสรุปรวมความแล้ว...ความพยายามปลุกเร้า ปลุกระดม ชี้แนะ ชี้นำ ในลักษณะดังกล่าว น่าจะเป็นอะไรที่ออกจะผิดแผกแตกต่างไปจากความคิด ความเห็นของนักข่าวสืบสวน-สอบสวนชาวอิสราเอลเอง อย่างที่ออกตระเวนสำรวจตรวจสอบ ความเป็นไปของฉากสถานการณ์สงคราม ไม่ว่าในเขตฉนวนกาซา หรือในภาคใต้ของเลบานอน ระหว่างอิสราเอลกับพวกหรือนักรบแบบชนิดเอาเลยก็ว่าได้ เพราะโดยความรู้สึกที่เหยี่ยวข่าวรายนี้สะท้อนเอาไว้ตั้งแต่แรก ด้วยคำพูดที่ว่า...คือเท่าที่เหยี่ยวข่าวรายนี้เขาได้ตระเวนไปดูสภาพความเป็นจริง ข้อเท็จจริง ไม่ว่าด้านเหนืออิสราเอลแถวๆ เมืองใกล้ๆ ภาคใต้เลบานอน ในเขตฉนวนกาซา หรือแม้แต่ในพื้นที่ยึดครองแห่งใหม่ ณ ที่ราบสูงโกลันของซีเรีย ต่างก่อให้เกิดความรู้สึกแบบแห้งๆ เหี่ยวๆ พอๆ กับพวงองุ่นหรือต่อมลูกหมากกำลังโดนผ่า โดนเจี๋ยน อะไรประมาณนั้น เพราะแถบพื้นที่ชายแดนอิสราเอลด้านที่ติดต่อกับเลบานอน ซึ่งต้องอพยพลูกหลานชาวยิวนับเป็นแสนๆ ออกจากพื้นที่หลังการเกิดสงครามกับพวกนั้น แต่แม้ว่าจะเกิดระหว่างอิสราเอลกับนักรบกลุ่มนี้ไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่นักข่าวรายนี้พบเห็นก็คือมีบรรดาแค่ประมาณ 10 คนเท่านั้น ที่กล้ากลับไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดังเดิมแถมยังอาจไม่รู้เหนือ-รู้ใต้ รู้ชะตากรรมที่แน่นอน เพราะเมื่อวัน-สองวันที่ผ่านมา รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่อิสราเอลยังต้องออกมาขู่คำรามเอาไว้ซะอีกว่า ถ้าพวกยังไม่ยอมถอนตัวจากเขตแม่น้ำด้านเหนือของอิสราเอลและภาคใต้เลบานอน ก็อาจต้องหันไปรบกันแบบฉิบหาย-วายวอด อีกต่อไปจนได้...หรือในพื้นที่เขตฉนวนกาซาที่นักข่าวรายนี้บรรยายสภาพให้เห็นอย่างน่าหดหู่ น่าอเนจอนาถเวทนาเอามากๆ ว่าแต่ก็นั่นแหละ...ภายใต้สภาพเช่นนี้ นักข่าวอย่างอดไม่ได้ที่จะสรุปว่า...นี่...ฟังแล้ว ชักเริ่มขึ้นมามั่งหรือยัง???และสิ่งที่สรุปไว้ในช่วงสุดท้าย ต้องถือว่าสำคัญเอามากๆ คือคำพูดที่ว่า...อันนี้...ใครที่คิดจะเถียงคงต้องไปหาประวัติศาสตร์อิสราเอลตั้งแต่ต้นจนจบ หรือจนกระทั่งต้องกลายสภาพเป็นชนชาติที่บ้านแตกสาแหรกขาดมานับเป็นพันๆ ปีมาลองทบทวนกันเอาเอง...สรุปรวมความแล้ว...ฉากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนับแต่นี้ต่อไป จะถือเป็นจังหวะของอิสราเอลหรือไม่? อย่างไร? ก็คงต้องขึ้นอยู่กับการคิด การตัดสินใจของผู้นำอเมริกาและพันธมิตรอันศักดิ์อิสราเอล ว่าพร้อมหรือขึ้นมาเมื่อไหร่? ตอนไหน? เพราะถ้าว่ากันตามคำพูด คำจาของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่ใกล้จะลงนามในกับรัสเซียช่วงกลางเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ และได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนเพื่อขอคำปรึกษา แนะนำ สำหรับฉากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา รัฐมนตรีรายนี้ หรือได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจีนไว้อย่างชัดถ้อย-ชัดคำว่า...นี่...อะไรเกิด-อะไรไม่เกิด คงต้องไปสวดมนต์ภาวนา เอาเองก็แล้วกัน...