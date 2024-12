การ“ตอกลิ่ม”ความขัดแย้งจีน-รัสเซียได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!!

คำปราศรัยของช่วงครบรอบ 95 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2016เหตุที่ต้องนำเอาคำพูด คำปราศรัย ของผู้นำจีน ประธานาธิบดีที่เคยนำเสนอมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง มาเกริ่นนำไว้ในช่วงปิดท้ายสัปดาห์นี้กันอีกเที่ยว ก็คงไม่มีอะไรมากมายหรอกทั่น แต่อาจเพราะชักเริ่มได้กลิ่นตุๆ ขึ้นมามั่งแล้ว สำหรับความพยายามเพื่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกระหว่างสองอภิมหาอำนาจคู่แข่งของคุณพ่ออเมริกา อย่างจีนและรัสเซีย ที่ไม่เพียงจับมือถือแขนกันอย่างแน่นเหนียวหนึบหนับ ระดับถือเป็นเอาเลยถึงขั้นนั้น หรือเป็นสำหรับการเปลี่ยนโลก เปลี่ยนระเบียบโลกจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง ดังที่ผู้นำจีนรายนี้ได้กล่าวเอาไว้ต่อบรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว...แต่ท่ามกลางการผงาดกลับคืนมาสู่ตำแหน่งประมุขโลก ตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกาของว่าที่ผู้นำประเทศมหาอำนาจสูงสุดรายนี้ ก็ได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนต่อหน้าเหยี่ยวข่าวชาวอเมริกันอย่างและบรรดาผู้สนับสนุนในรัฐฟลอริดา หลังได้ชัยชนะต่อคู่แข่งทางการเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ว่าจะต้องเพียรพยายามหาทางตอกลิ่มเพื่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกระหว่างรัสเซียและจีนให้จงได้!!! ด้วยเหตุเพราะการปล่อยให้ประเทศอย่างจีน รัสเซีย อิหร่าน เกาหลีเหนือ ไหลไปรวมกันแบบแน่นเหนียว หนึบหนับ ยิ่งขึ้นเท่าไหร่ ย่อมเป็นต่อผู้นำโลก ประมุขโลก อย่างคุณพ่ออเมริกายิ่งขึ้นไปเท่านั้น...ดังนั้น...เมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมา ใคร? ที่มีโอกาสได้อ่านข้อเขียน บทความ ของนักข่าวแห่งสำนักข่าวผู้มีนามกรว่าว่าด้วยเรื่องหรือที่สำนักข่าวนำมาแปลและเผยแพร่ในชื่อเรื่องเมื่อช่วงวันอาทิตย์ (22 ธ.ค.) ที่ผ่านมา คงน่าจะเริ่มรู้สึกได้กลิ่นตุๆ หรือเริ่มอดนึกไปถึงแนวทาง แนวนโยบาย ของว่าที่ประธานาธิบดีอเมริกันอย่างผู้หวังที่จะสร้างความขัดแย้ง แตกแยก ระหว่างมหาอำนาจคู่แข่งอย่างจีนและรัสเซีย ให้ต้องอุบัติขึ้นมาให้จงได้ เพราะโดยเนื้อหา รายละเอียดของข้อเขียน บทความ ที่ว่านี้ ไม่เพียงแต่ไปหยิบเอาข่าวคราวจากนิตยสารว่าด้วยการขึ้นภาษีของแผนกศุลกากรเมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศรัสเซีย ต่อสินค้าชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ของจีน (furniture sliding rail components) ที่ส่งเข้าไปขายในดินแดนรัสเซีย จาก 0 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปถึง 55.65 เปอร์เซ็นต์ ยังพยายามขยายผลด้วยการตามไปสัมภาษณ์บรรดาพ่อค้าชาวจีนแต่ละราย ที่หันมาชนิดด่าเช็ด ด่าตะเม็ด ลำเลิกบุญคุณทวงถามความกตัญญูรู้คุณ จนอาจบานปลาย ปลายบาน กลายเป็นความขัดแย้ง แตกแยก ขึ้นมาวันใด-วันหนึ่งก็ย่อมได้...และไม่ใช่แต่ข้อเขียน บทความ ชิ้นนี้เท่านั้น...ล่าสุด หรือเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมารายที่ว่านี้ ยังได้เผยแพร่ข้อเขียนว่าด้วยเรื่องโดยจับเอาฉากเหตุการณ์ความล่มสลายของรัฐบาลประธานาธิบดีแห่งซีเรีย ที่มีรัสเซียให้การสนับสนุนมาโดยตลอด มาเป็นตัวบ่งชี้ถึงบทบาท อิทธิพล ของรัสเซียในตะวันออกกลางที่ต้องลดน้อยถอยลงไปเพียงเท่านั้น แต่ยังไปจับแพะมาชนกับแกะหรือไปหยิบเอาเรื่องราวการพบปะระหว่างอดีตประธานาธิบดีรัสเซียหรือรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียที่เดินทางไปเยือนจีนเมื่อช่วงวันที่ 12 ธ.ค. ว่าได้พบปะสนทนากับผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนแบบชนิดกันไม่เจออะไรประมาณนั้น ก่อนที่จะไปอ้างหรือว่าด้วยความเป็นไปได้ที่ประเทศจีนจะตัดสินใจเปลี่ยนโครงการจากเส้นทางที่เคยตัดผ่านประเทศคาซัคสถาน ไปยังรัสเซีย เบลารุส แล้วทะลุออกไปทางโปแลนด์ให้กลายมาเป็นเส้นทางจากจีนไปยังคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ผ่านอิหร่านเข้าไปในอิรักและทะลุออกมาทางซีเรีย หรือคิดจะกระโดดข้ามรัสเซียแบบไม่คิดสนใจ ไม่คิดจะให้ความสำคัญใดๆ ต่อไปอีกแล้ว!!!นี่...ต้องเรียกว่า ไม่ว่ารายนี้จะเป็นใคร? เป็นนักข่าวสำนักไหนต่อสำนักไหนก็ตามที แต่ช่างเป็นอะไรที่ดูจะค่อนข้างตอบสนองต่อแนวคิด แนวทาง ของว่าที่ประธานาธิบดีอเมริกัน อย่างแบบชนิดสุดลิ่มทิ่มกระดานอยู่พอสมควรทีเดียว นั่นก็คือการลดของสิ่งซึ่งจะมากระทบต่อความเป็นจ้าวโลก ประมุขโลก ของอเมริกา ด้วยการหาทางทำให้อย่างจีนและรัสเซีย ต้องขัดแย้ง แตกแยกขึ้นมาจนได้ โดยไม่ว่าข่าวคราวที่ผู้สื่อข่าวรายนี้หยิบเอามาอ้าง มานำเสนอ จะเป็นเฟคนิวส์ ฟักนิวส์ หรือแฟคนิวส์ ก็แล้วแต่ แต่ถ้าฟังจากคำพูด คำจา คำปราศรัยของผู้นำจีน อย่างประธานาธิบดีต่อบรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในช่วงครบ 95 ปีแห่งการก่อตั้งพรรค ดังที่นำมาเกริ่นเอาไว้ข้างต้น คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า...สัมพันธภาพระหว่างจีน-รัสเซีย ที่ผู้นำรายนี้ถือว่าเป็นในการเปลี่ยนโลก หรือเปลี่ยนระเบียบโลกเอาเลยนั้น มันไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์ที่มุ่งจะตอบสนองของฝ่ายใด-ฝ่ายหนึ่ง ประเทศใด-ประเทศหนึ่ง โดยลำพัง แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของโลกทั้งโลก เอาเลยก็ว่าได้...ด้วยเหตุนี้...ไม่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจีนไปอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์ หรืออิทธิพลของรัสเซียที่ลดน้อยถอยลงไปในตะวันออกกลาง จะทำให้จีนคิดจะกระโดดข้าม หรือคิดเปลี่ยนเส้นทางสายไหมใหม่ด้วยการหันไปต่อสายกับผู้มีบทบาท อิทธิพลรายใหม่ในซีเรียกันแทนที่ หรือไม่? ประการใด? ก็ตามที แต่นั่น....ก็ไม่น่าจะส่งผลให้แนวคิด ทัศนคติ โดยเฉพาะในแง่ทั้งของจีนและรัสเซียต่อความเป็นไปของโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่อย่างใด นั่นก็คือ...การมองเห็นล่วงหน้าถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับพลิกฟ้า-คว่ำดิน ที่จะเกิดขึ้นต่อบรรดาโลกตะวันตกหรือพวกทั้งหลาย และการอุบัติขึ้นมาของที่มีเป็นตัวรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ....ยิ่งโดยเฉพาะประเทศรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีแล้ว คงต้องยอมรับว่า...ความคิดที่จะรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว ไม่ได้เพิ่งอุบัติขึ้นมาภายในวัน-สองวัน หรือหลังจากประเทศตัวเองถูกพวกโลกตะวันตกและมหาอำนาจสูงสุดอย่างคุณพ่ออเมริการุมเหยียบ รุมกระทืบ รุมแซงชั่นแบบชนิดที่ไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ เลยต้องบากหน้าไปพึ่งจีน หรือไปเป็นพันธมิตรกับจีนแบบชนิดกะทันหัน เพราะถ้าหากลองไปไล่เรียงความคิด ความอ่าน ของผู้นำรายนี้ ตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว หรือตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 โน่นเลย ในการพูดจาปราศรัย ณ เวทีเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดีรัสเซียรายนี้ ท่านได้เปิดเผยถึงความในใจเอาไว้อย่างเด่นชัด ถึงการหันไปเอาเลยถึงขั้นนั้น หรือหันไปหาเอเชีย ปักธงเอาไว้ในเอเชีย ย่อมดีกว่าการยึดมั่นอยู่กับตลาดเดิมๆ อย่างตลาดยุโรปเป็นไหนๆ...เพราะแม้รัสเซียจะถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่โตที่สุดในโลก...แต่ในทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ก็อาจเป็นดังที่เหยี่ยวข่าวชาวอังกฤษ อย่างเคยกล่าวไว้ในหนังสือเรื่องนั่นแหละว่า แทบไม่ต่างอะไรไปจากหรือที่ถูกกักขังเอาไว้ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ คือแม้พื้นที่ที่อยู่ประชิดติดพันกับยุโรปจะมีขนาดเพียงแค่ 25 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ แต่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวหมีขาวถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่พื้นที่เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ประเทศอยู่ในเอเชีย แต่มีชาวหมีขาวอาศัยอยู่เพียง 22 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง การดิ้นรนออกจากความเป็นนักโทษ หรือความเป็นเชลยในลักษณะเช่นนี้ จึงหนีไม่พ้นต้องหันไปทุ่มทุนทุ่มเท หันไปหาเอเชียปักธงไว้ในเอเชียนั่นแหละเป็นสำคัญ...อันเป็นสิ่งที่อดีตนักวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์-เคมี กวี นักเขียนและนักปรัชญาชื่อดังชาวรัสเซีย ผู้มีชีวิตอยู่เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1711-1765 อย่างเคยถึงกับคาดการณ์ พยากรณ์ ไว้ตั้งแต่เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้วเอาเลยว่าเอาเลยถึงขั้นนั้น ส่วนแนวคิดในการหันไปหาเอเชียของประธานาธิบดีจะมาจากอิทธิพลที่สืบทอดจากนักวิทยาศาสตร์รายนี้หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่จะว่ากันไป แต่ในระหว่างของผู้นำรัสเซียคราวล่าสุด เมื่อถูกถามว่าในห้องทำงานของตัวเองมีรูปภาพ ภาพถ่าย ของใครเอาไว้เป็นที่รำลึกบ้างหรือเปล่า? คำตอบก็คือ...ไม่มี มีแต่รูปปั้นครึ่งตัวของนักวิทยาศาสตร์รัสเซีย ผู้ชื่อว่ารายนี้นี่เอง...การทุ่มทุน ทุ่มเท ให้กับพื้นที่ด้านที่เป็นเอเชียของรัสเซีย ด้วยการยกระดับทางรถไฟผลักดันรัฐวิสาหกิจพลังงานอย่างให้เอาจริง-เอาจังกับการขายพลังงานให้กับจีน ประกาศสร้างเมืองใหม่ๆ ขึ้นในภูมิภาคตะวันออกพร้อมระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ จึงเป็นสิ่งผู้นำรัสเซียรายนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามมาตั้งแต่หลายต่อหลายสิบปีที่แล้วยิ่งในช่วงปี ค.ศ. 2023 ภายใต้ความเป็น “พันธมิตรที่ไร้ขีดจำกัด” ระหว่างจีนและรัสเซีย ส่งผลให้ระหว่างการพบปะของสองผู้นำดังกล่าว นำไปสู่ความร่วมมือลงทุนโดยตรงต่อโครงการถึง 79 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 160,000 ล้านดอลลาร์ ไม่ว่าด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เทคโนโลยีข้อมูล-ข่าวสาร พลังงาน สินแร่ และอื่นๆ อันทำให้เรื่องการขึ้นภาษีสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากจีนโดยศุลกากรวลาดิวอสต็อก หรือการเปลี่ยนเส้นทางสายไหมใหม่ กลายเป็นเรื่องไปโดยทันที...ยิ่งต้องเจอกับการรุมเหยียบ รุมกระทืบรัสเซีย โดยบรรดาประเทศในโลกตะวันตกแบบชนิดไม่คิดจะยั้งมือ ยั้งตีนใดๆ อีกต่อไปแล้ว ยิ่งทำให้สัมพันธภาพระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตก กลายเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียถึงกับสรุปไว้เมื่อไม่นานมานี้ ว่าอาจต้องใช้ช่วงเวลาถึงหนึ่งชั่วอายุคนเป็นอย่างน้อย (at least one generation) ถึงจะฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติขึ้นมาได้ การคิดจะให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกระหว่างสองมหาอำนาจตามแนวคิดของว่าที่ประมุขโลกรายใหม่อย่างในขณะที่โลกตะวันตกแทบทั้งแผง กำลังตกอยู่ในสภาพดังที่ผู้อำนวยโครงการสโมสรนักคิดรัสเซีย อย่างถึงกับสรุปไว้ในข้อเขียน บทความล่าสุด ว่าด้วยเรื่องหรือครึ่งหนึ่งของโลกตะวันตกกำลังใกล้เข้าไปแล้ว!!!มันจึงไม่น่าจะถึงกับปอกกล้วยเข้าปากเอาง่ายๆ...