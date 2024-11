“ทรัมป์บ้า”กับ“ความโง่”ที่เพิ่มขึ้น 2 เท่า!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...คงหนีไม่พ้นต้องลองไปตรวจสอบความเป็นไปของมหาอำนาจสูงสุดแห่งโลกอย่างคุณพ่ออเมริกาในยุคที่หวนกลับมาเป็นผู้นำสูงสุดกันอีกรอบ ว่าโดยลักษณะรูปร่าง หน้าตา จะออกมาในแนวไหนกันแน่??? เพราะการใครต่อใครให้เข้ามาเป็นโน่น-เป็นนี่ ในคณะบริหารของประธานาธิบดีรายใหม่ ดูๆ มันออกจะคล้ายๆ กับที่ของบ้านเรา ตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหม หรือตั้งให้เป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ อะไรทำนองนั้น คือก่อให้เกิดความ “ชนิดเสียววูบ เสียววาบ ต่อบรรดาผู้สังเกตการณ์ทั้งหลาย มากบ้าง-น้อยบ้าง ไปตามสภาพ!!!แม้แต่ชาวอเมริกันชนที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งชุมชนข่าวกรองมืออาชีพ(Veteran Intelligence Professionals for Sanity) อย่างยังอดไม่ได้ที่จะต้องออกอาการเสียวสยองต่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่การตั้งพิธีกรรายการโทรทัศน์อย่างให้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหม ก่อให้เกิดความตื่นตะลึงตาค้างยิ่งกว่าการตั้งบ้านเราไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า ที่ถูกถือเป็นเรื่องตลกที่น่าทุเรศ หรือไร้สาระที่สุด (absurd joke) หรือการตั้งสมาชิกสภารัฐฟลอริดาให้เป็นที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาว ที่ถือเป็นหายนะหรือความวิบัติ (a disaster) ในสายตาอดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าวกรองรายนี้ นั่นยังไม่รวมไปถึงการตั้งนักกฎหมายตัวแทนจากรัฐฟลอริดา ที่เคยเจอข้อกล่าวหาค้ามนุษย์เพื่อการประเวณี ให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมฯลฯ โดยจะมีพวกเนติบัณฑิตนับร้อยๆ เข้าชื่อคัดค้านแบบเดียวกับที่คุณถูกด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์ หรือถูกลูกศิษย์ออกมาแสดงความสยดสยองแบบบ้านเรา หรือไม่? เพียงใด? ก็มิอาจทราบชัด...แต่เอาเป็นว่า...ความเสียว หรือความยี้ของบรรดาอเมริกันชนจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะนั้น ก็ใช่ว่าจะเป็นแค่วูบๆ วาบๆ โดยไม่มีที่มา-ที่ไป ไม่มีเหตุ-ไม่มีผลใดๆ เอาเลยก็หาไม่ เพราะเท่าที่อดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์รายนี้ได้แสดงความคิด ความเห็น เอาไว้กับสำนักข่าวก็ออกจะเป็นอะไรที่น่าคิด น่าสะกิดใจ มิใช่น้อย โดยเฉพาะต่อฉากเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าในยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และทะเลจีนใต้ หรือในสำคัญๆ ซึ่งถือเป็นตัวชี้ชะตาโลกทั้งโลกเอาเลยก็ว่าได้ ที่อดีตนักวิเคราะห์รายนี้เห็นว่าผู้นำรายใหม่ของอเมริกา กำลังจะหรือกำลังจะขึ้นเป็น 2 เท่า (Trump is going to double down on stupid) ในการบริหารจัดการกับต่างๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นมาในยูเครน ตะวันออกกลาง หรือจีนก็ตาม!!!!หรือ...อันนี้...ก็อาจมาจากครั้งที่ไปให้สัมภาษณ์กับพิธีกรรายการข่าวต่อหน้าฝูงชนผู้สนับสนุนในรัฐแอริโซนา ก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งไม่กี่วัน ว่าการปล่อยให้รัสเซีย-จีน-อิหร่าน-เกาหลีเหนือ ไปจับกลุ่มรวมตัวกัน ถือเป็นเอามากๆ สำหรับอเมริกา ดังนั้น... “อะไรประมาณนั้น ซึ่งก็ออกจะจัดอยู่ในประเภทหรืออย่างที่ว่าเอาไว้จริงๆ นั่นแล...เพราะถ้าหวนกลับไปคิดถึงคำพูด คำจา ของอดีตผู้นำจีน อย่างประธานาธิบดีตั้งแต่เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว หรือเมื่อครั้งช่วงครบรอบ 95 ปี แห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (1 กรกฎาคม ค.ศ. 2016)ซึ่งได้กล่าวถึงที่จะทำให้ปรากฏตัวขึ้นมาท่ามกลางการล่มสลายของนั่นคือ...นั่นเอง!!! หรือความสนิทชิดเชื้อ ระหว่างจีนกับรัสเซีย มันคงไม่ได้เหมือนกับยุค “ที่อเมริกาจะไปเล่นปิงปอง หรืออาศัยแยกจีนออกจากรัสเซียได้ง่ายๆ เพราะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ระหว่าง 2 ประเทศเท่านั้น แต่เป็นความสัมพันธ์เพื่อที่จะเอาเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้การคิดจะเพื่อแยกจีนออกจากรัสเซียของจึงเป็นอะไรที่ออกจะแม้อาจไม่ถึงกับก็ตาม...เช่นเดียวกับใน “ที่ระบุไว้ว่า... “อันนี้...ก็น่าจะจริงอย่างที่อดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าวกรองรายนี้สรุปเอาไว้อีกนั่นแหละ เพราะไม่เพียงการเดินทางไปเยือนอิหร่านของรัฐมนตรีกลาโหมซาอุฯ จะปรากฏให้เห็นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมาทางทะเลระหว่างซาอุฯ และอิหร่านในทะเลโอมาน ก็อุบัติขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมโน่นแล้ว...แถมเมื่อวัน-สองวันนี้เอง...ผู้นำซาอุฯ อย่างเจ้าชาย(Mohammed bin Salman) ถึงกับต้องออกมาป่าวประกาศเอาไว้แบบโจ้งๆ-โต้งๆ ในระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศและที่กรุงริยาด เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า...นี่...ต้องเรียกว่าใครเป็นมิตร-เป็นศัตรู ใครเป็นใคร หรือไผ-เป็นไผ มันคงไม่ได้เหมือนเดิม หรือเหมือนครั้งที่เคยรับรู้ รับทราบ ระหว่างเป็นประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อ 4 ปีที่แล้วอีกต่อไปแล้ว!!!และโดยความคิด ความเห็น ของอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองอเมริกัน ก็คงไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียคนปัจจุบัน อย่างมากมายสักเท่าไหร่นัก เพราะไม่ว่าจะพยายามหันไปเป็นมิตรกับรัสเซียกันในรูปไหน? ลักษณะไหน? ก็ตาม แต่รัฐมนตรีรัสเซียรายนี้ ท่านยังเชื่อของท่านว่า...หรือพูดง่ายๆ ว่า...อเมริกาก็ยังคงน่าจะเชื่อว่าตัวเองเป็นเป็นอีกต่อไปนั่นเอง!!! แม้ว่าโลกแบบจะอุบัติขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นโลกแบบที่ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร ไม่มีใครเป็นอีกต่อไป มีแต่ต้องยอมรับความผิดแผกแตกต่าง ความหลากหลาย ด้วยความเสมอภาค ความเท่าเทียม ต่ออำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ ประเทศเล็ก เป็นมหาอำนาจ-ไม่มหาอำนาจ หรือไม่? เพียงใด? ก็ตามที อันนี้นี่แหละ...ที่ถือเป็นหรือเป็นอย่างที่พวกมาเฟียทั้งหลายว่าไว้ ส่วนใครที่ดันคิดจะไปปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับความจริงที่ว่านี้ ก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่หรือที่อย่างที่อดีตนักวิเคราะห์เชื่อว่า...ผู้นำรายใหม่ของอเมริกากำลังเพิ่มความโง่ ความเสี่ยง ขึ้นไปอีก 2 เท่า...นั่นแล...