ทั้งผู้นำอิสราเอล-ยูเครนใกล้ถูกอเมริกา“ถีบทิ้ง”ด้วยกันทั้งคู่!!!

ปิดท้ายสัปดาห์นี้...คงต้องขออนุญาตไปติดตามความเคลื่อนไหว ของผู้ซึ่งอยู่ในฐานะที่จะหรือเป็นเครื่องมือในการขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ นั่นก็คือผู้นำอิสราเอลที่กำลังฟาดงวงฟาดงาอยู่ในและผู้นำยูเครนที่กำลังดิ้นพราดๆ อยู่ในด้วยเหตุเพราะโดยแนวโน้ม โดยข่าวสาร ข้อมูลจำนวนไม่น้อย ค่อนข้างบ่งชี้ว่า...โอกาสที่บุคคลทั้งสองอาจต้องถูกในอีกไม่นานนับจากนี้ นับวันยิ่งเป็นอะไรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ...สำหรับนั้น...หลังจากอดีตรัฐมนตรีกลาโหมและหัวหน้าพรรคคู่แข่งได้กระทำการตามยื่นใบลาออกจากคณะรัฐมนตรีสงคราม รวมทั้งรัฐมนตรีที่เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างและที่ตัดสินใจถอนยวงตามไปด้วยเลยต้องตัดสินใจไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว แล้วหันไปพึ่งพาพวกที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมหรือรัฐมนตรีกิจการยุทธศาสตร์ฯลฯ เพื่อหวังดิ้นรนกระเสือกกระสนให้มีโอกาสอยู่รอดในตำแหน่งผู้นำประเทศอีกต่อไป โดยยังไม่คิดจะตามคำเรียกร้องของใครต่อใครที่ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งประเทศ...และอาจด้วยเหตุนี้เอง...ที่ทำให้เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา (22 มิ.ย.) บรรดาลูกหลานกษัตริย์ดาวิดและโซโลมอน หรือบรรดาชาวยิวทั้งหลาย จำนวนไม่น้อยไปกว่า 150,000 คนเลยต้องดาหน้าออกมาประท้วงที่กรุงเทลอาวีฟ ถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยการชูป้ายเรียกร้องให้กันใหม่ หรือให้ที่ยืดเยื้อคาราคาซังร่วมเกือบ 10 เดือนเข้าไปแล้ว หรือให้ร่วมขจัดกวาดล้างพวกที่สิงสถิตอยู่ในรัฐสภาอิสราเอล (All of the rats in the Knesset) ให้หมดเกลี้ยงจากแผ่นดินพันธสัญญาให้จงได้ ฯลฯ และถึงแม้ผู้นำอย่างจะหน้าด้าน-หน้าทนเพียงใดก็เถอะ แต่คงหนีไม่พ้นต้องอกสั่น-หวั่นไหวมิใช่น้อย โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับคลื่นความไม่พอใจของโลกทั้งโลกระดับไม่ต่างไปจากอะไรทำนองนั้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบละตินอเมริกาอย่างโบลิเวีย โคลัมเบีย ที่ตัดสินใจตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลแบบเบ็ดเสร็จ-เด็ดขาด ขณะที่ชิลี จอร์แดน บราซิล ถึงกับเรียกเอกอัครราชทูตตัวเองกลับประเทศ ไม่ต่างไปจากตุรกี-ตุรเคีย ที่ประกาศยุติความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งมวลกับอิสราเอล ฯลฯ เนื่องจากต่างกับความโหด-ความเหี้ยมของกองทัพอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนั่นแล...ชนิดแม้แต่ประเทศในยุโรปที่เคยยอมเป็นให้กับพันธมิตรรายสำคัญของอิสราเอลอย่างคุณพ่ออเมริกา ก็ยังมิอาจอยู่เฉยได้อีกต่อไป ไม่ว่านอร์เวย์ สเปน ไอร์แลนด์ ไปจนถึงสโลวีเนีย ฯลฯ โน่นเลย เลยต้องหันมาประกาศรับรองความเป็นชนิดไม่ต่างไปจากการอิสราเอลยังไง-ยังงั้น ส่วนในอเมริกาเอง...กระแสต่อต้านสงครามฮามาสของอิสราเอล ก็ยังคงไม่เลิกแล้วเอาง่ายๆ บรรดาผู้ที่ไม่พอใจต่อทั้งรัฐบาลอิสราเอลและรัฐบาลอเมริกันในฐานะผู้สนับสนุนรายสำคัญ ไม่ได้มีแต่เพียงนิสิต-นักศึกษาแทบทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกา ที่ออกมาตั้งแคมป์ประท้วงแม้ถูกไล่ทุบ ไล่กระทืบจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสักกี่ครั้ง-กี่หน แต่ยังหมายรวมไปถึงบรรดาอเมริกันชนอีกเป็นจำนวนไม่น้อย รวมทั้งบรรดาชาวมุสลิมในอเมริกา หรือในรัฐที่เรียกๆ กันว่าทั้งหลาย ที่ต่างหันมาเรียกขานผู้นำประเทศตัวเองด้วยชื่อ-ฉายาชนิดใหม่ คือแทนที่จะเรียกว่าหรือแบบเดิมๆ กลับหันมาด่า หันมาประณามด้วยชื่อ-ฉายาใหม่ๆ ว่า(Genocide Joe) เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!ด้วยเหตุที่ผู้คนแทบจะทั่วทั้งโลก...แม้แต่ในอเมริกาและในอิสราเอล ต่างไม่คิดจะกับรัฐบาลเช่นนี้เลยทำให้ผู้ที่หวังพึ่งพาเงินสนับสนุนของนักธุรกิจชาวยิวในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาปลายปีนี้อย่างเป็นที่สุด เช่นคุณปู่เลยออกอาการกลืนไม่เข้า-คายไม่ออก อย่างเห็นได้โดยชัดเจน ยิ่งมีข่าวว่าผู้นำอิสราเอลรายนี้จะเดินทางมากล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาสหรัฐฯ ตามคำเชื้อเชิญอีกไม่นานนับจากนี้ เลยทำให้สำนักข่าวเว็บไซต์อเมริกันอย่างถึงกับต้องนำไปเสนอเป็นข่าวพาดหัวถึงขั้นว่าหรือทำเนียบขาวออกอาการขนหัวลุก-ขนคอตั้ง ต่อการเดินทางเยือนอเมริกาของผู้นำอิสราเอล ตามคำบอกเล่าคำสารภาพของบรรดาผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม อะไรประมาณนั้น...เรียกว่า...ขนาดยังไม่ได้โอภาปราศรัยในรัฐสภาอเมริกาตามคำเชื้อเชิญ ผู้นำอิสราเอลอย่างก็ยังหันมาพันธมิตรผู้ใกล้ชิดของอิสราเอล หรือรัฐบาลคุณปู่ไปแล้วประมาณอ้ำ-สองอ้ำ ในแง่ของการโยกโย้-โยเยไม่ยอมส่งอาวุธไปให้อิสราเอลด้วยการกล่าวอ้างเหตุผลต่างๆ นานา แม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ อย่างจะเคยรับปากกับผู้นำอิสราเอลในการเดินทางมาเยือนคราวล่าสุดอย่างเป็นมั่น-เป็นเหมาะ เพราะแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าโลกทั้งโลก หรือแม้แต่พันธมิตรผู้ใกล้ชิดอย่างอเมริกา ไม่คิดจะเอาด้วยอีกต่อไปแล้ว แต่ความพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปให้จงได้ ทำให้ผู้นำอิสราเอลรายนี้เริ่มหันไปจากที่เคยไล่ล่า ล้างผลาญพวกฮามาสในฉนวนกาซา โดยเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (23 มิ.ย.) นายกรัฐมนตรีได้ออกมาป่าวประกาศทางโทรทัศน์ช่อง 14 ของอิสราเอล ว่าการบุกเมืองของกองทัพอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้จะหันมาเล่นงานเป้าหมายใหม่ นั่นคือ...หรือจะหันไปเล่นงานพวกในเลบานอน ที่ยังคงรบกวน รังควาน จนบรรดาชาวอิสราเอลในพื้นที่ภาคเหนือต้องอพยพหลบหนี ไม่อาจอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมๆ ได้อีกต่อไป...หรือพูดง่ายๆ ว่า...เพราะหวังที่จะอาศัยเป็นตัวหล่อเลี้ยงอำนาจบทบาทของตัวเอง ให้ยังดำรงคงอยู่ต่อไปให้ได้ โดยไม่ได้สนใจว่าการเปิดศึกโดยตรงกับพวกนั้น จะนำความพินาศฉิบหายมาสู่ประเทศและประชาชนชาวอิสราเอลอีกมาก-น้อยเพียงใด เนื่องจากพวกนักรบเลบานอนกลุ่มนี้ ต้องยอมรับว่าอยู่แล้วแน่ๆ!!! แค่ดูจากสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างอิสราเอลกับพวกเมื่อช่วงปี ค.ศ. 2006 ครั้งนั้น...ก็เล่นเอาอิสราเอลอ่วมอรทัย กาญจนชูศักดิ์กันไปมิใช่น้อย ถึงกับต้องเป็นฝ่ายเจรจายุติการหยุดยิง หลังจากนับพันๆ หมื่นๆ ลูกของพวกสามารถแหวกระบบป้องกันเล่นงานพื้นที่ต่างๆของอิสราเอลจนถึงกับต้องถกเถียง อภิปราย ชนิดปากเปียก-ปากแฉะ ถึงระบบป้องกันดังกล่าว ว่าหมดสภาพ หมดน้ำยาลงไปแล้วหรือยัง???ส่วนครั้งนี้...ผู้นำอย่างเขาก็ได้ออกมาเตือนไว้ล่วงหน้า เมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมา (19 มิ.ย.) ประมาณว่า...ด้วยเหตุเพราะ การล่วงรู้ถึงต่างๆ ในอิสราเอลอย่างชนิดแถมยังคุยข้ามช็อตไปถึงอาวุธร้ายๆ ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย หรือเคยได้ใช้มาก่อน ที่มีอยู่ในมือตัวเองอีกเยอะแยะมากมาย ความพยายามลากประเทศทั้งประเทศเข้าสู่เพื่อให้อยู่รอด-ปลอดภัยไปวันๆ เลยทำให้สถานะของดูจะเป็นไปดังที่ผู้ประท้วงชาวอิสราเอลเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาสรุปเอาไว้นั่นแหละว่า คือหรือผู้นำที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์อิสราเอล ด้วยเหตุนี้...เพื่อไม่ให้ต้องตกกระไดพลอยโจน หรือพลอยฉิบหาย-วายวอดตามไปด้วย แนวโน้มที่พันธมิตรผู้ใกล้ชิดที่สุดอย่างคุณพ่ออเมริกา อาจต้องเร่งหันไปผู้นำรายนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ย่อมมีความเป็นได้สูงยิ่งขึ้นไปทุกที เพราะแม้แต่อดีตผู้นำอเมริกาที่เคยให้การสนับสนุนแบบสุดลิ่มทิ่มกระดาน อย่างก็ยังอดไม่ได้ที่จะเปรยๆ กับสื่ออิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้ว่าสำหรับผู้นำยูเครนอย่างนั้น...ต้องถือเป็นเรื่องที่ควรหยิบมาใคร่ครวญพิจารณาอย่างเป็นจริงเป็นจัง ต่อคำพูด คำทำนาย ของผู้นำระดับโลกอย่างประธานาธิบดีที่กล้าป่าวประกาศแบบเต็มปาก-เต็มคำที่กรุงฮานอยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ว่ากำลังจะถูกโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอย่างคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ภายในไม่น่าจะเกินต้นปีหน้า เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นสิ่งที่สอดคล้องต้องกันกับข่าวสาร-ข้อมูลของหน่วยงานข่าวกรองรัสเซียอย่างหรือที่ออกมาระบุไว้ก่อนหน้านี้ ว่าแนวโน้มที่กำลังถูกปิดฉากในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล รวมทั้งความพยายามผลักดันให้ผู้นำรายใหม่อดีตผู้บัญชาการทหารอย่างผงาดขึ้นมาแทนที่นั้นกำลังจะอุบัติขึ้นมาในอีกไม่นาน-ไม่ช้า แต่ยังถือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับรายงานข่าวของสื่อตะวันตกอย่างไปจนที่ออกมาประสานเสียงถึงความไม่พอใจของคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในเงินช่วยเหลือ สนับสนุนรัฐบาลยูเครน ในการทำสงครามกับรัสเซีย ชนิดก่อให้เกิดความในการพบปะครั้งล่าสุดระหว่างผู้นำยูเครนกับรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกา หรือการตั้งข้อสงสัยของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปต่อความสามารถในการบริหาร-จัดการเงินช่วยเหลือต่างประเทศของยูเครน ฯลฯ เอาเลยถึงขั้นนั้น...จริง-ไม่จริง เชื่อ-ไม่เชื่อ...ก็แล้วแต่จะว่ากันไป แต่ยังไงๆ...คงหนีไม่พ้นต้องสรุปล่วงหน้าเอาไว้ว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่มีบทบาทในการจุดชนวน หรือผู้ที่ถูกใช้เป็นให้กับคุณพ่ออเมริกาในการจุดไฟนรกขึ้นมาในแนวรบต่างๆ อย่างเช่นหรือก็แล้วแต่ มีแต่ต้องเร่งหันไปตระหนัก สำนึก ถึงคำพูด-คำจาของอดีตผู้นำเวียดนาม พันธมิตรผู้ใกล้ชิดกับอเมริกาแบบสุดลิ่มทิ่มกระดานมาก่อนหน้านี้ ที่เคยย้ำนัก-ย้ำหนา เอาไว้ประมาณว่า...อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้เลย...