5 ประเด็นบิดเบือนข้อมูลเรื่องกัญชาเพื่อนำเป็นยาเสพติด จะไม่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องได้ ควรตั้งคณะกรรมการศึกษาความจริงรอบด้านให้เป็นที่ยุติเสียก่อน / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

จากกรณีที่มีการเสนอช่อดอกกัญชา และช่อดอกกัญชง กลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 อีกครั้ง โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์นั้นขอสรุปในโอกาสนี้ว่าเพราะประเทศไทยได้เคยดำเนินการเช่นนี้มาแล้วแต่ผลการศึกษากลับปรากฏว่าผู้ป่วยและประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกัญชาได้จริงในทางปฏิบัติ เพราะแพทย์ส่วนไม่จ่ายกัญชาให้กับผู้ป่วยดังปรากฏในรายงานของศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดในผลการศึกษาติดตามสถานการณ์การใช้และการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ระยะที่สอง ช่วงปี 2563-2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กัญชายังเป็นยาเสพติดแต่ใช้ทางการแพทย์ได้ กลับพบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับกัญชานอกระบบของกระทรวงสาธารณสุขมากถึงร้อยละ 94 และมีประชาชนใช้กัญชานอกเหนือข้อบ่งใช้ในโรคต่างๆนอกเหนือการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมากถึงร้อยละ 84 แต่ผลการศึกษากลับพบว่าหลังใช้กัญชาโรคที่เป็นมีอาการดีขึ้นถึงดีขึ้นมากถึงร้อยละ 93[1]ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งสนับสนุนให้มีการตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่มีความยืดหยุ่นพอที่จะสามารถสร้างสมดุลในระบบนิเวศของผู้ที่ใช้กัญชาและผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชา เพื่อทำให้เกิดการใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จริงในทางปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการมีระบบในการควบคุมตลอดจนบทลงโทษในส่วนที่จะสร้างปัญหาให้กับสังคมได้ในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตาม ยังคงมีเรื่องที่น่าห่วงใยว่าในขณะนี้ เมื่อกระทรวงสาธารณสุขและนายกรัฐมนตรีมี“เลือกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่รอบด้าน” เพื่อที่จะใช้เป็นเหตุอ้างในการนำกัญชาและกัญชงกลับไปเป็นยาเสพติดอย่างเดียว โดยไม่ได้มีการพิจารณาหรือหักล้างข้อขัดแย้งทางวิชาการจากทุกภาคส่วนให้เป็นที่ยุติเสียก่อน อันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขาดกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและทางวิชาการอย่างรอบด้าน ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ขาดความรอบคอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยพบข้อมูลสรุปสาระสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ไม่คำนึงถึงประเด็นการใช้ฐานข้อมูลปัจจุบันผิดพลาดว่าผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นหลังปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด เพราะมีการนำไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ “ผิดปกติ”ไม่คำนึงถึงประเด็นผลกระทบกัญชาในการช่วยลดปัญหายาเสพติดที่รุนแรง (Harm Reduction) รวมถึงการลดการดื่มแอลกอฮอล์และลดการสูบบุหรี่ไม่คำนึงถึงกรณีผู้ที่มีอาการยาบ้าและยาเสพติดอื่นๆ แต่แอบอ้างรายงานเท็จว่าใช้กัญชาไม่คำนึงถึงประเด็นการใช้กัญชาเพื่อลดยาจิตเวช หรือเป็นจิตเวชจึงหันมาใช้กัญชากันแน่ไม่คำนึงถึงเหตุปัจจัยระดับสติปัญญา (IQ) ต่ำของเด็กเยาวชนที่มาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเรื่องส่วนตัวจึงใช้กัญชาหรือไม่?โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เนื่องด้วยมีการบิดเบือนข้อมูลนำหลังการปลดล็อกกัญชาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ต่อเนื่องถึงปี 2566 และ 2567 ซึ่งเป็นช่วงเวลาคลี่คลายจากสถานการณ์โควิด-19 ไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาในปี 2564 (ซึ่งเป็นช่วงเวลาผิดปกติเพราะเป็นปีที่มีการล็อกดาวน์อย่างเข้มช้นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19) โดยอ้างว่าหลังปลดล็อกแล้วตัวเลขผู้ใช้กัญชาที่เข้าโรงพยาบาลมากขึ้นก็ดี หรือหลังปลดล็อกกัญชาแล้วจำนวนผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นก็ดี เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องดังตัวอย่างเช่น การอ้างว่าในปี 2566 มีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้านจิตเวชเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับปีก่อนปลดล็อกกัญชาในปี 2564 (ซึ่งเป็นปีที่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ)แต่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำรายงานจากรมสุขภาพจิตพบความจริงว่าในปีงบประมาณ 2566 มีผู้รับบริการด้านจิตเวชประมาณ 2.9 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีเริ่มเข้าสู่โควิด-19 คือประมาณ 2.8 ล้านคน และน้อยกว่าปี 2560 และ 2561 ด้วย[2]อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้รับบริการอาจไม่ได้สะท้อนผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมดในประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ผู้ป่วยจิตเวชอาจไม่มารับบริการในโรงพยาบาลในสถานการณ์ล็อคดาวน์ทำให้ผู้ป่วยที่มารับบริการน้อยกว่าความเป็นจริงในปี 2564 และทยอยมารับบริการมากขึ้นในปี 2565, 2566 และ 2567 โดยไม่สามารถสรุปเหมาเอาได้ว่าผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้น เพราะมาจากการปลดล็อกกัญชาในช่วง 2 ปีทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้ระบุอย่างชัดเจนว่า 1 ใน 8 ของคนทั่วโลกมีปัญหาด้านสุขภาพจิต หรือคิดเป็น 970 ล้านคนทั่วโลก และสถานการณ์ดังกล่าวรุนแรงขึ้นเมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกเกิดความวิตกกังวลและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ[2]เมื่อพิจารณารายงานสัดส่วนของผู้เข้ารับบริการด้านจิตเวชในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับยาบ้า และยาเสพติดอื่นๆ กลับมีสัดส่วนลดลง โดยในปี 2564 ก่อนปลดล็อกกัญชามีผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับบริการใช้ยาบ้าและสารเสพติดอื่นๆคือเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.5 ลดลงมาเหลือร้อยละ 13.7 ในปี 2565 และลดลงเหลือร้อยละ 12.8 ในปี 2566 โดยสัดส่วนของผู้ป่วยกลุ่มโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้ามีสัดส่วนสูงที่สุดของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับบริการ[3]โดยฐานข้อมูลของ HDC กระทรวงสาธาณสุขระหว่างปีงบประมาณ 2564-2567 ระบุว่าผู้มารับบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดในปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยต่อเดือน 14,647 ราย, ปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยต่อเดือน 10,514 ราย, ปีงบประมาณ 2566 เฉลี่ยต่อเดือน 13,883 ราย และ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 เฉลี่ย 10,789 ราย[4]แปลว่าสถิติผู้มารับการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดปี 2564-2567 ลดลงเฉลี่ยเดือนละ 2,225 ราย หรือปีละ 26,705 ราย ดังนั้นการปลดล็อกกัญชาแล้วเพิ่มปัญหาจิตเวชและเพิ่มการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดจึงเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นว่าแม้ในขณะที่กัญชาถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดและยังไม่มีพระราชบัญญัติในการควบคุม แต่ก็ส่งผลกระทบน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับยาบ้า ดังน้้นจึงเป็นบทพิสูจน์ว่าการนำสิ่งใดไปอยู่ในบัญชียาเสพติดอาจจะไม่สามารถเป็นหลักประกันในการแก้ไขปัญหาได้ ตราบใดที่ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง“Harm Reduction” หรือการลดอันตรายจากยาเสพติดที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มประชุมขับเคลื่อนผลักดันเพื่อลดปัญหาอาจนำไปสู่การได้มาซึ่งการคืนกลับมาสู่สังคมของผู้ที่ติดยาบ้า หรือยาเสพติดที่ร้ายแรงได้ เป็นไปตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016)โดยประเทศไทยในฐานะภาคีจะต้องกำหนดให้มีมาตรการทางเลือกกับผู้เสพยาเสพติด เพื่อผู้เสพเข้าสู่การบำบัดรักษา เช่น การนำมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)รวมถึงการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) มาปรับใช้เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน[5]ในขณะที่สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) ได้รายงานว่าในปี 2563 มีประชากรในโลกที่อายุ 15-64 ปีมีผู้ใช้สารเสพติดมากถึง 284 ล้านคน แบ่งเป็นการใช้กัญชามากถึง 209 ล้านคน(ร้อยละ 73.59), รองลงมาอันดับที่สองคือกลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์ 61 ล้านคน (ร้อยละ 21.48), ยาบ้า 34 ล้านคน (ร้อยละ 11.97), โคเคน 21 ล้านคน(ร้อยละ 7.39) และยาอีประมาณ 20 ล้านคน (ร้อยละ 7.04)[8]จากกลุ่มผู้ใช้ยาทั้งหมด มีสาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกกลับเป็นยากลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77, ยาบ้ามีสัดส่วนร้อยละ 7, โคเคนมีสัดส่วนร้อยละ 4, กัญชามีสัดส่วนร้อยละ 4[8]นอกจากนั้นกัญชายังมีบทบาทในฐานะเป็นสมุนไพรที่ช่วยทดแทนเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติดที่รุนแรง (Harm Reduction)อีกด้วยโดยกัญชาได้ถูกนำมาเริ่มต้นนำมาใช้สารสกัดแคนนาบิไดออลทั้งในกัญชาหรือกัญชง เพื่อลดการติดยากลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์ รวมทั้งเฮโรอีน[9] รวมทั้งการใช้กัญชาเพื่อลดการติดโคเคนในแคนนาดาอีกด้วย[10]โดยวารสารเกี่ยวกับการลดความรุนแรงจากยาเสพติดโดยตรงที่เรียกว่าฉบับเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น คณะวิจัยชาวแคนนาดาได้ทำการสำรวจประชากรชายและหญิงประมาณ 3,110 คน อายุเฉลี่ย 40 ปี โดยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการปวดหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิต 1,700 คน หรือประมาณร้อยละ 83.7 และพบว่าผู้ที่ใช้กัญชาเพื่อแทนใบสั่งยา เพื่อลดยากลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์ เพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดบุหรี่ และทดแนยาเสพติดอื่นๆ โดยงานวิจัยมีความเห็นแนะนำว่าการเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงกัญชาทั้งทางการแพทย์และนันทนาการอย่างมีการควบคุมให้เหมาะสม สามารถส่งผลทำให้ลดความรุนแรงจาก โอปิออยด์, แอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติดอื่นๆได้[11]ต่อมาผลการศึกษาวารสารสาธารณสุขของอเมริกัน ชื่อได้เผยแพร่งานวิจัยเมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในการศึกษาที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดาระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559-2561 พบว่าร้อยละ 25 ของผู้ที่ใช้กัญชานั้นเพื่อลดยาที่อันตรายหรือรุนแรงอย่างอื่นที่เรียกว่า “(เช่น เฮโรอีน, ฝิ่น, โคเคน, ยาบ้า, หรือแอลกอฮอล์) และพบเหตุผลที่มากที่สุดคือใช้กัญชาเพื่อทดแทนยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทถึงร้อยละ 50 และการทดแทนกลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์ที่ผิดกฎหมายอีกร้อยละ 31[12]หัวหน้าคณะวิจัยชาวแคนนาดาคนเดียวกันนี้ ได้วิจัยต่อเนื่อง และ ได้ทำงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารกัญชาและสารสกัดจากกัญชาในปีต่อมาชื่อเผยแพร่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นการศึกษาเรื่องกัญชาแบบไปข้างหน้า (Cohort Study) ในการเฝ้าสังเกตการณ์กลุ่มประชากร 5,706 คน พบว่าการใช้กัญชาได้ประสบความสำเร็จในการทดแทนกลุ่มประชากรที่ใช้ยาเสพติดที่รุนแรง โดยเฉพาะยาบ้า (Metamphetamine) และทำให้ต้องมองกัญชาเป็น “ยุทธศาสตร์” ที่จะนำมาใช้เพื่อลดปัญหาผู้ที่ใช้ยาเสพติดได้มากขึ้น[13]ดังนั้น ผู้ที่ใช้กัญชาเพิ่มขึ้นอาจเป็นกลุ่มที่กำลังลดความรุนแรงของยาเสพติดที่รุนแรงหลายชนิด รวมถึงการลดพฤติกรรมความรุนแรงของยาเสพติดชนิดอื่น รวมถึงการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่เป็นปัญหาการเสียชีวิตของคนทั้งโลกมากขึ้นด้วย ซึ่งหากมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจะต้องไม่สำรวจเพียงว่ามีประชากรใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้นแต่เพียงอย่างเดียวหรือไม่ แต่ควรต้องสำรวจลึกไปกว่านั้นว่าคนที่ใช้กัญชานั้นเป็นไปเพื่การลดการใช้ยาเสพติดที่รุนแรงหรือไม่ด้วยโดยนับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นวันปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ได้เป็นผลทำให้ผู้ที่มีอาการต่างๆจากการใช้ยาเสพติดอื่นจนต้องเข้าบำบัดรักษาในโรงพยาบาล เช่น ยาบ้า ยาอี เฮโรอีน ฯลฯ และมีการแอบอ้างว่ามีอาการเพราะใช้กัญชา เพื่อเป็นการเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยมีการสำรวจกรณีศึกษาโรงพยาบาล 18 แห่งในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน โดยในจำนวนที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากกัญชา 172 ราย พบว่ามีการส่งตรวจหากัญชาเพียงร้อยละ 36 เท่านั้น ในขณะที่ผู้ที่ถูกนำส่งในการตรวจกลับพบกัญชาเพียงร้อยละ 40.3 ของจำนวนที่ตรวจเท่านั้นด้วย[4] ซึ่งมีความหมายว่าของผู้ที่อ้างว่าใช้กัญชาเป็นข้อมูลเท็จ และทำให้ร้ายต่อกัญชาเกินสถานการณ์จริงไปอย่างมาก[14]ผลการศึกษาในประเทศไทย ของวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023) เดือนกันยายน 2566 พบว่า ความชุกของการปัญหาสุขภาพจิตหลังติดเชื้อโควิด-19 พบความเครียดร้อยละ 46.3 ภาวะวิตกกังวลร้อยละ 10.3 ภาวะซึมเศร้าร้อยละ 10.5 และนอนไม่หลับร้อยละ 35.8 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดปัญหาสุขภาพจิตหลังติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ การว่างงานมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะเครียดและภาวะวิตกกังวล และอายุมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะนอนไม่หลับ[15]ในขณะที่เด็กและเยาวชนไทย มีปัญหาสุขภาพจิตและมีความเครียดมากขึ้น โดยข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตตนเอง ของกรมสุขภาพจิต ปี 2566 พบว่าเยาวชนร้อยละ 18 มีความเครียดสูง เสี่ยงตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าร้อยละ 26 และเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายร้อยละ 12.5 และในส่วนของการประเมิน 3 เดือนแรกของปี 2567 พบว่าเยาวชนไทยกำลังอยู่ในภาวะหมดไฟในการเรียนรู้ร้อยละ 26.8 และมีคึวามเครียดสูงร้อยละ 18.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเรียนและความคาดหวังด้านการทำงานในอนาคต และสถานะทางการเงินของครอบครัว[16]อย่างไรก็ตาม บทบาทของกัญชาและกัญชงสามารถลดอาการสุขภาพจิตเหล่านี้ได้ ปรากฏในงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐกิจสุขภาพ“การนันทนาการเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย” พบว่ามีการลดการจ่ายยาต่างๆ ลงคือ ประชากรใช้ยาแก้อาการซึมเศร้าลดลงไปร้อยละ 11.1, ประชากรใช้ยาแก้วิตกกังวลลดลงไปร้อยละ 12.2, ประชากรลดการใช้ยาแก้ปวดไปร้อยละ 8, ประชากรลดยาโรคจิตไปร้อยละ 10.7, ประชากรลดการใช้ยานอนหลับไปร้อยละ 10.8, ประชากรลดการใช้ยาโรคลมชักไปร้อยละ 9.5[17]สอดคล้องไปกับวารสารฉบับตีพิมพ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ได้รายงานเอาไว้เช่นกันว่า ในขณะที่ร้อยละ 91 ของประชากรที่ใช้กัญชาโดยไม่มีใบสั่งยา พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งใช้กัญยาเพื่อทดแทนใบสั่งยา ใช้กัญชามาแทนยาแก้อาการปวด บรรเทาอาการซึมเศร้า บรรเทาอาการโรคจิต ลดอาการชัก บรรเทาอาการโรคข้อเสื่อม ช่วยทำให้นอนหลับ บรรเทาอาการวิตกกังวล คลายกล้ามเนื้อ รักษาไมเกรน ฯลฯ[18]ในขณะที่วารสารทางการแพทย์ได้เผยแพร่ผลการศึกษาในช่วงโควิด-19 พบว่าผลการใช้สารสกัดกัญชงแคนนาบิไดออล (CBD) สามารถช่วยลดภาวะความอ่อนล้าและภาวะหมดไฟในการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญ[19]ดังนั้น การตรวจพบผู้ป่วยจิตเวชที่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นกลุ่มคนเดียวกันกับที่มีการใช้กัญชาด้วย อาจมีความหมายว่าเพราะผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพจิตจึงต้องใช้กัญชาในการบรรเทาอาการสุขภาพจิตของตนเองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิจัยหาคำตอบที่ถูกต้องให้เป็นที่ยุติเสียก่อน ไม่ใช่ฟังแต่เสียงของกลุ่มบุคคลที่มีเบื้องหลังของบริษัทยาหรือแพทย์บางกลุ่มที่อาจสูญเสียผลประโยชน์เพราะกัญชาไปแย่งตลาดกลุ่มยาลดอาการซึมเศร้า ยาลดวิตกกังวล ยาลดอาการจิตเวช ยาบรรเทาอาการปวด ยาบรรเทาอาการนอนไม่หลับ และยาบรรเทาอาการลมชัก ฯลฯแม้ว่ากฎหมายในประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ใช้กัญชา หรือและยาเสพติดใดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อความจริงปรากฏว่าเด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งมีปัญหาทางสุขภาพจิตจากภาวะความเครียด ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาส่วนตัว[16] จึงมีโอกาสที่จะมีคนบางกลุ่มฝ่าฝืนกฎหมายขายสุรา ขายบุหรี่ ขายกัญชา ขายยาบ้า หรือหรือยาเสพติดอื่นๆให้กับเด็กและเยาวชนได้แม้ว่ากัญชาจะเสพติดยากกว่าสุราและบุหรี่ และมีอันตรายน้อยกว่ายาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท แต่ถึงกระนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไม่มีกฎหมายควบคุม หากแต่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการจับกุมและลงโทษผู้ใหญ่ที่จำหน่ายสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างเข้มข้นและจริงจังอย่างไรก็ตาม เมื่อติดตามผลการศึกษาในมลรัฐโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการเปิดการนันทนาการกัญชาให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายมาหลายปี ก็มีปัญหาในลักลอบการใช้กัญชาในเยาวชนเพิ่มขึ้นอยู่ดี หากแต่ผลการศึกษาอีกด้านกลับพบว่าเด็กเยาวชนดื่มสุราลดลง สูบบุหรี่ลดลง และลดการใช้ยาเสพติดที่รุนแรงอื่นๆ ลดลง มีการจบการศึกษามากขึ้นและตกออกน้อยลง[20] ย่อมแสดงว่ากัญชาอาจจะไม่ได้ทำให้ระดับสติปัญญาลดลงเสมอไปเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับงานวิจัยจำนวนมากก็ได้ทั้งนี้ เมื่องานวิจัยจำนวนมากส่วนใหญ่พบว่าผู้ใช้กัญชาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าคนที่ไม่ได้ใช้กัญชา แต่อาจจะแปลได้ 2 ทาง คือ ทางที่หนึ่งแปลว่ากัญชาทำให้ระดับสติปัญญาของเด็กต่ำลงจริงๆ หรือ ทางที่สองแปลว่าเด็กมีปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาส่วนตัวอยู่แล้ว จึงทำให้ระดับสติปัญญาต่ำอยู่แล้ว จึงใช้กัญชาเพื่อลดความเครียด ลดภาวะวิตกกังวล ลดอาการซึมเศร้าก็ได้ด้วยเหตุผลนี้จึงมีนักวิจัยจำนวนหนึ่งเริ่มเห็นปัญหาซึ่งมีผลอย่างมากต่อการตีึความผิดในงานวิจัย และจำเป็นจะต้องออกแบบงานวิจัยให้มีข้อสรุปที่ยอมรับและมีความชัดเจนได้มากกว่านี้วิธีการหนึ่งก็คือตัดตัวแปรความแตกต่างให้เหลือน้อยที่สุด ก็คือ” ซึ่งมีพันธุกรรมใกล้เคียงกัน อยู่ครอบครัวเดียวกัน รับประทานอาหารในสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกัน สถานภาพทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน ฯลฯ แม้จะยังเหลือตัวแปรกวนอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือได้มากที่สุดวิธีหนึ่งเท่าที่จะทำได้ในเวลานี้งานวิจัยชิ้นแรกตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ.2559 ใช้ประชากรทดสอบ3,066 คน แบ่งเป็นการทดสอบระดับสติปัญญา 2 รูปแบบ โดยแบ่งเป็นการวัดระดับสติปัญญาหรือ ไอคิว (I.Q.) 2 ช่วง คือช่วงเวลาก่อนใช้กัญชาระหว่างอายุ 9-12 ปี กับช่วงเวลาที่ใช้กัญชาแล้วระหว่างอายุ 17-20 ปี กลับพบว่ากัญชาไม่ได้ส่งผลทำให้มีนัยยะสำคัญในกลุ่มฝาแฝด แต่สิ่งที่มีผลต่อสติปัญญาลดลงกลับเป็นปัจจัยปัญหาครอบครัว[21]เช่นเดียวกันกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการเสพติดเมื่อปี พ.ศ. 2561 ได้ทำการวิจัยประชากรกลุ่มประชากรที่เกิดในอังกฤษและเวลส์ระหว่าง พ.ศ. 2537-2538 เข้าถึงกัญชาและทำการตรวจวัดระดับสติปัญญาหรือ ไอคิว (I.Q.) สรุปว่า การใช้กัญชาในระยะสั้นของกลุ่มคนหนุ่มสาวไม่ปรากฏว่าเป็นสาเหตุของการลดลงระดับสติปัญญาโดยรวมแม้กระทั่งกลุ่มคนที่พึ่งพา (ติด)กัญชาแล้วด้วย แต่กลับพบปัญหาครอบครัวที่ทำให้ระดับสติปัญญาลดลง[22]สอดคล้องไปกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการติดยาและแอลกอฮอล์เมื่อปี พ.ศ.2563 พบสาระสำคัญคือ ผู้ใช้กัญชาในกลุ่มฝาแฝดมีผลต่อสติปัญญาไม่มาก แต่สิ่งที่มีผลต่อสติปัญญาความคิดมากกลับเป็นปัญหาเรื่องรหัสพันธุกรรมมากกว่า เมื่อพิจารณาไปพร้อมกับงานวิจัยก่อนหน้านี้จึงมีคำแนะนำว่ากัญชาอาจจะไม่ใช่สาเหตุของการลดลงในความสามารถในกระบวนความคิดและสติปัญญาสำหรับผู้ใช้กัญชาทั่วไป[23]อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ควรใช้กัญชาอย่างเด็ดขาด และควรจะมีบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดอย่างเข้มข้น ควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่เด็กฝ่าฝืนกฎหมายมาใช้กัญชา สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ควบคู่กันไป ด้วยการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัวด้วยความปรารถนาดีปานเทพ พัวพงษ์พันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตอ้างอิง[1] สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ, การศึกษาติดตามสถานการณ์การใช้และการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ระยะที่สอง, ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก). 2565[2] สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปีที่ 