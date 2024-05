นายกฯ เศรษฐา ต้องรับผิดชอบกรณีทนายถุงขนม มีจิตสำนึกแค่ไหนที่ทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 182 บัญญัติไว้ว่าบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญการแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการหลักสำคัญของ Constitutional monarchy คือ The king can do no wrong. เป็นหลักสากลของทุกประเทศทั่วโลกที่ปกครองด้วยระบอบนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 และทุกฉบับในอดีต (ยกเว้นฉบับแรก) ก็ได้บัญญัติหลักการ The king can do no wrong. เอาไว้เช่นกันในมาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ดังนั้นผู้รับสนองพระบรมราชโองการต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบความเสียหาย ผิดพลาดใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีนี้การแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบานขัดกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในประเด็นคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง แต่เมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยลงมาแล้ว ความผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมอยู่ที่ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ดังนั้นก็ต้องฟ้องนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบความผิดพลาดขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถึงนายพิชิต ชื่นบานจะลาออกไปจากตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ความผิดสำเร็จแล้ว นายเศรษฐา ทวีสินก็ยังต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับสนองพระบรมราชโองการผมถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าสิ่งใดที่จะนำขึ้นไปทูลเกล้าถวาย ต้องบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีตำหนิใดๆ ผู้ที่จะนำขึ้นไปทูลเกล้าถวายให้ลงพระปรมาภิไธยต้องมีจิตสำนึกและคิดใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อนและต้องพึงระวังไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับองค์พระมหากษัตริย์ ดังเคยเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนนำไปสู่การสละราชสมบัติโปรดอ่านบทความ พระราชอำนาจในการตักเตือนยับยั้งการโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลและการตรากฎหมาย : จิตสำนึกของผู้ถวายทูลเกล้า https://mgronline.com/daily/detail/9610000089656จิตสำนึกของผู้ทูลเกล้าถวายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ให้สมกับที่ได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าแต่งตั้งมาเช่นกันนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี บังอาจนำรายชื่อของนายพิชิต ชื่นบาน ทนายถุงขนมขึ้นไปกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ลงพระปรมาภิไธย เป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเป็นอย่างยิ่งก็คงต้องถามว่านายเศรษฐา ทวีสิน มีจิตสำนึกมากแค่ไหน เคยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบ้างหรือไม่ แล้วจะรับผิดชอบอย่างไร?