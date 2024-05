“ซินแคลร์ฯ” ผนึก “ฟาจาร์ ดีเฟ้นซ์ มาเลเซีย” ร่วมวิจัยพัฒนายกระดับเทคโนโลยีความปลอดภัยไซเบอร์

วันนี้ (11 พ.ค.67) นายธนจักร วัฒนกิจ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ซินแคลร์ จำกัด (Cynclair Co., Ltd.) ผู้ออกแบบนวัตกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ และให้บริการระบบป้องกันภัยไซเบอร์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ซินแคลร์ จำกัด ได้นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MoU) กับ บริษัท ฟาจาร์ ดีเฟ้นซ์ (Fajar DefenceSdn Bhd) ประเทศมาเลเซีย ที่มีชื่อเสียงด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างสรรค์ ยกระดับ และขับเคลื่อนนวัตกรรมทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน โดยมี ดาโต๊ะ ดร. อมิรุดิน อับดุล วาฮับ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ มาเลเซีย (CSM: CyberSecurity Malaysia) องค์กรภายใต้กระทรวงดิจิทัลมาเลเซีย (Ministry of Digital Malaysia) ร่วมลงนามเป็นพยานในพิธีที่จัดขึ้น ณ งานนิทรรศการและการประชุม Defence Services Asia (DSA 2024) Exhibition & Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พ.ค.67 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียนายธนจักร กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต่างต้องเผชิญกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ การผนึกกำลังความร่วมมือระหว่าง ซินแคลร์ และ ฟาจาร์ ดีเฟ้นซ์ ได้นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Know How) ทรัพยากร และเทคโนโลยีล้ำสมัย ต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้เกิดโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้หลากหลายธุรกิจและองค์กรที่กำลังต่อสู้กับภูมิทัศน์ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่สามารถคาดการณ์ได้“ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวย่างแรกที่สำคัญ ในการเดินหน้าผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาชุดบริการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมตั้งแต่การล่าภัยคุกคามเชิงรุก (Threat Hunting) การตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessments) การย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud Migration) ตลอดถึงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (Security Awareness Training) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรูปแบบการบริการที่ครบครันและสามารถปรับแต่งตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้” นายธนจักร ระบุนายธนจักร กล่าวอีกว่า หัวใจสำคัญของการรวมพลังในครั้งนี้คือการนำจุดแข็งขององค์กรทั้งสองเป็นจุดขายทางธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Threat Detection) แบบเรียลไทม์ที่ล้ำสมัย หรือ ระบบตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคาม (Incident Response) ที่รวดเร็วของ ซินแคลร์ ซึ่งส่งเสริม ฟาจาร์ ดีเฟ้นซ์ มุ่งหน้าสู่การพัฒนาโซลูชันที่พลิกโฉมโดยการใช้ Artificial Intelligence และ Machine Learning อาทิเช่น CYDEXA บริการตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามขั้นสูง (MDR: Managed Detection and Response) หนึ่งในแพลตฟอร์มที่โดดเด่นของฟาจาร์ ดีเฟ้นซ์“เรารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติที่ได้จับมือร่วมกับองค์กรชั้นนำจากประเทศมาเลเซียอย่าง ฟาจาร์ ดีเฟ้นซ์ มุ่งยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภูมิภาคอาเซียน ด้วยความพร้อมและความมุ่งมั่นในการส่งมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ ปกป้องข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างดีที่สุด และเราเชื่อมั่นในศักยภาพ และความพร้อม เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมล้ำยุค ช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ รับมือกับภัยร้ายยุคดิจิทัลด้วยความมั่นใจ” นายธนจักร กล่าวเสริมนายธนจักร เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ ซินแคลร์ และ ฟาจาร์ ดีเฟ้นซ์ มีโครงการร่วมก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเจเนอเรชันต่อไป เพื่อศึกษาและสำรวจแนวทางใหม่ นำไปสู่การแก้ปัญหาของภัยคุกคามที่เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้าน นายเจอรัลด์ แดเนียล ประธานกรรมการบริหาร ฟาจาร์ ดีเฟ้นซ์ กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์แห่งความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศเท่านั้น แต่เป็นการจุดประกายกระตุ้นนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำความเป็นเลิศทางด้านระบบป้องกันภัยไซเบอร์ที่ยากจะมีใครทัดเทียมด้วย”นายเจอรัลด์ แดเนียล กล่าวต่อว่า จากการดำเนินงานของ ซินแคลร์ และ ฟาจาร์ ดีเฟ้นซ์ ตลอดระยะเวลาหลายปีในระดับภูมิภาค ทั้งสองมีองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดไซเบอร์ในอาเซียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเติบโตเร็วที่สุดในโลกและมีความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน บวกกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีจำนวนการโจมตีเกิดขึ้นให้เห็นอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเสียหายรุนแรงขึ้นอย่างทวีคูณ ซินแคลร์ และ ฟาจาร์ ดีเฟ้นซ์ นำเสนอให้บริการโซลูชันความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องความต้องการขององค์กรในอาเซียน ด้วยประสบการณ์เฉพาะทาง และขีดความสามารถรอบด้าน บ่งบอกถึงนวัตกรรมที่เหนือชั้นต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์.