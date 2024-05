“ดีอี” เตรียมพร้อมเจ้าภาพประชุม รมต.ดิจิทัลอาเซียน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.67 น.ส.วงศ์อะเคื้อ บุญศล โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค.67 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 5 ASEAN Digital Ministers Meeting: (ADGMIN) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประเด็นสำคัญคือการเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเดือน ม.ค.68 ที่จะถึงนี้ ซึ่งสาระสำคัญของการประชุม ADGMIN เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025: ADM 2025) ระยะ 5 ปี (ปี 2564 – 2568)น.ส.วงศ์อะเคื้อ กล่าวด้วยว่า การเป็นเจ้าภาพประชุมADGMIN นั้นกระทรวงดีอีมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง 8 ประการ คือ 1.การเร่งฟื้นตัวของภูมิภาคอาเซียนจากโรคโควิด-19, 2.การยกระดับคุณภาพและความครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั้งแบบประจำที่และเคลื่อนที่, 3.การสร้างบริการดิจิทัลที่เชื่อถือได้และการคุ้มครองผู้บริโภค,4 4.การสร้างตลาดที่มีการแข่งขันอย่างยั่งยืนด้วยการจัดหาบริการดิจิทัล, 5.การเพิ่มคุณภาพและการส่งเสริมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ, 6.การพัฒนาบริการดิจิทัล ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อ การสื่อสารระหว่างธุรกิจและอำนวยความสะดวกด้านการค้าข้ามพรมแดน, 7.การเพิ่มศักยภาพให้กับภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล และ 8.การส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนน.ส.วงศ์อะเคื้อ กล่าวอีกว่า ผลจากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับแผนงานของ รมว.ดีอี ในเรื่อง The growth engine of thailand ช่วยส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลของประเทศ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND อีกทั้งยังสามารถเดินหน้าร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการที่ไทยเป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านการป้องกันปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ (The ASEAN Working Group on Anti – Online Scam: WG – AS) ด้วย.