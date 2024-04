เลือกตั้งอเมริกาและยุโรป...ระหว่าง“โลกสวย”กับ“โลกซวย”

..มันจะเกิด-ไม่เกิดภายในอนาคตอันใกล้??? เปิดฉากสัปดาห์นี้คงต้องขออนุญาตลองมากันดูก็แล้วกัน เพราะในฐานะประเทศอย่างไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮาทั้งหลาย การใคร่ครวญ พิจารณาถึงความเป็นไปเหล่านี้เอาไว้ซะแต่เนิ่นๆ น่าจะเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจและความสำคัญเอามากๆ เผลอๆ อาจมากเสียยิ่งกว่าการนุงนัง นัวเนีย อยู่กับเรื่องใครเป็นรัฐมนตรีรายใหม่ ใครหลุดโผ หลุดวงจร หรือใครหิ้วถุงขนมจนสามารถผงาดขึ้นเป็นรัฐมนตรี ฯลฯ เป็นไหนๆ...คือถ้าว่ากันตามความเคลื่อนไหวของสำคัญต่างๆ...อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะหรือใกล้กันในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกลนับจากนี้ และโดยแนวโน้มเช่นนี้...มันน่าจะมีที่มา-ที่ไป ดังที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียเขาสรุปไว้ในช่วงการปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมตัวแทนระดับสูงประเด็นเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศครั้งที่ 12 (The 12th International Meeting of High Representatives for Security Issues) ที่ประเทศรัสเซียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นแหละว่า อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมที่จะยอมรับ ไม่ปรารถนาที่จะยอมแพ้ ยอมจำนนต่อการของบรรดาพวกโลกตะวันตกทั้งหลาย ที่มีคุณพ่ออเมริกาเป็นหัวหอกนั่นเอง มันเลยกลายเป็นในการยกระดับสถานการณ์แห่งการเผชิญหน้า ระหว่างหรือระหว่างให้เต็มไปด้วยยิ่งเข้าไปทุกที!!!โดยถ้าจะว่าไปแล้ว...แนวคิดในเรื่องหรือโลกที่มีชาวตะวันตก อารยธรรมตะวันตกเป็นผู้นำ มันได้ถูกปูพื้นฐานและเผยแพร่ในหมู่พวกเสรีนิยมหัวก้าวหน้า หรือมานานแล้ว นั่นคือแนวคิดแบบที่ถูกขับเคลื่อนโดยทุนนิยมเสรีนั่นเอง ไม่ว่าจะด้วยการแบ่งโลกออกเป็นลูกต่างๆก็ปลูกผัก ปลูกหญ้า ปลูกข้าว ฯลฯ หรือมีหน้าที่ผลิตอาหารเลี้ยงโลกกันต่อไปก็ก้มหน้า ก้มตา ผลิตสินค้าราคาถูกคราวละมากๆ ออกตีตลาด เพื่อให้ชาวโลกกลายเป็นเข้าไว้ ส่วนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น อะไรต่อมิอะไรทั้งหลาย อันรวมศูนย์อยู่ในบรรดาประเทศตะวันตกเป็นหลักใหญ่ ย่อมหนีไม่พ้นที่ต้องเป็นผู้ควบคุม ดูแล ผู้กำหนดให้กับใครต่อใคร หรือผู้ที่ดำรงความเป็นจ้าวโลก ประมุขโลก อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้...ที่ถูกขับเคลื่อน ผลักดัน ให้เป็นไปในลักษณะเช่นนี้...มันเลยถูกต่อต้านกันมาโดยตลอด ไม่ว่าโดยที่ต้องสูญเสียอำนาจอธิปไตย การบริหาร-จัดการ หรือแม้ตัวบทกฎหมาย ฯลฯ ให้กับอำนาจ อิทธิพลของที่สามารถเคลื่อนย้ายทุนได้อย่างอิสระ-เสรี หรือบรรดาที่มีเอกลักษณ์-อัตลักษณ์ผิดแผกแตกต่างไปจากแนวคิดของพวกไม่ว่าพวกคอมมิวนิสต์ อิสลาม หรือพวกที่ถูกบรรดาประเภทนกแก้ว-นกขุนทองทั้งหลายเรียกขานในนามพวกนั่นเอง ไปจนแม้กระทั่งผู้ที่เรียกขานตัวเองในนามหรือบรรดากลุ่มก้อนเอกชน ภาคประชาชน ประชาสังคม ฯลฯ ทั้งหลาย ที่ได้รับจากระบบทุนนิยมในแต่ละระดับก็เคยสุมหัวรวมตัว ต่อต้านคัดค้านจนก่อให้เกิด(The Battle of Seattle) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 โน่นเลย ฯลฯ...อันทำให้แนวคิดในลักษณะเช่นนี้...ค่อยๆ เสื่อมโทรมลงมาตามลำดับ พร้อมๆกับการเติบโตของพวกที่ปฏิเสธความเป็นจ้าวโลกของพวกเกิดการรวมกลุ่ม รวมตัว ของกลุ่มประเทศต่างๆ ในบรรดาประเทศซีกโลกใต้ ไม่ว่าประเภทหรือฯลฯ จนกลายมาเป็นพวกที่มิอาจปฏิเสธอีกต่อไป จนทำให้การยอมรับ ยอมจำนนต่อความจริง ต่อข้อเท็จจริง ในลักษณะดังกล่าว ก็เท่ากับการสูญเสียสถานะแห่งความเป็นจ้าวโลก ความเป็นประมุขโลกของบรรดาโลกตะวันตกทั้งหลายนั่นเอง ด้วยเหตุนี้นี่เอง...มันเลยทำให้การเผชิญหน้า การยกระดับสถานการณ์ใน “แนวรบ” ต่างๆ จึงเป็นไปแบบเพิ่มขึ้นๆ และดังที่เลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซียสรุปเอาไว้นั่นแหละหรืออย่างที่ผู้นำชาติตะวันตกบางราย เช่น ประธานาธิบดีฝรั่งเศส(Emmanuel Macron) อดไม่ได้ที่ต้องยอมรับสารภาพระหว่างการปาฐกถาที่ณ กรุงปารีส เมื่อช่วงวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา (25 เม.ย.) ว่า(Our Europe could die) โดยเฉพาะถ้าหากบรรดาประเทศยุโรปทั้งหลายไม่สามารถแสดงให้ใครต่อใครเห็นว่าหรือถ้าหากเราไม่สามารถสร้างยุทธศาสตร์ที่เป็นตัวของตัวเอง (Strategic Autonomy) ขึ้นมาได้อย่างเป็นจริง-เป็นจัง...และโดยคำพูด คำจา ของผู้นำฝรั่งเศสรายนี้ ก็ใช่ว่าจะไม่มีพื้นฐานใดๆ รองรับเอาไว้เลย เพราะถ้าหากดูจากของแต่ละสำนัก หรือแทบทุกๆ สำนักในทุกวันนี้...ต่างบ่งชี้ไปในแนวเดียวกันว่าโดยแนวโน้ม โดยทิศทางการเมือง-การเลือกตั้ง ของบรรดาประเทศยุโรปทั้งหลาย พวกในแต่ละราย ต่างกำลังมาแรงแซงโค้งจนแทบไม่เหลือที่นั่ง ที่ยืน ให้กับบรรดาพวก” อีกต่อไป โอกาสที่หรือยุโรปภายใต้บทบาท อำนาจ ของรัฐบาลเสรีนิยมใหม่ทั้งหลาย จะเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึงไปเป็นรายๆ ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้สูงยิ่งขึ้นไปทุกที อันนี้นี่เอง...ที่ยิ่งกลายเป็นแรงกระตุ้น เป็นตัวเร่งเร้า ให้เกิดการเผชิญหน้าและการยกระดับสถานการณ์ จนเกิดและเกิดฉากสถานการณ์ที่ไปในทุกๆถึงขั้นอาจไม่ได้นำไปสู่ธรรมดาๆ อีกต่อไปแล้ว แต่อาจเตลิดเปิดเปิงไปไกลถึงขั้นเอาเลยก็ไม่แน่!!! ยิ่งเมื่อพวกหัวเสรีนิยมใหม่ในยุโรป อย่างรัฐบาลโปแลนด์ ฟินแลนด์ ฯลฯเป็นต้น ต่างเพรียกหาให้เข้ามาติดตั้ง ประจำการ ภายในประเทศตัวเองกันจ้าละหวั่น...อย่างไรก็ตาม...อย่างน้อยก็ยังมีผู้นำชาติยุโรปหัวอนุรักษ์รายหนึ่ง ที่นอกจากจะไม่เอาด้วยกับแนวคิดเสรีนิยมใหม่แบบชนิดหัวเด็ด ตีนขาด ยังหันมาด่าแบบสาดเสีย-เทเสียอีกด้วยต่างหาก นั่นก็คือนายกรัฐมนตรีฮังการีที่ได้ไปพูด หรือจะเรียกว่าทำนายทายทักเอาเลยก็ว่าได้ ณ เวที(The Conservative Political Action Conference) ที่กรุงบูดาเปสต์เมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมา ด้วยการสรุปว่า...เหตุที่โลกทั้งโลกต้องเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้ ก็เนื่องมาจากบรรดาพวกเสรีนิยมหัวก้าวหน้าแห่งโลกตะวันตกทั้งหลาย ที่ต้องการครองความเป็นเจ้าโลก ประมุขโลก (Western liberal Hegemony) อีกต่อไปนั่นเอง ที่เป็นผู้สร้างในอันที่จะควบคุมทุกคน ทุกประเทศ ให้ยอมสยบอยู่ภายใต้จนแม้แต่ของแต่ละประเทศ ก็ยังถูกกด ถูกบีบ เพื่อที่จะหาทางเปลี่ยนให้กลายเป็นอันเป็นแนวคิดที่เอามากๆ...แต่ผู้นำหัวอนุรักษนิยมรายนี้...กลับมองโลกค่อนข้างสดใส สดสวยเอามากๆ ด้วยที่ว่าดังกล่าวกำลังประสบและหรือเอาเลยก็เป็นได้!!!หรืออันเนื่องมาจากภายในปีนี้...จะต้องมีการเลือกตั้งทั้งในยุโรปและอเมริกา หรือมีช่อง มีจังหวะที่อันจะส่งผลให้ได้อย่างเป็นจริง-เป็นจัง...จริง-ไม่จริง เชื่อ-ไม่เชื่อ เป็นไปได้-เป็นไปไม่ได้...อันนี้มีแต่ต้องเฝ้าติดตาม รอคอย และลอยคอกันไปตามสภาพ เพราะถ้าหากโดยช่อง โดยจังหวะ ในลักษณะดังกล่าว มันไม่อาจส่งผลให้ตามที่ผู้นำฮังการีท่านได้หวัง ได้ขอร้องวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้ล่วงหน้า โอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะนำไปสู่หรือโลกที่จะต้องชี้วัด ตัดสิน กันด้วยระหว่างพวกและย่อมเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้อยู่แล้วแน่!!!