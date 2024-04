อิหร่าน - อิสราเอลชนะทั้งคู่...มีแต่“Netanyahu”ที่แพ้กับแพ้!!!

อิสราเอลจะสามารถสกัดกั้น ป้องกัน จรวดและโดรนนับเป็นร้อยๆ ของอิหร่านได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ หรืออิหร่านจะประสบความสำเร็จเป็นที่พออก-พอใจในปฏิบัติการ(Operation True Promise) กันในแบบไหน? ลักษณะไหน? อันนั้น...คงไม่ถึงกับต้องเสียเวลาไปหรือต้องเถียงกันไป-เถียงกันมา เชียร์กันไป-เชียร์กันมา แบบประเภทสาวกผีแดง-หงส์แดง ให้ปวดหัว-เวียนเฮด โดยใช่เหตุ...เพราะสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ...นับจากนี้แนวโน้มความเป็นไปของฉากสถานการณ์ในมันจะออกมาในรูปไหน? อย่างไร? จะก่อให้เกิดต่อโลกทั้งโลกมาก-น้อยเพียงใด? อันนี้นี่แหละ...ที่บรรดาประเทศอย่างไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮาทั้งหลาย พึงต้องเพ่งความสนใจไว้ให้จงหนัก โดยเฉพาะในขณะที่ราคาน้ำมันทำท่าว่าจะเด้งพรวดๆ พราดๆ ในระดับเกิน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ หรือขณะที่ราคาทองคำปาเข้าไปบาทละ 3-4 หมื่น จนบรรดาผู้ที่มีทองเท่าหนวดกุ้งอดมิได้ที่จะนอนสะดุ้งจนเรือนไหวไปตามๆ กัน...คือการที่ฝ่ายอิสราเอลเขาจะออกมาคุยโม้ คุยโต ว่าสามารถปัดป้อง สกัดกั้นจรวดร่อน จรวดทิ้งตัวได้ถึง 130-150 ลูก ไปจนถึงโดรนพลีชีพอีก 170 ลำ หรือได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากลองทำใจนิ่งๆ คำคุยโม้ คุยโต ในลักษณะดังกล่าวก็คงไม่ถึงกับเป็นอะไรที่ไม่ถึงกับหรือไม่น่าจะมากมายสักเท่าไหร่นัก เพราะบรรดาที่คอยช่วยปัด ช่วยป้อง บรรดาอาวุธต่างๆ ของอิหร่านในแต่ละลูก แต่ละเม็ด เที่ยวนี้ คงต้องยอมรับว่า...มันมีอยู่ด้วยกันเยอะแยะ มากมาย ไม่ใช่แค่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลล้วนๆ แต่ยังมีเครื่องบินกองทัพอากาศอังกฤษในซีเรีย ฐานทัพอเมริกันในอิรัก ซีเรีย ไปจนถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน หรือแม้แต่ประเทศในตะวันออกกลางบางประเทศเช่น จอร์แดน ซาอุฯ ยังมีข่าวว่ามีส่วนช่วยสกัดกั้นที่ผ่านไป-ผ่านมาภายในน่านฟ้าตัวเอง อย่างเป็นเรื่อง-เป็นราวอีกด้วย...อย่างไรก็ตาม...การที่ฝ่ายอิหร่าน อย่างเช่นผู้บัญชาการนายพลท่านออกมาป่าวประกาศถึง(more successful than expected) ของการแก้แค้น-เอาคืนคราวนี้ ก็ไม่น่าจะถึงกับเปรี้ยวหู เวิ่นเว้อ หรือสมรักษ์ คำสิงห์แต่อย่างใด เพราะแม้จะเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ หรือจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ ที่ตูมๆ ตามๆ ขึ้นมา ณ ฐานทัพอากาศของอิสราเอลในทะเลทรายอันถือเป็นฐานประจำการของเครื่องบินที่ถูกส่งเข้าไปทิ้งระเบิดถล่มสถานกงสุลอิหร่านในดินแดนซีเรียนั่นแหละ ชนิดสามารถเห็นแดงโร่จากภาพถ่ายวิดีโออย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ก็ต้องถือว่าน่าจะพอคุยได้ โม้ได้ อย่างไม่ถึงกับเปรี้ยวปากมากมายจนเกินไป...แต่สิ่งที่ยังต้องถือเป็นตัวโตๆ นับจากนี้...ก็คือจะถือเป็นการโดดเข้าสู่ของอิหร่าน ซึ่งถูกผู้นำอิสราเอลอย่างวางล่อเอาไว้ เพื่อที่จะขยายวงสงคราม ขยายวงความขัดแย้ง อันจะช่วยให้สามารถครองอำนาจ ครองความเป็นผู้นำอย่างยืดเยื้อ-ยาวนานอีกต่อไป หรือกระทั่งการฉุดกระชากลากถู ให้มหาอำนาจสูงสุดอย่างคุณพ่ออเมริกาเข้ามาร่วมฉิบหาย-วายวอดกับตัวเองไปด้วยหรือไม่? อย่างไร? โดยถ้าฟังจากของสำนักข่าวเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา (15 เม.ย.) ถึงการพูดจาเจ๊าะแจ๊ะทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำอิสราเอลและผู้นำอเมริกา หลังการแก้แค้น-เอาคืนของอิหร่าน แม้ว่านายกรัฐมนตรีคิดจะโจมตี-ตอบโต้อิหร่านโดยฉับพลัน-ทันที แต่ก็ได้ตัดสินใจความคิดดังกล่าว หลังพูดคุยกับคุณปู่อย่างเสียมิได้ หรือมิอยากจะเสีย ก็แล้วแต่จะว่ากันไป...แต่จากลักษณะดังกล่าว...คงต้องยอมรับว่าน่าจะมีอยู่ไม่น้อย เพราะแม้แต่หนึ่งในรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลหัวหน้าพรรคที่อาจผงาดขึ้นมาแทนที่ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในอิสราเอลไม่ว่าเมื่อไหร่? ตอนไหน? แม้ว่ายังคงต้องเอาอก-เอาใจต่อความรู้สึกของชาวอิสราเอลโดยทั่วไป ยังต้องแสดงออกถึงความไม่คิดจะลดรา-วาศอกกับอิหร่านอีกต่อไป แต่โดยคำพูด คำให้สัมภาษณ์ที่สรุปเอาไว้ประมาณว่าก็น่าจะแปลความ ตีความ ได้ว่า ปฏิบัติการของอิหร่านต่ออิสราเอลคราวนี้ คงไม่ถึงขั้นที่ทำให้อิหร่านถึงกับต้องของแต่อย่างใด หรือยังมีเวลาที่จะได้อีกเยอะแยะ...อาจด้วยเหตุเพราะการแก้แค้น-เอาคืนของอิหร่านคราวนี้...ไม่ได้เป็นไปแบบถึงขั้นแต่น่าจะหนักไปทาง(just a slap in the face) ซะมากกว่า หรือแบบที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านท่านอิหม่ามท่านได้ชี้แนะ ชี้นำ เอาไว้ก่อนหน้านี้ คือพอให้เห็นว่าอิหร่านก็พอจะมีมือ-มีตีนและไม่ได้คิดจะซุกมือ-ซุกตีนเอาไว้ในหีบเฉยๆ ตราบใดที่ถูกเล่นงาน ถูกละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพระหว่างประเทศ เช่นการถล่มสถานทูต สถานกงสุลแบบเห็นๆ อีกทั้งกระบวนการแก้แค้น-เอาคืนของอิหร่าน ก็มิได้มุ่งแต่เฉพาะล้วนๆ แต่ยังพร้อมที่จะอาศัยควบคู่กันไป เช่นการประชุมฉุกเฉินในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ เพื่อหาทางออก-ทางไป เป็นต้น...ดังนั้น...โอกาสที่จะก่อให้เกิดที่จะนำไปสู่การโจมตี-ตอบโต้ ไม่ว่าจากอิสราเอลผู้เริ่มต้นก่อเหตุ ก่อเรื่อง หรือจากผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่างคุณพ่ออเมริกา ก็ดูจะไม่สมเหตุ-สมผล หรือไม่น่าจะลากไปไกลถึงขั้นนั้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างที่เพียงแค่เท่านั้น ก็ก่อให้เกิดความปวดเศียร เวียนเกล้า ต่อคุณพ่ออเมริกาที่ยังคงต้องส่งเงิน ส่งอาวุธ ไปสนับสนุนอย่างอิสราเอลอยู่มิขาด แม้ว่าพลเรือนผู้ไม่รู้อีโหน่-อีเหน่ชาวปาเลสไตน์จะถูกเข่น ถูกฆ่า ถูกล้างผลาญเผ่าพันธุ์ ชนิดตายโหง-ตายห่าไปแล้วไม่รู้จะกี่หมื่นต่อกี่หมื่นราย อันส่งผลให้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาปลายปีนี้ของคุณปู่หดหายไปไม่รู้จะกี่รัฐต่อกี่รัฐเข้าไปแล้ว แถมยังทำให้สถานะประเทศอเมริกาในสายตาชาวโลก ออกไปทางยิ่งเข้าไปทุกที...ด้วยเหตุนี้แม้จะเคยป่าวประกาศด้วยความภูมิอก-ภูมิใจว่าตัวเองคือก็เถอะ...แต่ความพยายามสนับสนุนอิสราเอลแบบปิดหู-ปิดตา หรือแบบไม่คิดจะบันยะ-บันยังใดๆ เอาเลยแม้แต่น้อย ปล่อยให้ผู้นำอิสราเอลขยายความขัดแย้ง ขยายวงสงครามต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด ย่อมส่งผลให้รวมทั้งทั้งประเทศ ย่อมมีแต่อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธอยู่แล้วแน่ๆ อีกทั้งบทบาท อำนาจ อิทธิพลของอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางช่วงนี้ ก็ดูจะลดน้อยถอยลงแบบฮวบๆ ฮาบๆ ต่างไปจากครั้งที่ทำ(Gulf War) ช่วงปี ค.ศ. 1991 แบบคนละเรื่อง-คนละม้วน เพราะบรรดาประเทศที่เคยเปิดโอกาสให้ภายในประเทศตัวเอง ถูกนำไปใช้ประโยชน์ใดก็ย่อมได้ แต่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านคราวนี้ ไม่ว่าประเทศอย่างซาอุฯ ยูเออี โอมาน คูเวต ไปจนถึงหนึ่งในสมาชิกอย่างตุรเคียโน่นเลย ต่างหันมาหรือปฏิเสธที่จะเปิดโอกาสให้ใช้ฐานทัพเหล่านี้ ไปเล่นงานประเทศเพื่อนบ้านอย่างอิหร่านแบบตรงไป-ตรงมา...การสนับสนุนอิสราเอลของคุณพ่ออเมริกา...จึงหนีไม่พ้นต้องเผชิญกับไปด้วยประการละฉะนี้ ชนิดแม้แต่ผู้ได้ชื่อว่าอย่างพวกผู้ดีอังกฤษ แม้จะมีส่วนช่วยปัดๆ ป้องๆ จรวดและโดรนของอิหร่านอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าฟังจากน้ำเสียงของรัฐมนตรีต่างประเทศและอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ออกมาแสดงความคิด ความเห็นต่อสำนักข่าวเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา (15 เม.ย.) ที่ระบุเอาไว้ว่าแม้อิสราเอลจะมีสิทธิตอบโต้หลังจากถูกอิหร่านถล่มด้วยโดรนและจรวด แต่มันน่าจะดีกว่าถ้าหากอิสราเอลรู้จักที่จะยับยั้ง-ชั่งใจ เพื่อไม่ให้เกิดการยกระดับความขัดแย้งให้ไปไกล ให้เข้ารก-เข้าพงเกินไปกว่านี้ หรือ...(Time to be smart)...ดังนั้น...การของผู้นำอิสราเอล เพื่อล่อให้ใครต่อใครต้องเข้าร่วมสงคราม ความขัดแย้ง ในแนวรบตะวันออกกลาง หรือใน(Benjamin Netanyahu’s War) จึงไม่น่าส่งผลตอบสนองต่อความปรารถนาและต้องการ ต่อความเหี้ย...ย์ย์ย์มม์ม์ม์ ความกระหายเลือด ของผู้นำรายนี้มากมายสักเท่าไหร่ ตรงกันข้าม...กลับยิ่งก่อให้เกิดต่อตัวเองยิ่งขึ้นไปเท่านั้น ยิ่งถ้าหากพยายามตื้อ พยายามฝืน คิดบุกสังหาร พล่าผลาญพลเรือนชาวปาเลสไตน์ ณ ที่หลบภัยแหล่งสุดท้ายในเมืองอีกต่อไป โอกาสที่จะถูกชาวตะวันออกกลาง-ชาวโลก-หรือแม้แต่ชาวอิสราเอลด้วยกันเอง พร้อมใจกันให้หมดเรื่อง-หมดราว หรือให้ทุกสิ่งทุกอย่างพอทุเลา-เบาบางลงไปได้มั่ง ยิ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงยิ่งขึ้นไปเท่านั้น หรือสรุปง่ายๆ ว่า...แม้ว่ารายการหรือก็แล้วแต่ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลคราวนี้จะทำให้ใครต่อใครอยู่มั่ง แต่โดยแนวโน้มจากนี้ไป ก็น่าจะพอแม้แต่เฮือก-สองเฮือกก็ยังดี!!!