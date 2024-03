โลกตะวันตกหันไปใช้บริการ“ผู้ก่อการร้าย”???

ปิดท้ายสัปดาห์นี้...คงต้องขออนุญาตแวะไปดูณ สถานบันเทิงรัสเซียเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา (22 มี.ค.) ที่เห็นว่าบรรดาชาวหมีขาวต้องตกเป็นเหยื่อเซ่นสังเวยไปถึง 137 รายบาดเจ็บอีกนับร้อยกลายเป็นข่าวคราวอึกทึกครึกโครมระดับโจษจันไปทั่วทั้งโลก อีกทั้งยังอาจเป็นอะไรที่น่าคิด น่าสะกิดใจอยู่ตามสมควร โดยเฉพาะในช่วงระหว่างที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังไม่แล้วเสร็จ แถมทำท่าว่าอาจถึงขั้นกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-NATO ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้...คืออันที่จริงการในประเทศรัสเซียนั้น...คงไม่ถึงกับเป็นเรื่องแปลก หรือไม่ถึงกับน่าประหลาดใจอะไรมากมาย เพราะตั้งแต่ช่วง 20 กว่าปีที่แล้ว หรือช่วงปีค.ศ. 2002 ก็เคยถูกพวกมุสลิมหรือพวกมุสลิมหัวรุนแรงแห่งแคว้นบุกเข้าจับชาวรัสเซียในสถานบันเทิงเป็นตัวประกันถึง 900 ราย เรียกร้องให้ถอนทหารไปจากดินแดนแห่งนั้นก่อนเกิดการปะทะชนิดผู้คนล้มตายพอๆ กับคราวนี้ คือประมาณ 130 ราย ปี ค.ศ. 2004 ก็เจอผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดิมบุกยึดโรงเรียนฆ่าชาวหมีขาวไปถึง 334 ราย เป็นเด็กผู้ไม่รู้ประสีประสาจำนวนถึง 186 ราย หรือเมื่อช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เดือนกันยายน ค.ศ. 2022 ก็ถูกพวก(The Islamic State in Khorasan Province) หรือพวกเดียวกับที่บุกนี่แหละ ใช้เล่นงานสถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ในฐานะที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับที่แม้จัดเป็นเช่นเดียวกัน แต่พวกผู้ก่อการร้ายอย่างออกจะเหม็นหน้าอย่างเป็นพิเศษ ถึงขั้นเคยบุกโจมตีสนามบินกรุงคาบูลปี ค.ศ. 2021 ฆ่าพลเรือนตายไป 175 ราย หรือบุกฆ่าผู้หญิงและเด็กทารก 24 รายในโรงพยาบาลเด็กกรุงคาบูล เมื่อปี ค.ศ. 2020 ฯลฯ เป็นต้น...ส่วนถ้าจะว่าถึงต้นสายปลายเหตุอันเป็นตัวก่อให้เกิดของบรรดาพวกมุสลิมหัวรุนแรงทั้งหลายในการก่อการร้ายต่อประเทศรัสเซีย...ก็น่าจะมีอยู่ด้วยกันเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่ครั้งที่เคยบุกประเทศอิสลามอย่างอัฟกานิสถานการเล่นงานพวกมุสลิมหัวรุนแรงในการให้ความสนับสนุนรัฐบาลซีเรียขจัดกวาดล้างพวกผู้ก่อการร้ายจนหมอบกระแต ม่อยกระรอก ชนิดแทบโงหัวไม่ขึ้นจนตราบเท่าทุกวันนี้ ไปจนการมีส่วนปราบปรามพวกมุสลิมหัวรุนแรงในแอฟริกาโดยบรรดาพวกนักรบรับจ้างหรือแม้แต่ความสนิทสนมกลมเกลียวกับรัฐบาลอัฟกานิสถานที่พวกไม่ค่อยชอบขี้หน้า ดังที่กล่าวไปแล้ว...ฯลฯ ฯลฯ...แต่เผอิญการก่อการร้ายในรัสเซียคราวนี้...มันดันมาอยู่ในช่วงที่กองทัพหมีขาวเขากำลังไล่ทุบ ไล่บี้ของโลกตะวันตกอย่างกองทัพยูเครน จนใกล้ๆ จะเต็มที หรือกำลังตกอยู่ในสภาพคือ 1. ไม่มีเงิน เพราะงบช่วยเหลือ 6 หมื่นล้านดอลลาร์จากสหรัฐฯ ยังคงไม่ผ่านสภาฯ 2. ไม่มีบุคลากรหรือไม่มีทหารชนิดต้องวิ่งไล่จับมาเกณฑ์กันกลางถนน 3. ไม่มีอาวุธหรือถึงขั้นกระสุนหมด ต้องหันไปเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนอันได้แก่บรรดาประเทศตะวันตกทั้งหลายไปหาซื้อจากประเทศที่ 3 มาส่งมอบให้กันแทนที่...แต่ก็อย่างที่ผู้รู้-ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมือง-การทหารนักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบันอย่างเขาได้ร่ายเรียงความคิด-ความเห็นไว้ในข้อเขียนบทความชิ้นล่าสุดว่าด้วยเรื่องหรือที่สำนักข่าวของหมู่เฮานำมาแปลและถ่ายทอดในชื่อว่าความพยายามงัดทุกสิ่งทุกอย่างมาเล่นงานรัสเซียในแบบเลยเป็นอะไรที่ออกจะน่าเกลียด น่ากลัว ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แต่เฉพาะการคิดส่งอาวุธร้ายๆ ให้กับยูเครน คิดส่งทหารอาชีพเข้าไปรบกับรัสเซียในดินแดนแห่งนี้ แต่ยังส่งผลให้ปฏิบัติการทางทหารของยูเครนเองช่วงหลังๆ นี้ ยิ่งหนักไปทางยิ่งเข้าไปทุกที ประเภทหันมาโจมตีพลเรือนหันมาโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ ฯลฯ อะไรไปโน่น...การพร่าผลาญสังหารพลเรือนชาวรัสเซียถึง 130-140 ศพคราวนี้...มันเลยก่อให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในหมู่ชาวรัสเซียตั้งแต่ปุถุชนคนธรรมดาไปถึงระดับผู้นำประเทศ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ แม้ว่าผู้ที่ออกมาประกาศความรับผิดชอบในการก่อการดังกล่าวแบบฉับพลัน-ทันที คือผู้ก่อการร้ายแต่การที่ผู้นำโลกตะวันตกอย่างคุณพ่ออเมริกาที่ค่อนข้างใกล้ชิด สนิทสนมกับบรรดาหลายกลุ่ม หลายเหล่ามาโดยตลอด เคยอาศัยจากการก่อการร้ายเป็นในการบุกพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าอัฟกานิสถาน อิรัก ลิเบีย ซีเรีย ฯลฯ ไปจนพยายามแผ่อำนาจเข้ามาในเอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อไล่ล่าผู้ก่อการร้าย ชนิดใครไม่ให้ความร่วมมือต้องถือเป็นกับอเมริกาเอาเลยถึงขั้นนั้น แม้จะเคยส่งเสียงเตือนชาวอเมริกันในรัสเซียให้ระวังเหตุการณ์ร้ายๆประมาณสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแบบแต่ก็พร้อมที่จะออกมารับประกัน การันตี ว่าการก่อการร้ายคราวนี้ เป็นฝีมือของพวกอยู่แล้วแน่ๆ ไม่ได้เกี่ยวกับอันตัวข้าพเจ้าเอง หรือเกี่ยวกับของข้าพเจ้าอย่างรัฐบาลยูเครนเอาเลยแม้แต่น้อย...อย่างไรก็ตาม...คำยืนยัน นั่งยัน นอนยันเหล่านี้ ก็ไม่สามารถให้คำตอบ คำอธิบายในรายละเอียด จนก่อให้เกิดตัวโตๆ อีกเยอะแยะมากมาย เช่น เหตุใดพวกผู้ก่อการร้ายถึงได้พยายามหลบหนีไปยังประเทศยูเครน หรือถูกจับกุมขณะอยู่ห่างจากพรมแดนยูเครน-รัสเซียแค่ 100 กิโลเมตร??? อันสะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมการ การประสานงานกับใครก็ตามที่อยู่ในดินแดนยูเครน หรือทำไมถึงหันไปใช้วิธีต่อบรรดาพลเรือนผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ แถมยังยอมสารภาพว่าได้รับมาจากบุคคลที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร??? แต่เป็นผู้จัดหาอาวุธมาให้ประมาณ 500,000 รูเบิล หรือ 5,400 ดอลลาร์ เพื่อให้ที่อยู่ ณ สถานที่ซึ่งถูกกำหนดไว้ แทนที่จะใช้แบบครั้งเดิมๆ อันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเสียสละตามของพวกมุสลิมหัวรุนแรงเอาเลยแม้แต่น้อย แต่กลับหันไปเห็นแก่ “เงิน” กันแทนที่??? และอาจด้วยเหตุนี้นี่เอง...เลยทำให้ผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีท่านอดไม่ได้ต้องออกมาเข่นเขี้ยวคำรามว่า...อันนี้นี่แหละ...ที่เล่นเอาใครต่อใครต่างขนหัวลุก ขนคอตั้งกันไปมิใช่น้อย ยิ่งเมื่อโฆษกเครมลินอย่างได้ออกมาแถลงข่าว ถึงสิ่งที่เคยเรียกว่า(The Special military operation) ของรัสเซียต่อยูเครน กำลังกลายเป็น “สงครามที่แท้จริง” (was in fact now a war) ก็ยิ่งก่อให้เกิดการตีความ แปลความแบบน่าขนพองสยองขวัญยิ่งขึ้นไปใหญ่ เพราะถ้าหากบรรดาผู้ต้องหาประมาณ 11-13 คนที่ถูกทางการรัสเซียจับกุมได้เกิดเกี่ยวข้อง โยงใยไปถึงแบบเดียวกับผู้ที่ก่อวินาศกรรมท่อส่งแก๊สรัสเซีย (Nord stream) ที่แม้ยังหาหลักฐานมัดตัวไม่ได้ถนัดๆ แต่ก็พอรู้ว่าย่อมหมายถึงอะไรทำนองนั้น โอกาสที่จะลุกพรึ่บบ์บ์บ์ขึ้นมาในตอนไหน? เมื่อไหร่? และอย่างไร??? คงต้องไปนอนฝันร้าย หรือไปจินตนาการกันเอาเอง...อย่างไรก็ตาม...อย่างที่ว่าเอาไว้แล้วว่า ภารกิจหลักๆ ในช่วง 6 ปีนับจากนี้ ของผู้นำรัสเซียอย่างประธานาธิบดีนั้น เอาไป-เอามาแล้ว...คงไม่ได้ต่างจากผู้นำตลอดชีพแห่งประเทศจีน อย่างประธานาธิบดีมากมายสักเท่าไหร่ นั่นก็คือภารกิจในการการผลักดันให้เกิดของโลกอันจะทำให้สิ่งที่เรียกว่าอุบัติขึ้นมาได้อย่างเป็นจริง-เป็นจัง ไม่ใช่แค่การบุกยูเครน บุกยุโรป หรือบุกที่ไหนๆ ก็แล้วแต่ หรือดังที่เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันท่านได้ยืนยันกับสำนักข่าวไว้อย่างชัดเจนนั่นแหละว่า...การโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือ(Hybrid warfare) ของโลกตะวันตก จะไม่ทำให้รัสเซียต้องหรือแต่ก็นั่นแหละ...ผู้ที่อาจต้องอยู่มั่ง!!! ก็อาจได้แก่ผู้ที่ประธานาธิบดีผู้นี้เคยให้คำมั่น-สัญญาไว้กับอดีตผู้นำอิสราเอลอย่างว่ายังไงๆ...ก็คงไม่คิดผู้นำยูเครนอย่างโดยเด็ดขาด แต่ถ้าหากดันถูกขึ้นมาหนักๆ อันนี้...ชักไม่แน่ใจ!!! เผลอๆ อาจต้องเกิดรายการขึ้นมาเมื่อไหร่? หรือไม่? อย่างไร? ก็มิอาจคาดคะเนได้...