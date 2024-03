“หมอธีระวัฒน์-อ.ปานเทพ“ แจงละเอียดยิบ “แท่งย้วยขาวในหลอดเลือด” (White Clot) และโปรตีนหนามทั่วร่างกายไปไกลถึงลูกอัณฑะ

ความจริงอีกด้านของผลกระทบจากวัคซีน กำลังถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสารจากแอพลิเคชั่นสื่อและโซเชียลมีเดียหลักทั่วโลก[1]-[2]แม้แต่ข้อมูลภาครัฐก็มีความขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเฉพาที่เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รายงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนแล้วยื่นคำขอและได้รับอนุมัติแล้ว เฉพาะที่เสียชีวิต/ทุพพลภาพมากกว่าคำแถลงการณ์ของของกรมควบคุมโรค 5,383%[3]-[4]วารสารทางการแพทย์ที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือด้านวัคซีน (Vaccine) ได้รายงานผลการวิจัยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ในกลุ่มประเทศที่เป็นเชื้อชาติฝรั่ง 99 ล้านคน พบว่ามีผลกระทบมากกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและถึงระดับสัญญาณเรื่องความปลอดภัย คือ มีสถิติค่าความเชื่อมั่น 95% ที่มีขอบเขต “ขั้นต่ำ” มีอันตรายมากกว่าที่คาดการณ์ 50% ขึ้นไปแต่อาการข้างเคียงอาจมากกว่าในประชาชนไทย โดยมีงานวิจัยจากผลการสำรวจการฉีดวัคซีน mRNA ในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยในช่วง 14 วันพบว่า “”[6]-[7]นอกจากนั้น ศาลในสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะมีคำสั่งให้องค์การอาหารและยา(FDA)สหรัฐอเมริกา ต้องเปิดเผยข้อมูลวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป[8]แปลว่าข้อมูลสถิติผลข้างเคียงของวัคซีน mRNA ได้ถูกปกปิดมาโดยตลอด และอาจทำให้วัคซีนเหล่านี้ปลอดภัยเกินความเป็นจริง และข้อมูลงานวิจัยที่นำเสนอที่ผ่านมาอาจไม่ถูกต้องตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยในผลข้างเคียงที่ผ่านมาดังที่กล่าวมาข้างต้น “จำกัดขอบเขตของอาการ” ที่สนใจเท่านั้น และอยู่ใน “ระยะเวลาอันจำกัด” ตั้งแต่ 14-42 วันหลังที่ฉีดวัคซีนเท่านั้นนั่นหมายความว่าอาจจะมีอาการผลข้างเคียงของวัคซีนฉุกเฉินมากกว่าที่เคยมีการวิจัยที่ผ่านมา และอาจมีอาการหรือโรคที่เกิดขึ้นนานกว่า 42 วันหลังฉีดวัคซีนเท่าที่เคยมีการวิจัยด้วยโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้เคยนำเสนออย่างละเอียดมาแล้วถึงการเก็บกรณีศึกษาในคนไข้ในประเทศไทย ที่พบหลังฉีดวัคซีน ซึ่งรวมถึง อาการกล้ามเนื้อกระตุก ตาเห็นภาพซ้อน เกิดอาการเกร็งตามใบหน้าและคอ ตาเข ไตวายเฉียบพลัน กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาต สมองเสื่อม ฯลฯ[9]แต่สิ่งที่ไม่สามารถปิดเป็นความลับได้คือการเสียชีวิตของประชาชนไทย “เพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ” ในปีงบประมาณ 2565 และ 2566 หลังปีที่มีการฉีดวัคซีน และมีจำนวนเสียชีวิต“มากกว่า” ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งปีที่มีการการระบาดและเสียชีวิตมากที่สุดจากโรคโควิด-19 ของประเทศไทย[10]ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีคำตอบด้วยการชันสูตรศพว่าคนที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติเหล่านี้ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน ตายด้วยโรคอะไร และมีความสัมพันธ์กับวัคซีนอย่างไร?ทั้งๆ ที่ในต่างประเทศได้มีการชันสูตรศพถึงการเสียชีวิตผิดปกติไปมากแล้วสาระสำคัญในเรื่องนี้ไม่เพียงการเจ็บป่วยหรือตายผิดปกติเท่านั้น แต่ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ “กลไก” ที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน mRNA ที่ทำให้เกิด “โปรตีนหนาม” (Spike Protein)ไปทั่วร่างกาย จึงสร้างการอักเสบไปทั่วร่างกายได้ด้วย ดังคำอธิบายความตอนหนึ่งว่าแต่ความน่าเป็นห่วงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะโปรตีนหนามที่เกิดขึ้นล่องลอยไปในอวัยวะต่างๆเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “การแปรรสหัดผลกระทบจากวัคซีนผิด ส่งผลทำให้เกิดโปรตีนผิดปกติ” ที่ก่อโรคมากกว่านั้นด้วย ซึ่งรวมถึงโรคแพ้ภูมิตนเอง โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม ความว่าสอดรับกับคำอธิบายของคณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดเส้นประสาท ได้ให้คำอธิบายเรื่อง แท่งย้วยสีขาวในหลอดเลือด หรือที่เรียกว่า White Clot ความว่าดังนั้นสิ่งที่นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดเส้นประสาทให้ความเห็นนี้ ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าแท่งย้วยสีขาวในหลอดเลือด หรือ White Clot นั้นต้องมีการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ของผู้ที่ทดสอบวิจัย ไม่ใช่การตอบโต้ด้วย “วาทะกรรม” ทางการเมืองในประเทศโดยภาครัฐในประเทศไทยไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจในต่างประเทศเลยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการปกปิดข้อมูลเกิดขึ้นทั่วโลก เราจึงต้องฟังกรณีศึกษาที่พบความผิดปกติในต่างประเทศด้วยโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้นำเสนอ คือ การสำรวจล่าสุด worldwide enbalmer blood clot survey ( United States, Canada, United Kingdom, Australia) ที่ทำการสำรวจตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ถึงมกราคม 2567 โดย Thomas Havilandมีช่างดองศพ หรือสัปเหร่อ ทั้งหมด 269 ราย และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี ถึง 137 คนและทำงานมา 11 ถึง 20 ปีเป็นจำนวนถึง 60 คนด้วยกัน กล่าวโดยสรุปคือ มีประสบการณ์เฉลี่ยทั้งหมดคือ 15 ปี ซึ่งคนเหล่านี้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าก้อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของปกติหรือผิดปกติโดยทั้งหมดพบในช่วงประมาณกลางปี 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น โดยที่ในแต่ละคนนั้นจะทำการจัดการศพโดยเฉลี่ยปีละ 100 ศพ และมากสุดถึง 300 ต่อปีในปี 2566 มีถึง 73% หรือ เจ้าหน้าที่ 197 คน ที่พบแท่งยาวสีขาวนี้ในศพ และอีก72 คนหรือ 27% ไม่พบ โดยศพที่พบแท่งสีขาวจะมีประมาณ 20% ในปี 2566 โดยที่เฉลี่ยในปี 2565 อยู่ที่ 30%แต่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดไม่พบลักษณะนี้ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิดและก่อนหน้าที่มีการใช้วัคซีนโควิด อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่หกรายพบลักษณะผิดปกติเช่นนี้ใน 81 ถึง 100% ของศพ เจ้าหน้าที่ 11 รายพบ 61 ถึง 80% ของศพ และ 29 รายพบ 41 ถึง 60% ของศพ 48 รายพบ 21 ถึง 40% ของศพและ 112 รายพบหนึ่งถึง 20% ของศพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาระสำคัญของแท่งย้วยสีขาวที่สำรวจในต่างประเทศนั้น พบองค์ประกอบอื่นที่ทำให้แท่งสีขาวย้วยนี้มีความยืดหยุ่นดึงไม่ขาด ซึ่งองค์ประกอบนั้นพิสูจน์แล้วว่าโปรตีนเอมิลอยด์ (โปรตีนที่พบมากในการอักเสบเรื้อรังและในโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์)เส้นประสาทด้วยสิ่งที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมถึงประเด็นสำคัญคือ องค์ประกอบของแท่งย้วยสีขาว ซึ่งมีโปรตีนหนาม และโปรตีนอมิลอยด์ ที่แม้จะฉีดที่ผิวหนังแต่กลับวิ่งไปทำให้เกิดการอักเสบไปทั่วร่างกาย รวมถึง ม้าม ต่อมน้ำเหลือง อัณฑะ ต่อมลูกหมาก และตามผนังหลอดเลือด และหลอดเลือดหัวใจด้วยข้อสำคัญแท่งย้วยสีขาวเหล่านี้ “มีความเหนียวไม่ขาดง่าย ไม่ได้ถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ใดในร่างกาย และไม่ถูกละลายด้วยยาละลายลิ่มเลือด” ด้วย ความตอนหนึ่งว่า“พบสิ่งที่ทะลักออกมาจากผิวของหลอดเลือดที่มีโปรตีนแทรกอยู่ สิ่งที่ทะลักออกมานี้เมื่อทำการย้อมพิเศษเพื่อดูชนิดของโปรตีนปรากฏว่านี่คือโปรตีนอมิลอยด์ ซึ่งเป็นโปรตีน ลักษณะคล้ายกับที่พบโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ หรือที่พบในหลอดเลือดและท าให้เส้นเลือดแตกในสมอง และยังพบได้ในภาวะที่มีการอักเสบเป็นระยะเวลายาวนานนอกจากนั้นในศพของผู้ตายนั้นสามารถที่จะเห็นแท่งพิเศษดังกล่าวนั้นอยู่ในหลอดเลือดลักษณะเป็นแท่งหล่อตามรูปร่างของหลอดเลือด และเมื่อลากออกมาแล้ว มีลักษณะเหนียวยืดหยุ่นได้และไม่ขาดง่ายแม้จะใช้แรงดึงและดังที่กล่าวข้างต้นไปแล้วว่าแท่งหรือก้อนเหล่านี้ถูกคลุมด้วยก้อนเลือดที่เห็นในคนตายตามปกติหรือก้อนหรือแท่งผสมปนเปไปกับก้อนเลือดที่เห็นธรรมดาเมื่อนำแท่งเหล่านี้พยายามที่จะทำการย่อยด้วยเอนไซม์โปรทีเอส (protease enzymes) ปรากฏว่ามีความทนทานต่อเอนไซม์และเป็นลักษณะเดียวกับที่แพทย์ที่ประเทศแอฟริกาใต้ได้เจอเช่นกันลักษณะเฉพาะตัวอีกประการคือการที่เนื้อของอวัยวะมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ(vacuole) อยู่ทั่วไปโดยสรุปกระบวนการหรือปรากฏการณ์จากวัคซีน modified mRNA นี้ เป็นเหตุผิดธรรมชาติโดยมีโปรตีนหนามพิษ ถูกสร้างมาสะสมและก่อให้เกิดการอักเสบ ผนังเส้นเลือดและเนื้อเยื่อของอวัยวะถูกทำลายมีรูพรุนโปรตีนหนามพิษนี้เหนี่ยวนำการสร้างโปรตีนผิดปกติแบบบิดเกลียว อมิลอยด์ และหลุดเข้าไปในหลอดเลือดหล่อกลายเป็นแท่งและมีความเหนียวยืดหยุ่นกลไกนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและกลายเป็นนวัตกรรมสูงสุดที่กลายเป็นทำให้เจ็บป่วยตายและเกิดขึ้น แม้แต่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไปแล้วนานไปอย่างน้อยครึ่งปีก็ตาม“[18]สุดท้ายในการนำเสนอครั้งนี้ ศาสตราจารย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้นำเสนอบนเวทีหอประชุมเล็กที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า เรื่องนี้เกี่ยวกับไวรัสประดิษฐ์ผิดธรรมชาติที่ทำลายชีวิตและสุขภาพของมนุษยชาติมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศและในประเทศไทยที่นำไปสู่การสนับสนุนสร้างโรคระบาดใหม่ๆตลอดเวลา ด้วยงานวิจัยเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ธุรกิจวัคซีน และจะทำธุรกิจต่อเนื่องจากโรคที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีน อีกทั้งยังมีการปกปิดข้อมูลความจริงกันเป็นขบวนการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง ซึ่งมีทั้งอันตรายและอำมหิตอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้ประชาชนชาวไทยควรจะได้รับทราบความจริงเหล่านี้อ้างอิง[1] ผู้จัดการออนไลน์, ‘มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก’ แฉยับ ‘ผู้มีอำนาจ’ สั่งเฟซบุ๊กเซ็นเซอร์ข้อมูลโควิด-19 แต่สุดท้ายหลายอย่างกลายเป็น ‘เรื่องจริง’, 12 มิถุนายน 2566https://mgronline.com/around/detail/9660000053510[2] Youtube Help, Medical misinformation policyhttps://support.google.com/youtube/answer/13813322?hl=en[3] กรมควบคุมโรค, ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบของวัคซีนโควิด 19 และข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดภายหลังการได้รับวัคซีน, เว็บไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, 17 มกราคม 2567http://nvi.go.th/2024/01/17/prnews_2567_01_ddc_covid-19vaccine/[4] เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, รายงานผู้ได้รับสิทธิเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากวัคซีนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567https://subsidy.nhso.go.th/subsidy/?_trms=9e0133efad1b0b70.1641959148848&fbclid=IwAR1dZXMGOmb4imZdlpjd700r4gHLNmPSLVu_by_me1emYmqpLFqoVMn8Gow#/dashboard[5] K. Faksova, et al., COVID-19 vaccines and adverse events of special interest: A multinational Global Vaccine Data Network (GVDN) cohort study of 99 million vaccinated individuals. Vaccine, Available online 12 February 2024https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X24001270[6] ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, เสียดายที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อ่าน งานวิจัยผลกระทบจากวัคซีนต่อ “เด็กและเยาวชนไทย”,เฟซบุ๊ค แฟนเพจ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, 22 กุมภาพันธ์ 2567https://www.facebook.com/100044511276276/posts/pfbid02GRdng7WXUn8tBkcBxuXURkTeic233pboLPp8BbYf3vPkkt8J7inzMv7UKkP3yaz1l/?[7] Suyanee Mansanguan, et al., Cardiovascular Manifestation of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Adolescents., Tropical Medicine and Infectious Disease, Published: 19 August 2022, 7(8), 196; https://doi.org/10.3390/tropicalmed7080196[8] ICAN, BREAKING: FEDERAL JUDGE ORDERS CDC TO RELEASE ALL V-SAFE FREE-TEXT ENTRIES IN A HUGE WIN FOR VACCINE SAFETY TRANSPARENCY, January 11,2024.https://icandecide.org/press-release/breaking-federal-judge-orders-cdc-to-release-all-v-safe-free-text-entries-in-a-huge-win-for-vaccine-safety-transparency/[9] ปานเทพดอทคอม, การบรรยายเรื่องภาวะ Long Covid-19 และผลกระทบจากวัคซีน โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา,ยูทูป, 08/02/2567https://youtu.be/TphBWDJOJ1g?si=-x6lDtU_fekbjDDb[10] เรณู เขมาปัญญา, กลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ เรียกร้องให้มีการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของคนไทย, เว็บไซต์ข่าววิทยุรัฐสภา, 9 มกราคม 2567https://www.tpchannel.org/radio/news/24200[11] ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, ชันสูตรศพผู้ตายจากวัคซีนโควิด 326 ราย, ผู้จัดการออนไลน์, 3 มี.ค. 2567https://mgronline.com/qol/detail/9670000019343[12] ความเห็นส่งไลน์กลับจาก นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567[13] National Heart, Lung, and Blood Institute, Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)https://www.nhlbi.nih.gov/health/disseminated-intravascular-coagulation[14] Alison R. Krywanczyk, et al., Histologic and Immunohistochemical Features of Antemortem Thrombus Compared to Postmortem Clot: Updating the Definition of Lines of Zahn, Arch Pathol Lab Med (2023) 147 (11): 1241–1250.https://meridian.allenpress.com/aplm/article/147/11/1241/490148/Histologic-and-Immunohistochemical-Features-of[15] ผู้จัดการออนไลน์, “หมอธีระวัฒน์” เผยพบปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เห็นมาก่อนในคนฉีดวัคซีน mRNA, 19 กุมภาพันธ์ 2567https://mgronline.com/qol/detail/9670000015334[16] ผู้จัดการออนไลน์, ปรากฏการณ์แท่งย้วยสีขาวอุดตันเส้นเลือด ในผู้ฉีดวัคซีนmRNA, 20 กุมภาพันธ์ 2567https://mgronline.com/qol/detail/9670000015694[17] ผู้จัดการออนไลน์, “หมอธีระวัฒน์” ย้ำแท่งย้วยสีขาวเริ่มพบกลางปี 2021 หลังมีการใช้วัคซีน mRNA ยันไม่ใช่นักต่อต้านวัคซีน, 21 กุมภาพันธ์ 2567https://mgronline.com/qol/detail/9670000015912[18] ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, นวัตกรรมสุดยอดของวัคซีนเลื้อยดุ, ผู้จัดการออนไลน์, 15 มี.ค. 2567https://mgronline.com/daily/detail/9670000023136