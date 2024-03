ประธานาธิบดีรัสเซียกับภารกิจในการ“เปลี่ยนโลก”

เป็นอันว่า...ไปแล้วเมื่อวัน-สองวันนี้!!! สำหรับการเลือกตั้งผู้นำประเทศหมีขาวที่ส่งผลให้คุณน้าประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ท่านมีสิทธิไปอีก 6 ปีข้างหน้า หรือกลายเป็นผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดในรอบ 200 ปีของประวัติศาสตร์รัสเซีย อันเนื่องมาจากการกวาดคะแนนนิยมในการเลือกตั้งคราวนี้ไปถึง 80 เกือบ 90 (87.28) เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั่วประเทศ หรือกว่า 76 ล้านเสียงเอาเลยถึงขั้นนั้น...โดยจะเป็นประชาธิปไตย-ไม่เป็นประชาธิปไตยตามมาก-น้อยขนาดไหน...อันนั้น คงต้องไปว่ากันตามของใคร-ของมันเอาเองก็แล้วกัน แต่ที่แน่ๆ ก็คือ...บรรดาพวกโลกตะวันตกทั้งหลาย ที่พวกผู้นำในแต่ละรายเคยออกมาทำนาย-ทายทัก ว่าอาจต้องรบกับรัสเซีย กับจีน-อิหร่าน หรือเกาหลีเหนือภายในอีกสี่-ซ้าปีนับจากนี้ ยังไงๆ คงหนีไม่พ้นต้องเจอประธานาธิบดีรายนี้นี่เอง ว่าคิดจะรบ-ไม่รบ คิดจะบุก-ไม่บุกยุโรปหรือไม่? ประการใด? เพราะถ้าว่ากันเฉพาะการบุกยูเครน ยึดครองดินแดนไว้ได้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ หรือการบุกยุโรปทั้งยุโรป ที่ใครต่อใครในโลกตะวันตกเพียรพยายามแพร่โรคระบาดหรืออยู่ในทุกวันนี้ อาจยังไม่ใช่เป้าหมาย เป้าประสงค์ ของผู้นำหมีขาวรายนี้มากมายสักเท่าไหร่...หรืออย่างที่คู่แข่ง-คู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียคราวนี้ หัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายขวายังอดไม่ได้ต้องออกมาสารภาพไว้ว่า เฉพาะแค่การเมืองรัสเซีย หรือการเมืองยุโรป อาจเป็นอะไรที่สำหรับเป้าหมายเป้าประสงค์ของผู้นำรายนี้ เพราะบทบาทประเทศรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีนั้น กำลังมุ่งไปสู่หรือกำลังมุ่งไปสู่การผลักดันให้เกิดของโลก โดยจะเรียกว่า(Global South) หรือ(Multipolar World) ก็แล้วแต่จะว่ากันไป...แต่ย่อมไม่ใช่โลกของพวกหรือ(Unipolar World) ที่ถูกครอบครอง ผูกขาด มานานนับศตวรรษๆ โดยพวกโลกตะวันตกอีกต่อไปโดยเด็ดขาด!!!นี่...อันนี้นี่แหละที่น่าคิด น่าสะกิดใจเอามากๆ ว่ามันจะมีความเป็นไปได้มาก-น้อยขนาดไหน??? สำหรับอีก 6 ปีข้างหน้าในการครองอำนาจของผู้นำรัสเซียรายนี้ เพราะว่าไปแล้ว...คงไม่ได้มีแต่ประธานาธิบดีเท่านั้น ที่นั่งคิด-นอนคิด ที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว จนนักการเมืองรัสเซียที่เป็นคู่แข่ง-คู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีพอจับทางได้ แต่สำหรับนักการเมืองอีกราย ที่มีสิทธิหรือมีสิทธิดำรงตำแหน่งผู้นำไปตลอดชีวิต อย่างผู้นำจีน หรืออย่างท่านประธานาธิบดีท่านก็ดูจะคิดๆ ไปในแนวนี้อีกเหมือนกัน และด้วยการคิดไปในแนวนี้มาโดยตลอดนับสิบๆ ปีเห็นจะได้ ก็เลยก่อให้เกิดความระหว่าง 2 มหาอำนาจแห่งโลก จนเกิดความเป็นระหว่างจีนและรัสเซีย ในการทั้งโลก ให้เป็นโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป หรือไม่ใช่โลกที่ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุม บังคับ ของพวกไปโดยตลอด...และถ้าจะว่าไปแล้วของโลก ไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศรัสเซียเท่านั้น ก็ดูจะเป็นไปในแนวนี้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เอาง่ายๆ...แค่ดูจากแถบแอฟริกาที่ผู้คนออกมาแห่ ออกมาเชียร์ประธานาธิบดีแห่งรัสเซีย ทั้งที่อยู่กันคนละประเทศคนละทวีป จนแทบเกิดอาการในเมืองหลวงแห่งประเทศไปแล้วในทุกวันนี้ มีการนำเอารูปไปติดเป็นแผ่นป้ายโฆษณาไปทั่วบ้าน-ทั่วเมือง เกิดการแห่แหนแสดงความยินดีกับประเทศรัสเซียหลังจากได้หันไปประเทศฝรั่งเศส อดีตเจ้าอาณานิคมที่ครองอำนาจฝังรากลึกอยู่ในดินแดนต่างๆ ของแอฟริกามานานเต็มที ไม่ต่างไปจากประเทศและฯลฯ เป็นต้น...โดยเฉพาะรายหลังนี้...ถึงกับตัดสินใจข้อตกลงทางทหารกับคุณพ่ออเมริกา จากที่เคยอนุญาตให้ทหารอเมริกันนับร้อย-นับพัน เข้าไปก่อสร้างฐานปฏิบัติการเครื่องบินโดรน เพื่อไล่ล่าสังหารผู้ไม่ยอมศิโรราบให้กับอเมริกา โดยต่างหันไปกับรัสเซียและจีนเป็นรายๆ ไป และอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้นำประเทศอดีตเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศส อย่างประธานาธิบดี(Emmanuel Macron) ท่านเลยเปลี่ยนกิริยาอาการ จากที่เคยเป็นไปในแบบหันมาเกลียดรัสเซีย-กลัวรัสเซีย หรือจากที่เคยเป็นหันไปเป็น(Switches from Dove to Hawk) กันแทนที่ ถึงขั้นคิดจะส่งทหารฝรั่งเศสบุกเข้าไปในยูเครนอะไรไปโน่น...หรือพูดง่ายๆ ว่า...ไม่ว่ารวมทั้งจะเป็นประชาธิปไตย-ไม่ประชาธิปไตยตามมาตรฐานของตะวันตกหรือไม่? เพียงใด? แต่มันเป็นสิ่งที่มิอาจแยกขาดออกจากได้โดยเด็ดขาด!!! และสิ่งนี้นี่เองที่จะทำให้โลกทั้งโลกอาจต้องไปจากเดิมอย่างมิมีวันหวนกลับคืนได้อีก เพราะขณะที่อันถือเป็นแบบอย่าง เป็นมาตรฐานในระดับโลกนั้น ชักไม่ได้หลงเหลือร่องรอยแห่งความเป็นหรือออกจะหนักไปทางอย่างที่ประธานาธิบดีท่านเปรียบเทียบ เปรียบเปรย เสียดสี-เหน็บแนมไว้เมื่อวัน-สองวันมานี้ ซึ่งก็คงไม่ได้เป็นสิ่งที่ไปจากข้อเท็จจริงมากมายสักเท่าไหร่ เพราะขนาดคู่แข่ง-คู่ชิงประธานาธิบดีอเมริกาปลายปีนี้ อย่างก็ยังต้องออกมาป่าวประกาศไว้เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา (16 มี.ค.) ถึงขั้นว่า...หรือประชาธิปไตยอเมริกาอาจต้องถึงจุดจบ อาจต้องเกิดการทั่วไประเทศ เอาเลยถึงขั้นนั้น...ด้วยเหตุนี้...ไม่ว่าประชาธิปไตยรัสเซียจะเป็นไปในรูปไหน? แต่การขึ้นมาครองอำนาจและอยู่ยาวว์ว์ว์ต่อไปอีก 6 ปีของผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดีนั้น ย่อมน่าจะส่งผลให้เกิดในระดับโลก โดยไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด? ก็ขึ้นอยู่กับ 2 มหาอำนาจอย่างรัสเซียและจีนว่าจะสามารถรวบรวมในการกำหนดทิศทางความเป็นไปของโลกในแต่ละเรื่อง แต่ละกรณีกันแบบไหน? ช่วงไหน? จังหวะไหน? สามารถทำให้หรือเป็นไปโดยราบรื่น-สงบ-สันติ มาก-น้อยเพียงใด???เพราะขึ้นชื่อว่าซะอย่างแล้ว...ย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรคขัดขวางไปด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะปัญหาระดับคอขาดบาดตายภายในอนาคตเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นโลกในชนิดใดๆ ก็ตาม แค่เฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ อาชญากรรมและการก่อการร้าย ฯลฯ เพียงเท่านี้...ก็ตายแล้ว!!! แต่ก็ยังมีปัญหาที่หนักไปทางลูกเดียวเท่านั้นเอง อย่างเช่นปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะอากาศ ที่ทำให้พวกทั้งหลายเขาเชื่อว่า มีแต่ต้องอาศัยแห่งเดียวในโลกเท่านั้น ถึงจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเหตุ ทันใจ ทันท่วงที ไม่เช่นนั้น...โอกาสที่โลกทั้งโลกจะลงไปต่อหน้า-ต่อตาก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเลย...หรืออย่างที่องค์กร(Center for Strategic and International Studies) และ(Center for a New American Security) เขาได้ระดมบรรดาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่านักวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นักยุทธศาสตร์ความมั่นคง ตลอดไปจนผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศ ฯลฯ นับพันๆ คนมาถกเถียง อภิปรายและสรุปเป็นเอกสารรายงานที่เรียกๆ กันว่าเมื่อช่วงประมาณปี ค.ศ. 2008 โดยกำหนดความเป็นไปของโลกไว้ล่วงหน้า หรือช่วงประมาณปี ค.ศ. 2040 เอาไว้ 3 แบบ คือ 1. แบบหรือแบบที่คาดว่าอุณหภูมิอากาศของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 องศา 2. แบบหรือแบบที่คาดว่าอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นไปถึง 2.6 องศา และ 3. แบบหรือแบบที่คาดว่าอุณหภูมิของโลกจะเตลิดเปิดเปิงไปถึง 5.6 องศาในจังหวะหนึ่ง จังหวะใดจนได้ ก่อนที่จะสรุปไว้ชัดเจนว่าเพียงแค่แบบแรกเท่านั้น ก็ยากที่จะหาใดๆ ในโลกนี้ที่มีขีดความสามารถพอจะรับมือกับฉากสถานการณ์ดังกล่าวได้...ด้วยเหตุนี้...การหรือการอาศัยเพียงอำนาจเดียว...ปกป้องตัวเองไม่ให้ต้องตามไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้ จึงถือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง-ชอบธรรมเพียงพอแล้ว สำหรับผู้ที่ยึดมั่นอยู่กับความเป็นทั้งหลาย และอันนี้นี่เอง...ที่ถือเป็นตัวโตๆ สำหรับผู้ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลก ให้เป็นว่าจะอาศัยความเสมอภาค เท่าเทียม ความถูกต้อง-ยุติธรรม รับมือกับฉากสถานการณ์ดังกล่าวได้มาก-น้อยขนาดไหน???