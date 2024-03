“พิชัย” กล่อมนักลงทุนนอกดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ มั่นใจ “รบ.เศรษฐา” พาไทยฉลุย เชื่อประโยชน์อื้อหากได้ “ทักษิณ” แนะนำ

“พิชัย” ที่ปรึกษานายกฯ ล้อมวงคุยนักลงทุนรายใหญ่ต่างประเทศ ให้ความมั่นใจ “รบ.เศรษฐา” พาไทยฉลุยแน่ ระบุหลายนโยบายมาจากสมัย “ทักษิณ” ยกเป็นคนอัจฉริยะ ถ้าได้ทำสมัย “ไทยรักไทย” ป่านนี้ไทยไปไกลแล้ว ชี้ถ้า “ทักษิณ” ช่วยแนะ รบ.ดัน ศก.ไทยรุ่งแน่วันนี้ (20 มี.ค.67) นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ รองประธานยุทธศาสตร์และการเมือง พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ตนได้รับเชิญจาก Bank of America ให้ไปบรรยายให้นักลงทุนรายใหญ่ เช่น Blackrock, Fullerton, Pharro, Bluebay, MacQuarie, APG, Dymon, Bluecrest เป็นต้น ให้ได้ทราบข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจและชักจูงให้มาลงทุนในประเทศไทย โดยจัดที่ห้องประชุมโรงแรม St. Regis ถนนราชดำริ กทม. ซึ่งตนได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนต่างประเทศว่า รัฐบาลนำโดยนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน จะนำพาประเทศให้หลุดจากภาวะวิกฤติกบต้ม ที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำมาตลอด 10 ปีที่ผ่านได้ และพร้อมจะเปิดทำธุรกิจ (Open for business) เหมือนที่ท่านนายกฯ เศรษฐา ได้ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารไทม์นายพิชัย เล่าต่อว่า นอกจากนี้ยังเน้นย้ำด้วยว่า รัฐบาลจะทำหลายเรื่องพร้อมๆกันทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยแนวทางการเป็นศูนย์กลาง 8 ด้าน คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว, ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ, ศูนย์กลางอาหาร, ศูนย์กลางการบิน, ศูนย์กลางโลจิสติกส์, ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต, ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอล และศูนย์กลางทางการเงิน ตามที่นายกฯเศรษฐาได้ประกาศไว้แล้ว และยังมีโครงการแลนด์บริดจ์ โครงการเจรจาแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล เป็นแนวทางที่จะเพิ่มรายได้ให้ประเทศไทยเป็นจำนวนหลายล้านล้านบาทต่อปี พร้อมยืนยันว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะต้องทำแน่โดยนายกฯเศรษฐา จะสรุปและแถลงอีกครั้งนายพิชัย กล่าวต่อว่า นักลงทุนต่างประเทศต่างสอบถามถึงอดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร ตนก็ได้ตอบตามตรงว่าหลายโครงการที่พูดมาเริ่มแนวคิดมาตั้งแต่สมัยอดีตนายกฯ ทักษิณ ที่เป็นคนอัจฉริยะ และถ้าหากได้ทำตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทย ป่านนี้ประเทศไทยน่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้มาก แต่ทำตอนนี้ก็ยังไม่สาย ทั้งนี้อดีตนายกทักษิณน่าจะฉลาดกว่าตนหลายเท่า อีกทั้งยังเป็นผู้ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดอดีตนายกฯทักษิณ ได้อธิบายให้ตนฟังเรื่องการแข่งขันการผลิตไมโครชิป โดยไมโครชิปของ Nvidia เป็นแบบ GPU เปรียบเสมือน Hermes ของวงการผลิตไมโครชิป สามารถนำไปใช้งานด้าน Ai ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากไมโครชิปของบริษัท TSMC จึงทำให้มูลค่าหุ้นของ Nvidia พุ่งขึ้นทะลุทะลวงแซงหลายบริษัทใหญ่ขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐได้ เป็นต้น“หากท่านอดีตนายกฯทักษิณจะกรุณามาให้คำแนะนำแนวทางเศรษฐกิจจะทำให้เศรษฐกิจไทยพัฒนาไปอีกมาก ซึ่งนักลงทุนต่างประเทศต่างก็เห็นด้วยในความเก่งและความฉลาดของท่านอดีตนายกฯ ทักษิณและจะยิ่งสร้างความมั่นใจให้เพิ่มมากขึ้น” นายพิชัย ระบุนายพิชัย กล่าวอด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีคำถามจากนักลงทุนต่างประเทศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตนจึงชี้ให้เห็นว่าถ้าเปรียบเทียบดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest) ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอยู่ที่ 5.25-5.5% แต่เงินเฟ้อสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 3.2% ดังนั้นดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ 2.05-2.3% แต่ประเทศไทยดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.5% แต่เงินเฟ้อไทยติดลบ -0.77% ดังนั้นดอกเบี้ยแท้จริงอยู่ที่ 3.27% ซึ่งสูงกว่าสหรัฐ ซึ่งหาก ธปท. ลดดอกเบี้ยนโยบายจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนซึ่งจะเพิ่มความสามารถแข่งขันของไทยทั้งการค้าและการลงทุน อีกทั้งในปัจจุบันไทยก็ยังมีเงินทุนสำรองเป็นจำนวนมากจึงไม่น่าห่วงกับเงินทุนไหลออกมากนัก และสหรัฐเองน่าจะลดดอกเบี้ยในกลางปีนี้แน่ ถ้าไทยลดก่อนก็จะได้เปรียบก่อน ซึ่งนักลงทุนต่างประเทศก็เห็นด้วย“โดยสรุป ผมได้ตอกย้ำให้นักลงทุนต่างประเทศมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยภายใต้การนำของนายกฯเศรษฐา และอยากให้พวกเขาสบายใจและเร่งลงทุนในประเทศไทยเพราะประเทศไทยจะพัฒนาไปไกลอย่างแน่นอน ผลตอบแทนในการลงทุนที่จะได้รับจะคุ้มค่าอย่างมาก” นายพิชัย กล่าวนายพิชัย เปิดเผยช่วงท้ายด้วยว่า การบรรยายและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษใช้เวลากว่า 1 ชม. 30 นาที ผู้แทนของ Bank of America ได้แจ้งต่อมาว่าเหล่านักลงทุนพอใจกับข้อมูลอย่างมากและสามารถตอบคำถามที่ต้องการได้หมด และคงจะตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทยอย่างแน่นอน และ Bank of America จะขอเชิญตนให้มาบรรยายให้นักลงทุนรายใหญ่อีกในโอกาสหน้า.