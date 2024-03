“Zelensky”และ“Netanyahu”ตัว“จุดชนวน”สงครามโลกครั้งที่ 3

ระหว่างออกรายการโทรทัศน์ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา (11 มี.ค.) ผู้นำเวเนซุเอลา ประธานาธิบดีท่านอดไม่ได้ที่จะหันไปผู้นำยูเครน อย่างที่ออกมากับแห่งศาสนจักรคาทอลิกผู้ซึ่งพยายามเสนอแนะให้ยูเครนลองหาทางนั่งโต๊ะเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย ให้รู้แล้ว-รู้แรดไปซะที!!! ไม่ต้องก่อให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ต่อบรรดาผู้ไม่รู้อีหน่-อีเหน่ ไม่ว่าชาติไหนต่อชาติไหนก็แล้วแต่ หรือ...นี่...ต้องเรียกว่าออกไปทางผู้หลัก-ผู้ใหญ่ ผู้มีสติ มีวุฒิภาวะ ชนิดน่ารับฟังเอามากๆ...แต่บรรดาความปรารถนาดีโดยบริสุทธิ์ใจของพระสันตะปาปา กลับถูกโดยผู้นำและรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน แบบดอก-ต่อ-ดอกอันทำให้ความเป็น(a clown, a brute, and a looser) ของผู้นำยูเครนในสายตาของผู้นำเวเนซุเอลา จึงถูกหยิบมาเปรียบเทียบ เปรียบเปรยกับอดีตของประเทศตัวเอง ที่คุณพ่ออเมริกาเคยออกแรงหนุน ออกแรงเชียร์ ก่อนจะในเวลาต่อมา นั่นก็คือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกัน-คล้ายกันราวกับแกะ แต่จะเหมือน-ไม่เหมือน คล้าย-ไม่คล้ายในสายตาของเราๆ-ทั่นๆ อันนั้น...คงต้องไปพินิจพิจารณาเอาเองก็แล้วกัน เพราะสิ่งที่คงต้องขออนุญาตนำมาปิดท้ายเอาไว้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ก็คือโดยบทบาท ท่าที หรืออาจเลยไปถึงระหว่างผู้นำยูเครนอย่างกับผู้นำอิสราเอลอย่างอันนี้นี่สิ!!!...ที่น่าจะหยิบมาเปรียบเทียบ เปรียบเปรย ว่าจะเหมือน-ไม่เหมือน คล้าย-ไม่คล้าย โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นตัวกวน-ตัวป่วน-ตัวชง ที่อาจนำไปสู่การสงครามโลกครั้งที่ 3 ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้...คือสำหรับฉากสถานการณ์แนวรบยุโรปตะวันออก หรือทุกวันนี้ แม้ว่าน่าจะปิดฉาก-ปิดกล่องไปนานแล้ว หรือถึงเวลาที่จะหันมานั่งโต๊ะเจรจาอย่างที่ท่านได้เสนอแนะ แต่จะด้วยเหตุเพราะความโง่ ความกลัว ความผิดพลาดล้มเหลว ฯลฯ ของบรรดาผู้สนับสนุนแห่งโลกตะวันตก อย่างคุณพ่ออเมริกาและพวกพรมเช็ดเท้าในแต่ละราย หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่ มันเลยทำให้ความพยายามด้วยการเดินหน้าสร้างของโลกตะวันตกทั้งหลาย ก่อให้เกิดการยกระดับความขัดแย้งในแนวรบด้านนี้ จนใกล้ๆ จะนำไปสู่สงครามระหว่างยิ่งเข้าไปทุกที ชนิดอาจกู่ไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มีไปไกลถึงขั้นเอาเลยถึงขั้นนั้น!!!โดยมีผู้นำยูเครนอย่างนี่เอง...ที่เป็นตัวกวน ตัวป่วน ตัวชง จนทุกสิ่งทุกอย่างไม่อาจจบลงที่หรือไม่อาจได้โดยเด็ดขาด ทั้งที่โดยสถานะตัวตนของผู้นำยูเครนรายนี้ ไม่ว่าในแง่การเมือง เศรษฐกิจ หรือแม้แต่การทหาร ต้องเรียกว่า...ตกต่ำเอามากๆ แทบไม่เหลือน้ำอิ๊ว น้ำยาใดๆ ต่อไปอีกแล้ว เพราะแม้แต่รัฐมนตรีกลาโหมที่เพิ่งถูกตัวเองสั่งปลดไปหมาดๆ อย่างแต่เมื่อสำนักวิจัย(The Ukrainian Center for Social and Marketing Research) ของยูเครนเอง ลองหยิบไปชั่งน้ำหนักคะแนนนิยมเทียบกับปรากฏว่า...บรรดาชาวยูเครนทั้งหลาย กลับให้ความนิยมต่อถึง 41.4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ให้ความนิยมแค่ 23.7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง จนกลายเป็นต้นตอของข่าวล่า-ข่าวลือ ว่าด้วยอารมณ์-ความรู้สึกทำนองนี้ อาจส่งผลให้ทวยทหารชาวยูเครนทั้งหลาย ถึงขั้นคิดจะผู้นำของตัวเองภายในเร็วๆ นี้เอาเลยก็ไม่แน่!!!แต่ถึงกระนั้นก็ตาม...ด้วยความโง่ ความกลัว และความผิดพลาดล้มเหลวของโลกตะวันตกมาโดยตลอด จึงทำให้ผู้นำอย่างยังคงสามารถสวมบทบาทเป็นตัวป่วน ตัวกวน หรือตัวชงให้กับการระหว่างยูเครนกับรัสเซีย จนทำท่าว่าอาจกลายเป็นความขัดแย้งระหว่าง NATO-รัสเซีย และอาจลุกลาม บานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3 หรือสงครามนิวเคลียร์เมื่อไหร่ก็ย่อมได้ ไม่ต่างไปจากผู้นำอิสราเอลอย่างเช่นกัน ที่ไม่เพียงกำลังสู้กับซึ่งต่างเห็นว่าควรถึงเวลาในสงครามฮามาส-อิสราเอลได้แล้ว แม้แต่ผู้สนับสนุนอาวุธให้กับกองทัพอิสราเอลวันละเที่ยว-สองเที่ยว อย่างคุณพ่ออเมริกาก็ตามที ถ้าว่ากันตามคำพูด คำจาของผู้นำอย่างประธานาธิบดีที่ถึงกับระบุว่า...หรือพยายามขีดเส้นตาย-เส้นแดง ไม่ให้กองทัพอิสราเอลบุกเข้าไปยังเมืองก่อนตระเตรียมแผนปกป้องชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์ไว้โดยถ้วนถี่ แต่อย่างที่คุณพี่ท่านได้อธิบายไว้ในทีวีผู้จัดการเมื่อวัน-สองวันนี้นั่นแหละว่า สำหรับผู้ที่มีถึง 3 ราย แถมยังประกาศว่าตัวเองเป็นตัวพ่อมาโดยตลอด อีกทั้งยังต้องการความสนับสนุนจากนักธุรกิจอเมริกันเชื้อสายยิวในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคราวนี้ ไม่เพียงแต่เส้นแดงหรือเส้นตายของคุณปู่จะถูกแปลความ ตีความ ตามคำนิยามของว่าน่าจะหมายถึง...ผู้นำอิสราเอลรายนี้ยังกล้าผู้สนับสนุนรายใหญ่ของตัวเองแบบชนิดดอก-ต่อ-ดอก โดยที่ประธานาธิบดีอเมริกัน ต้องหันไปกันแทนที่...แม้ว่าผู้นำอิสราเอลอย่างจะอ้างถึงของชาวอิสราเอล หรือประมาณ 81 เปอร์เซ็นต์ถ้าว่ากันตามผลโพลของว่าล้วนแล้วแต่สนับสนุนการกระทำของตัวเอง ไม่ว่าจะโหด จะเหี้ย...มม์ม์ม์ แบบไล่ไม่ทันไปถึงขั้นไหน แต่ถ้าว่ากันถึงจำนวนประชากรของประเทศอิสราเอลทั้งมวล ที่มีอยู่แค่ประมาณ 9.364 ล้านคนเท่านั้นเอง เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรโลกที่ปาเข้าไปใกล้ๆ 8,000 ล้านคนเข้าไปแล้ว สิ่งที่เรียกว่าของชาวอิสราเอล ก็น่าจะมีค่าแค่เพียงศูนย์จุดศูนย์ๆๆๆ หรือไม่รู้จะกี่ศูนย์ต่อกี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ช่วยให้เกิดใดๆ ในการเข่นฆ่า ล้างผลาญ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์เอาเลยแม้แต่น้อย การเดินหน้าขยายความขัดแย้งในแนวรบตะวันออกกลาง โดยไม่ได้สนใจต่อเสียงคัดค้าน ต่อต้าน ในระดับแทบทั้งโลก จึงไม่ต่างอะไรไปจากการพร้อมเล่นบทเป็นตัวป่วน ตัวกวนตัวชง อย่างเดียวกับผู้นำยูเครนนั่นเอง คือทำให้แนวรบด้านนี้ อาจถูกไปสู่สงครามภูมิภาค สงครามโลกครั้งที่ 3 หรือแม้แต่สงครามนิวเคลียร์เอาง่ายๆ...อย่างไรก็ตาม...ด้วยความผิดพลาดล้มเหลวของโลกตะวันตก ที่ต่างให้การสนับสนุนไม่ว่าโดยตรง-โดยอ้อมต่อสงครามยูเครนในยุโรปตะวันออก หรือสงครามฮามาสในตะวันออกกลาง ได้ทำให้รัฐบาลอเมริกันของคุณปู่ออกอาการหัวทิ่ม-หัวตำ โดดเดี่ยว-โฮมอโลน ไม่ว่าในระดับโลกหรือในการปลายปีนี้ อย่างเห็นได้โดยชัดเจน ชนิดที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองในสหรัฐฯ อย่างอดีตวุฒิสมาชิกถึงกับกล้าออกมาไว้ล่วงหน้าในข้อเขียน บทความชิ้นล่าสุด ว่าเมื่อวัดช่วงชกระหว่างอดีตประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีปัจจุบันอย่างคุณปู่แล้ว รัฐบาลพรรคเดโมแครตย่อมมีแต่ลูกเดียวเท่านั้นเอง แต่ในข้อเขียน บทความดังกล่าว ที่ให้ชื่อไว้ว่ายังได้ตั้งข้อสังเกต ตั้งคำถาม ที่น่าสนใจ น่าคิดสะกิดใจเอามากๆ...นั่นก็คือคำถามที่ว่า...บรรดาอเมริกันชนทั้งหลาย จะยังสามารถตั้งความหวังใดๆกับชัยชนะและความพ่ายแพ้ของการเมืองในอเมริกาได้บ้างหรือไม่? อย่างไร? เพราะในขณะที่บุคคลภายนอกอย่างนายกรัฐมนตรีฮังการี อย่างถึงกับวาดหวังเอาไว้ถึงขั้นว่าหรือการหวนกลับมาเป็นผู้นำอเมริกาของอาจพอช่วยให้โลกดูดีขึ้นมาได้มั่ง แต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญการเมืองในอเมริกาอย่างแล้ว กลับเห็นว่า...อาจเป็นเพราะบรรดาผู้ที่ทุกยุค-ทุกสมัยมาโดยตลอด หรือที่เรียกๆ ว่าพวกทั้งหลาย ยังเชื่อว่าสามารถที่จะหรือสามารถทำให้ผู้เคยสนับสนุนประเทศอิสราเอลแบบสุดลิ่มทิ่มกระดานมาโดยตลอด ยังคงต้องมุ่งหน้าไปตามวัตถุประสงค์-ความต้องการของตัวเองต่อไปได้ไม่ยาก ไม่ว่าในแนวรบยุโรปตะวันออก หรือตะวันออกกลางก็แล้วแต่ โดยอาศัยบรรดาผู้คนที่อยู่รายรอบอดีตประธานาธิบดีรายนี้ ตั้งแต่ยังไม่ลงเลือกตั้ง หรือขณะที่หวนกลับมาเป็นประธานาธิบดีไปแล้วก็ตามที...โดยถ้าหากไม่สามารถได้อย่างจริงๆ-จังๆ จะด้วยเหตุเพราะมีฤทธิ์ มีเดช มากกว่าที่คาดคำนวณเอาไว้ ชนิดถึงขั้นหาญกล้า-ท้าทายต่อพวกไม่ว่าด้วยการคิดถอนตัวจากองค์กรพันธมิตรทางทหารอย่างหยุดส่งเงินไปช่วยเหลือยูเครน หรือไม่คิดส่งอาวุธไปช่วยกองทัพอิสราเอล ฯลฯ ก็ตาม แต่ก็ยังสามารถอาศัยกรรมวิธีแบบเดียวกับที่(อดีตประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี) หรือ(อดีตวุฒิสมาชิกโรเบิร์ต เคนเนดี) เคยเจอๆ มาแล้ว นั่นก็คือยังสามารถอาศัย(A lone Gunman) เล่นงานผู้นำอเมริการายใดต่อรายใดได้เสมอ อันย่อมส่งผลให้ไม่เพียงแต่อเมริกันชนรายใดก็ตาม ไม่อาจได้เลยแม้แต่น้อย เพราะตราบใดที่หรือพวกยังคงมีผู้นำยูเครนอย่างหรือผู้นำอิสราเอลอย่างซึ่งต่างก็เป็นโดยสายเลือดไปด้วยกันทั้งคู่ เอาไว้เป็นโอกาสโลกทั้งโลกจะต้องถูกฉุดกระชากลากถู ให้เข้าสู่ฉากสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่ 3 หรือสงครามนิวเคลียร์ ย่อมมีสิทธิ์เป็นไปได้อยู่แล้วแน่ๆ!!!