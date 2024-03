“White Clot” ยังไม่จบ หมอธีระวัฒน์เตรียมตอบกลับจัดเต็ม 17 มีนาคมนี้ ที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในงาน “ความจริงมีหนึ่งเดียว”

ต่อมาได้มีขบวนการตอบโต้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข[4] สถาบันวัคซีน[5] แพทย์นิติเวช[6] ออกมาแถลงเป็นเสียงเดียวกันว่า แท่งย้วยสีขาวหรือ White Clot เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พบได้ในผู้เสียชีวิต รวมถึงแพทย์บางคนพยายามด้อยค่าว่าสิ่งที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์รายงานมานั้นเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้ทั้งสิ้นทั้งๆ ที่บุคคลที่ออกมาตอบโต้เหล่านี้ไม่ได้ในการสำรวจหรือตรวจศพหรือตรวจลักษณะ White Clot ที่ปรากฏในข่าวในต่างประเทศเลยแม้แต่น้อย แต่กลับหาญกล้าตอบโต้โดยอ่านจากข่าวแต่เพียงอย่างเดียว ว่าไม่เป็นความจริง ได้อย่างไร?ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ซึ่งได้ทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะแพทย์ที่ต้องบอกประชาชนทั้งข่าว เหตุการณ์ หรืองานวิจัย ที่พบความผิดปกติทั้งจากตัวโรคหรือแม้แต่ผลกระทบจากวัคซีนทั่วโลก ซึ่งเมื่อได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องตอบโต้แทนข่าวต่างประเทศที่ได้มีการนำรายงาน จึงประกาศสาระสำคัญเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ความตอนหนึ่งว่านอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ ยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าคำถามคือกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวัคซีน หรือกรมควบคุมโรค จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ หากพิจารณาจากในการจัดซื้อวัคซีน รวมถึงงบประมาณในการให้บริการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัญญาที่ประเทศไทยทำเอาไว้กับบริษัทวัคซีนบางแห่ง ก็กลับเป็น” ทำให้เป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ จริงหรือไม่?[7]แต่ถึงแม้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาจะได้หยุดโพสต์เพราะด้วยทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยไม่ได้มีหน้าที่โต้แย้งกับแพทย์ในประเทศไทยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆในการสำรวจหรือชันสูตรศพกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ถึงกระนั้นก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์แพทย์ด้านการผ่าตัดเส้นประสาทท่านหนึ่ง ได้ตั้งข้อสังเกตที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะบุคคลที่มาตอบโต้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑานั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการสำรวจศพหรือคนที่ยังไม่เสียชีวิตกับผู้รายงานจากต่างประเทศในการตัด White Clot มาส่องกล้องจุลทรรศน์ที่จะเห็นความผิดปกติได้ ความว่าแต่ความจริงยังมีองค์ประกอบอื่นที่ทำให้แท่งสีขาวย้วยนี้มีความยืดหยุ่นดึงไม่ขาด ซึ่งองค์ประกอบนั้นพิสูจน์แล้วว่าโปรตีเอมิลอยด์ (โปรตีนที่พบมากในการอักเสบเรื้อรังและในโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์)ดังนั้นสิ่งที่มีความสำคัญคือการตอบโต้ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ที่ผ่านมานั้นเพราะสิ่งที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ได้พยายามอธิบายปรากฏการณ์จากข้อมูลจากต่างประเทศนั้น เพราะทั้งองค์ประกอบของ White Clot ที่ต้องทำการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เหมือนกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ รวมถึงปริมาณที่พบในศพที่เพิ่มขึ้นผิดปกติโดยเฉพาะประเด็นที่ White Clot ยังพบได้แม้กระทั่งใน” นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนได้ ไม่ใช่เกิดขึ้นหลังการตายอย่างเดียวคำถามคือเราจะยังเชื่อข้อมูลของภาครัฐที่ขัดแย้งกันได้เพียงไหน เพราะที่ผ่านมากรมควบคุมโรคเคยระบุว่าคนไทยเสียชีวิตจากวัคซีนเพียง 5 คนเท่านั้น [10] ในขณะที่เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รายงานเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนแล้วยื่นคำขอและได้รับอนุมัติแล้ว เฉพาะที่เสียชีวิต/ทุพพลภาพกลับมีมากถึง 5,483 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าคำแถลงของกรมควบคุมโรค 5,383%[11]แต่ในความเป็นจริงอาจมีคนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากวัคซีนแต่ไม่ได้ไปยื่นขอความช่วยเหลืองบประมาณและการช่วยเหลือจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกจำนวนมากหลาย 10 เท่านอกจากนั้นงานวิจัยที่สำรวจเด็กมัธยมไทยที่ฉีดวัคซีน mRNA ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและโรคติดเชื้อ Tropical Medicine and Infectious Disease เผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารกำกับวัคซีน mRNA ยี่ห้อหนึ่งสรุปเฉพาะผลข้างเคียงจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเนื้อเยื่อหัวใจอักเสบได้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยหลังปีที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว กลับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติ ทั้งในปีงบประมาณ 2565 และ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมากกว่าปี 2564 ทั้งๆ มีการเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดได้ผ่านไปแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบใดๆ จริงหรือไม่?[12]และถ้าจะให้ความจริงปรากฏก็ต้องสำรวจสถิติการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้น เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนหรือไม่ได้ฉีดวัคซีนอย่างไร ยี่ห้อไหน กี่เข็ม หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เสียชีวิตกับวัคซีนมีสถิติอย่างไร การหาความจริงเท่านั้นจึงจะได้ความจริง ไม่ใช่การแก้ตัวแทนบริษัทวัคซีนศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้เผยแพร่ผลการรวบรวมการศึกษา ที่มีรายงานมาล่วงหน้าจนกระทั่งถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนโควิดและตาย ความตอนหนึ่งว่าโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเผยความจริงจากแท่งย้วยขาว หรือ White Clot มาตอบทุกประเด็นที่มีการโต้แย้งหรือบิดเบือนกลบเกลื่อนความจริงทั้งหมดก่อนหน้านี้ โดยจะเปิดความจริงในเรื่องนี้ในงานในวันที่ 17 มีนาคม 2567 ที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์อ้างอิง[1] ผู้จัดการออนไลน์, “หมอธีระวัฒน์” เผยพบปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เห็นมาก่อนในคนฉีดวัคซีน mRNA, 19 กุมภาพันธ์ 2567https://mgronline.com/qol/detail/9670000015334[2] ผู้จัดการออนไลน์, ปรากฏการณ์แท่งย้วยสีขาวอุดตันเส้นเลือด ในผู้ฉีดวัคซีนmRNA, 20 กุมภาพันธ์ 2567https://mgronline.com/qol/detail/9670000015694[3] ผู้จัดการออนไลน์, “หมอธีระวัฒน์” ย้ำแท่งย้วยสีขาวเริ่มพบกลางปี 2021 หลังมีการใช้วัคซีน mRNA ยันไม่ใช่นักต่อต้านวัคซีน, 21 กุมภาพันธ์ 2567https://mgronline.com/qol/detail/9670000015912[4] ผู้จัดการออนไลน์, "ชลน่าน" เผย สธ.เตรียมออกแถลงการณ์ปม "แท่งย้วยสีขาว" หลังฉีดวัคซีน mRNA ด้านศูนย์จีโนมชี้ พบได้บ่อยหลังชันสูตรศพ, 21กุมภาพันธ์ 2567https://mgronline.com/qol/detail/9670000015963[5] ผู้จัดการออนไลน์, สถาบันวัคซีนฯ แถลงชัด "ลิ่มเลือดสีขาว" ไม่ได้เกิดจากวัคซีน mRNA พบได้ปกติใน "คนตาย" มีมาตั้งแต่ก่อน "โควิด" ระบาด ขออย่ากังวล, 21 กุมภาพันธ์ 2567https://mgronline.com/qol/detail/9670000015990[6] ไทยโพสต์, 'หมอนิติเวช' โต้ แท่งย้วยสีขาวในคนตายฉีดวัคซีน mRNA พบได้ในผู้ตายทุกคน,21 กุมภาพันธ์ 2567https://www.thaipost.net/human-life-news/538463/[7] ผู้จัดการออนไลน์, อ้างติดเงื่อนไข สธ.ปฏิเสธเปิดสัญญา“ไฟเซอร์” คนไทยพิทักษ์สิทธิ์จวกยับ น่าเศร้า ขรก.ไทยกลัวบริษัทยา, 15 กุมภาพันธ์ 2567https://mgronline.com/qol/detail/9670000014134[8] National Heart, Lung, and Blood Institute, Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)https://www.nhlbi.nih.gov/health/disseminated-intravascular-coagulation[9] Alison R. 