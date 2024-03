คำเตือนที่“ไม่ปกติ”ของรัสเซียถึงสงครามนิวเคลียร์!!!

เหยี่ยวข่าวผู้คร่ำหวอดชาวอังกฤษ ผู้เขียนหนังสือเรื่องหรือเรื่องอันว่าด้วยความเป็นไปของที่มีต้นสายปลายเหตุมาจากลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของประเทศ 10 ประเทศ ได้เคยเตือนๆ เอาไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าว เมื่อพูดถึงแผนที่ประเทศรัสเซีย ว่าตัวนี้...ออกจะเป็นอะไรที่เอามากๆ!!! หรือประมาณว่า...อะไรทำนองนั้น...แต่มาถึง ณ บัดนี้...คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า พวกโลกตะวันตกไม่ว่าคุณพ่ออเมริกาและบรรดาพันธมิตรพรมเช็ดเท้าในยุโรป ต่างเพียรพยายามหันมาแหย่ หันมายั่ว หมีขาวรัสเซียอย่างเป็นระบบและกิจการมาโดยตลอด เผลอๆ หนักเสียยิ่งกว่าการแหย่ การยั่วในทะเลจีนใต้ไม่รู้จะกี่เท่าต่อกี่เท่า ไม่ว่าตั้งแต่การอาศัยนโยบายขยายเขตอิทธิพล (Enlargement) ของเข้ามาจ่อปากประตูหน้าบ้านของรัสเซียครั้งแล้ว-ครั้งเล่า ทั้งที่เคยสัญญิง-สัญญา ว่าไม่คิดจะรุกคืบสู่ยุโรปตะวันออกแม้แต่นิ้วเดียว หรือการรวมหัวทำข้อตกลงที่เรียกว่าเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งในหรือดินแดน 4 เขต 4 แคว้นที่มีชาวรัสเซียอาศัยอยู่ในยูเครน เมื่อปี ค.ศ. 2014 แต่หลังจากผ่านพ้นไปประมาณ 8 ปี หรือประมาณปี ค.ศ. 2022 อดีตผู้นำเยอรมนีอย่างก็เพิ่งออกมาสารภาพว่าการประนีประนอมกับรัสเซียคราวนี้ แท้ที่จริง...ก็เพื่อให้ประเทศยูเครนมีเวลาเตรียมตัวรบกับรัสเซีย (An attempt to give Ukraine time) นั่นเอง...ไปจนแม้กระทั่งโครงการท่อส่งแก๊สราคาถูกของรัสเซีย (Nord Stream) ไปยังยุโรป ที่บริษัทรัสเซีย-เยอรมันร่วมลงทุนชนิดไม่รู้จะกี่พันกี่หมื่นล้านดอลลาร์ แต่จู่ๆ ก็ดันถูกเอาดื้อๆ!!! หลังจากรัสเซียตัดสินใจบุกยูเครนได้ไม่นานและโดยแนวโน้มค่อนข้างชัดเจน...ว่าคงหนีไม่พ้นฝีมือของตะวันตก ไม่ว่าจะโดยคุณพ่ออเมริการ่วมสมคบคิดกับใครก็ตาม แต่บรรดาประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพัวพันทั้งหลาย ไม่ว่าสวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฯลฯ ต่างไม่คิดจะสอบสวนเอาความ หรือยุติการสอบสวนหาข้อเท็จจริงซะยังงั้น แม้แต่ผู้ที่มีส่วนเสียหายอย่างเยอรมนี รัฐบาลไส้กรอกก็หันมาแบบมิดด้าม เต็มด้าม ทั้งๆ ที่...ถ้าว่ากันตามความคิด ความเห็น ของผู้นำฮังการี นายกรัฐมนตรีการกระทำการในลักษณะเช่นนี้ ย่อมไม่ต่างไปจากอันมิอาจละเว้นที่จะต้องล้างแค้น-เอาคืนได้โดยเด็ดขาด!!!นั่นยังไม่รวมไปถึงการอย่างชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ ไม่ว่าจะประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี วรรณกรรม กีฬา ฯลฯ หรืออะไรต่อมิอะไรที่เป็นรัสเซียแล้ว ล้วนแต่ถูกต่อต้าน คัดค้าน ปฏิเสธไปด้วยกันทั้งสิ้น แม้แต่หมา หรือแมว ถ้าดันมีเท่านั้น ยังถูกสั่งห้ามประกวดแมวโลก เอาเลยถึงขั้นนั้น!!! แต่ที่น่าเจ็บปวดรวดร้าว และดุเดือดเลือดพล่าน ยิ่งไปกว่านั้น ก็เห็นจะเป็นข่าวคราวเรื่องความยาว 38 นาทีของนายทหารระดับสูงของเยอรมนี ที่รั่วไหลมาถึงมือของหัวหน้ากองบรรณาธิการอย่างและแห่งสำนักข่าวซึ่งอ้างว่าได้มาจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซีย แล้วนำมาเผยแพร่เอาไว้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา เพราะโดยเนื้อหาสาระ สรุปได้ง่ายๆ ว่า...เอาเข้าจริงๆ แล้ว ประเทศรัสเซียทุกวันนี้...ไม่ได้กำลังสู้กับกองทัพยูเครนโดยลำพัง แต่กำลังสู้กับแทบทั้งแผงเอาเลยก็ว่าได้!!!เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างชัดยิ่งกว่าชัด...ยิ่งกว่าหลุดปากเรื่องเส้นสายในของบ้านเราไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า เพราะไม่เพียงรายละเอียดของวัน ว. เวลา น. ที่ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แต่ยังสามารถไล่เรียงตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติทางอากาศเยอรมนีหัวหน้ากองกำลังทางอากาศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์บัญชาการปฏิบัติการอวกาศอีก 2 ราย ที่ร่วมสุมหัวคุยโม้โอ้อวด ถึงการส่งจรวดของเยอรมนีไปถล่มสะพานไครเมียของรัสเซีย แถมยังโยงไปถึงทหารอังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกัน ฯลฯ ที่แอบเข้าไปปฏิบัติการในยูเครน รวมทั้งยังจัดหาอาวุธร้ายๆ อย่างจรวดของอังกฤษ หรือของฝรั่งเศส เพื่อร่วมยำมือ ยำตีน ใส่เป้าหมายต่างๆ ในดินแดนรัสเซียอีกด้วยต่างหาก...โดยแม้ว่าคราวนี้...ฝ่ายเยอรมนีไม่อาจได้อีกต่อไป แต่รองโฆษกรัฐบาลอย่างยังพยายามออกมาเฉๆ ไฉๆ หาว่าเป็นการที่เหลวไหล-เลอะเทอะของรัสเซียไปแทนที่ เช่นเดียวกับรัฐมนตรีกลาโหมผู้เคยทำนายทายทักว่ารัสเซียจะบุกในอีก 5 ปีข้างหน้า ก็หันมาใช้สรุปว่าเป็นแค่ของรัสเซียเพื่อหวังทำลายเอกภาพบรรดาประเทศทั้งๆ ที่กระทรวงกลาโหมเยอรมนียอมรับว่าบทสนทนาดังกล่าวถูกโดยกรรมวิธีใดๆ ก็แล้วแต่ หรือสรุปง่ายๆ ว่า...เอาไป-เอามาแล้ว บรรดาชาติตะวันตก หรือชาติสมาชิกทั้งหลาย ไม่ว่าอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อเมริกา ฯลฯ ต่างกำลังเปิดฉากอย่างไม่เป็นทางการกับรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...แถมเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียคิดจะเชิญบรรดาเอกอัครราชทูตของประเทศตะวันตกทั้งหลายมาจับเข่า จับหัวหน่าว พบปะ สนทนา เพื่อคลายข้อข้องใจใดๆ ก็แล้วแต่ บรรดาทูตตะวันตกแต่ละรายกลับที่จะพบปะเอาดื้อๆ อ้างว่าไม่อยากถูกซะยังงั้น!!! เล่นเอาอดีตประธานาธิบดีรัสเซียถึงกับฉุนเต่า ฉุนตะพาบ ออกอาการพอๆ กับเจอเอาเลยก็ว่าได้ คือถึงกับออกมาเสนอให้ “ถีบทิ้ง” หรือให้ไล่บรรดาทูตตะวันตกทั้งหลายกลับประเทศ ไม่ก็ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูต อันยิ่งจะส่งผลให้โอกาสที่จะเปิดอก-เปิดใจ คลายข้อกินแหนง-แคลงใจระหว่างกันและกัน ยิ่งมีแต่จะลำบากยิ่งขึ้นไปเท่านั้น...อันนี้นี่แหละ...ที่ทำให้บรรยากาศยิ่งร้อนฉ่าร้อนแรง ดุเดือดเลือดพล่านชนิดใกล้ลุกโชนเต็มที!!! ยิ่งไปกว่านั้น...เมื่อวัน-สองวันที่ผ่านมานี่เอง ระหว่างพิธีสาบานตัวเข้ารับตำแหน่งผู้นำรายใหม่ของฟินแลนด์ ประเทศที่มีพรมแดนประชิดติดพันกับรัสเซียถึง 1,300 กิโลเมตรและเพิ่งเข้าเป็นสมาชิกไปหมาดๆ ประธานาธิบดีคนล่าสุด อย่างท่านได้ประกาศไว้แบบเสียงดัง-ฟังชัดว่าต้องการที่จะให้คุณพ่ออเมริกาช่วยสร้างให้กับฟินแลนด์ด้วยอาวุธนิวเคลียร์!!! อันยิ่งจะส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ยิ่งใกล้เหว ใกล้นรก ยิ่งขึ้นไปใหญ่...และอาจด้วยเหตุนี้นี่เอง...ที่ทำให้หัวหน้ากองบรรณาธิการ สื่อทางการของจีนอย่างเลยต้องฝากข้อคิด สะกิดใจ เอาไว้ในข้อเขียน บทความชิ้นล่าสุด เมื่อช่วงวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า ว่าด้วยเรื่องหรือเมื่อมาถึง ณ บัดนี้...คำเตือนของประธานาธิบดีในเรื่องสงครามนิวเคลียร์ย่อมไม่ใช่เรื่องอีกต่อไปแล้ว!!!คำประกาศว่าด้วยการของกองกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของรัสเซีย จะส่งผลเช่นไร? ในอนาคตอันใกล้ เลยยากที่จะคาดเดา คาดคะเน กันได้ถนัดชัดเจน แม้ว่าชาตินิวเคลียร์อย่างรัสเซียจะเคยประกาศจุดยืนถึงการไม่คิดเป็นฝ่ายเริ่มใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อน (No-first-use of nuclear weapons) แต่ถ้าหากความพยายามที่จะล้างผลาญ ทำลายล้าง ประเทศรัสเซียทั้งประเทศ ชนิดไม่คิดจะให้หลงเหลืออยู่บนแผนที่โลกอีกต่อไปได้เลย โดยคุณพ่ออเมริกาและบรรดาชาติตะวันตกทั้งหลาย ที่ยังคงกระเหี้ยนกระหือรือ ยังมุ่งยั่วเย้า กระเซ้าแหย่ ชนิดหนักเสียยิ่งกว่า(กะเทยฟิลิปปินส์) ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า ไม่ได้คิดจะลดราวาศอก ไม่ได้มองหาหนทางรอมชอมประนีประนอมใดๆ เอาเลยแม้แต่น้อย โอกาสที่อาจต้องกลายสภาพเป็นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเลย...