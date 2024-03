เรื่องของ “ปรัชญาตะวันตก” (ตอนสามสิบห้า) คำคม “มาร์กซ” และ “เลนิน”?!

นำมาใช้ได้กับเมื่อ “ก็ต้องปล่อยให้ “” กับ “ว่ากันไป” จะเจริญก้าวหน้าหรือถอยหลังลงคลอง อยู่ที่ตัว “ถ้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น-โอเคเลย! หากคุณภาพชีวิตประชาชนแย่ลง-โนเคว่ะ!คยได้“” จึงตกต่ำลง! พอได้“ก็ผงาดขึ้นอีกครา! ดังนั้น..เรื่อง“”ยังต้องตามดูกันต่อไปครับหันมาดูเรื่องของ “บ้าง..“นักเขียนต้องหาเงินเพื่อการยังชีพ และเพื่อให้เขียนหนังสือต่อไปได้ แต่เขาไม่มีทางมีชีวิตอยู่ และเขียนหนังสือต่อไปได้ หากมีเป้าหมายเพียงแค่หาเงิน”“ขายปลาตัวหนึ่งให้คนๆหนึ่ง เขาก็กินมันหมดในหนึ่งวัน แต่หากสอนให้เขาตกปลาเอง เท่ากับคุณทำลายโอกาสที่ดีเลิศไป” อ้าว!..ไหง “มาร์กซ” ดันคิดเช่นนั้นล่ะ? ช่างต่างจาก “ในหลวง ร.9” ที่ทรงคิดถึงประชาชนเป็นหลัก ทรงสอนสั่งผู้มีหน้าที่บริหารชาติ ให้สอนประชาชนจับปลาเอง.. การแจกปลา กินหมดก็หิวอีก..!“ความคิดที่นำทางเราในแต่ละช่วงอายุนั้น ไม่เคยเป็นความคิดของชนชั้นนำเลย” แหม..ชนส่วนใหญ่ไม่มองการณ์ไกลเล้ย..“มาร์กซ” คิดเช่นนั้นใช่ไหม?“จากที่ต้องทำตามความสามารถของเขา จงเปลี่ยนเป็นทำตามความต้องการของเขา”แหม! วรรคแรก” ทำเอางงเต็ก.. แต่วรรคหลังว่ะ! ถ้าคนจนไม่ทำเองก็ต้องจนต่อไป!“เหตุผลนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เสมอ แต่มันไม่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเหตุเป็นผลเสมอไป”“ปรัชญานั้นเป็นเรื่องของโลกที่แท้จริง เหมือนกับที่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องทางเพศ”“ประเพณีของคนที่ตายไปแล้วทั้งหมด เหมือนกับฝันร้ายที่อยู่ในสมองของคนที่ยังมีชีวิตอยู่”“บ่อยครั้งที่มนุษย์ทำตัวเหมือนกับเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง แต่เหมือนพยายามปรับปรุงตัวด้วยสิ่งนอกกาย” อืม..น่าคิด.. น่าคิด..“ความหมายของคำว่าสันติภาพคือ ภาวะที่ไร้สิ่งตรงข้ามกับสังคมนิยม” โอ๊ย!..สิ่งตรงข้ามกับสังคมนิยมก็คือทุนนิยม ซึ่งยากจะหมดไปนะ“ประวัติศาสตร์ไม่ได้ทำสิ่งใดเลย มันไม่ได้มีความร่ำรวยล้นฟ้า มันไม่ได้เป็นคนทำสงคราม แต่มันเป็นคน..คนมีชีวิตจริง ที่เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ทั้งหมดไว้”” อธิบายเรื่องทุนอีกว่า “ทุนนิยมคือเงิน ทุนนิยมคือสินค้า ด้วยเหตุที่มันมีมูลค่า มันมีความสามารถที่เหมือนมนต์วิเศษ ที่ทำให้คุณค่าของตัวมันเพิ่มขึ้นได้ แล้วมันก็ทำให้เกิดลูกหลานที่มีชีวิต หรืออย่างน้อยมันก็ออกไข่มาเป็นไข่ทองคำ” ถูกต้อง!ใช่เลย! ทุนนิยมเป็นเช่นนั้นแล..นี่เป็นคำพูดของก่อนปลุกให้ผู้คนทั้งโลกลุกขึ้นตะโกนพร้อมกันว่า “ค“ประวัติศาสตร์นั้นซ้ำรอยตนเอง เริ่มแรกด้วยทุกข์โศก แล้วก็ตามด้วยเสียงหัวเราะเย้ยหยัน ใครจะเป็นคนสอนครู?” เพราะครูต้องถูกสอนด้วยประวัติศาสตร์จริง!“นโยบายรัสเซียนั้นไม่เปลี่ยนแปลง วิธีการกลยุทธ์และปฏิบัติการอาจเปลี่ยนได้ แต่หมุดหลักนโยบายของรัสเซีย ซึ่งได้แก่การครอบครองโลก เป็นเสมือนดวงดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่” อืม.. เรื่องของแต่ละชาติ.หรือ “ก็พูดแทนไม่ได้! เพราะ“ของแต่ละชาติไม่เหมือนกัน..จริงไหม?!“มนุษยชาติจะวางตนเองไว้ในจุดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เท่านั้น เพราะเมื่อมองที่ปัญหานั้นอย่างใกล้ชิดแล้ว เราจะพบเสมอว่า ปัญหานั้นเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขทางวัตถุเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว อย่างน้อยก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังก่อตัวขึ้นมา” เฮ้อ!..พูดได้ทั้งนั้นแหละ..แต่ “ซับซ้อนยากจะแก้ได้ง่ายๆ?“นักเขียนสามารถช่วยเหลือขบวนการทางประวัติศาสตร์ได้ ในฐานะกระบอกเสียง แต่แน่นอน.. นักเขียนไม่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้”“ทุกคนที่รู้ประวัติศาสตร์เพียงเล็กน้อย ย่อมรู้ดีว่า.. การเปลี่ยนแปลงสังคมขนานใหญ่ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หากปราศจากภาวะอดอยาก” อืม.. “พูดถูกต้องนะจ๊ะ..และ.. “ครานี้หันมาส่อง“คนเสี่ยงชีวิตต่อสู้ จนมีอย่าง “ว” กันบ้าง..“ความจริงคือ เสรีภาพเป็นสิ่งที่มีค่ามาก จึงต้องมีการปันส่วนอย่างรอบคอบ”“มาร์กซิสต์เป็นผู้ทรงอำนาจ เพราะเป็นความจริง”!“การปฏิวัติเป็นสงครามที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง และยิ่งใหญ่ในหลายคนที่รู้จักประวัติศาสตร์รัสเซีย สงครามครั้งนี้ได้รับการประกาศและได้เริ่มขึ้นแล้ว” อืม..ถูกต้อง! เพราะะ” คือ! เพราะการเมืองจะใช้สูตรไม่ได้นะโว้ย!” ยังพูดเรื่องของ“” ไว้อีกด้วยว่า..“ในหมู่พวกลัทธิมาร์กซซิสต์ ไม่มีความเป็นเอกฉันท์อย่างสมบูรณ์เป็นความจริง...ความจริงข้อนี้ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน แต่เป็นความแข็งแกร่งและความมีชีวิตชีวา ของระบอบประชาธิปไตยทางสังคมของรัสเซีย”เออ..จริงดัง “พูดว่ะ! เพราะ” มักคิดว่าคนอื่นคือเป็น” จึงมักเถียงกันว่า “” ส่วน! บางครั้ง” โกรธกันถึงขั้น ““ความคิดเกี่ยวกับลัทธิชาตินิยม ซึ่งกำหนดความจำเป็นในการกระทำของมนุษย์ และปฏิเสธคำพูดที่ไร้สาระของเจตจำนงเสรี จะไม่ยกเลิกสติปัญญาหรือมโนธรรมของมนุษย์ หรือประเมินการกระทำของเขา”ได้พูดอีกว่า “มาร์กซตั้งขบวนการทางสังคม เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ภายใต้กฎหมายที่ไม่เพียงแต่เป็นอิสระจากเจตนารมณ์ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวกำหนดเจตนารมณ์ของพวกเขา มโนธรรมและความตั้งใจของพวกเขา” แหม..“” มองแต่ผลประโยชน์ “เหนือสิ่งใด!ส่วน “” ก็ไม่ธรรมดา เพราะว่า “ศีลธรรมยังไม่สำคัญเท่ากับผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพ ในการต่อสู้เพื่อบังเกิดสังคมที่ปราศจากชนชั้น และสงครามปฏิวัติเป็นกฎสำคัญสูงสุด” เขายังเน้นย้ำอีกว่า “ไ“จักรวรรดินิยมเกิดขึ้นเป็นการพัฒนาโดยตรง และความต่อเนื่องของคุณสมบัติพื้นฐานของระบอบทุนนิยม” เพราะ “ทุนกลายเป็นอุปสรรคต่อรูปแบบการผลิต ที่มีความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆ กับการคุ้มครอง” และ “รัฐเป็นอาวุธแห่งการปราบปรามของชนชั้นหนึ่งในอีกชั้นหนึ่ง”“..ยึดความคิดของมาร์กซ แต่ก็มีส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยเสริมต่อ และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลัทธิมาร์กซไม่น้อย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ”” ยังมี..“ความเชื่อมั่นหลายประการ เช่น อำนาจของชนชั้นนายทุน ทำให้เกิดความจำเป็นในการปฏิวัติ ศีลธรรมยังไม่สำคัญเท่ากับผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพ ในการต่อสู้เพื่อให้บังเกิดสังคมที่ปราศจากชนชั้น และสงครามปฏิวัติเป็นกฎสำคัญสูงสุด”โดย” ได้นำเอาความคิดของมาร์กซ มาประยุกต์ใช้กับการเมืองการปกครองของรัสเซียเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะ “” มีประสบการณ์ในการทำงานพรรคจึงเป็นดังนี้ “ส่วนสำคัญความคิดจึงเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรพรรค ปรากฏอยู่ในหนังสือ What is to be Done? หนังสือเล่มนี้ทำให้แนวคิด “ปรารถนาจะให้มีแกนนำในการดำเนินงานการเมือง ประกอบด้วยบุคคลกลุ่มเล็กที่ไว้ใจได้ มีประสบการณ์ มีความทรหดอดทน และมีผู้ช่วยเหลืออยู่ตามเขตที่สำคัญต่างๆ”โดยเน้นว่า “การปลูกฝังอุดมการณ์ จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของคือ อย่างน้อยก็มาจากชนชั้นนำของพรรคสู่กรรมกร มิใช่เกิดขึ้นในหมู่กรรมกรเอง”