7 ประเด็นสำคัญในผลกระทบจากวัคซีน อันตรายและอำมหิตกว่าที่คิด!!! / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ในสถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ในสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งมีอัตราความเจ็บป่วยรุนแรง หรือแม้แต่อัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าช่วงการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า และมาถึงเวลานี้คนไทยจำนวนมากก็เลิกสมหน้ากากอนามัย ใช้ชีวิตเกือบเป็นปกติแล้ว คำถามคือ ถึงเวลาที่เราจะต้องพิจารณาการหยุดฉีดวัคซีนและหยุดการรณรงค์ฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง ด้วยเหตุผล 6 ประการดังนี้มีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารในผลกระทบจากวัคซีนมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย และแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล และยอมรับโดยนายมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เจ้าของเมตต้าซึ่งครอบคลุมแพตฟอร์มเฟสบุ๊ค, อินสตาแกรม วอทซ์แอพซึ่งมีการยอมรับว่าถูกสั่งให้เซ็นเซอร์แม้กระทั่งข้อมูลที่เป็น” ก็ตาม[1] รวมถึงยูทูปก็มีนโยบายการลบและการปิดกั้นการเผยแพร่วีดีโอจำนวนมาก[2] อันแสดงให้เห็นความไม่โปร่งใสในการให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารรอบด้านโดยการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากวัคซีนที่แถลงการณ์ของกรมควบคุมโรคระบุว่ามีเพียง 5 คนเท่านั้น[3] ในขณะที่เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รายงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนแล้วยื่นคำขอและได้รับอนุมัติแล้ว เฉพาะที่เสียชีวิต/ทุพพลภาพกลับมีมากถึง 5,483 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าคำแถลงของกรมควบคุมโรค 5,383%[4]ความแตกต่างของตัวเลขที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ยังไม่ได้นับประชาชนอีกจำนวนมากและอาจจะมากกว่าหลายสิบเท่าตัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพแต่ไม่ได้มายื่นคำขอเพราะไม่เคยได้นึกถึงว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนและในสภาพความจริงรอบข้างทุกคนสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ว่ามีผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เหมือนเดิม หรืออ่อนแอลงหลังฉีดวัคซีนเกิดขึ้นโดยทั่วไปโดยผลการสำรวจข้อมูลวารสารวัคซีน (Vaccine) เผยแพร่ออนไลน์โดย ScinceDirect เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้มำการการสำรวจอาการบางอย่างที่นักวิจัยสนใจ ในประชากร 99 ล้านคนที่ฉีดวัคซีนต่างชนิดกัน ในเครือข่ายต่างๆ ใน ประเทศ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดาเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์และสกอตแลนด์ใช้วัคซีน พบผลข้างเคียงจากวัคซีน ที่มากกว่าคาดการณ์ในระดับสัญญาณเตือนเรื่องความปลอดภัยหลังฉีดวัคซีนภายใน 42 วันได้แก่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (มากกว่าที่คาดการณ์ในวัคซีนแต่ละชนิดและในแต่ละเข็มตั้งแต่ 101%-510%) เนื้อเยื่อหัวใจอักเสบ (มากกว่าที่คาดการณ์ในวัคซีนแต่ละยี่ห้อและในแต่ละเข็มช่วงระหว่างตั้งแต่ 74%-591%) อาการกิแลง บาร์แร ซินโดรม (Guillain-Barré Syndrome) หรือการอักเสบเฉียบพลันที่เส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลัน (มากกว่าคาดการณ์ในวัคซีนยี่ห้อหนึ่งในเข็มแรก 149%) อาการปลอกประสาทของประสาทส่วนกลางอักเสบฉับพลัน (มากกว่าคาดการณ์ในวัคซีนยี่ห้อหนึ่งในเข็มแรก 278%) ภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตัน (มากกว่าคาดการณ์ในวัคซีนยี่ห้อหนึ่งในเข็มแรก 223%) ส่วนสัญญาณเตือความปลอดภัยที่มีศักยภาพอื่นๆต้องทำการสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อชี้ชัดต่อไป[5]-[6]แต่ผลการสำรวจที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นเชื้อชาติ “ฝรั่ง” ดังนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคนไทยไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยจากผลการสำรวจการฉีดวัคซีน mRNA ในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยในช่วง 14 วันพบว่ายังไม่นับว่าผลข้างเคียงที่ “งานวิจัยเหล่านี้ หรือเกิดขึ้นในภายหลังระยะเวลาที่วิจัยเหล่านี้ หรือบางคนอาจจะได้รับผลกระทบนานจนถึงปัจจุบันที่เรียกว่าลองวัคซีน ที่ทำให้สุขภาพร่างกายซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วไปอยู่ในสังคมไทย ก็ยังไม่ได้มีการรบวรวมข้อมูลหรือทำวิจัยอย่างจริงจังในประเทศไทยโดยผลข้างเคียงอีกมากจากทั่วโลกที่กำลังถูกทยอเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันหลายประเทศเพิ่งเริ่มให้ศาลบังคับให้เปิดเผยข้อมูลผลกระทบของวัคซีนอีกจำนวนมากดังตัวอย่างเช่น กลุ่มนักการสาธารณสุข แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการความโปร่งใสและเป็นธรรม ได้ฟ้องศาลให้เปิดเผยข้อมูลการวิจัยของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเกี่ยวกับวัคซีน mRNA จนศาลมีคำสั่งให้ FDA ต้องเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป[9]นั่นหมายความว่าข้อมูลหลายอย่างเพิ่งจะถูกเปิดเผย หรือกำลังจะเปิดเผยออกมา และอาจไม่เคยมีใครได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลในงานวิจัยต่างๆมาก่อน อันเป็นผลทำให้วัคซีนปลอดภัยเกินความเป็นจริงนอกจากนั้นวารสาร Nature Reviews Drug Discovery ฉบับเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ได้กล่าวถึงการหาหนทางที่จะลดภาวะความเป็นพิษของวัคซีน mRNA และรวมถึงความเป็นพิษของวัคซีนอื่นๆให้น้อยลง ซึ่งสะท้อนว่าวัคซีนยังไม่ความปลอดภัยไม่เพียงพอ[12]“กลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์” โดยได้เคลื่อนไหวและให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยได้นำเสนอสถิติอัตราการเสียชีวิตของคนไทยอย่างผิดปกติในแต่ละปีงบประมาณเอาไว้โดยมีสาระสำคัญว่า ประชาชนชาวไทยหลังการระบาดโรคโควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าก่อนช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19จนป่านนี้ก็ยังไม่มีคำตอบใดๆว่า คนที่เสียชีวิตอย่างผิดปกติตลอดปี 2565 และ 2566 เป็นคนที่เสียชีวิตทั้งที่ไม่ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน เข็มที่เท่าไหร่ และเสียชีวิตด้วยโรคอะไรในแต่ละกลุ่มเหล่านี้ และยังคงเป็นปริศนาในสังคมไทยต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัญญาที่ประเทศไทยทำเอาไว้กับบริษัทวัคซีน ก็กลับเป็น” ทำให้เป็นความลับ ไม่สามารถได้รับการเปิดเผยได้ดังปรากฏตัวอย่างของหนังสือที่นายพงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือตอบกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าจะไม่เปิดเผยสัญญาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ความตอนหนึ่งว่า“ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อกำหนดในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลที่สามหากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเนื่องจากคำสั่งของศาล กฎเกณฑ์ คำสั่งของรัฐบาล หรือข้อกำหนดภายใต้กฎหมายใดๆ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต้องแจ้งไปยังบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สามารถขอให้มีคำสั่งคุ้มครองตามสมควรหรือการเยียวยาอื่นๆและไม่ว่ากรณีใดๆ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต้องไม่เปิดเผยข้อตกลงเกี่ยวกับการเงินหรือการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด เว้นแต่มีการกำหนดโดยคำสั่งศาลหรือคำสั่งทางปกครองดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงไม่อาจเปิดเผยสัญญาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่างประเทศไทยกับบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ต่อสาธารณชน ตามที่ท่านร้องขอได้“[14]สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัคซีน มีความไม่โปร่งใสปิดกั้นการสื่อสารของประชาชนทั่วโลก มีความขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่แตกต่างกันอย่างมาก และมากกว่าที่กรมควบคุมโรคแถลงข่าว ในขณะที่งานวิจัยเริ่มเผยแพร่ออกมามากขึ้นว่าวัคซีนมีผลข้างเคียงและอันตรายกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย และยังมีผลข้างเคียงที่ไม่เคยรู้และไม่เคยประเมินมาก่อน โดยที่การเสียชีวิตของประชาชนคนไทยสูงขึ้นผิดปกติหลังปีที่ฉีดวัคซีนยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบ ในขณะที่สัญญาระหว่างบริษัทวัคซีนกับรัฐบาลไทยเป็นความลับและไม่โปร่งใส อีกสถานการณ์โควิด-19 ที่กลายพันธุ์นั้นไม่ได้มีความรุนแรงและอันตรายเหมือนเดิม และสถานการณ์ไม่ฉุกเฉินแล้ว จึงไม่ควรให้คนไทยมีสถานภาพเป็นสัตว์ทดลองเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจวัคซีนอีกต่อไปเฉพาะที่รัฐบาลไทยต้องมารับปัญหาภาวะลองวัคซีนก็เป็นปัญหาที่ประชาชนถูกโดดเดี่ยจากภาครัฐที่ไม่ยอมรับความจริงนี้ จึงไม่มีใครมาสนใจในการรักษาและเยียวยาคนกลุ่มนี้อยู่แล้ว จริงหรือไม่?ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือไม่ 