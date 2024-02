เรื่องของหรือรวมทั้ง“” มิติต่างๆ โดยเฉพาะจาก “หลายคน จึงมี “ติดตาม “” และนำไปอีกทั้ง” เพิ่มขึ้นที่สำคัญคือ นำไปสู่ “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นำซึ่งเกี่ยวพันต่อเนื่องถึงเรื่องการได้ “กับ “” เพียงแต่ “” จักได้” และได้กอบโกย“โลกปัจจุบันมีการเมืองหลายระบอบ ทั้ง “! ฯ แต่ที่โดดเด่นและกำลังห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดเอาเป็นเอาตายในขณะนี้ หนีไม่พ้น “” คือกับ(Adam Smith) คือเป็นหนึ่งในนักคิดไม่กี่คน ที่บุกเบิกความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งให้กำเนิดระบอบ “ทุนนิยม” ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในชาติต่างๆ!” (Karl Mark) คือเขาเป็นทั้งนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ ที่และพยายามให้เกิด “ภายใต้การบริหารโดย “การเมืองของ “ยุคแรก ที่ขยายตัวเป็นแล้ววิวัฒน์จนผู้คนเรียกอย่างขมขื่น ผสมรังเกียจเดียจฉัน ว่าซึ่งครอบงำและไล่ล่าอาณานิคมการเมืองระบอนี้ ได้สร้าง “อย่างมากมายมหาศาล ให้กับ” และในโลก เพราะได้ทำให้เพียงน้อยนิดและรวยยิ่งขึ้นไม่หยุดยั้ง! ขณะที่ “ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ กลับต้อและจะยิ่งจนลงอย่างต่อเนื่อง!สังคมโลกที่ชาติมหาอำนาจในระบอบการเมืออันประกอบด้วย“” รวมถึงเหล่านั้น มักมีนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ “บริษัทใหญ่ยักษ์” อย่างต่อเนื่องเป็นหลัก ได้สร้างกำไรมหาศาลแก่ธุรกิจของ “นายทุนใหญ่ยักษ์” ซึ่งรวยมากยิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง!ขณะที่ของ” ต้องดิ้นรนอย่างหนักหน่วงให้อยู่รอด หนีการล้มครืน ด้วยธุรกิจขอใช้ความได้เปรียบทุกวิธี เบียดให้ “” ต้องล้มละลายไปแทบทุกวัน ด้วยเหตุนี้ “” จึงยากจนมาตลอดตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต..สังคม “” จึงถูกขนานนามเป็น “หรือ “ทิ่ผู้คนรู้กันอย่างถ่องแท้ว่า แท้จริงเป็นนั่นเอง!ปัจจุบันชาวโลกรู้แล้วว่า “คือผู้เปิดช่องทางให้ “” ออกนโยบายกับมีปฎิบัติการเอื้อประโยชน์มากมายสารพัดโดยไม่ชอบธรรม ให้แก่ “ที่เป็น “คนส่วนน้อยนิด”ในขณะที่ “ซึ่งเป็น “” ในสังคม ต้องใช้ชีวิตอดอยากยากลำเค็ญ ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ดีกินดีตลอดมา ฯลฯอืม..ครานี้มามองถึง “ที่ “ดำเนินรอยตาม และยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ผลักดันในพยายาม “ของ” ให้เป็นจริง..เกิดวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1870 ในเมืองซิมบีร์สค์ เขาเป็นลูกคนที่สามจากแปดคน แต่พี่น้องสองคนเสียชีวิตในวัยเด็กพ่อของเขาศรัทธาขณะที่แม่นับถือนิกาย “แม่เลนินเลี้ยงดูลูกโดยไม่แยแสกับศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นมุมมองที่มีอิทธิพลต่อลูกๆผู้พ่อ มาจากครอบครัวอดีตทาสที่ดิน แต่ก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางได้ โดยได้ศึกษาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ที่ก่อนจะไปสอนในสถาบันของชนชั้นสูงที่เปนซา และเป็น “”โรงเรียนรัฐประจำจังหวัด ได้ดูแลการก่อตั้งโรงเรียนกว่า 450 แห่ง จนได้รับ “ซึ่งมอบสถานะ” ให้กับพ่อของเลนินพ่อแม่ของเลนินเป็นพวก “และ “ที่มุ่งมั่นจ ะโดยซึ่งพวกเขาหลีกเลี่ยงความรุนแรงทางการเมือง ทุกฤดูร้อนครอบครัวของเลนิน จะไปเที่ยวพักผ่อนที่คฤหาสน์ชนบทในโคคูชคีโน “เสนิทกัพี่สาวมากที่สุด เขามีนิสัยชอบแข่งขันสูงและอาจเป็นอันตรายได้ แต่ก็ยอมรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของตัวเอง เขายังเป็นนักกีฬาที่กระตือรือร้นอีกด้วย“เลนิน” มักใช้เวลาส่วนใหญ่นอกบ้าน และเล่นหมากรุกเก่ง ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซัมบิร์สค์ ที่มีวินัยและอนุรักษ์นิยมช่วงเดือนมกราคม ค.ศ.1866อายุเพียงแค่ 15 ปี พ่อของเขาได้เสียชีวิตจากเลือดออกในสมอง “เลนิน” จึงเริ่มมีพฤติกรรมไม่อยู่กับร่องกับรอย หลังจากนั้นเขาได้ละทิ้งความเชื่อในพระเจ้า ในห้วงนั้น “อะเลคซันดร์” หรือ “ซาชา” พี่ชายคนหนึ่งของ “” ที่กำลังศึกษาอยู่ใน” ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปลุกปั่นทางการเมือง เพื่อต่อต้านระบอบของ “โดย “ได้ศึกษางานเขียนของฝ่ายซ้าย ที่ถูกสั่งห้ามจัดการประท้วงต่อต้านรัฐบาล” ได้เข้าร่วมกับกลุ่มปฏิวัติ ที่ตั้งใจจะลอบปลงพระชนม์จักรพรรดิฯ โดย “ได้รับเลือกให้สร้างระเบิด ทว่า.. ก่อนที่การโจมตีจะเกิดขึ้นตามแผนถูกจับกุม รวมทั้งพี่ชายของเลนิน ถูกประหารชีวิตด้วยการถูกแขวนคอในเดือนพฤษภาคมแม้จะเจ็บปวดทางจิตใจ จากการสูญเสียทั้งพ่อและพี่ชาย แต่เขาก็ยังคงศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง..” ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน โดยได้คะแนนสูงสุดในชั้น ได้เหรียญทองสำหรับผลงานที่โดดเด่น เขาตัดสินใจเรียนกฎหมายที่ในเดือนสิงหาคม ที่นั่น..เขาได้เข้าร่วมซึ่งเป็นสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นตัวแทนของผู้ชายในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ซึ่งได้เลือกให้เป็นตัวแทน สภาเซมเลียเชียตวาของราชวิทยาลัย ซึ่ง“ได้เข้าร่วมการประท้วงในเดือนธันวาคม เพื่อต่อต้านข้อจำกัดของรัฐบาล ที่สั่งห้ามสมาคมนักศึกษาด้วยครั้งนั้นตำรวจได้จับกุม” ในข้อหาเป็นหัวหน้าการชุมนุมประท้วง เขาถูกไล่ออกจากราชวิทยาลัย และกระทรวงกิจการภายในก็ได้เนรเทศ “ไปยังที่ดินโคคูชคีโนของครอบครัว ที่นั่นเขาได้อ่านหนังสือและหลงใหลนิยายแนวนิยมปฏิวัติเรื่อง What is to Be Done? ของนั่นทำให้แม่ของ “” กังวลใจ กับแนวคิดหัวรุนแรงของลูกชายคนนี้ และมีส่วนสำคัญในการโน้มน้าวกระทรวงมหาดไทย ให้“ เลนิน” ได้กลับไปที่เมืองคาซันอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ที่ราชวิทยาลัยคาซันเมื่อกลับมาได้เข้าร่วมกลุ่มปฏิวัติของเขาได้ค้นพบหนังสือเรื่อง “ของว่าด้วยทฤษฎีทางสังคมการเมืองที่พัฒนาเป็นชั้นๆ อันมาจากผลการต่อสู้ระหว่างชนชั้น อีกทั้งบอกแนวโน้มให้รู้ว่า” จะต้องหลีกทางให้กับและในที่สุด” ซึ่งจุดประกายโชติช่วงในความสนใจของเขาต่อ “แม่ที่เฝ้าสังเกตด้วยความห่วงใย ในมุมมองทางการเมืองของ “เลนิน” จึงซื้อที่ดินในชนบทหมู่บ้านอะลาคาเยฟคา โดยหวังว่า ลูกชายเธอจะหันความสนใจไปที่การเกษตร แต่“เลนิน”มีความสนใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในที่สุด.. แม่เลนินก็ต้องขายที่ดิน เก็บแค่บ้านพักไว้ และในเดือนกันยายน ค.ศ.1889 ครอบครัวเลนินได้ย้ายไปที่เมืองซามารา” จึงได้เข้าร่วมวงสนทนาสังคมนิยม กับที่นั่น“ยอมรับอย่างเต็มตัว!ได้จัดทำจุลสารการเมืองของ “ใน ค.ศ.1848 เรื่องเป็นภาษารัสเซีย!