อเมริกา...กับความตายของ “ลอร์ด โวลเดอมอร์”

ฮื่ออ์อ์อ์...โดยทิศทาง-โดยแนวโน้ม ดูๆ มันน่าจะเป็นไปในแนวอย่างที่บรรดานักคิด-นักวิชาการแห่งองค์กรผู้ให้คำปรึกษาทางการเมืองเขาเคยออกมาเปรียบเทียบ อุปมา-อุปไมย เอาไว้เมื่อไม่นานมานี้นั่นแหละว่าปีนี้...ต้องถือเป็น(2024.Politically it’s the Voldemort of years) เอาเลยถึงขั้นนั้น อันเนื่องมาจากการเข้าไปเกี่ยวข้อง พัวพันของมหาอำนาจสูงสุดที่จัดอยู่ในประเภทอย่างคุณพ่ออเมริกากับสมรภูมิสงคราม 3 แห่งด้วยกัน คือระหว่างรัสเซียกับยูเครน ระหว่างอิสราเอลกับฮามาส และระหว่างอเมริกันชนด้วยกันเองในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ ย่อมก่อให้เกิดระดับอาจส่งผลให้ไม่ได้ตายเพราะคาถาของแต่อย่างใด แต่ตายเพราะที่ย้อนกลับมาเล่นงานตัวเองจนต้องตกนรกหมกไหม้ วิญญาณไม่ได้ผุด-ไม่ได้เกิดไปตลอดชั่วกัลปาวสาน...นั่นแล!!!คือด้วยเหตุเพราะตัวเองพยายามสร้างเพื่อมิให้ใครต่อใครมีโอกาสได้พานพบได้เลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าขณะที่แห่งยูเครนกำลังเจ๊าะแจ๊ะเจรจาสันติภาพอยู่กับหมีขาวรัสเซียแบบเข้าด้าย-เข้าไคลเต็มที ก็ยังถูกสะกิด ถูกชักลาก ให้ต้องลุกจากโต๊ะเจรจาสันติภาพ หันมาทำต่อเนื่องกันไปเป็นปีๆ หรือไม่ว่าประเทศต่างๆ ทั่วทั้งโลก ระดับ 153 ประเทศในสหประชาชาติ หรือ 120 ประเทศในกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ่ายใดที่เพิ่งประชุมกันไปเมื่อเร็วๆ นี้ต่างปรารถนาจะเห็นปรากฏขึ้นในอาณาบริเวณแค่แมวดิ้นตาย อย่างเขตฉนวนกาซาของชาวปาเลสไตน์ผู้ถูกเข่นฆ่า ล้างผลาญโดยกองทัพอิสราเอล เด๊ดสะมอเร่ย์ไปแล้วเกือบๆ 30,000 คน โดยเฉพาะเด็ก ผู้หญิง คนแก่และคนชราทั้งหลาย แต่อย่างคุณพ่ออเมริกา ดันหันไปหันไปสนับสนุน ส่งเสริม ให้กองทัพอิสราเอลกระทำการบรรดาชาวปาเลสไตน์ โดยไม่ได้สนใจกับข้อเสนอให้ของชาวโลกเอาเลยแม้แต่น้อย...อันนี้นี่แหละ...ที่มันเลยทำให้ทั้งหลาย ชักจะย้อนกลับมาเล่นงานตัวกูเอง โดยแทบไม่ต้องเสียเรี่ยว เสียแรง เสียเวลาของเอาเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในช่วงระหว่างนี้ ที่ไม่เพียงแต่ท่านลอร์ด โวลเดอมอร์-อเมริกา จะต้องงัดขีปนาวุธสกัดกั้นมูลค่าลูกละ 1.5-2 ล้านดอลลาร์ มาสู้กับเครื่องบินโดรนราคาแค่ 5,000-6,000 ดอลลาร์ของพวกนักรบในทะเลแดง จนมีแต่ลูกเดียวเท่านั้นเอง แต่กระทั่งการบุกเข้าไปถล่มฐานบัญชาการในดินแดนเยเมนกันถึงที่ ก็ยังไม่อาจทำร้าย ทำลาย ไม่อาจลดศักยภาพการโจมตียึดเรือ ยิงเรือ ในน่านน้ำทะเลแดงของบรรดานักรบเหล่านี้ได้มากมายสักเท่าไหร่ ล่าสุด...เห็นว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี่เอง (28 ม.ค.) ยังถูกสาดจรวดใส่เรือรบ เรือลำเลียงโดยจะจริง-ไม่จริง เจ๊ง-ไม่เจ๊ง คงต้องไปตรวจสอบกันเอาเอง แต่ที่แน่ๆ ก็คือ ด้วยความที่ไม่ต้องการจะเห็นการของกองทัพอิสราเอลต่อบรรดาชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาดำเนินอีกต่อไป บรรดา(Axis of Resistance) อันประกอบไปด้วยพวกฮูตี ฮามาส เฮซบอลเลาะห์และนักรบชีอะห์ในอิรัก ซีเรีย ต่างร่วมมือ-ร่วมใจหันไปสาดจรวดใส่ทั้งอิสราเอลและคุณพ่ออเมริกา ชนิดนับจากเปิดฉากสงครามอิสราเอล-ฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมา ฐานทัพอเมริกาในอิรักและซีเรียถูกระเบิด ถูกโดรน หล่นใส่หัวกบาลไปแล้วไม่น้อยกว่า 160 ครั้ง!!!โดยเฉพาะครั้งล่าสุด...เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. ค่ายทหารของอเมริกาที่อยู่ระหว่างพรมแดนประเทศจอร์แดนกับซีเรีย ถูกบอมม์ม์ม์ชนิดสั่นสะท้าน สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปพอสมควร คือทหารอเมริกันเด๊ดสะมอเรย์ อิน เดอะ เท่งทึงไป 3 ราย และอีก 34 รายบาดเจ็บ หูดับ หูด้านไปตามๆ กัน ส่งผลให้ผู้นำอเมริกาคุณปู่หรือก็แล้วแต่จะว่ากันไปตามรสนิยมของใคร-ของมัน ต้องออกมาประกาศตอบโต้ ล้างแค้น-เอาคืน โดยจะต้องล้างไปถึงผู้ที่ตัวเองถือว่าอย่างอิหร่านหรือไม่? ประการใด? อันนี้นี่เอง...ที่ส่งผลให้ไม่ว่าผู้นำอเมริกันหรือเพนตากอน ต่างออกอาการกลืนไม่เข้า-คายไม่ออกมิใช่น้อยเพราะถ้าหากไม่ตอบโต้ ก็มีแต่จะเสียหน้า เสียหมา เสียสุนัข เสียรังวัดไม่ว่าทั้งนอกประเทศและในประเทศ ขณะกำลังใกล้ถึงช่วงเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดียิ่งเข้าไปทุกที...แต่เลยขึ้นอยู่กับว่า...จะตอบโต้แบบไหน? อย่างไร? ถึงพอช่วยให้ตัวเองไม่เสียหมา เสียสุนัข เสียรังวัดยิ่งไปกว่านี้โดยถ้าคิดจะกับอิหร่าน ตามแรงยุ แรงเชียร์ของพวกบ้าเลือด บ้าสงคราม อย่างวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ให้การเผชิญหน้ากับประเทศที่มีกองทัพประจำการและกำลังสำรองถึง 787,000 นาย มีจรวดร้ายๆ ระดับไม่รู้จะกี่หมื่นกี่แสนลูกอย่าง ยังไงๆ...มันคงไม่ง่ายอยู่แล้วแน่ๆ เพราะแค่เจอกับการยึดเรือ ยิงเรือ ของพวกกองกำลังเล็กๆ อย่างพวกนักรบฮูตี...ก็ตายแล้ว!!! หรือแม้คิดจะลอบโจมตีอย่างที่เคยลอบสังหารยุคเมื่อปี ค.ศ. 2020 ก็ใช่ว่าจะไม่ถูกแก้แค้น-เอาคืน แต่กลับจะยิ่งกลายเป็นการโหมให้หนักหน่วง รุนแรง ยิ่งขึ้นไปใหญ่ ไม่งั้นก็อาจต้องหันไปนโยบายต่อภูมิภาคตะวันออกกลางแบบใหม่หมดทั้งด้าม อย่างที่ประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศออกมานำเสนอเอาไว้ อันไม่ต่างอะไรไปจากการยอมรับ ยอมสารภาพถึงความผิดพลาด ล้มเหลวของตัวเอง ที่มีแต่จะทำให้ในการเลือกตั้ง ยิ่งหดหาย เหี่ยวปลาย ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น...อันนี้นี่แหละ...ที่ว่ากันว่าเลยทำให้ที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาวต้องบินมาจับเข่า จับหัวหน่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงเทพมหานครของบ้านเฮา เมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาชนิดเล่นเอาปากเปียก-ปากแฉะ ด้วยการพบปะเจรจายืดเยื้อ-ยาวนานถึง 12 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย เพื่อหวังจะลากมหาอำนาจคู่แข่งอย่างคุณพี่จีน ให้เข้ามามีส่วนช่วยทุเลา เบาบาง ความเดือดร้อนทั้งหลาย ทั้งปวง ไม่ว่าปัญหาความขัดแย้งในยูเครน ทะเลแดง คาบสมุทรเกาหลี ฯลฯ หรือทำให้นักวิเคราะห์ชาวรัสเซียอย่างอดไม่ได้ที่จะต้องสรุปไว้ในข้อเขียน บทความ ชิ้นล่าสุดว่าด้วยเรื่องหรือหลังจากอเมริกาสร้างวิกฤตการณ์เอาไว้ทั่วทั้งโลก จากนั้นก็พยายามที่จะให้จีนเข้ามาร่วมแก้ไข ทำนองนั้น...แต่อย่างที่สื่อทางการของจีนเขาสรุปไว้ในข้อเขียนของเมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมานั่นแหละว่า จีนนั้น...ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะอิหร่าน และอิหร่านเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำให้พวกนักรบฮูตีทำตามของอิหร่าน หรืออย่างที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้ออกมาแถลงไว้ชัดเจนแล้วนั่นแหละว่า การปฏิบัติการใดๆ ของพวกนั้น เป็นไปโดยอิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสั่งใดๆ ของอิหร่าน รวมทั้งอิหร่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีฐานทัพอเมริกันในอิรัก ซีเรีย หรือจอร์แดนแต่อย่างใด ด้วยเหตุเพราะไม่ต้องการที่จะในภูมิภาคให้ลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้...ลักษณะอาการของมหาอำนาจสูงสุดอย่างคุณพ่ออเมริกา หรือของท่านจึงเป็นไปอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญในเมืองจีนแห่งท่านสรุปเอาไว้นั่นแหละว่า อเมริกากำลังติดของตัวเองในตะวันออกกลาง หรือไม่เพียงต้องเจอกับแรงกดดันภายในภูมิภาคดังกล่าว ยังหนีไม่พ้นต้องเจอกับแรงกดดันจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศตัวเอง ชนิดต้องวิ่งแจ้นมาหาที่ถูกเรียกขานว่าโดยผู้นำประชาธิปไตยอย่างคุณปู่ให้ช่วยลดแรงกดดันต่างๆ หรือช่วยให้ไม่ถึงกับต้องโดยมีสวดนำหน้าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธนั่นเอง...อันนี้นี่เอง...ที่อาจถือเป็นซึ่งกำลังย้อนกลับมาเล่นงานโดยที่แทบไม่ต้องเสียเวลาไปร่ายคาถาใดๆ เอาเลยแม้แต่น้อย ส่วนจะถึงขั้นตาย-ไม่ตาย ไม่ตาย-แต่เลี้ยงไม่โต หรือต้องตกนรกหมกไหม้ไม่มีวันได้ผุด-ได้เกิดอีกต่อไปหรือไม่? อย่างไร? อันนั้น...คงต้องไปไปใส่สี ตีไข่ หรือไปแต่งเติม เสริมนิยายกันเอาเองก็แล้วกัน...