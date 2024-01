“The Defeat of the West”ว่าด้วยความพ่ายแพ้ของโลกตะวันตก

ถ้าว่ากันตามการประเมินของรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ว่าบรรดาโลกตะวันตกทั้งหลาย อันประกอบไปด้วยคุณพ่ออเมริกาและชาติพันธมิตรยุโรปคงหนีไม่พ้นต้องกับจีน-รัสเซีย-อิหร่าน-เกาหลีเหนือ ในอีกไม่เกิน 5 ปีนับจากนี้ ดังนั้น...ในช่วงเวลาเท่าที่เหลืออยู่ ประเทศอย่างไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮา คงต้องหมั่นศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ กันให้ชัดๆ นั่นแหละว่า สุดท้ายแล้ว...ใครจะแพ้ ใครจะชนะ ใครจะออกหัว-ออกก้อย ไปในแนวไหน? กันแน่!!!ด้วยเหตุนี้...ปิดท้ายสัปดาห์นี้ เลยคงต้องขออนุญาตไปพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เพิ่งวางแผง วางจำหน่ายในฝรั่งเศส ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง อันเป็นข้อเขียน ข้อวิเคราะห์ ของนักประวัติศาสตร์ นักมานุษยวิทยา นักประชากรศาสตร์ นักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ผู้มีนามกรว่าแห่งสถาบัน(The National Institute of Demographic Studies) ที่ตัดสินใจฟันธงและฟันเฟิร์มเอาไว้ในหนังสือเล่มล่าสุด ซึ่งให้ชื่อเอาไว้ว่าโดยถ้าถอดความเป็นภาษาปะกิต ก็คือหรือนั่นแล อย่างน้อย...อาจเอาไว้ใช้เป็นแง่คิด มุมมอง ในการตั้งราคาต่อ-รอง ว่าควรจะถึงขั้นหรือไม่? ประการใด?คือรายที่ว่านี้...ต้องถือว่าเอามากๆ ทั้งๆ ที่เติบโตมาจากครอบครัวชาวยิวที่อพยพมาจากออสเตรีย แต่โดยความคิด-ความอ่าน เรียกว่า...เป็นคนละเรื่อง คนละม้วน กับชาวยิวประเภททั้งหลาย ไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่อย่างผู้นำอิสราเอล หรือแม้กระทั่งนักคิด-นักทฤษฎีอเมริกันเชื้อสายยิว อย่างผู้ซึ่งวายชนม์ไปเมื่อไม่นานมานี้ และเคยคาดการณ์ ทำนายถึงโลกในอนาคตที่มิอาจหลีกเลี่ยงระหว่างโลกตะวันตกกับโลกอิสลาม โดยมีคุณพี่จีนช่วยถือหางเอาไว้ในหนังสือเรื่องอันโด่งดังนั่นเอง แต่สำหรับแล้ว กลับเห็นว่าการอยู่ร่วมโลกเดียวกัน หรือการไหลมาบรรจบกันของอารยธรรมต่างๆ แม้แต่อารยธรรมในโลกอิสลามก็เถอะ น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่า ดังที่นำเสนอไว้ในหนังสือชื่อว่าเมื่อช่วงปี ค.ศ. 2007 นั่นแล...และโดยเครดิต ความน่าเชื่อของผู้มีอายุ-อานามประมาณ 73 ปีผู้นี้...ต้องถือว่าเคยสร้างความตื่นตะลึงให้กับใครต่อใครมาตั้งแต่อายุเพียงแค่ 25 ปีเท่านั้นเอง แต่ก็สามารถฟันธง-ฟันเฟิร์มถึงการของจักรวรรดินิยมโซเวียตรัสเซีย ก่อนหน้าจะแตกนับเป็นสิบๆ ปี ด้วยเหตุเพราะการอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริง อันหลากหลายมากมาย อย่างเช่นการนำข้อมูลอัตราการตายในวัยทารกที่เพิ่มขึ้นๆ ในสังคมโซเวียตรัสเซีย อันเป็นสิ่งที่พวกนักคิด-นักทฤษฎีรายอื่นๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจ ให้ความสำคัญมากมายสักเท่าไหร่นัก มาใช้เป็นองค์ประกอบในการฟันธง-ฟันเฟิร์ม ไม่ใช่เอาแต่เฉพาะเรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจล้วนๆ เท่านั้น ที่มักถือเป็นเครื่องมือวินิจฉัย คาดการณ์ทำนายทายทักถึงความเป็นไปของโลก ของอนาคตเบื้องหน้า...เช่นเดียวกับการฟันธง-ฟันเฟิร์มถึงในหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด ที่ไม่ได้เอาแต่เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ หรือการทหาร มาใช้เป็นพื้นฐาน เป็นแนวทางการวิเคราะห์-สังเคราะห์โดยลำพัง แต่อาจด้วยความที่เคยคลุกคลีกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ระดับลึกลงไปถึงความรู้สึก-นึกคิด-จิตใจ ของบรรดาชาวตะวันตกมาตั้งแต่ครั้งทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์ จากและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าความเป็นไปของชุมชนชาวนาในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน ฯลฯ ช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมในยุโรปจำนวนถึง 7 แห่ง 7 ชุมชนสิ่งที่ค้นพบและอาจถือเป็นของโลกตะวันตก ของโครงสร้างระดับพื้นฐานแห่งสังคมบรรดาชาวทั่วกันไปทั้งหมด ไม่ว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ไปจนเข้าสู่วาระแห่งการล่มสลาย ก็คือสิ่งที่เรียกว่าหรือแนวคิดและจริยธรรมแบบอันถือเป็นต้นรากเป็นสาขา-กิ่งก้านของศาสนาคริสต์นั่นเอง ในแง่ที่มุ่งเน้นคุณค่าของการทำงานวินัยทางสังคมและถูกสอดแทรกไว้ในประสิทธิภาพของระบบการศึกษา ความสัมพันธ์ทางด้านการงาน ไปจนขีดความสามารถในการผนึกหลอมรวมปัจเจกชนเข้ากับสังคมแต่ละสังคม ฯลฯ...แต่ด้วยเหตุสิ่งที่ว่านี้...มันค่อยๆ ระเหิดหาย หรือได้ไปจากสังคมตะวันตกอย่างชนิดแทบไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้อีกเลย โลกตะวันตกจึงได้ผ่าน(Active Stage) ไปสู่(Zombie Stage) จนกระทั่งบัดนี้ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย นั่นก็คือ(Stage Zero) ชนิดแม้แต่จักรวรรดิอเมริกามหาอำนาจสูงสุดแห่งโลกก็เถอะ!!! จากที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรในยุคอดีตประธานาธิบดีจนถึงยุคประธานาธิบดี(Great America, from Roosevelt to Eisenhower) อันเป็นห้วงเวลาที่สังคมอเมริกันเคยสามารถรักษาของแนวคิดแบบโปรเตสแตนต์เอาไว้ได้ไม่น้อย แต่เมื่อมาถึง ณ ปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างก็กำลังเป็นไปในแบบค่อยๆ หมดฤทธิ์ หมดเดช หมดสภาพ โดยที่สิ่งเหล่านี้ได้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียดลออ ในหนังสือเรื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 โน่นเลยด้วยการอาศัยข้อมูลดัชนีชี้วัดทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ ประชากร แนวคิดทางปรัชญา ฯลฯ มาใช้เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์-สังเคราะห์อย่างเป็นขั้น-เป็นตอน...โดยสิ่งที่อาจถือเป็นตัวทำลายแนวคิดจริยธรรมแบบโปรเตสแตนต์ อันถือเป็นรากฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมา-เป็นไปของโลกตะวันตก อย่างหนักหนา-สาหัสที่สุด ถ้าสรุปง่ายๆ...ก็คือตามแบบฉบับฝรั่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นสำคัญ หรือถ้าหากพูดแบบบ้านเรา อย่างก็คือความไม่คิดที่จะข่มกลั้นอารมณ์-ความรู้สึกใดๆ ของด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแรงปรารถนา (กิเลส) ในแบบหยาบๆ ง่ายๆ หรือแบบละเอียดก็ตามที จนทำให้ไม่เพียงแต่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ-การงานค่อยๆ หดหายจนแทบไม่เหลือติดปลายนวมเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวสร้างแรงกระตุ้นให้กับความโลภในการสร้างผลกำไรให้กับตัวเอง หรือกลายเป็นรากฐานของแนวคิดทางการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม แบบที่เรียกขานกันในนาม(Neoliberalism) นั่นเอง...และสิ่งที่อาจถือเป็นของเสรีภาพดังกล่าว อันได้นำไปสู่ความตายซาก ความไม่เหลืออะไรเอาไว้เลย ในสายตาของก็คือการเห็นดี-เห็นงามกับของพวกหรือพวกทั้งหลาย ที่ไม่เพียงแต่ทำให้ความเป็นตัวตนของแต่ละคน เกิดความบิดเบี้ยว บิดเบน จนแทบหาหลักฐาน ข้อพิสูจน์ใดๆ ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ด้วยเหตุเพราะผู้ชายอาจกลายเป็นผู้หญิง ผู้หญิงก็อาจกลายเป็นผู้ชายได้ทุกเมื่อ ยังถือเป็นการชนิดไม่หลงเหลือร่องรอยใดๆ ที่เคยปรากฏอยู่ในอีกต่อไปแล้ว หรือเป็นแนวคิดที่นำไปสู่การ(Nihilism) จนแทบไม่เหลือสิ่งใดๆ ที่พอใช้เป็นที่ยึดมั่น ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยกย่อง บูชา ต่อไปได้อีกเลย...ขณะที่ในโลกตะวันออก...มันอาจยังพอมีอะไรถ่วงๆ เอาไว้มั่ง ไม่ว่าจะในรัสเซีย หรือจีน ที่เห็นว่า การอุบัติขึ้นมาของพวกคอมมิวนิสต์เมื่อครั้งอดีตนั้น ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาขึ้นมาในสังคมเหล่านี้ และคนเหล่านี้นี่เองที่เป็นผู้ใช้เสรีภาพไปตามแนวทางประชาธิปไตยเท่าที่ยังคงมีอยู่ในสังคมแต่ละประเทศ แม้ว่าอาจเป็นประชาธิปไตยที่ออกจะประหลาดในสายตาของชาวตะวันตก เป็น(Authoritarian Democracy) ก็ตาม แต่มันก็ยังพอหลงเหลืออะไรต่อมิอะไรให้พอยึดมั่น ถือมั่น เอาไว้มั่ง โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าตามแบบฉบับพวกคอมมิวนิสต์ทั้งหลาย ไม่ถึงกับหรือแบบสังคมตะวันตกที่ได้ผ่านพ้นขั้นตอนแห่งความไปนานแล้ว...สรุปรวมความแล้ว...ทุกสิ่งทุกอย่างเลยหนีไม่พ้นต้องหรือกันจนได้นั่นเอง เสียดาย...ที่โอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ในภาษาฝรั่งเศส ย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแน่ๆ เพราะแค่ภาษาปะกิตเท่านั้น...ก็ตายแล้ว!!! ด้วยเหตุนี้...ถ้าหากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสบ้านเราจะขอลิขสิทธิ์เอามาแปล มาพิมพ์เผยแพร่ย่อมถือเป็นเรื่องเหมาะ-เรื่องควรเอามากๆ อย่างน้อยก็เพื่อให้ผู้ที่พยายามอยู่รอดปลอดภัยเอาไว้ก่อน หรือผู้ที่อย่างบรรดาทวยไทยทั้งหลาย อาจนำมาใช้เป็นตัวได้บ้างว่า สุดท้ายแล้ว....ใครจะเจ๊ง-ไม่เจ๊ง หรือใครแพ้-ใครชนะกันแน่!!!