ลูกชายจอร์จ โซรอสขู่ฆ่าทรัมป์?

กลายเป็นข่าวใหญ่ในโลกโซเชียลหลังจากที่มีคนถอดรหัสภาพประกอบบทความที่ลงในสื่อ The Atlantic ของนายอเล็กซานเดอร์ โซรอส ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของจอร์จ โซรอสว่า แฝงนัยของการหมายปองชีวิตของโดนัลด์ ทรัมป์อเล็กซ์เขียนบทความชื่อว่า The Great Normalization โดยมีใจความหลักว่าอาชญากรรมกับเงินเฟ้อหายไปส่วนใหญ่จากสหรัฐฯ พร้อมกับทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของปัญหาทั้งสองนี้ มันไม่ได้เป็นบทความที่วิเศษเลอเลิศอะไร เพราะว่าเขาไม่ได้เก่งกว่าพ่อ แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือภาพประกอบสองภาพที่ลงคู่กับบทความภาพแรกเป็นรอยกระสุนทะลุกระจกเป็นรูใหญ่ มีรอยร้าวรอบๆ ภาพที่สองเป็นมือที่ถือธนบัตรยูเอสดอลลาร์ 6 ใบ มองโดยผิวเผิน อเล็กซ์ต้องการสื่อภาพรอยกระสุนทะลุกระจกว่าสะท้อนปัญหาอาชญากรรม ส่วนธนบัตรนับรวมกันได้ $47 เหรียญเป็นการสะท้อนเรื่องเงินเฟ้อเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของบทความแต่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองภาพเป็นปริศนาที่โยงถึงโดนัลด์ ทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ร้อนแรงในปีของการเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าทรัมป์จะได้กลับมายึดทำเนียบขาวอีกครั้งนายMartin Armstrong นักวิเคราะห์เศรษฐกิจชื่อดังที่มีคอมพิวเตอร์โมเดลของตัวเองเขียนในบล็อกส่วนตัวว่า “ใครไม่รู้ก็ควรลืมตาเสียดีกว่า อเล็กซ์ โซรอส แย่กว่าพ่อของเขามาก–แย่กว่าที่เราทุกคนเคยจินตนาการไว้มาก เขาขาดการเรียนรู้ของความยากลำบากและมีเงินใช้มากจนสปอยล์จนทำให้เขาคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนและอยู่เหนือกฎหมาย“รูปภาพเงิน 47 ดอลลาร์และรูกระสุนที่สื่อถึงการลอบสังหารประธานาธิบดีคนที่ 47 ทรัมป์ คือคำตอบของเขาสำหรับความพยายามของเขาและพ่อที่จะครองโลก”ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 และไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้ง เขาจะเป็นประธานาธิบดีคนที่ 47มีข่าวลือระดับสูงแพร่สะพัดมาตลอดว่า ทรัมป์จะตกเป็นเป้าของการลอบสังหารเหมือนเคเนดี ถ้าหากแนวโน้มชัดขึ้นเรื่อยๆ ว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีพวกเดโมแครต หรือพวก Globalists ที่ควบคุมระบบการเงิน สื่อ ธนาคารกลาง วอลล์สตรีท บริษัทยักษ์ใหญ่ หรือบิ๊กเทคทั้งหลายที่อยู่ในตลาดหุ้นกำลังพยายามทำทุกอย่างเพื่อสกัดไม่ให้ทรัมป์กลับมามีอำนาจ เพราะเกรงว่าทรัมป์จะล้มโต๊ะแผนการของพวกเขาในการก่อสงครามเพื่อตั้งรัฐบาลโลกถ้าหากทรัมป์ไม่ถูกลอบสังหาร อย่างน้อยที่สุดเขาต้องถูกจับให้ติดคุก เพื่อไม่ให้มีอำนาจทรัมป์ถูกฟ้องในคดีอาญา 4 คดี และถูกดำเนินคดีอาญาทั้งหมด 91 กระทง แต่นั่นไม่ได้ขัดขวางอดีตประธานาธิบดีในการเลือกตั้งระดับชาติอเล็กซ์แสดงจุดยืนที่ดูหมิ่นเหยียดหยามทรัมป์อย่างชัดเจนในการขึ้นเวทีเสวนาของ World Economic Forum ที่จัดขึ้นในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอเล็กซ์ กล่าวในวันศุกร์บนเวทีดาวอสว่า ทรัมป์ ผู้นำในการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันประจำปี 2024 ว่าเขาจะไม่หายหน้าหายตาไปไหนง่ายๆ ยกเว้นว่าจะติดคุก“โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นเจ้าของพรรครีพับลิกัน ถ้าเขาแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ เขาก็จะเป็นตัวแทนของรีพับลิกันด้วยเพื่อลงเลือกตั้งในปี 2028 และบางทีอาจเป็นปี 2032 ด้วยเช่นกัน” อเล็กซ์ กล่าว เรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงานที่ดาวอสอเล็กซ์ กล่าวต่อไปว่า “จะมีทางออกสำหรับทรัมป์อย่างไร เขาต้องติดคุกหรือไม่ก็กลับมามีอำนาจ ทรัมป์จะไม่ไปเที่ยวชายหาดที่ไหน หรือผักผ่อนหลังเกษียณ”“ในเมืองดาวอส โดนัลด์ ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอยู่แล้ว” อเล็กซ์ โซรอส กล่าวบนกระดาน “นั่นเป็นสิ่งที่ดี เพราะมติของดาวอสนั้นผิดอยู่เสมอ”DealBook ของนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า ผู้นำทางธุรกิจและการเมืองจำนวนมากใน World Economic Forum พูดเป็นการส่วนตัวว่าพวกเขาเชื่อว่าทรัมป์จะเอาชนะประธานาธิบดีโจ ไบเดน และชนะการเลือกตั้งครั้งใหม่อเล็กซ์กำลังรับช่วงไม้ต่อจากพ่อจอร์จที่สังขารกำลังร่วงโรยในการใช้เงินที่ได้รับมรดกมา $25,000 ล้าน และเป็นประธานของ Open Society Foundations เพื่อสร้างอิทธิพลทางการเมืองที่มีวาระซ่อนเร้นในซีกของพรรคเดโมแครต และพวกนีโอคอนที่กระหายสงคราม ต้องการครองโลกย้อนกลับไปที่ภาพธนบัตร ถ้าดูดีๆ มีอยู่ใบหนึ่งมีคำว่า Silver Certificate อยู่ด้วย ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีเคเนดีจะถูกสังหารที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัสไม่กี่เดือน เขาได้เซ็นคำสั่งของฝ่ายบริหาร (Executive Order #11110) เพื่อเปิดทางให้กระทรวงการคลังพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์ใหม่เพื่อเป็นเงินใช้ในการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยธนบัตรดอลลาร์ใหม่นี้จะมีเงิน (silver) เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเคเนดีเห็นภัยอันตรายของอำนาจมืดที่ครอบงำสหรัฐฯ และเขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะล้มอำนาจของรัฐบาลเงาที่พยายามควบคุมการทำงานประธานาธิบดีของเขา ไม่ว่าจะเป็นพวกซีไอเอ สภาความมั่นคง เอฟบีไอ เฟดเดอรัล รีเสิร์ฟ เพนตากอน บริษัทค้าอาวุธเคนเนดีต้องการยุบองค์กรซีไอเอ และลดบทบาทของหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆ รวมทั้งปิดเฟดเดอรัล รีเสิร์ฟ ที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางแต่มีพวกวอลล์สตรีทแบงเกอร์เป็นเจ้าของ เพื่อลดอิทธิพลด้านความมั่นคง และการเงินของพวกรัฐบาลเงา เคนเนดีต้องการยกเลิกธนบัตรดอลลาร์ที่เฟดเดอรัล รีเสิร์ฟพิมพ์ออกมา แล้วให้กระทรวงการคลังทำหน้าที่พิมพ์ธนบัตรแทนพวกรัฐบาลเงาจึงรวมหัวกันวางแผนลอบสังหารเคนเนดี และก็ทำได้สำเร็จ นับตั้งแต่นั้นมา สหรัฐฯ ไม่ได้มีประธานาธิบดีของประชาชนที่แท้จริง มีแต่ประธานาธิบดีที่รับใช้รัฐบาลเงาทรัมป์พยายามที่จะสลัดอิทธิพลของรัฐบาลเงา ในสมัยแรกของการเป็นประธานาธิบดี เขาบอกว่าเขาจะ drain the swamp หรือดูดน้ำในบึงเน่าออกมาให้หมดเพื่อว่าพวกนักการเมืองชั่วๆ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จะไม่สามารถอยู่ในอำนาจได้แต่เอาเข้าจริง ทรัมป์ทำอะไรได้ไม่ถนัด แม้ว่าจะเป็นประธานาธิบดี เขาต้องการถอนฐานทัพสหรัฐฯ จากต่างประเทศ เลิกอุ้มนาโต สร้างสัมพันธ์กับรัสเซีย แต่จะต่อสู้กับจีนในสงครามเศรษฐกิจ สร้างสหรัฐฯ ให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านการให้แรงจูงใจให้บริษัทอเมริกันกลับมาลงทุนเพื่อจ้างงานในสหรัฐฯเมื่อโควิด 19 ระบาด ทรัมป์รู้ว่ามันเป็นไวรัสที่ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับวาระแอบแฝงของการขายวัคซีนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่ได้รับการฉีด แต่เขาก็จำใจเล่นบทตามน้ำทรัมป์กำลังพยายามทวงอำนาจคืนในการเลือกตั้งปีนี้ เขาต้องการให้ดอลลาร์มีทองคำหนุนหลัง และไม่เห็นด้วยกับเงินดอลลาร์ดิจิทัล