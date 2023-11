อเมริกา...กับการ “ถีบเพื่อสุขภาพ”

ปิดท้ายสัปดาห์นี้...เห็นทีคงต้องขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการไปหยิบเอาชะตากรรม อันน่าอเนจอนาถ เวทนา ของผู้ที่ต้องตกเป็นของ(สาขาอเมริกา) หรือท่านประธานสมาคมเสือกกิตติมศักดิ์ผู้ซึ่งเพียรพยายามดิ้นรน กระเสือกกระสน เพื่อหาทางธำรง รักษา ความเป็นจ้าวโลก ประมุขโลก ต่อไปให้จงได้!!! นั่นคือ...คุณพ่ออเมริกาของหมู่เฮาทั้งหลายนั่นเอง...สำหรับรายที่ว่านี้...ก็คงไม่ใช่ใครที่หนวย??? เขาก็คือหรือที่อภิมหานักเศรษฐศาสตร์ระดับมือวางของบ้านเราผู้ซึ่งลา-ละ-สละจากโลกใบนี้ไปเมื่อไม่นานมานี้ เคยเผลอเรียกขานนามกรแบบไทยๆ เอาไว้ว่าอะไรประมาณนั้น ที่ถูกชัก ถูกเชิดโดยคุณพ่ออเมริกา ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นของประเทศเวเนซุเอลา เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว (ค.ศ.2019) หรือในขณะที่กำลังกะจะรุมเหยียบ รุมกระทืบ ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยล้วนๆ อย่างเพราะดันไปตั้งตัวเป็นศัตรู เป็นปรปักษ์ ไม่คิดจะยอมค้อมหัวศิโรราบให้กับมาโดยตลอด...แต่แม้ว่าจะพยายามสนองตอบความปรารถนาและต้องการของอเมริกา แบบสุดลิ่มทิ่มกระดานไม่น้อยไปกว่าแห่งประเทศยูเครนก็ตาม คือลงทุนปฏิวัติ(ก่อกบฏ)ก็แล้ว!!! ระดมมวลชนออกมาตามท้องถนนก็แล้ว!!! แต่ก็ยังมิอาจโค่นล้มที่สุดจะเหนียวแน่น หนึบหนับ ได้เลยแม้แต่น้อย พอๆ กับพันธมิตรรายสำคัญอย่างหมีขาวรัสเซียนั่นแหละ ที่สามารถสร้างแนวต้านการของยูเครนและพันธมิตรทั้งแผงได้แบบถึงไหน-ก็ถึงกัน และเมื่อปล้ำผีลุก-ปลุกผีนั่งมาได้แค่ไม่กี่ปี ประกอบกับอเมริกาและพันธมิตรยุโรปจำต้องหันหน้าไปพึ่งพาของเวเนซุเอลา เพราะดันไปซะนี่เลยเป็นอะไรที่เป็นผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของต้องเจอการถูกอย่างชนิดน่าอเนจอนาถ น่าเวทนาเอามากๆ...หรือหลังจากสมาชิกรัฐสภาเวเนซุเอลารวมทั้งพรรคฝ่ายค้านที่เคยหนุนหลังประธานาธิบดีหุ่นเชิดรายนี้ ตัดสินใจลงมติเลยพยายามเผ่นหนีไปตั้งหลักที่ประเทศบ้านใกล้-เรือนเคียงอย่างโคลอมเบีย แต่ก็ดันถูกปฏิเสธอีกจนได้ เลยต้องเตลิดเปิดเปิงไปไกลถึงเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ของอเมริกาโน่นเลย และต้องทำมาหารับประทานพอได้เลี้ยงยาไส้ ด้วยการเป็นอาจารย์พิเศษ หรือเป็นได้รับเงินค่าตอบแทนประมาณ 40,000 ดอลลาร์ โอกาสที่จะหวนกลับคืนไปยังแผ่นดินมารดร กลับไปเป็นนักการเมืองประเภทดาวรุ่ง พุ่งแรง ในประเทศเวเนซุเอลา อย่างเท่าที่เคยเป็นมาแทบเป็นไปไม่ได้เอาเลย แนวโน้มที่ต้องกลายไปเป็นแบบเดียวกับบ้านเรา ผู้ที่ยังโชคดี โชคช่วย สามารถปรับสภาพตัวเองให้กลายเป็นน่าจะลำบากเอามากๆ เพราะล่าสุด...อัยการทั่วไปของเวเนซุเอลาได้อนุมัติข้อหาทุจริต ประพฤติมิชอบ ยักยอกเงินรายได้บริษัทรัฐวิสาหกิจปุ๋ยเคมีและบริษัทน้ำมันเอาไปใช้หนี้ส่วนตัว ขณะเป็นรัฐบาลชั่วคราว แถมยังได้ประสานกับให้ขึ้นบัญชีสามารถตามไล่ล่า ล้างผลาญ ไปจนชนิดสุดขอบฟ้าเอาเลยก็ว่าได้...นี่...ฤทธิ์เดชแห่งการถูกโดยจะหนักหนา-สาหัสเพียงไหน? อย่างไร? ลองไปคิดคำนวณดูเอาเองก็แล้วกัน แต่ที่แน่ๆ ก็คงไม่ใช่แต่เฉพาะรายเดียวเท่านั้น เพราะแนวโน้มของผู้ที่ทำท่าว่าอาจเป็นรายต่อไป ก็คงหนีไม่พ้นไปจากอย่างประธานาธิบดียูเครนคนปัจจุบันที่เคยเชิดชู ยกย่อง ให้เป็นมาโดยตลอด แต่หลังๆ มานี้...ไม่ว่าจะสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์เว็บไซต์ ฯลฯ ต่างหันมาโดดเดี่ยว โฮมอโลน ผู้นำรายนี้ แบบน่าอเนจอนาถ น่าเวทนาเอามากๆ ชนิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ ด้านการเมือง แห่งประเทศฝรั่งเศส อย่างผู้อำนวยการ(The School for Advance Studies in the Social Sciences) ถึงกับฟันธง ฟันเฟิร์ม ไว้เมื่อวัน-สองวันมานี้ ว่าใกล้ถึง(Day of Reckoning) ของผู้นำยูเครนรายนี้เข้ามาทุกที อันเนื่องมาจากแนวโน้มแห่งการถูกโดยอเมริกานับวันจะแจ่มแจ้ง ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ...หรือแม้ว่าบรรดาพวกในยุโรป...จะออกมาป่าวประกาศว่าคิดเพิ่มความช่วยเหลือให้กับยูเครนก็ตาม แต่อย่างที่อดีตนายทหารเกษียณแห่งกองทัพบกอเมริกันและประธานมูลนิธิได้สรุปถึงท่าที บทบาท ของพวกพรมเช็ดเท้าในยุโรปนั่นแหละว่า...อันน่าจะเป็นข้อสรุปที่ออกจะมีมิใช่น้อย เพราะนับวันบรรดาผู้นำประเทศทั้งหลายชักมีความเห็นแตกกันไปคนละทาง-สองทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปฏิบัติการโจมตี-ตอบโต้ของยูเครน เริ่มออกอาการอย่างเห็นได้โดยชัดเจน ระดับความสูญเสียที่รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียออกมาระบุไว้เป็นตัวเลข ต้องยอมรับว่า...น่าตกตะลึงพรึงเพริดมิใช่น้อย เช่น ทหารยูเครนเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึงไปแล้วถึง 90,000 คน รถถังที่โลกตะวันตกส่งให้เจ๊งไปแล้วถึง 600 คัน ยานยนต์หุ้มเกราะอีก 1,900 คัน ฯลฯ แต่ที่หนักหนา-สาหัสยิ่งไปกว่านั้น ก็คือบรรดากระสุนปืนใหญ่ที่กองทัพยูเครนออกจะเอามากๆ ชนิดยุโรปทั้งยุโรปแทบผลิตไม่ทันเอาเลยถึงขั้นนั้น...ดังนั้น...แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอย่างจะคาดการณ์เอาไว้ว่า อนาคตหรือของผู้นำยูเครน จะปรากฏให้เห็นชัดเจนภายในอีก 2 เดือนข้างหน้า แต่ประธานาธิบดีฝรั่งเศส อย่างกลับออกมาฟันธงและฟันเฟิร์มไว้กับสำนักข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้ ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนได้มาถึงภายในปีนี้ หรือไม่เกินเดือนหน้า อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแล้ว ส่วนจุดเปลี่ยนที่ว่าจะนำไปสู่การหรือไม่? อย่างไร? อันนั้น...คงต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลยูเครนเป็นผู้ตัดสินใจ ทั้งนั้น-ทั้งนี้...ก็ยังคงต้องตั้งอีกต่อไปด้วยว่า ถึงจังหวะนั้น...ใครกันแน่??? ที่จะดำรงสถานะเป็นอันเนื่องมาจากแนวโน้มที่ของผู้นำยูเครน อย่างชักจะคลับคล้าย คลับคลึง กับอดีตประธานาธิบดีชั่วคราวเวเนซุเอลา ยิ่งเข้าไปทุกที!!!หรือแนวโน้มที่จะถูกโดยที่นับวันจะมีปัญหาด้านสุขภาพตัวเอง อย่างหนักหนา-สาหัสยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะปัญหาที่ชาตินี้-ชาติหน้าใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมด ปัญหาที่กดยังไงก็กดไม่ลง ตลอดไปจนปัญหาที่ทำท่าว่าใกล้หวนกลับมาใหม่อีกรอบ อันเนื่องมาจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางที่ส่งผลให้มูลค่าราคาพันธบัตรสหรัฐฯ วูบๆ ไหวๆ จนธนาคารเอกชนแต่ละรายต้องหันไปชนิดบริษัทจัดอันดับเครดิตถึงกับประเมินไว้ว่าก่อความสูญเสียไม่น้อยไปกว่า 650,000 ล้านดอลลาร์เอาเลยถึงขั้นนั้น!!! อีกทั้งในขณะที่พรรครัฐบาลอย่างเดโมแครตยังคงวนไป-เวียนมาอยู่กับการช่วยเหลือยูเครน แต่พรรคฝ่ายค้านที่มีเสียงข้างมากในสภาฯ อย่างรีพับลิกันกลับหันไปให้น้ำหนักกับการช่วยเหลือพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์อย่างอิสราเอลกันแทนที่ โอกาสที่ผู้นำยูเครนจะถูกจึงมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ ไม่ว่าจะโดยกรรมวิธีหรือก็ตามที…