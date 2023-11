กระแสโลกกำลังบดขยี้อเมริกาและอิสราเอล

เห็นว่าตายไปแล้วเป็นหมื่นๆ...สำหรับการถล่มระเบิดใส่พื้นที่ฉนวนกาซาของกองทัพอิสราเอล ที่ไม่คิดจะเว้นแม้แต่โรงพยาบาล ค่ายผู้อพยพลี้ภัย อาคารบ้านเรือนของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ โดยถ้าว่ากันตามข้อมูล สถิติ ขององค์กรกลางอย่างในจำนวนนับหมื่นๆ ศพนั้น น่าจะเป็นและไม่ต่ำกว่า 67 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือกว่าครึ่งต่อครึ่ง ชนิดที่เลขาธิการสหประชาชาติท่านถึงกับต้องรำพึงออกมาดังๆ ว่าเอาเลยถึงขั้นนั้น ความเหี้ยมโหดระดับวิ่งไล่ไม่ทันของรัฐบาลอิสราเอลคราวนี้จึงเป็นอะไรที่โลกแทบจะทั้งโลกโดยเด็ดขาด!!!ดังนั้น...จึงถือเป็นเรื่องไม่แปลก ที่ผู้คนพลเมืองระดับแทบจะทั้งโลก ไม่ใช่แต่เฉพาะในโลกอิสลามที่มีเป็นตัวเชื่อมโยง สายใย ความผูกพันกับบรรดาชาวปาเลสไตน์ผู้ถูกกระทำย่ำยีโดยกองทัพอิสราเอลในทุกวันนี้ แต่กระทั่งในยุโรป อเมริกา บรรดาผู้ที่รักความถูกต้อง-เป็นธรรม-ยุติธรรมทั้งหลาย ต่างอดรนทนไม่ได้ต้องออกมาประท้วง ออกมาด่า ออกมาประณามทั้งรัฐบาลอิสราเอล รัฐบาลอเมริกัน รวมทั้งรัฐบาลในประเทศยุโรป ที่ต่างหันไป(สากกะเบือ) กันคนละด้าม-สองด้าม อันมีแนวโน้มที่จะกลายไปเป็นแบบเดียวกับครั้งในยุคซิกส์ตี้ ของบรรดาพวกทั้งหลาย ที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงแนวคิดทางการเมืองและสังคม-วัฒนธรรม ไปแทบจะทั่วทั้งโลกอย่างมิอาจปฏิเสธได้...ในเยอรมนีนั้น...แม้ว่าทัศนคติ ค่านิยมทางสังคมจะเกิดการระดับ 180 หรือ 360 องศาเอาเลยก็ว่าได้ คือจากที่เคยเป็นผู้สังหาร พร่าผลาญชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยชนิดโหดร้าย ทารุณ ไม่น้อยไปกว่าที่ลูกหลานชาวยิวกำลังกระทำกับบรรดาชาวปาเลสไตน์อยู่ในขณะนี้ แต่มาถึงทุกวันนี้...รัฐบาลเยอรมันภายใต้การนำของพรรคและพรรคได้กลายเป็นไปแล้วก็ว่าได้ ไม่เพียงแต่แห่งเยอรมนี หรือ(หัวล้าน) จะออกมาปกป้องชาวยิว และถือว่าใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอิสราเอล กลายเป็นพวกไปเสียทั้งหมดรัฐมนตรีมหาดไทยอย่างยังออกมาสั่งห้ามไม่ให้เดินขบวนเพื่อประท้วง หรือเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์กันซะอีกต่างหาก แต่ก็นั่นแหละ...สิ่งเหล่านี้มิอาจหยุดยั้งบรรดาผู้รักความถูกต้อง-เป็นธรรมทั้งหลาย การลงถนนของผู้ประท้วงนับหมื่นๆ คน ที่กรุงเบอร์ลินและเมืองอื่นๆ อีกหลายๆ เมือง เลยทำให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ชนิดตำรวจบาดเจ็บไปถึง 65 ราย ผู้ประท้วงถูกจับกุมนับร้อยๆ คน...ส่วนในอังกฤษ...ที่ยิ่งเห็นได้ชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกที การลงถนนของพวกผู้ดีนับแสนๆ คน หรือถ้าว่ากันตามตัวเลขทางการ ไม่น่าจะต่ำกว่า 300,000 คน เมื่อไม่กี่วันมานี้ พร้อมการกู่ก้องร้องตะโกนให้หรือชูป้ายข้อความว่าทั่วจัตุรัสในกรุงลอนดอน สะท้อนถึงความคับข้อง คับแค้นใจ ยิ่งกว่าทีมหรือพ่ายแพ้คาบ้าน อย่างที่พวกสาวกผี-สาวกหงส์ในบ้านเราอึดอัด คับข้องใจ ไม่รู้จะกี่สิบกี่ร้อยเท่า แต่ก็นั่นแหละ...รัฐบาลผู้ดีอังกฤษ ภายใต้การนำของ(Risshi Sunak) ก็คงไม่ต่างไปจากแบบเดียวกับรัฐบาลเยอรมนีนั่นเอง เพียงแค่ผู้ประท้วงบางราย เช่นอายุ 29 ปี และอายุ 26 ปี ชูรูปภาพนักรบปาเลสไตน์ที่ขี่เครื่องร่อนข้ามแดนบุกเข้าไปในอิสราเอล ก็ถูกจับกุมคุมขังในข้อหาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนเอาเลยถึงขั้นนั้น...ที่ฝรั่งเศสนั้น...อาจด้วยเหตุเพราะผู้นำอย่าง(Emmanuel Macron) ที่ถูกประท้วงแล้วประท้วงเล่าด้วยเรื่องอื่นๆ มาโดยตลอด เลยหันไปเอาไว้มิดด้าม-เต็มด้าม ในกรณีความขัดแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์จนทำให้บรรดาผู้ประท้วงกลางกรุงปารีส ไม่เพียงแต่ต้องชูป้ายเรียกร้องให้แต่ยังต้องแถมด้วยป้ายข้อความในลักษณะที่ว่าแบบเดียวกับที่รัฐมนตรีสิทธิสังคมของสเปนได้เคยออกมาเตือนบรรดาประเทศอียูทั้งหลาย ว่าถ้ายังไม่คิดจะคว่ำบาตร ไม่คิดจะตัดขาดความสัมพันธ์กับอย่างรัฐบาลอิสราเอลแล้วล่ะก็ อาจไม่ต่างไปจากเอาเลยก็เป็นได้ สรุปรวมความว่า...แทบจะทั่วทั้งยุโรปเอาเลยนั่นแหละ ที่รัฐบาลกับปวงชนชักจะเห็นต่าง คิดต่าง ระหว่างกันและกันยิ่งเข้าไปทุกที อันย่อมส่งผลให้พรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลในแต่ละพรรค ยิ่งเพิ่มคะแนนนิยมแบบมาแรงแซงโค้ง ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนอาจถึงขั้นสามารถในอีกไม่นาน-ไม่ช้า นับจากนี้...ส่วนคุณพ่ออเมริกาของหมู่เฮาทั้งหลาย...ด้วยความเป็นมาแต่อ้อนแต่ออก และยิ่งต้องการความสนับสนุน ช่วยเหลือ จากบรรดานายทุนวอลล์สตรีทนักธุรกิจชาวยิวในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล การประเคนความช่วยเหลือและสนับสนุนรัฐบาล-กองทัพอิสราเอล อย่างชนิดสุดลิ่มทิ่มกระดาน ไม่ใช่แค่ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินถึง 2 ลำ เข้าไปช่วยปัดป้อง ปกป้อง การโจมตีอิสราเอลในแต่ละด้าน หรือยังอุตส่าห์ไสเรือดำน้ำนิวเคลียร์เข้าไปสมทบอย่างเป็นระบบและกิจการ ล่าสุด...ยังมีแผนที่จะให้บริษัทผลิตอาวุธส่งระบบยิงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูง (Special Family Gliding Bomb Assembles) มูลค่ากว่า 320 ล้านดอลลาร์ไปช่วยกองทัพอิสราเอลทิ้งระเบิดใส่ผู้บริสุทธิ์ ผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ให้หายเกลี้ยงไปทั้งแผ่นดินปาเลสไตน์อีกต่างหาก ดังนั้น...การอ้อมๆ แอ้มๆ อึกๆ อักๆ ในเรื่องหรือการส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปขอร้อง วิงวอน ให้รัฐบาล-กองทัพอิสราเอลลดๆ ความลงไปมั่ง จึงแทบไม่ต่างอะไรไปจากอะไรประมาณนั้น...และอันนี้นี่เอง...ที่ทำให้บรรดาอเมริกันชนจำนวนมิใช่น้อย เกิดความโกรธกริ้ว ฉิวฉุน ถึงขั้นที่สื่อทางการของจีนอย่างถึงกับสรุปไว้ในข้อเขียน บทความ เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา (6 พ.ย.) ถึงขั้นว่าหรือความโกรธที่รัฐบาลอเมริกาสนับสนุนอิสราเอล อาจเพิ่มในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาปีหน้าเอาเลยก็เป็นได้ โดยเฉพาะเมื่อบรรดาชาวอเมริกัน-อาหรับในประเทศอเมริกาเกิดการเติบโต ขยายตัวยิ่งเข้าไปทุกที โดยเฉพาะในรัฐที่เคยมีการต่อสู้แบบชนิดหวีดหวิว ฉิวเฉียด หรือที่เรียกว่าระหว่างรีพับลิกันและเดโมแครตมาโดยตลอด ไม่ต่ำกว่า 5-6 รัฐด้วยกัน โอกาสที่หรือจะเสร็จย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ แม้ว่าบรรดาชาวอเมริกัน-อาหรับทั้งหลายจะรู้สึกส่ายหน้ากับคู่แข่ง-คู่ชิงทั้งสองก็ตาม...แต่ถึงไม่ใช่ชาวอเมริกัน-อาหรับก็เถอะ...บรรดาอเมริกันชนโดยทั่วไปไม่ต่ำกว่า 300,000 คนที่ออกมาเดินขบวนสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 พ.ย.) ย่อมสะท้อนถึงความไม่เห็นควรด้วยกับรัฐบาลตัวเอง อย่างตรงไป-ตรงมา ถึงขั้นยึดสถานีรถไฟ ปิดสะพานบรู๊คลิน หรือบุกเข้าไปในรัฐสภา จนแห่ไปปิดท่าเรือเมือง Oakland เพื่อไม่ให้ส่งอาวุธไปช่วยเหลือกองทัพอิสราเอล เมื่อช่วงวันศุกร์ที่แล้ว (3 พ.ย.) ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้ย่อมมีสิทธิ์ยกระดับและพัฒนาไปสู่ความเข้มข้นแห่งการปฏิเสธและต่อต้าน ใกล้ๆ กับครั้งยิ่งเข้าไปทุกที อย่างที่แกนนำผู้ประท้วงท่านสาธุคุณแห่งองค์กรทางศาสนาเพื่อการประนีประนอม (The Fellowship of Reconciliation and pastor emeritus)ท่านออกย้ำกับสำนักข่าวไว้แบบเสียงดัง-ฟังชัดว่านี่...อันนี้นี่แหละที่ทำให้ไม่ว่ากองทัพอิสราเอลจะถล่มแหลก จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ไปอีกกี่หมื่นต่อกี่หมื่น จะกวาดล้างนักรบฮามาส ควบคุมฉนวนกาซาหรือผนวกไว้เป็นดินแดนอิสราเอลได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด หรือไม่? เพียงใด? ก็ตามที แต่การตั้งแต่เริ่มแรก ไม่ว่าการเมืองภายนอก หรือการเมืองภายในอิสราเอลเอง ที่ทำให้แม้แต่ชาวยิวแท้ๆ ผู้รักสันติภาพ ยังต่อการใช้อำนาจเพื่อรักษาอำนาจ ของผู้นำตัวเองอย่างชนิดต้องออกมาประท้วง ออกมาลงถนน ทั้งในอเมริกาและในประเทศอิสราเอลอีกซะด้วย จนอาจทำให้นายกรัฐมนตรีรายนี้อาจไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มี ทันทีที่สงครามยุติลงไปเมื่อไหร่ก็ตาม ความพ่ายแพ้ทางการเมืองที่จะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในทุกสิ่งทุกอย่าง ดังที่ปรมาจารย์สงครามอย่างว่าไว้ ย่อมต้องส่งผลให้(อเมริกาและยุโรป) ย่อมต้องหรือย่อมต้องพ่ายแพ้ตามไปด้วย อย่างที่นายกรัฐมนตรีรายนี้ ได้สรุปเอาไว้ก่อนหน้านั้น...นั่นแล...