ตรวจแนวรบทุกด้าน...อเมริกาแพ้หมด!!!

เพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาในแต่ละใบ...เปิดฉากสัปดาห์นี้เลยคงต้องขออนุญาตลองไปมองหรือหันไปสำรวจตรวจสอบ แนวรบสำคัญๆ ภายใต้ความขัดแย้งและการเผชิญหน้า ระหว่างโลกเหนือ-โลกใต้ โลกตะวันตก-โลกตะวันออก หรือ(Unilateralism) กับ(Multilateralism) ไม่ว่าจะใน “หรือรวมทั้งที่อยู่ใกล้ๆ ปากประตูบ้านของหมู่เฮาทั้งหลาย...คือในแนวรบยุโรปตะวันออก...ที่ฉากสถานการณ์สงครามระหว่างเป็นไฮไลต์นั้น...ถ้าจะสรุปแบบม้วนเดียวจบ ไม่ต้องเสียเวลาอรรถาธิบายให้มากเรื่อง-มากความ ก็อาจต้องอ้างการและของอาเฮีย “ไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละว่า สำหรับผู้ที่ถูกใช้เป็นของโลกตะวันตก หรือพวกโลกขั้วอำนาจเดียว ในการเล่นงานหมีขาวรัสเซีย อย่างแห่งยูเครนนั้น...น่าจะไม่น่าจะมีโอกาสโงหัวขึ้นมาทวงคืนดินแดนต่างๆ หรืออะไรต่อมิอะไรได้ต่อไปอีกแล้ว โดยถ้าหากยังอยากที่จะหาเหตุผล คำอธิบาย มารองรับการฟันธง-ฟันเฟิร์มในลักษณะดังกล่าว ก็น่าจะมีอยู่เยอะแยะตาแป๊ะไก๋ชนิดแทบจารนัยไม่หมด...เพราะโดยลักษณะอาการ หรือโดยของอย่างยูเครนในทุกวันนี้...ต้องเรียกว่าแทบไม่หลงเหลือความกระเหี้ยนกระหือรือใดๆ อีกต่อไปแล้ว มีแต่อาการฟอบๆ แฟบๆ เหี่ยวกลาง-เหี่ยวปลาย หมดรูป-หมดสภาพปรากฏให้เห็นชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกที ขนาดผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดีถึงกับต้องออกมาบ่น มาระบายว่าตัวเองกำลังถูกเอาเลยถึงขั้นนั้น หรือแม้แต่หนึ่งในผู้นำประเทศอียู อย่างอิตาลี นายกรัฐมนตรียังต้องเผลอหลุดปาก ปากไว เอาไว้ทำนองว่า บรรดาประเทศตะวันตกทั้งหลาย ชักจะเหนื่อยแล้ว!!! ไม่เอาแล้ว!!! (a lot of fatigue) กับความขัดแย้งยูเครน-รัสเซีย ถึงขั้นอยากให้เจรจาต้าอวยให้หมดเรื่อง-หมดราวกันไปซะที ไม่ต่างไปจากผู้นำรัสเซียเอง ประธานาธิบดีที่ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงท่าทีของฝ่ายตรงข้ามอย่างชาติยุโรปทั้งหลายเมื่อช่วงวันศุกร์ที่แล้ว (3 พ.ย.) นี่เอง ว่าได้เริ่มเปลี่ยนสุ้มเสียงไปจากเดิม อย่างเห็นได้โดยชัดเจน...อันเนื่องมาจากโอกาสที่จะอาศัยอย่างยูเครนเล่นงานรัสเซียให้แหลกยับเยิน ให้เกิดการเปลี่ยนให้เศรษฐกิจรัสเซียพังพินาศชนิดเงินรูเบิลต้องกลายเป็นเศษอิฐ-เศษปูนให้จงได้ ฯลฯ แต่ผลที่ผ่านมาเป็นปีๆ กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม ไม่เพียงแต่ตัวเลขจีดีพีรัสเซียกลับโตขึ้นถึงระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ สูงกว่าบรรดาประเทศยุโรปทั้งหลาย สถานะความเป็นผู้นำของยังแข็งแกร่ง แข็งโป้ก คะแนนนิยมอยู่ในระดับ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ต่างไปจากผู้นำอเมริกาที่เหลือไม่ถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์ หรือบรรดาผู้นำประเทศอียูที่ต่างก็เสื่อมความนิยม จนพวกพรรคการเมืองฝ่ายขวา ฝ่ายสันติภาพ หรือฝ่ายที่ไม่เอาด้วยกับการสนับสนุนยูเครน ยิ่งมาแรงแซงโค้ง ยิ่งเข้าไปทุกที ไม่ว่าจะในอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนีฯลฯ แบบเดียวกับพวกที่ปฏิเสธการส่งอาวุธให้ยูเครนโดยเด็ดขาดที่ผงาดขึ้นเป็นรัฐบาลประเทศสโลวาเกียเมื่อไม่กี่วันมานี้นั่นเอง...และไม่ใช่แต่ละประเทศเท่านั้น...ที่เหนื่อยแล้ว!!! ไม่เอาแล้ว!!! บรรดาประชาชนโดยทั่วไปก็ชักจะเริ่มเบื่อแล้ว!!! ไม่ไหวแล้ว!!! ไม่ต่างไปจากกันสักเท่าไหร่ อย่างที่ผลสำรวจล่าสุดของในอเมริกา ที่สรุปเอาไว้ชัดเจนเมื่อวัน-สองวันก่อน ว่าบรรดาอเมริกันชนที่เหนื่อยแล้ว-ไม่เอาแล้ว เพิ่มขึ้นถึง 12 จุดจากผลสำรวจตั้งแต่เดือนมิถุนาฯ หรือปาเข้าไปถึง 41 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ได้คิดกระเหี้ยนกระหือรือเหมือนก่อนหน้านั้น หรือไม่ต้องการที่จะให้รัฐบาลอเมริกันควักเงินภาษีของผู้คนไปใช้ในการส่งเงิน-ส่งอาวุธให้กับรัฐบาลยูเครนอีกต่อไปแล้ว ดังนั้น...การสรุปว่า “ในแนวรบยุโรปตะวันออก จึงเป็นอะไรที่ยากจะเถียงแบบคอเป็นเอ็น แม้จะเป็นประเภทก็เถอะ นับวันยิ่งออกอาการอึกๆ อักๆ อ้อมๆ แอ้มๆ เหลือแต่รอเวลาการปิดฉาก-ปิดกล่อง กันแบบไหน? อย่างไร? และเมื่อไหร่? เท่านั้นเอง...ส่วนที่กลายเป็นไฮไลต์ขึ้นมาแทนที่ หลังการบุกอิสราเอลของพวกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา แม้ว่ากองทัพอิสราเอลและคุณพ่ออเมริกา รวมทั้งพันธมิตรยุโรป จะแสดงอาการเร่าร้อน กระเหี้ยนกระหือรือสักเพียงไหน แต่เพียงแค่การขจัดกวาดล้างพวกฮามาสโดยลำพัง ก็ยังไม่ใช่ชนิดผู้นำอิสราเอลยังต้องยอมรับว่าเต็มไปด้วยและอาจต้องใช้เวลา “ยาวนาน” อีกสักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็ยังมิอาจสรุปได้ พูดง่ายๆ ว่า...แค่เจอกับการภายในความยาวถึง 400-500 กิโลเมตรของพวกนักรบฮามาสล้วนๆ ก็น่าจะทำให้กองทัพอันทรงพลังสุดของอิสราเอล น่าจะกันไปพอสมควร โอกาสที่จะและต้องในบั้นปลาย ดังที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามชาวยิวด้วยกันเอง อย่างแห่งสถาบันได้คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า ตามที่ได้หยิบยกมาให้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ...นั่นยังไม่รวมถึงการที่อาจต้องเจอกับการเปิดศึกด้านอื่น ไม่ว่าพวกในเลบานอน ที่ผู้นำอย่างได้ออกมาป่าวประกาศไว้เมื่อวันศุกร์ (3 พ.ย.) ที่ผ่านมา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการบุกฉนวนกาซาของกองทัพอิสราเอลนั่นแหละ ว่าจะเหี้ยมโหด-ทารุณถึงเพียงไหน และถ้าหากไม่อาจได้อีกต่อไปการหันมาเปิดศึกอีกด้านในเลบานอน ก็จะกลายเป็นของอิสราเอลอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลย!!! ยิ่งถ้าหากไปไกลถึงขั้นต้องเปิดศึกกับซีเรีย กับอิหร่าน โอกาสที่จะเตลิดเปิดเปิงไปถึงขั้นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเลย อีกทั้งไม่ว่าอิสราเอลจะสามารถไปได้ถึงขั้นไหน แต่ภายใต้ที่ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่แรก ด้วยการหรือการไม่เว้นเด็ก ผู้หญิง คนชราชาวปาเลสไตน์ แบบชนิดวิ่งไล่ยังไงก็ไม่ทันความของกองทัพอิสราเอล ได้ทำให้โลกทั้งโลกแทบโดยเฉพาะต่อการปฏิเสธชนิดแม้กระทั่ง “พันธมิตรตลอดกาล” อย่างอเมริกายังต้องส่งรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันเชื้อสายยิว อย่างไปอ้อนวอน วิงวอนอิสราเอลกันอีกรอบ อันเนื่องมาจากแม้แต่ผู้ที่มีสายเลือดยิวอย่างก็ตาม ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเมื่อได้เห็นภาพซากศพของพวกเด็กๆ ชาวปาเลสไตน์ ที่ถูกงัดออกมาจากกองอิฐ-กองปูน ไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันราย...และอย่างที่ปรมาจารย์ด้านสงคราม อย่างท่านประธานท่านเคยได้พูดๆ เอาไว้จนกลายเป็นมานานแล้วนั่นแหละว่า...ดังนั้น...ไม่ว่ากองทัพอิสราเอลจะมีศักยภาพทางทหารสูงเยี่ยมเพียงใดก็ตามที แต่การแต่เริ่มแรก โอกาสที่จะหันไปเปิดศึกกับเลบานอน ซีเรีย อิหร่าน แทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแน่ๆ และนั่นเท่ากับทำให้สิ่งผู้นำอิสราเอลพูดไว้เมื่อวัน-สองวันมานี้ ว่าหรือทำให้ความพ่ายแพ้ของอิสราเอลก็คือความพ่ายแพ้ของอเมริกาและพันธมิตรยุโรปควบคู่ไปด้วย จึงใกล้จะปรากฏให้เห็นในอีกไม่นาน-ไม่ช้า สำหรับแนวรบตะวันออกกลางทั้งแผง...ส่วนที่อาจเงียบๆ ไปบ้างในช่วงหลังๆ นี้ แต่นั่นคงไม่ได้หมายถึงพวกโลกตะวันตก โลกขั้วอำนาจเดียวคิดจะลดราวาศอกต่อแนวรบด้านนี้แต่อย่างใด หรือดังที่สื่อทางการของจีน อย่างเขาเพิ่งสรุปความคิด-ความเห็นไว้ในข้อเขียน บทความ ว่าด้วยเรื่องเมื่อช่วงวันพฤหัสฯ ที่ 2 พ.ย.นี่เอง อันสะท้อนให้เห็นถึงความสะกิดใจ ความระแวงแคลงใจ ของจีนต่อการที่รัฐบาลอเมริกันได้แต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งรองหรือรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ เมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมา (1 พ.ย.) อันอาจถือเป็นการว่าอเมริกายังคงมุ่งมั่นที่จะดำรงนโยบายอย่างไม่คิดจะลดราวาศอก ยังพร้อมที่จะเปิดฉากเพื่อเล่นงานประเทศจีนอย่างเอาเป็น-เอาตาย เพราะรายที่ว่า ก็คือตัวจักร ตัวการรายสำคัญ ในกิจการด้านเอเชียของอเมริกา ตั้งแต่ยุครัฐบาล “(โอบามา)โน่นเลย เป็นผู้ออกเรี่ยว ออกแรงในการจัดตั้งองค์กรอย่างพันธมิตรสี่เหลี่ยมด้านเท่า หรือไปจนถึงที่พยายามไปดึงเอาบรรดาประเทศต่างๆ ในเอเชีย อย่างอินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลียมาร่วมกินโต๊ะจีนอย่างเป็นระบบและเป็นกิจการ...หรือแม้ว่าอเมริกายังคงต้องมั่วๆ มึนซ์ซ์ซ์ๆ อยู่กับแนวรบทั้งสองด้าน คือสงครามยูเครนกับรัสเซีย และสงครามอิสราเอลกับฮามาส แต่การแต่งตั้งบุคคลผู้นี้ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรองจากก็คือภาพสะท้อนให้เห็นถึงของอเมริกาที่มุ่งมายังภูมิภาคนั่นแหละเป็นสำคัญ อีกทั้งการส่งมาป้วนๆ เปี้ยนๆ แถบช่องแคบไต้หวันก็ยังมิได้ลดระดับลงไปแต่อย่างใด เรือพิฆาตติดขีปนาวุธของอเมริกาและแคนาดาก็ยังคงแล่นไป-แล่นมาอยู่ในน่านน้ำแห่งนี้ เมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมา หรือยังคงมุ่งคุณพี่จีนอย่างไม่คิดจะลด-ละ-เลิก...แต่ก็นั่นแหละ...เฉพาะแค่แนวรบ 2 แนว ก็สะท้อนให้เห็นถึงของอเมริกาและพันธมิตรอย่างชัดเจน การคิดจะมาเปิดแนวรบอีกแนวในทะเลจีนใต้ ก็ยิ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มความพ่ายแพ้ในทุกๆ แนวรบให้กับโลกตะวันตก หรือโลกขั้วอำนาจเดียวยิ่งๆ ขึ้นไปนั่นเอง ด้วยเหตุนี้...แม้ว่าผู้นำอเมริกาอย่างคุณปู่จะพยายามประดิษฐ์คิดค้นถ้อยคำใหม่ๆ หรือสิ่งที่เรียกว่าที่ไม่ใช่แบบที่เคยใช้มาโดยตลอดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงไป อันเป็นสิ่งที่อเมริกาจะนำมาเสนอต่อชาวโลกในอีกไม่นาน-ไม่ช้า (next few years) นับจากนี้ แต่สิ่งเหล่านี้คงไม่ได้มีอะไรใหม่ไปกว่าสิ่งที่โฆษกเครมลินได้ให้คำอธิบายเอาไว้นั่นแหละว่า คือโลกที่หมุนอยู่รอบๆ อเมริกา หรือโลกที่มีอเมริกาเป็นศูนย์กลาง (A World order revolving around the US) หรือระเบียบเพื่อดำรงรักษาความเป็นจ้าวโลก-ประมุขโลกของอเมริกาต่อไปให้จงได้ อันเป็นสิ่งที่ผิดแผกแตกต่างไปจากของจีนและรัสเซียโดยสิ้นเชิง ที่ปรารถนาและต้องการความยอมรับถึงความหลากหลายของพลังอำนาจต่างๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าโลกเหนือ-โลกใต้ โลกรวย-โลกจน ที่ต่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค-เท่าเทียม-ความถูกต้อง-ยุติธรรม...ความพ่ายแพ้ครั้งแล้ว-ครั้งเล่า ที่ปรากฏให้เห็นในแนวรบแต่ละด้านของโลกตะวันตก โลกขั้วอำนาจเดียว จึงถือเป็นคำตอบคำอธิบายถึงภาพที่กำลังเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกในอีกไม่นาน-ไม่ช้า นั่นก็คือการปรากฏตัวของอันเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งอย่างพลิกฟ้า-คว่ำดินในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคมวัฒนธรรม อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงต่อไปได้อีกแล้ว!!!