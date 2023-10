เมื่อมนุษย์กำลังจะทำงานได้ถึงอายุ 80 ปี และมีอายุยืนได้ถึง 120 ปี

โดยนิตยสาร Time ได้เคยประมวลย้อนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ กลับไปประมาณเมื่อ 98 ปีที่แล้ว ปี ค.ศ. 1925 (พ.ศ.2468) เป็นจุดเปลี่ยนแปลงด้านสุขอนามัยของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการได้มาซึ่ง น้ำสะอาดการกำจัดน้ำเสีย เพื่อการลดโรคระบาดในสหรัฐอเมริกา[1]ในเวลานั้นคนคนอเมริกันอายุขัยอยู่ที่ 59 ปี[1] ส่วนประเทศไทยมีการสำรวจทางสถิติในปี ค.ศ.1937 (พ.ศ. 2480) คนไทยมีอายุขัยประมาณ 40.3 ปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าอายุขัยคนไทยสั้นมาก[2]ต่อมาหลังจากนั้นอีก 30 ปี ประมาณปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) มนุษยชาติต้องขอบคุณยุควิวัฒนาการของซึ่งรวมถึง วัคซีนไข้ทรพิษ (ฝีดาษ) วัคซีนโรคคอตีบ วัคซีนโปลิโอ ฯลฯ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตมาเพื่อลดการเกิดโรคระบาดที่แพร่กระจายได้ง่าย และทำให้เกิดการเสียชีวิตจำนวนมาก รวมถึงการบริหารจัดการกับไวรัส ได้ทำให้มนุษย์มีอายุขัยยืนยาวขึ้น[1]ในเวลานั้นคนทั่วโลกอายุขัยยืนยาวขึ้นเป็น 50.1 ปี โดยคนอเมริกันอายุขัยอยู่ที่ 60.3 ปี ส่วนคนไทยมีอายุขัยประมาณ 47.1 ปี[2]ต่อมาอีก 30 ปี ในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) ภัยคุกคามจากโรคระบาดลดลงทั่วโลก โดยการสาธารณสุขในสหรัฐอเมริกาได้มีการรณรงค์ในเรื่องโรคหัวใจ โดยเฉพาะการลดอันตรายของโรคหัวใจจากภัยบุหรี่ โดยในช่วงเวลานั้นยาและกระบวนการรักษาในเรื่องโรคหัวใจได้มีพัฒนาการมากขึ้น[1]ในเวลานั้นคนทั่วโลกอายุขัยยืนยาวขึ้นเป็น 62.2 ปี โดยคนอเมริกันอายุขัยอยู่ที่ 69.2 ปี ส่วนคนไทยมีอายุขัยประมาณ 67.6 ปี[2]อีก 30 ปีต่อมา ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มีการพัฒนายารักษาโรคหลายชนิด รวมถึงมีการพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยโรคหรือการคัดกรองหรือเชิงป้องกันที่ทันสมัยรวดเร็วขึ้น การผ่าตัดก้าวหน้าขึ้น รวมถึงวิวัฒนาการรักษาอื่นๆ ทำให้มีการลดอัตราการเสียชีวิตในโรคมะเร็งบางชนิดลดลง ซึ่งรวมถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆด้วยในเวลานั้นคนไทยมีอายุขัยประมาณ 77.7 ปี คนทั่วโลกอายุขัยยืนยาวขึ้นเป็น71.8 ปี และคนอเมริกันอายุขัยอยู่ที่ 76.3 ปี[2]โดยในปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นปีเริ่มโรคโควิด-19 ตอนปลายปีก่อนที่จะระบาดไปทั่วโลก พบว่า คนไทยมีอายุขัยประมาณ 79 ปี คนทั่วโลกอายุขัยยืนยาวขึ้นเป็น 72.8 ปี และคนอเมริกันอายุขัยอยู่ที่ 76.7 ปี[2]สำหรับประเทศไทย นอกเหนือจากระบบการสาธารณสุขที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในหลายมิติ พร้อมกับความสามารถของแพทย์ในประเทศไทยและการรักษาโรคในประเทศไทยที่มีพัฒนาการไม่แพ้นานาชาติแล้ว ยังมาจากหลายมาตรการทางกฎหมายและการรณรงค์เพื่อที่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย[3]โดยในปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) ซึ่ง พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตของคนทั่วโลกอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.0 โดยคนอเมริกันมีอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากบุหรี่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.5 ในขณะที่คนไทยมีอัตราส่วนที่เสียชีวิตเนื่องจากบุหรี่ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จนปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.8[3]โดยเมื่อปี พ.ศ. 2543 ผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ในโลกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.2 สหรัฐอเมริกาการสูบบุหรี่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.8 ประเทศไทยสูบบุหรี่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.7 แต่ 20 ปีผ่านไป ในปี พ.ศ. 2563 ผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ในโลกลดลงคิดเป็นสัดส่วนเหลือร้อยละ 23 สหรัฐอเมริกาสูบบุหรี่คิดเป็นสัดส่วนเหลือร้อยละ 23 ในขณะที่ประเทศไทยสูบบุหรี่คิดเป็นสัดส่วนเหลือร้อยละ 22.1[3]นอกจากนั้น ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2558 นิตยสาร Time ได้ขึ้นหน้าปกพาดหัวเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า เด็กคนนี้จะสามารถมีอายุได้ถึง 142 ปี โดยได้กล่าวถึงยาตัวหนึ่งชื่อซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะในสัตว์ทดลอง แล้วพบว่าเกิดกลไกยับยั้งการทำงานของยีนที่ชื่อว่าเป็นผลทำให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตแรพพามัยซิน ออกฤทธิ์กับเป้าหมายของมัน ซึ่งก็คือโปรตีนตัวหนึ่งภายในเซลล์ที่เรียกว่า mTOR (mammalian target of rapamycin) โดยยาแรพพามัยซินเข้าไปยับยั้งการทำงานของยีนที่ชื่อว่า mTOR แล้วทำให้ลดอัตราการเกิดมะเร็ง อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสี่อม เบาหวานแบบที่ 2 โรคกระดูก ซึ่งมีผลทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือแบ่งตัว เหมือนกับช่วงเวลาการอดอาหารส่วนความคืบหน้าของยาแรพพามัยซินนั้น ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนวิจัยกับมนุษย์เมื่อเทียบกับยาหลอกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 แล้ว และคาดว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566[4]สำหรับนวัตกรรมของคนไทยที่ทั่วโลกกำลังจับตาคือหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ RED-GEMs[5]-[7]โมเลกุลมณีแดง หรือ RED-GEMs ย่อมาจาก REjuvenating DNA by GEnomic Stability Molecules เป็นผลจากการต่อยอดการพบบริเวณรอยแยก (youth-DNA-gap) ตรงจุดที่มีดีเอ็นเอแมดทิเลชัน (DNA methylation) และเป็นที่มาของโมเลกุลมณีแดง[5]-[7]โดยการวิจัยนี้ ทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมวิจัยกับบริษัทปตท. จำกัด และบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด[5]ความคืบหน้าในสัตว์ทดลองโมเลกุลมณีแดงในสัตว์ทดลองมีเรื่องที่น่าสนใจหลายประการ เช่น หนูวัยชราที่เป็นเบาหวาน: กลับเป็นหนูที่มีความแข็งแรงกระตือรือร้นขึ้น, หมูแรกเกิดที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม: เนื้อสัมผัสนุ่มขึ้น แน่นขึ้น, ลิงแสม: ทดสอบ 3 เข็มเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตอนนี้ลิงแสมยังปลอดภัยดี, หนูที่เป็นโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และปอดเป็นพังพืด: ยังไม่ระบุผลวิจัย[5]-[7]โดยโดยลำดับต่อไปจะเป็นการเตรียมทดสอบมณีแดงทางคลินิกในมนุษย์ คาดว่าจะเริ่มศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2566 ที่เหลือจะขึ้นอยู่กับผลการทดลองในมนุษย์ ความปลอดภัยของการฉีดมณีแดงในคน โดยหวังว่าจะต่อยอดสู่การผลิตออกจำหน่ายเร็วสุดในปี พ.ศ. 2567[5]นิตยสาร ดิ อีโคโนมิสต์ ฉบับวันที่ 30 กันยายน-6 ตุลาคม 2023 ได้ขึ้นหน้าปกอีกครั้งถึงแนวโน้มที่จะมีคนอายุยืนขึ้นได้ถึง 120 ปี ในการวิวัฒนาการทั้งจากความรู้ในการบริโภคและวิวัฒนาการทางยาการย้อนวัยที่กำลังก้าวหน้าขึ้น[8]แต่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มียาย้อนวัยสำหรับประชาชนผู้สูงวัยทุกคน แต่ประชากรไทยซึ่งมีการเกษียณที่อายุ 60 ปี มีอายุขัยยืนยาวขึ้น ทำให้อายุเฉลี่ยของการมีขยายออกไปมากขึ้นเช่นกันโดยเพศชายไทยมีค่าเฉลี่ยการมีสุขภาพดีถึงประมาณ 68 ปี อายุขัยเฉลี่ยประมาณ 72.2 ปี แปลว่าช่วงเวลาผู้สูงวัยที่เป็นชายไทยเกษียณอายุ 60 ปี จะตกงานไปถึง 12 ปี โดยแบ่งเป็นการตกงานหลังเกษียณอายุอย่างมีสุขภาพดี 8 ปี ก่อนที่จะสุขภาพไม่ดีไปอีก 4 ปีแล้วจึงก่อนเสียชีวิตในขณะที่เพศหญิงไทยมีค่าเฉลี่ยการมีสุขภาพดีถึงประมาณ 74 ปี อายุขัยเฉลี่ยประมาณ 78.9 ปี แปลว่าช่วงเวลาผู้สูงวัยที่เป็นหญิงไทยเกษียณอายุ 60ปี จะตกงานไปถึง 18 ปี โดยแบ่งเป็นการตกงานหลังเกษียณอายุอย่างมีสุขภาพดี 14 ปี ก่อนที่จะมีสุขภาพไม่ดีไปอีก 5 ปีก่อนเสียชีวิต[9]คำถามคือการทำให้ชายไทยที่ตกงานจากการเกษียณ 12 ปี ทั้งๆ ที่มีสุขภาพดีถึง 8 ปี หรือหญิงไทยที่ตกงานจากการเกษียณถึง 18 ปี ทั้งๆ ที่มีสุขภาพดีถึง 14 ปี นั้นเหมาะสมจริงหรือไม่?เราอาจจะต้องเริ่มคิดการวางแผนดูแลผู้สูงวัยให้มากขึ้นกว่าการเตรียมงบประมาณก่อหนี้สินเพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้สูงวัยแต่เพียงอย่างเดียวหรือไม่?โดยจากสภาพข้อเท็จจริงในปี 2564 พบว่าผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังคงทำงานมีประมาณ 1 ใน 3 โดยผู้สูงวัยมากกว่าร้อยละ 78.3 มีรายได้ต่ำกว่า100,000 บาทต่อปี และ 1 ใน 3 ของผู้สูงวัยเป็นผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่าเส้นความยากจน อีกทั้งมีเงินออมต่ำกว่า 50,000 บาท และประชาชนวัยทำงานมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น [9]ดังนั้นผู้สูงวัยไทย ควรจะไม่ตกงานและมีงานทำนานขึ้นหรือไม่?ผู้สูงวัยไทย ควรจะมีช่วงเวลาสุขภาพดีมากและนานขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะปัญหาจากแอลกอฮอล์ บุหรี่ และ น้ำตาล การขาดการออกกำลังกาย ควรจะเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่?ผู้สูงวัยไทย ควรจะพึ่งพาตัวเองในครอบครัวมากขึ้นหรือไม่ ควรจะมีความรู้ในการใช้สมุนไพรบ้าน อาหารปลอดสารพิษในครอบครัว และควรจะมีดัชนีชี้วัดและแรงจูงใจที่พึ่งพาโรงพยาบาลน้อยลง พึ่งพายาต่างชาติน้อยลง หรือไม่?ประเทศไทยควรจะต้องเริ่มคิดและออกมาตรการช่วงชิงประชากรที่มีศักยภาพ 