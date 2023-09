เรื่องของ “ปรัชญาตะวันตก” (ตอนสิบเอ็ด) ปรัชญาสมัยใหม่ของ“เรอเน เดคาร์ต”?!

ได้รับการยกย่องให้เป็นด้วยการวางรากฐานปรัชญาให้กับกลุ่มนิยมเหตุผล ซึ่งมีผลต่อนักคิดไปจนถึงนักปรัชญาหลัก ในยุโรปศตวรรษที่ 17-18 โดยมองธรรมชาติทั้งในด้านเครื่องจักรกล มองความเป็นจริงของอารมณ์ด้าน “แล ะ“ว่าเป็นที่แตกต่างกัน!? อืม..มารู้เรื่องของคนที่มีแนวคิดน่าสนใจแบบนี้กันดีกว่า..” เกิดในปี ค.ศ. 1619 ที่เมืองลาเฮ จังหวัดทุเรน ประเทศฝรั่งเศส เริ่มการศึกษาในสถาบันคริสตศาสนา ที่เรียกว่า Society of Jesuit ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ“ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1534เป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งมีส่วนคิดค้นด้านเรขาคณิต ซึ่งส่งผลจนถึงทุกวันนี้ แต่ด้วยความปรารถนาที่จะเรียนรู้ถึงชีวิต และค้นหาความจริงต่างๆ จึงผลักดันให้เขาละการเรียน และไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ กระทั่งช่วงหนึ่งเขาได้ไปสมัครเป็นทหารให้กับแห่งประเทศฮอลแลนด์ด้วยถึงแม้ว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตจะได้พบปะผู้คนที่น่าสนใจมากมาย ได้ผจญภัยอีกสารพัด แต่เขาไม่เคยหยุดคิดถึงคำถามในเชิงปรัชญา ซึ่งถือว่าเป็นคำถามที่ไม่ล้าสมัยในยุคนั้น และนั่นทำให้“ย้ายไปอยู่ฮอลแลนด์ในที่สุด เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษ บ่อยครั้งที่ขึ้นเขาไปอยู่เพียงลำพัง และที่นั่นเขาได้สร้างปรัชญาของตนเองขึ้นมา เป็นสิ่งที่มอบให้แก่โลกตกทอดมาถึงวันนี้ นอกเหนือจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเรขาคณิตและเป็นสองคนที่ได้ท้าทายความคิดเกี่ยวกับจักรวาลของและของคริสตจักร การค้นพบของทั้งคู่ เป็นการปฏิวัติความเข้าใจของ “ที่มีต่อจักรวาล การถือกำเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ทำให้มนุษย์รู้ว่า โลกไม่ใช่วัตถุลึกลับอีกต่อไป หากแต่เป็นวัตถุทางกายภาพ ที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แม้จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง แต่ความจริงใหม่เช่นนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งใดล่ะ?นักคิดหลายคนในช่วงเวลานั้นกล่าวว่า ไม่มีพื้นฐานใดๆทั้งสิ้น! อีกทั้งไม่มีเหตุผลใดที่จะนี้ได้ด้วย! เพราะมันเป็นความรู้ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง!! อ้าว! ไหงเป็นเช่นนั้นล่ะ? ซึ่งก็ตรงกับความคิดของ “เมื่อกล่าวถึงโลกของเรา “ไม่ได้ตั้งสมมุติฐานใดๆ ทั้งสิ้น เขาจะยอมรับว่าสิ่งใดเป็นความจริง ก็ต่อเมื่อเขาได้เข้าใจมันอย่างชัดแจ้งแล้วเท่านั้นถือว่า คำถามเช่นนั้นเป็นสิ่งที่” เช่น การสงสัยว่าร่างกายและจิตใจเรา เป็นสิ่งที่เป็นจริงหรือไม่ รวมทั้งเรื่องของเหตุผลและธรรมชาติ ฯลฯสำคัญของ “หนึ่ง- “ประโยคดังกล่าวของ” นับเป็นประโยคที่โด่งดังมาก เป็นการแปลมาจากภาษาละตินที่ว่า “” โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า จิตของเราเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง มิฉะนั้นแล้ว สิ่งใดเล่าที่กำลังตั้งข้อสงสัยอยู่ว่า จิตมีอยู่จริงหรือไม่เขาได้กล่าวต่อไปว่า ตัวเขานั้นถือเป็นหรือ” หรืออีกนัยหนึ่งคือดังนั้น จิต(ซึ่งก็คือเหตุผล)จึงต่างไปจากร่างกายของเรา(ซึ่งก็คือธรรมชาติ) ความคิดนี้ของ “เดคาร์ต” ถูกเรียกว่า(Cartesian Dualism)สำคัญของสอง-ไม่เพียงแต่พิสูจน์ว่า ตัวเขาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในฐานะหรือท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำรงอยู่จริงของและด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ”ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง สิ่งที่ “ใช้พิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าก็คือ “มีความคิดเป็นของตัวเอง ในฐานะที่เป็น “” และความคิดหนึ่งที่เขามีก็คือ “” ที่มีอำนาจสูงสุดและมีอย่างสมบูรณ์โดยมองว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะมอบความคิดเช่นนี้ให้เขาได้ นอกจาก” อีกสิ่งหนึ่งที่างคือ เพราะ “เป็นผู้ธำรงไว้ด้วยความดีอย่างยิ่งยวด ดังนั้น..“ย่อมไม่โกหก และทั้งหมดนี้ เขาเชื่อในเรื่องของโลกภายนอก เพราะมันอยู่บนพื้นฐานเช่นเดียวกับความเข้าใจในเรื่องเรขาคณิต ที่ชัดเจนและไม่อาจผิดพลาดอีกนัยหนึ่งคือ ความเข้าใจเกี่ยวกับนี้ ถือเป็น(ความรู้)และไม่อาจผิดพลาด เพราะมิฉะนั้นแล้ว” จะเป็นผู้หลอกลวงเสียเอง.. ว้าว!!..ช่างกล้าจังเลย!ขณะที่อมรับถึงข้อสงสัยที่ว่า ความรู้สึกของ” นั้น ไม่ได้ทำให้มองเห็นโลกอย่างที่เป็นอยู่จริงได้ แต่เขาก็เชื่อว่า ความรู้นั้ น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ สำหรับเขาแล้ว โลกภายนอกที่ขยายตัวออกมานั้น แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับโลกภายในของมนุษย์ ในขณะที่”และเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในจิตของผู้รับ แต่ก็ยังมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือจิตของเรา ที่สามารถกำหนดวัดได้ในเชิงคณิตศาสตร์..อืม..น่าคิดและน่าคิดและน่าคิด!!!..สำคัญของ “” สาม-นอกจากนั้น เมื่อคำนึงถึงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่มีขึ้นในยุคของเขาปฏิเสธความคิดของ” ในส่วนที่เกี่ยวกับ “” รวมทั้งไม่เห็นด้วยกับการศึกษาธรรมชาติรอบตัว ในฐานะที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด มากกว่าการเรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?สำหรับ” สรรพสิ่งในธรรมชาติเกิดขึ้น และมลายดับสิ้นไปด้วยสาเหตุหนึ่งเท่านั้น มนุษย์ไม่จำเป็นต้องมองธรรมชาติว่ามันมีวัตถุประสงค์ใดแอบแฝงอยู่ และเราสามารถเข้าใจธรรมชาติได้ง่ายๆ เมื่อมองมันในฐานะที่เป็นได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การเรียนรู้ในเรื่องของโลกให้เข้าใจนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แม้ว่าความรู้สึกของ “” จะไม่สมบูรณ์ก็ตาม เพราะในขณะที่เขารู้ว่า จิตใจและร่างกายของเขาเป็น”ที่แตกต่างกัน แต่เขาก็รับรู้มันทั้งไปได้พร้อมๆกัน จึงถือว่าแยกตัวออกจากแนวคิดของ “ล” ที่ดำเนินมาเป็นเวลายาวนาน โดยเขานำเอา “ปรัชญา” เข้าไปผสมผสานกับแห่งยุค ซึ่งช่วยให้ปรัชญาของเขาไม่ล้าสมัย ในมุมมองของวรรคทองของ “จึงถูกย้ำเสมอ นั่นคือ- I think, therefore I am ( ความหมายง่ายๆ คือ เพราะข้าคิด ฉะนั้น จึงแปลว่าข้ามีตัวตนอยู่จริง ประโยคนี้จึงสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับการมีตัวตนอยู่จริง)ส่วนอีกสองวรรคทองของคือ God is, and he is good. และ The world is just matter in motion. อันหมายถึงว่า โลกเป็นเพียงวัตถุที่เคลื่อนไหวเท่านั้น! ครานี้มาดู”ของ“”กัน..ริ่มต้นด้วยคำว่า” และอืม..การเน้น “และ “” เป็นเรื่องสำคัญนะว้อย!ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือ” เอ๊ะ!พูดถึงที่อ๊ะป่าว?.”ต้องระวังคำพูดด้วยนะเฟ้ย!ด้วย “” ต้องทำอย่าง “ที่ “.. แต่..ไม่ได้ทำเลยนี่หว่า? แล้วจะทำไหม?อืม.. “”จะทำเช่นไร-ยังไม่รู้ว่ะ? ส่วนได้พิสูจน์แล้วว่า..ไม่ทำอย่างที่ทำ..เพราะ..