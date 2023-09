ถึงเวลาประเทศไทยเตรียมสังคมผู้สูงวัยล่วงหน้า “เริ่มต้นจากขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี” / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

สำหรับประเทศไทยได้นับคำว่าผู้สูงวัยเริ่มต้นที่อายุ 60 ปี โดยปัจจุบันที่มนุษย์ทั่วโลกมีแนวโน้มอายุยืนมากขึ้นการที่ประเทศไทยได้นับผู้สูงวัยในอายุที่ 60 ปี เพื่อให้สอดคล้องไปกับการเกษียณอายุข้าราชการไทยที่อายุ 60 ปีขึ้นไปโดยปี 2562 นับเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ60 ปีขึ้นไปมากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีโดยประชากรผู้สูงอายุในปี 2562 มีมากถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งหมดจำนวน 69.3 ล้านคนอีก 3 ปีต่อมา ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ในปี 2565 นั้น เพิ่มขึ้นมากเป็น12.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของประชากรทั้งหมดสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่ง ที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุในไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับประชากรในวัยอื่นๆ เพราะจากจำนวนปีละ 1 ล้านคนในช่วง 40 ปีที่แล้ว (ช่วงระหว่างปี 2506-2526) ซึ่งปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีอายุระหว่าง 40-60 ปี เหลือเพียงปีละประมาณ 5-6 แสนคนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในขณะที่ประชากรเกิดใหม่ลดลง แต่ประชากรไทยก็มีสถิติโดยเมื่อเทียบกับช่วง 30 ปีก่อนโดยประชากรไทย “เพศชาย” เมื่อ 30 ปีก่อน มีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 65.6 ปี แต่ในปัจจุยันประชากรเพศชายอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 72.2 ปี หรืออายุยืนขึ้นประมาณ 6 ปีเศษในขณะที่ประชากรไทย “เมื่อ 30 ปีก่อน มีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ และ 70.9 ปีแต่ในปัจจุบันประชากรเพศหญิงอายุขัยเฉลี่ย 78.9 ปี หรือายุยืนขึ้นประมาณ 8 ปีเช่นกันสถานการณ์ความร้ายแรงจนถึงวิกฤติสังคมผู้สูงวัย นับวันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยหากวิเคราะห์แนวโน้มในสังคมไทยในประชากรในอนาคตอีก พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ์ 15-44 ปี มีแนวโน้มลดลงจาก 14.20 ล้านคน ในปี 2560 ลดลงเหลือ11.81 ล้านคนในปี พ.ศ. 2580ในปี พ.ศ. 2562 “จากร้อยละ 17 แต่ในปี 2580 วัยเด็กจะเหลือร้อยละ 14.3แต่ในขณะที่ พ.ศ. 2562 “ผู้สูงวัย” จากร้อยละ 17 แต่ในปี 2580 ผู้งสูงวัยจะ “เพิ่มขึ้น” เป็นร้อยละ 29.85[1]ถ้าเทียบกับสังคมผู้สูงวัยในระดับใกล้เคียงที่ร้อยละ 29 ของประชากร ก็ต้องเทียบเคียงกับประเทศญี่ปุ่นในปี 2565 ซึ่งพบว่าผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 65 มีสัดส่วนร้อยละ 29.1[2]ปัญหาสังคมผู้สูงวัยในโมเดลของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยและมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าระดับโลก แต่กลับกลายเป็นสังคมที่เด็กเกิดใหม่น้อยสังคมคนรุ่นใหม่อยู่คนเดียวมากขึ้น เป็นโสดมากขึ้น ขาดแคลนแรงงานและวัยทำงานในประเทศ ค่าแรงเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องงบประมาณแผ่นดินของญี่ปุ่นต้องมาใช้จ่ายด้านสุขภาพในประกันสังคมมากขึ้นภาครัฐต้องก่อหนี้สินเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อดูแลผู้งวัยโดยจากสถิติ 34 ประเทศในกลุ่ม “องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)” เมื่อปี 2557 พบว่าค่าเฉลี่ยการเกษียณอายุของประชากรเพศชายและเพศหญิงไม่เท่ากัน โดยเพศชายเกษียณที่อายุเฉลี่ย 65 ปี ในขณะที่เพศหญิงเกษียณที่อายุอยู่ที่ 63.5 ปี และมีแนวโน้มที่จะขยายอายุเกษียณมากขึ้น[4]ความประหลาดของการเกษียณขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) มีความผิดปรกติแบบตรงกันข้ามกัน คือผู้ชายเกษียณอายุช้ากว่าผู้หญิง ทั้งๆ ที่ผู้หญิงอายุยืนกว่าและมีสุขภาพดีกว่าผู้ชายสำหรับประชากรไทยแม้จะมีการเกษียณที่อายุ 60 ปี มีอายุขัยยืนยาวขึ้น ทำให้อายุเฉลี่ยของการมี” ขยายออกไปมากขึ้นเช่นกันโดยเพศชายไทยมีค่าเฉลี่ยการมีสุขภาพดีถึงประมาณ 68 ปี อายุขัยเฉลี่ยประมาณ 72.2 ปี แปลว่าช่วงเวลาผู้สูงวัยที่เป็นชายไทยเกษียณอายุ 60 ปี จะตกงานไปถึง 12ปี โดยแบ่งเป็นการตกงานหลังเกษียณอายุอย่างมีสุขภาพดี 8 ปี ก่อนที่จะสุขภาพไม่ดีไปอีก 4 ปีแล้วจึงก่อนเสียชีวิตในขณะที่เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยการมีสุขภาพดีถึงประมาณ 74 ปี อายุขัยเฉลี่ยประมาณ78.9 ปี แปลว่าช่วงเวลาผู้สูงวัยที่เป็นหญิงไทยเกษียณอายุ 60 ปี จะตกงานไปถึง 18ปี โดยแบ่งเป็นการตกงานหลังเกษียณอายุอย่างมีสุขภาพดี 14 ปี ก่อนที่จะมีสุขภาพไม่ดีไปอีก 5 ปีก่อนเสียชีวิต[1]เราอาจจะต้องเริ่มคิดการวางแผนดูแลผู้สูงวัยให้มากขึ้นกว่าการเตรียมงบประมาณก่อหนี้สินเพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้สูงวัยแต่เพียงอย่างเดียวหรือไม่?โดยจากสภาพข้อเท็จจริงในปี 2564 พบว่าผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังคงทำงานมีประมาณ 1 ใน 3 โดยผู้สูงวัยมากกว่าร้อยละ 78.3 มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี และ 1 ใน 3 ของผู้สูงวัยเป็นผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่าเส้นความยากจน อีกทั้งมีเงินออมต่ำกว่า 50,000 บาท และประชาชนวัยทำงานมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น [1]ดังนั้นผู้สูงวัยไทย ควรจะไม่ตกงานและมีงานทำนานขึ้นหรือไม่?ผู้สูงวัยไทย ควรจะมีช่วงเวลาสุขภาพดีมากและนานขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะปัญหาจากแอลกอฮอล์ บุหรี่ และ น้ำตาล การขาดการออกำลังกาย ควรจะเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่?ผู้สูงวัยไทย ควรจะพึ่งพาตัวเองในครอบครัวมากขึ้นหรือไม่ ควรจะมีความรู้ในการใช้สมุนไพรบ้าน อาหารปลอดสารพิษในครอบครัว และควรจะมีดัชนีชี้วัดและแรงจูงใจที่พึ่งพาโรงพยาบาลน้อยลง พึ่งพายาต่างชาติน้อยลง หรือไม่?เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ได้เตรียมการรองรับสังคมผู้สูงวัย ไม่ให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายเหมือนประเทศญี่ปุ่น โดยในปี พ.ศ. 2566 มูลนิธิสหภาพการค้าเกาหลีได้เสนอกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรของเกาหลีเพื่อขยายการเกษียณอายุจาก 60 ปี เป็น 65 ปีแล้ว[5]โดยในขณะที่เกาหลีใต้ อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการขยายอายุการเกษียณในปัจจุบันจาก 60 ปี เป็น 65 ปี ก็ยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานแรงงานสูงวัย เพื่อเป็นอีกพลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก 610,000 ตำแหน่ง เป็น740,000 ตำแหน่ง และขยายเวลาจ้างงานชั่วคราวจาก 9 เดือน เป็น 12 เดือนรัฐบาลเกาหลีใต้ยังเตรียมเปิดตัวระบบวีซ่าด่วน (Fast-Track Visa System)อีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือภายในประเทศ ประเทศไทยได้เตรียมการในเรื่องเหล่านี้ ได้ทันเทียมกับประเทศเกาหลีใต้แล้วหรือยัง?แม้ในวันนี้ประเทศไทยได้ให้นโยบายต่อข้าราชการบางส่วนเช่น ผู้พิพากษา หรือ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย แต่ประเทศไทยก็ควรจะเริ่มพิจารณาการขยายการเกษียณอายุไปที่ 65 ปี ทั้งระบบได้แล้วหรือไม่? 