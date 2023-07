การละทิ้งเงินดอลลาร์...เริ่มเข้มข้นยิ่งเข้าไปทุกที!!!

ฮื่ออ์อ์อ์...เห็นว่าพุ่งระเบิดเถิดเทิงไปถึง 18 จุด บวก 1.23 เปอร์เซ็นต์ หรือขึ้นไปถึง 1,512.67 จุด หลังรู้ข่าวว่าคุณหลานหัวหน้าพรรคก้าวไกล มีอันต้องเปิดรับประทาน ในการลงมติให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 เมื่อช่วงวันพฤหัสฯ (13 ก.ค.) ที่ผ่านมา ส่วนอะไรคือเหตุผลที่ทำให้บรรดาเกิดอาการกระดี้กระด้าไปได้ถึงขั้นนั้นอันนี้...คงต้องลองไปสอบถามปรมาจารย์ด้านหุ้นอย่างคุณพี่ผู้รับประทานเป็นอาหารว่าง อาหารหลัก ดูเอาเองก็แล้วกัน...แต่ที่แน่ๆ ก็คือ...บรรดาผู้ที่เคยรวมตัวจัดทัวร์ไปลงไปถล่มประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด อย่างคุณด้วยเหตุเพราะท่านดันไปแซว ไปหยิกแกมหยอก โดยข้อความสั้นๆ เพียงแค่ว่าอะไรประมาณนั้น เท่านี้...ก็เล่นเอารถทัวร์ รถกระบะ รถอีแต๋น รถซาเล้ง ฯลฯ ต่างหันไปกันชนิดเป็นเทือกๆ แต่มาถึง ณ ขณะนี้...บรรดาเจ้าของรถทัวร์ในแต่ละคัน แต่ละราย น่าจะสำนึกบาป สำนึกกรรมได้มั่งแล้ว เพราะความแห้วกระป๋องของพรรคก้าวไกล ดูจะส่งผลให้กระดานหุ้นทั้งกระดานเขียวขึ้นมาจริงๆ!!!อย่างไรก็ตาม...เอาเป็นว่า เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศทำนองนี้ เปิดฉากสัปดาห์นี้คงต้องขออนุญาตลองไปว่ากันถึงเรื่องการขึ้นๆ-ลงๆ ของความเป็นไปทางเศรษฐกิจในระดับโลก ที่ออกจะน่าเกลียด น่ากลัว มิใช่น้อย โดยเฉพาะถ้าหากมองกันในแง่ซึ่งทำท่าว่าจะท่วมโลก ล้นโลก ไปแล้วในทุกวันนี้ ดังที่สถาบัน(The Institute of International Finance) เขาเพิ่งนำตัวเลขสถิติมาเปิดเผยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าปาเข้าไปถึง 305 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีโลก เอาเลยถึงขั้นนั้น ยิ่งเป็นประเทศด้อยพัฒนา กำลังพัฒนา หรือบรรดาประเทศทั้งหลาย ยิ่งน่าเกลียด น่ากลัว ยิ่งขึ้นไปใหญ่ เพราะด้วยปริมาณหนี้สินที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านล้านดอลลาร์ ถ้าเทียบกับจีดีพีโดยรวมของบรรดาประเทศเหล่านี้แล้ว ก็ปาเข้าไปถึง 250 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีไปโน่นเลย...หรือไม่ว่าจะทำมาหารับประทานในแต่ละปีได้มาก-น้อยขนาดไหน แต่ด้วยเหตุเพราะการสร้างหนี้ หรือการนำเงินในอนาคตมาใช้ก่อนล่วงหน้า ชนิดสูงกว่ารายได้แต่ละปีไปถึง 250 เปอร์เซ็นต์ โอกาสชดใช้หนี้สินให้มันทุเลา เบาบาง ลงไปให้จงได้ จึงเป็นอะไรที่ยากลำบากยิ่งขึ้นไปเท่านั้น ชนิดถึงกับประมาณการไว้ว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของประเทศที่มีรายได้ต่ำทั้งหลาย อาจถึงขั้นต้องหรือต้องต้องชักดาบ ต้องผิดนัดชำระหนี้เป็นรายๆ เอาเลยถึงขั้นนั้น อย่างน้อย..ก็ไม่ต่ำกว่า 52 ประเทศ ในหมู่บรรดาประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย...ยิ่งเมื่อเจอภาวะเงินเฟ้อ เจอกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก ที่ทำให้จีน-รัสเซีย-อเมริกาและชาติตะวันตกต้องหันมาไล่ฟัด ไล่งับกันและกัน จนบรรดาความเชื่อมโยงในทางเศรษฐกิจต้องย่อยแยกแตกกระจายไปเป็นชิ้นๆ ยิ่งก่อให้เกิดผลกระทบหนักหนา-สาหัสยิ่งขึ้นไปใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางแต่ละชาติพยายามหยุดยั้งภาวะเงินเฟ้อด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ชนิดขึ้นแล้ว-ขึ้นอีก อย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือนั่นแหละตัวสำคัญที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบพรวดๆ พราดๆ จากระดับใกล้ๆ 0 เปอร์เซ็นต์ ปาเข้าไปกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ไปแล้วในทุกวันนี้ การหาเงินมาใช้หนี้ต่างประเทศ ที่จะต้องใช้กันด้วยเงินยูเอสดอลลาร์ เลยยิ่งกลายเป็นภาระหนักยิ่งขึ้นไปเท่านั้น แม้จะหันไปด้วยการปรับลดงบประมาณด้านต่างๆ ไม่ว่าสาธารณูปโภค สุขภาพ การศึกษา ฯลฯ ก็ยิ่งก่อให้เกิดไม่ว่าทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่อประเทศชาตินั้นๆ อย่างชนิดซึมลึกยิ่งเข้าไปทุกที...และจะด้วยเหตุนี้หรือไม่? อย่างไร? คงต้องไปคิดๆ กันเอาเอง ที่ทำให้ประเทศซึ่งกำลังยิ่งกว่าข้าวเกรียบเมืองเพชรอย่างอาร์เจนตินา เลยต้องป่าวประกาศว่าจะใช้หนี้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ด้วยกันแทนที่ ส่วนอีก 1,700 ล้านดอลลาร์จะชดใช้ในรูปสินทรัพย์ที่สร้างโดยหรือที่เรียกกันว่าอันส่งผลให้การหาทางออก-ทางไปของอาร์เจนตินาในลักษณะเช่นนี้ เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการไปในตัว หรือทำให้กระบวนการของบรรดาประเทศต่างๆ ในโลกนี้ ยิ่งดูเป็นเรื่อง-เป็นราว เป็นจริง-เป็นจัง ยิ่งเข้าไปทุกที ส่วนจะถึงขั้นที่นำไปสู่ของเงินยูเอสดอลลาร์ในอนาคตหรือไม่? อย่างไร? อันนี้...คงต้องคอยติดตามกันไปเป็นระยะๆ...เพราะด้วยของเศรษฐกิจอเมริกา ที่ยังต้องถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยอิทธิพลการเมืองและบทบาทอันหลากหลายในตลาดโลก ด้วยความสะดวก ง่ายดาย ในการแปลงค่า หรือแปลงสภาพไปเป็นเงินสกุลอื่นๆ (convertible currency) และด้วยเหตุเพราะในการหันไปใช้เงินตราสกุลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยูเอสดอลลาร์ในระดับระหว่างประเทศ มันยังไม่มีอะไรที่โดดเด่น ชัดเจน ไปกว่าบทบาทของเงินยูเอสดอลลาร์ที่ครอบงำโลกทั้งโลกมานับไม่รู้กี่ต่อกี่ทศวรรษ ฯลฯ แม้ว่าการถือครองเงินยูเอสดอลลาร์ในฐานะทุนสำรองของธนาคารกลางต่างๆ จะลดลงจาก 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 2000 เหลือแค่ 59.7 เปอร์เซ็นต์ช่วงปลายปี ค.ศ. 2022 ตามตัวเลขสถิติของแต่ก็ต้องถือว่า...ยังคงมีฤทธิ์ มีเดช อยู่อีกนั่นแหละโอกาสที่จะนำไปสู่มันเลยอาจเป็นไปอย่างที่ผู้อำนวยการศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจรัสเซีย (The Center for Economic Expertise)ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ในข้อเขียน บทความชิ้นล่าสุดว่าด้วยเรื่องก็เป็นได้ นั่นก็คือ...ยังไงๆ มันคงต้องเกิดขึ้นแน่ๆ เพียงแต่อาจไม่ได้เป็นไปแบบปึงปังโครมคราม (It will happen, but not as a big-bang) เท่านั้นเอง...ด้วยเหตุเพราะกระบวนการละทิ้งเงินยูเอสดอลลาร์...มันชักทำท่าว่ากำลังเป็นไปในระดับโลก หรือระดับยิ่งเข้าไปทุกที อีกทั้งด้วยความก้าวหน้า ทันสมัย ของเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ โดยเฉพาะการประดิษฐ์คิดค้น สกุลเงินแบบโดยมีธนาคารกลางแต่ละประเทศรองรับ (Central bank’s digital currencies) ที่ช่วยให้เกิดการลดต้นทุนในการประกอบธุรกรรมทางการเงิน การปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างชาติต่อชาติ ยังเป็นตัวเร่งเร้าให้กระบวนการดังกล่าวมีโอกาสเป็นจริง-เป็นจังได้มากขึ้นๆ แม้จะเป็นไปในแบบค่อยๆ เป็น-ค่อยๆ ไปก็ตาม และอาจด้วยเหตุนี้นี่เอง...ที่เขาถึงได้เริ่มป่าวประกาศการทดสอบระบบเงินตราสกุลใหม่ หรือเมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมา (12 ก.ค) อันเป็นระบบการเงินที่จะถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมปีนี้ เป็นต้นไป ยิ่งไปกว่านั้น...รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยังได้พยายามออกเดินสาย เพื่อชี้ชวน เชิญชวนใครต่อใครให้หันมาอย่างเป็นงาน-เป็นการซะอีกด้วย เช่นระหว่างการประชุมประเทศอาเซียนที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมา รวมทั้งการประชุมกลุ่มประเทศระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมเดือนหน้า ที่ว่ากันว่า...อาจมีการนำเสนอที่จะนำไปสู่การอย่างเป็นเรื่อง-เป็นราวเอาเลยก็เป็นได้...ส่วนใครก็ตาม...ที่ยังคงมั่นอก-มั่นใจ ยังคงยึดมั่น-ถือมั่นอยู่กับเงินยูเอสดอลลาร์อย่างสุดจิต-สุดใจอย่างน้อย...เพื่อช่วยให้เกิดการยับยั้งชั่งใจ เกิดสติ-ปัญญาขึ้นมาได้มั่ง แม้แต่เพียงเล็กๆ-น้อยๆ ก็ยังดี เอาเป็นว่า...ลองหันไปพลิกพระคัมภีร์ไบเบิลมาอ่านทวนไว้สักเที่ยว-สองเที่ยว โดยเฉพาะช่วงแห่งคำทำนายทายทักถึงอนาคตของมหานครแห่งหนึ่ง อันเป็นเสมือนศูนย์กลางแห่งความมั่งคั่งของโลกทั้งโลก ที่ถูกระบุไว้ในคำพยากรณ์ถึงขั้นว่า...