BRICS กับระเบียบโลกใหม่!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...คงต้องขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศจากการเข่นฆ่า-ล้างผลาญ โจมตี-ตอบโต้ ระหว่างยูเครน-รัสเซีย หันไปดูอะไรที่ออกไปน่าจะเข้าท่ากว่า อย่างเช่นบทบาท-ความเคลื่อนไหว ของกลุ่มประเทศที่รู้จักกันในนามอันประกอบไปด้วยบราซิล-รัสเซีย-อินเดีย-จีน และแอฟริกาใต้ ที่ว่ากันว่าอาจถือเป็นแกนหลัก แกนสำคัญ ต่อการนิรมิตร-สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับโลกใบนี้ในอนาคตเบื้องหน้า ไม่ว่าจะเป็นระเบียบโลกที่ไม่เหมือนเดิม หรือไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคุณพ่ออเมริกาและชาติตะวันตกอีกต่อไป ไปจนถึงระบบการเงิน-การทอง รวมทั้งการก่อกำเนิดเงินตราสำรองสกุลใหม่ๆ ที่อาจเข้ามาแทนที่ในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล ฯลฯ ฯลฯ...คือแม้ว่าบรรดากลุ่มประเทศเหล่านี้...เขาจะมีกำหนดการครั้งใหม่ในอีก 2 เดือนข้างหน้า หรือราวๆ เดือนสิงหาคมที่จะถึง แต่ด้วยบทบาท-ความเคลื่อนไหวระดับโลก ที่ออกจะมาแรง-แซงโค้งเสียเหลือเกิน ชนิดถึงขั้นมีข่าวว่าหนึ่งในผู้นำประเทศอย่างฝรั่งเศส ประธานาธิบดี(Emmanuel Macron) ถึงกับออกปาก ขอร้อง และวิงวอน ให้เจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ หรือครั้งที่ 15 อย่างประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ให้ช่วยเชิญตัวเอง ให้เข้าร่วมเวทีประชุมคราวนี้ ทั้งที่อยู่กันคนละซีก คนละโลก แบบที่เรียกๆ กันว่าและอะไรประมาณนั้น จริง-ไม่จริง...อันนี้คงต้องไปกันเอาเอง เพราะข่าวคราวที่ว่าดันออกมาจากสื่อฝรั่งเศสเองนั่นแหละไม่ใช่ใครอื่น!!!คือถึงแม้ว่าประดาประเทศกลุ่มทั้งหลาย...จะถูกจัดอยู่ในประเภทหรือประเทศจนๆ ประเทศที่กำลังพัฒนา หรือประเทศเศรษฐกิจใหม่อะไรทำนองนั้น ต่างไปจากหรือประเทศรวยๆ อย่างประเภทกลุ่มประเทศอันประกอบไปด้วยคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรยุโรป อย่างอิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ รวมทั้งแคนาดาและญี่ปุ่นแบบคนละเรื่อง-คนละม้วน แต่ไม่ว่าจะด้วยอาณาเขตพื้นที่ ที่กินอาณาบริเวณถึง 26.7 เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวโลก หรือถึง 39,746,220 ตารางกิโลเมตร (15,346,100 ตารางไมล์) ด้วยจำนวนประชากรที่ปาเข้าไปเกือบครึ่งโลกหรือ 41.5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก แถมจำนวนจีดีพีที่นำมารวมกันยังมาแรง-แซงโค้งแถวๆ วัดเบญฯ แซงหน้ากลุ่มประเทศคนเคยรวย อย่างชนิดชิดซ้าย ตกคู ตกคลอง ไปเมื่อไม่นานมานี้ คือประมาณ 31.5 เปอร์เซ็นต์ต่อ 30.7 เปอร์เซ็นต์ และอาจทิ้งห่างยิ่งไปกว่านั้น โดยเฉพาะเมื่อบรรดาเศรษฐกิจยุโรป-เศรษฐกิจอเมริกา ทำท่ากำลังเข้าสู่กันไปเป็นแถบๆ ขณะที่บรรดากลุ่มประเทศทั้งหลาย ไม่ว่าจีน อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ ยังมีโอกาสเติบโต แม้ไม่ถึงขั้นโตโยต้าก็ตาม กระทั่งรัสเซียที่ถูกอเมริกา-ยุโรปรุมสหบาทา รุมเหยียบ รุมกระทืบ แต่อัตราเงินเฟ้อทำท่าว่าจะลดลงเหลือแค่ 2 เปอร์เซ็นต์อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หรือกำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติทางเศรษฐกิจ ในอีกไม่นาน-ไม่ช้า นับจากนี้...อันนี้นี่แหละ...ที่ทำให้เจตนารมณ์โดยพื้นฐานของแต่ละประเทศที่ร่วมสุมหัว รวมตัว เป็นกลุ่มประเทศตั้งแต่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว หรือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 โดยมีแอฟริกาใต้เข้าร่วมอีก 9 ปีต่อมา หรือปี ค.ศ. 2010 จึงเป็นอะไรที่จะไปไม่ได้เอาเลย ไม่ว่าความพยายามร่วมกันปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์เศรษฐกิจโลกให้ดีขึ้นๆ ความคิดที่จะปฏิรูปสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ไปจนความเห็นพ้อง ต้องกัน ที่อยากจะให้มีสกุลเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ (Global reserve currency) แบบใหม่ ที่ฯลฯ ซึ่งถูกหยิบยกมาพูดจาว่ากล่าวในหมู่ประเทศตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว หรือตั้งแต่เงินชักเริ่มสร้างความปั่นป่วน รวนเร ให้กับบรรดาชาวโลกยิ่งเข้าไปทุกที หรือชักเริ่มกลายเป็นไม่ใช่อีกต่อไป...ด้วยความพยายามที่จะทำให้บรรดาเจตนารมณ์เหล่านี้ เป็นจริง-เป็นจัง ขึ้นมาให้จงได้ แต่ละสิ่งแต่ละอย่างจึงค่อยๆ ดำเนินกันมาเป็นขั้นๆ นับเป็นสิบๆ ปีเอาเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันก่อตั้งสถาบันและองค์กรการเงินระหว่างประเทศ อย่างหรือที่มีบทบาทแทบไม่ต่างอะไรไปจากซึ่งถูกควบคุมโดยโลกตะวันตกมาโดยตลอด หรือ(Contingent Reserve Arrangement) ที่แทบไม่ต่างไปจากหรือซึ่งอยู่ภายใต้อุ้งมือโลกตะวันตกอีกนั่นแหละ และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 หรือก่อนที่หมีขาวรัสเซียคิดจะบุกยูเครนเกือบๆ สิบปีมาแล้ว ในการประชุมกลุ่มประเทศที่รัสเซีย ความคิดริเริ่มที่จะแสวงหาในระบบชำระหนี้ระหว่างประเทศ แทนที่ระบบ(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) อันเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของคุณพ่ออเมริกาและตะวันตกในการใครต่อใครที่ตัวเองเหม็นขี้หน้า จึงได้เริ่มอุบัติขึ้นมาตั้งแต่นั้น เริ่มก่อให้เกิดระบบ(Cross-Border Inter-Bank Payment System) ขึ้นมาในเมืองจีน เกิดระบบ(Structured Financial Messaging System) ในอินตะระเดีย เกิดระบบ(System for Transfer of Financial Massages) ในรัสเซีย รวมทั้งระบบในบราซิล...ทั้งหลาย ทั้งปวง เหล่านี้...ถือเป็นภาพสะท้อนความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม ความเอาจริง-เอาจัง ภายใต้ความร่วมมือของบรรดากลุ่มประเทศเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ที่ใช้เวลานับเป็นสิบๆ ปีค่อยๆ ยกระดับและพัฒนาตัวเองมาตามลำดับขั้น จนกระทั่ง 5 ประเทศในกลุ่มสามารถแซง 7 ประเทศในกลุ่มกลายมาเป็นดุลอำนาจใหม่ หรือขั้วอำนาจใหม่ และทำให้การยึดมั่นในหลักการแห่งของบรรดากลุ่มประเทศทั้งหลาย จึงเป็นสิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้อีกต่อไป หรือเป็นสิ่งที่ดังที่สื่อทางการของจีนอย่างเขาได้สรุปและตั้งคำถามไว้ในข้อเขียน บทความ ว่าด้วยเรื่องเมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมา คือไม่ว่าจริง-ไม่จริงก็ยังมิอาจสรุปได้ สำหรับความต้องการของผู้นำฝรั่งเศสที่จะให้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศ BRICS โดยจะมองว่าเป็นความใจกล้าหน้าด้าน หรือเป็นแนวคิดระดับนวัตกรรมใหม่ ก็คงต้องขึ้นอยู่กับมุมมองของใครก็ของมัน อะไรประมาณนั้น...โดยสิ่งที่ว่านี้...คงไม่ใช่การคุยโม้ โอ้อวด แต่อย่างใด เพราะถ้ามองถึงความปรารถนาของบรรดาประเทศเศรษฐกิจใหม่และกำลังพัฒนาทั้งหลาย ที่คิดจะเข้าร่วมกับกลุ่มถ้าว่ากันตามการเปิดเผยของรองรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เห็นว่าปาเข้าไปถึง 20 ประเทศเข้าไปแล้วในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นอิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย ยูเออี อียิปต์ อัลจีเรีย อาร์เจนตินา เม็กซิโก ไนจีเรีย บาห์เรน อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ปากีสถาน คองโก ซูดาน เซเนกัล ซีเรีย ตูนิเซีย ฯลฯ และอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะแยะมากมาย และยิ่งเยอะแยะมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งน่าจะทำให้ข้อสรุปของประธานบริษัทที่พูดไว้ในเวทีประชุม(St. Petersburg International Economic Forum) เมื่อวัน-สองวันที่ผ่านมา ยิ่งมียิ่งขึ้นไปใหญ่ นั่นคือคำพูดที่ว่า...หรือการละทิ้งเงินยูเอสดอลลาร์ กำลังมาเร็ว-มาแรงกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด!!!ดังนั้น...ไม่ว่าคุณพ่ออเมริกาและบรรดาในโลกตะวันตก จะเพียรพยายามส่งเสริม สนับสนุน ให้รัฐบาลและกองทัพยูเครนสู้รบกับรัสเซียจนกว่าจะเหลือชาวยูเครนคนสุดท้าย หรือคิดจะอาศัยญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ฯลฯ ปิดล้อมจีน ให้แห้งเหี่ยว หัวโต ให้จงได้ แต่โดยแนวโน้มความเป็นไปของโลกตามความเป็นจริง ตามข้อเท็จจริง ที่แสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกที โอกาสที่จะเกิดที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เกิดระบบการเงิน-การทองแบบใหม่ หรือเกิดเงินทุนสำรองชนิดใหม่ ฯลฯ อุบัติขึ้นมาในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกลนับจากนี้ ยิ่งน่าจะมีความเป็นไปได้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น...