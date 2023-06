จุดยืนพิธาเพื่อใคร สุราจะให้เสรี แต่กัญชาจะเอากลับไปเป็นยาเสพติด !?/ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

นโยบายพรรคก้าวไกลที่จะเสนอกฎหมายให้การทำธุรกิจสุราเสรีขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามกลับจะทำให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงสุราเสพติดง่ายกว่ากัญชา และเป็นโทษที่รุนแรงทั้งต่อสุขภาพและสังคมยิ่งกว่ากัญชาการดื่มสุราจน” มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่าย และมีโอกาสก่ออาชญากรรมได้มากกว่าการเมากัญชาอย่างเทียบกันไม่ได้เลย เพราะกัญชาหากบริโภคเกินจะทำให้เกิด “และสอดคล้องกับงานค้นคว้าและงานเขียนของซึ่งได้ทำงานค้นคว้าภาษิตโบราณของคนนครศรีธรรมราช ซึ่งทำให้เห็นว่าการดื่มเหล้ากระตุ้นทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือความรุนแรงได้ง่าย แต่ผู้ที่ใช้กัญชาเป็นผู้ที่ไม่ต้องการก่อความรุนแรงกับใครความว่า“เหล้าว่าเอาวา กัญชาว่าอย่าก่อน ฝิ่นว่าคิดให้แน่นอน ท่ม(กระท่อม)ว่าหาบคอนยกให้ฉาน”[2]โดยผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 พบว่าคนไทยดื่มแอลกอฮอล์ 7.1 ลิตร/คน/ปี เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย คนที่ดื่มอายุน้อยที่สุดคือ 9 ปี โดยการดื่มสุราเป็นประตูไปสู่ปัญหาอย่างอื่นที่รุนแรง[3] โดยผลการศึกษาเทียบกับนักเรียนที่ดื่มสุรากับนักเรียนที่ไม่ดื่มสุราพบว่า“นักเรียนดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงในการพกพาอาวุธ 2.96 เท่า,นักเรียนดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงชกต่อยตบตีทะเลาะวิวาท 3.38 เท่า,คนที่ถูกแฟนของนักเรียนดื่มสุราตบตีทำร้ายโดยจงใจ 3.08 เท่า,โดยเฉพาะเด็กเยาวชนดื่มเหล้ามีผลทำให้มีการกระทำที่รุนแรงรวมถึงคดีทำร้ายร่างกาย และโทรมหญิงถึงในระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์ 34.8% และมากกว่า 50% กระทำความผิดหลังจากดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 5 ชั่วโมงซึ่งขณะทำผิดยังมีอาการมึนเมาด้วย”[3]โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงสุรานั้นการเข้าถึงกัญชาอย่างเทียบไม่ได้เพราะอยู่ในร้านสะดวกซื้อทุกร้าน และอยู่หน้าโรงเรียน และศาสนสถานด้วย ทำไมสังคมจึงไม่ห่วงเรื่องสุราที่มีปัญหามากกว่ากัญชาโดยผลการศึกษาพบบว่าคนไทยใช้เวลา 4.5 นาที ในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีระยะทางเฉลี่ย 342 เมตร อีกทั้งรอบสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีร้านจำหน่ายเฉลี่ยมากถึง 57 ร้านในทุกๆ 1 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถซื้อแอลกอฮอล์สำเร็จ 98.7%[3]ไม่เพียงแต่เรื่องของสุราต่อปัญหาที่มีต่อสังคมในมิติการง่ายต่อการเสพติด และการก่อปัญหาความรุนแรงทางสังคมเท่านั้น แต่สุรายังมีปัญหาทำลายต่อสุขภาพด้วยอย่างชัดเจนสำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ The International Agency for Research on Cancer (IARC) ภายใต้องค์การอนามัยโลกได้ประมวลงานวิจัยสารก่อมะเร็งจากทั่วโลกนับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 59 ปี ได้ประกาศว่าพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุของมะเร็งประเภทที่ 1 ได้หลายอวัยวะ[4]เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุในการเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิดเช่นกันได้แก่ มะเร็งช่องปาก มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุผิวของทางเดินอาหาร-อากาศส่วนบน มะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้และทวารหนัก[4]นอกจากนั้นนักวิชาการโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สรุปเอาไว้เป็นบทความ” ได้แก่กลุ่มโรคระบบสมองและระบบประสาท ได้แก่ โรคสมองเสื่อม และการพัฒนาสมองบกพร่อง ประสาทหลอน และระบบประสาทเสียสมดุลโรคซึมเศร้า ชาตามปลายนิ้วมือ-นิ้วเท้ากลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคความดันโลหิตสูงกลุ่มระบบทางเดินอาหารและตับ ได้แก่ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคตับอ่อนอักเสบ โรคตับแข็ง โรคไขมันพอกตับ โรคมะเร็งตับกลุ่มโรคเรื้อรังและความผิดปกติอื่น ๆ โรคเบาหวาน โรคเกาต์ โรคพิษสุราเรื้อรังต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติ ทำให้การหลั่งฮอร์โมนผิดปกติขาดสารอาหารโดยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าคนที่ไม่ดื่มถึง 1.2-5 เท่า และเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งกล่องเสียงมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม [5]แต่ตรงกันข้ามกับกัญชาที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ อาการป่วยดีขึ้นถึงดีขึ้นมาก และลดการใช้ยาแผนปัจจุบันกัญชามีบทบาทต่อการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด ได้รายงานผลการศึกษาติดตามสถานการณ์การใช้และการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ระยะที่สอง ช่วงปี 2563-2564 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับกัญชานอกระบบของกระทรวงสาธารณสุขมากถึงร้อยละ 94 และมีประชาชนใช้กัญชานอกเหนือข้อบ่งใช้ในโรคต่างๆ นอกเหนือการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมากถึงร้อยละ 84ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ส่วนใหญ่ใช้อย่างผิดกฎหมาย เพราะแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายกัญชาแต่ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้กัญชาโรคที่เป็นมีอาการดีขึ้นถึงดีขึ้นมากถึงร้อยละ93[6]นอกจากนั้นผู้ที่ใช้กัญชาลดและเลิกยาแผนปัจจุบันได้ถึงร้อยละ 58[6] ซึ่งแปลว่าน่าจะมีผู้เสียผลประโยชน์จากยอดขายยาแผนปัจจุบันที่ตกลงด้วยสอดคล้องกับวารสารห้องสมุดสาธารณะทางด้านวิทยาศาสตร์ PLoSOne ได้เผยแพร่ งานวิจัยในมลรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ทำให้กัญชาถูกกฎหมาย (ทั้งทางการแพทย์และนันทนาการ) ในช่วง 22 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2562 พบว่า “ยอดขายยาโดยรวมลดลง”โดยกฎหมายที่ทำให้กัญชาถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาจะส่งผลทำให้ยอดขายต่อปีของผู้ผลิตยา “ลดลง”ปร ะมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีโดยเฉลี่ย และยังคาดการณ์อีกด้วยว่า 16 มลรัฐที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำให้กัญชาถูกกฎหมายหากทำให้กัญชาถูกกฎหมายแล้วจะทำให้ค่าใช้จ่ายยาแผนปัจจุบันต่างๆลดลงไปประมาณร้อยละ 11[7]เช่นเดียวกับวารสารเศรษฐกิจสุขภาพ Health Economics ฉบับตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ในการสำรวจการจ่ายยาในมลรัฐของสหรัฐอเมริกาหลังได้ดำเนินการให้ “การนันทนาการเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย” พบว่ามี การลดการจ่ายยาต่างๆ ลง คือประชากรใช้ยาแก้อาการซึมเศร้าลดลงไปร้อยละ 11.1, ประชากรใช้ยาแก้วิตกกังวลลดลงไป 12.2, ประชากรลดการใช้ยาแก้ปวดไปร้อยละ 8, ประชากรลดการใช้ยาโรคลมชักไปร้อยละ 9.5, ประชากรลดยาโรคจิตไปร้อยละ 10.7, ประชากรลดการใช้ยานอนหลับไปร้อยละ 10.8[8]นอกจากนั้นการสำรวจทางระบาดวิทยาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า คนอเมริกันที่บริโภคกัญชามีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน “น้อยกว่า” คนที่ไม่ได้ใช้กัญชา คิดเป็น2.4 เท่า โดยคนที่ไม่เคยใช้กัญชาเลยเปนเบาหวาน ร้อยละ 8.7 ในขณะที่คนที่ใช้กัญชา 1-4 ครั้งต่อเดือน เป็น เบาหวาน ร้อยละ 4.2 และคนที่ใช้กัญชาตั้งแต่ 5 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป เป็นเบาหวาน เพียงร้อยละ 3.2[9]กัญชายังช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบางชนิด โดยการวิจัยเรื่อง การใช้กัญชากับการโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ ในประเทศอังกฤษ พบว่าคนที่เคยใช้กัญชาเป็นโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ (ไตและต่อมลูกหมาก) “น้อยกว่า” คนที่ไม่เคยใช้กัญชาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก: คนที่ไม่เคยใช้กัญชา เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากร้อยละ 4, คนที่เคยใช้กัญชาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพียงร้อยละ 2 หรือต่างกัน 2 เท่า; มะเร็งไต: คนที่ไม่เคยใช้กัญชา เป็นมะเร็งไต ร้อยละ 0.16, คนที่เคยใช้กัญชา เป็นเพียง ร้อยละ 0.08 หรือต่างกัน 2 เท่า[10]โดยงานวิจัยตีพิมพ์ในเว็บไซต์ Sciencedirect ผ่านวารสารเกี่ยวกับนโยบายยาระหว่างประเทศชื่อว่า International Journal of Drug Policy ฉบับเดือนธันวาคมพ.ศ. 2563 ซึ่งได้เผยแพร่งานวิจัยของคณะวิจัยชาวแคนนาดา พบว่าผู้ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ในแคนนาดานั้นมีแนวโน้มที่จะลดการดื่มสุราลงด้วย[11]โดยผลสำรวจพบว่าผู้ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ประมาณ 44% ลดความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 30 วัน, อีกประมาณ 34% ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์จากมาตรฐานที่เคยดื่มในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา, และประมาณ 8% ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยตลอด 30 วันที่ผ่านมา[11]งานวิจัยที่นำเสนอจากประเทศแคนนาดาคาดหวังต่อกัญชาในการลดการดื่มแอลกออล์และนำไปสู่การก่อความรุนแรงและลดอาชญากรรมในสังคมนั้น ยังได้ปรากฏตัวอย่างกรณีศึกษามาแล้วที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีการให้ใช้กัญชาจัดให้เป็น“ยาอ่อน”(Soft drug) ทั้งพื้นที่ทางการแพทย์และนันทนาการ เพื่อไปลดยาเสพติดที่ส่งผลกระทบรุนแรง(Hard Drug) และนำไปสู่การลดปัญหาการก่ออาชญากรรมในท้ายที่สุด จนกระทั่งและประเทศเนเธอร์แลนด์ถึงขั้นต้องมีการนำเข้านักโทษจากต่างประเทศ [12]นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เมื่อครั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่า “เดินเพื่อผู้ป่วย กัญชารักษาโรค” ระหว่างวันที่ 21 พ.ค.-9 มิ.ย.2562 จากวัดป่าวชิรโพธิญาณ จ.พิจิตร ไปยังวัดบางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี นำการเดินโดยนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ “เพื่อรณรงค์ให้นำกัญชาออกจากบัญชี ยาเสพติดให้โทษ”โดยในเหตุการณ์ครั้งนั้น นายพิธา ลิ้มเจริญครั้งได้ตอบคำถามความตอนหนึ่งในระหว่างเดินรณรงค์ว่าปัญหาที่ทำให้กัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่ในขณะนั้นว่าเมื่อแน่ใจแล้วว่านายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า “กัญชาเสพติดยากกว่ากาแฟแล้ว… แล้ว เหตุใดจึงจะเสนอนโยบายเอากัญชาเป็นยาเสพติดอีก?หรือความจริงแล้วนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีความอำมหิตหรือโหดเหี้ยมในจิตใจเพียงใด ที่ไม่ได้สนใจว่าผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่ใช้กัญชาอย่างผิดกฎหมายเพราะหมอไม่จ่ายกัญชาให้กลายเป็นอาชญากรผู้ผลิต ผู้ครอบครองยาเสพติด และต้องนำไปติดคุกให้หมด 