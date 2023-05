“ไทยสร้างไทย” ดัน “คลองไทย” ดึงดูดนักลงทุน ลั่นได้เป็น รบ.เจรจาจีนเร่งสร้างทางรถไฟยาวไปมาเลเซีย

วันนี้ (12 พ.ค.66) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้า และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า พรรคไทยสร้างไทย มีแนวนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางขนส่งของโลก” (Golbal Gateway) โดยการผลักดัน “คลองไทย” เพื่อให้ไทยเป็น New Economic Corridor ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก และเร่งเชื่อมรถไฟความเร็วสูง BRI จากจีนลงมาถึงภาคใต้ เขื่อมมาเลเซีย ซึ่งไทยอยู่ในทำเลที่ที่ตั้งดีที่สุดของโลก ซึ่งปัจจุบันการเจริญเติบโตอยู่ในฝั่งตะวันออกและไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ดังนั้น จึงตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการเดินทาง และโลจิสติกส์ในอาเซียน เชื่อมต่อมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย สร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่งทางบก ทั้งทางราง ถนน ท่าเรือ เพื่อเชื่อมเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ด้วยเส้นทางเดินเรือ และเขตเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ผลักดันโครงการพัฒนาคลองไทยอย่างจริงจังโดยจะให้มีการศึกษาเชิงลึกถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็น New Engine ในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโต เป็นศูนย์กลางการลงทุนของคนทั่วโลก และเป็น New Global Economic Corridor ของภูมิภาคอาเซียนและของโลกเมื่อถามว่าการผลักดันคลองไทย สอดคล้องกับนโยบาย หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ออกมาเมื่อปี 2556 ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากนโยบายดังกล่าว คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีของดี 2 อย่างคือความเป็นไทย กับทำเลที่ตั้งของประเทศ เราจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งของภูมิภาคและของโลก เพราะต่อไปอาเซียนคือใจกลางของโลก และประเทศไทยคือใจกลางของอาเซียนเศรษฐกิจเราถ้าไม่มีเครื่องยนต์ตัวใหม่ จะไม่สามารถสร้างจีดีพีแบบก้าวกระโดด วันนี้เพื่อนบ้านจีดีพี 5-8% ของเราต่ำมาก จึงต้องมีโครงการเพื่อดึงดูดการลงทุน ก่อนหน้านี้การลงทุนจากต่างประเทศ 41% ตอนนี้เหลือแค่ 4 % จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ 30 ปี ข้างหน้าจะมีได้เท่ากับสิงคโปร์ในปัจจุบัน เราจะเอาอะไรไปหากิน โครงการดังกล่าวลุงทุน 2 ล้านๆ แต่จะสร้างรายได้ 1 ล้านล้านต่อปี และจะทำให้รายได้ประชาชนพ้นกับดักรายได้ปานกลางใน 10-12 ปี สร้างจีดีพี 9% ต่อปี ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางขนส่ง เชื่อมรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากจีนไปมาเลเซียถ้าพรรคไทยสร้างไทยได้เป็นรัฐบาล ตนจะไปพบประธานาธิบดีจีนเพื่อเจรจา เริ่มเส้นทางรถไฟจากหนองคายไล่ลงมา เร่งให้เสร็จใน 2 ปี เราจะผลัดดันการขุดคลองเชื่อมขนส่งมหาสมุทรอินเดีย กับแปซิฟิก ร่นเวลาเดินทางได้หนึ่งอาทิตย์ และไม่ใช่แค่เส้นทางขนส่งอย่างเดียว แต่จะทำให้เป็นเขตอุตสาหกรรมพิเศษใหญ่กว่าอีอีซีเป็นสิบเท่า เป็นแหล่งลงทุนของโลก ที่ต้องย้ายฐานการผลิตที่เกิดจากความขัดแย้งในพื้นที่ เราจะเป็นศูนย์กลางขนส่งของโลก สินค้าจะขึ้นเหนือส่งผ่านรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ ไปตะวันออก ตะวันตกผ่านเรือ เราต้องหาจุดขายของประเทศให้ไปอยู่กับแผนที่การแข่งขันผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนโยบาย One Belt One Road ของจีน ไทยถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล เพราะได้เปรียบทางภูมิยุทธศาสตร์ ในการแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง จีน ไทย อินเดีย รวมถึงอาเซียน.