เป็นมิตรกับอเมริกา...มีสิทธิ์ถึงตาย!!!

“It is so easy to be an enemy of the United States, but so difficult to be a friend.”Nguyen Van Thieuเหตุที่ต้องนำเอาคำพูดของอดีตผู้นำเวียดนามใต้ ประธานาธิบดีมาเกริ่นนำเอาไว้ในช่วงปิดท้ายสัปดาห์นี้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกทั่น แต่เพราะช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สรุปไว้ว่าโดยอีตอนที่แพ้แล้ว หรือใกล้แพ้ นี่แหละ...ไม่ว่าใครก็ตามที่ยังดันคิดเป็นมิตร เป็นเพื่อนซี้-เพื่อนตาย กับคุณพ่ออเมริกา เผลอๆ...ย่อมมีสิทธิ์เอาง่ายๆ!!! เหมือนดังคำพูดที่ผู้นำเวียดนามใต้ท่านได้เอ่ยเป็นวาทะเอาไว้นั่นแหละว่า...อะไรประมาณนั้น...และโดยคำพูด คำจา ในลักษณะที่ว่า...ก็คงไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาแบบลอยๆ หรือแบบไม่มีที่มา-ที่ไป เพราะอย่างที่สำนักข่าวสื่อทางการจีนเขาอุตส่าห์ลงทุนเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา (24 เม.ย.) นี่เอง ในข้อเขียน บทความ ว่าด้วยเรื่องหรือแบบชนิดจัดหนัก จัดเต็ม เอาเลยก็ว่าได้ คือถึงขั้นไปลากเอาประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคประเทศอเมริกายังคงเป็นวุ้น ย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1776 โน่นเลย หรือครั้งที่พวกปฏิวัติอเมริกาจากความเป็นอาณานิคมอังกฤษ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากฝรั่งเศสคู่กัดของอังกฤษในระยะนั้น ไม่ว่าด้านเงินๆ-ทองๆ หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ จนเศรษฐกิจฝรั่งเศสกรอบเป็นข้าวเกรียบเมืองเพชรนับตั้งแต่บัดนั้น แต่ครั้นเมื่อเกิดการลุกฮือของชาวฝรั่งเศสที่ไม่มีขนมปังจะกิน จนเกิดการปฏิวัติพลิกฟ้า-คว่ำดินขึ้นมาจนได้ บรรดาผู้นำอเมริกาในแต่ละรายกลับไม่ได้คิดดูดำ-ดูดีผู้ที่เคยเป็นพันธมิตรรายนี้เอาเลยแม้แต่น้อยเล่นเอา...พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ผู้เคยถือหางอเมริกันชนแบบชนิดถึงไหน-ถึงกัน ถูกพวกปฏิวัติจับไปตัดหัว-คั่วแห้งกันเห็นๆ...หลังจากนั้น...ก็ลากไปถึงปี ค.ศ. 1898 ที่บรรดาชาวฟิลิปิโนทั้งหลาย หันไปร่วมกับอเมริกาสู้กับจักรวรรดินิยมสเปนเพื่อหวังปลดปล่อยตัวเองจากความเป็นอาณานิคม แต่หลังจากอเมริกา-สเปนตัดสินใจกันเป็นที่เรียบร้อย บรรดาชาวนินอย ชาวตากาล็อกนั่นแหละ กลับถูกจักรวรรดินิยมอเมริกาปราบปรามเพื่อให้คงความเป็นอาณานิคมต่อไป ถึงขั้นเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง ไปไม่ต่ำกว่า 200,000 รายเอาเลยถึงขั้นนั้น จากนั้น...ก็ไล่มาถึงพันธมิตรอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส อิสราเอล ที่ต่างก็เคยเจอลูกเบี้ยว เจอการทรยศ-หักหลังของคุณพ่ออเมริกามาด้วยกันทั้งนั้น ลามมาถึงเวียดนามใต้ที่ถูกอเมริกาไม่ต่างไปจากที่ถีบอิรัก ถีบอัฟกานิสถาน ชนิดเล่นเอาอดีตประธานาธิบดีแห่งอัฟกานิสถานที่เพิ่งได้รับการเรียกขานจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ คุณปู่ว่าขณะเดินทางไปจับมือ ถือแขน ผู้นำอเมริกากันถึงที่ งงเป็นไก่ตาแตกเอาเลยถึงขั้นนั้น!!!นอกเหนือไปจากนั้น...ยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะ ไม่ว่าจะพันธมิตรอย่างฝรั่งเศส แคนาดา เยอรมนี นอร์เวย์ สวีเดน ฯลฯ ต่างล้วนต้องเจอกับการเบี้ยว การหักหลัง หรือการแอบล้วงข้อมูล แอบดักฟัง โดยคุณพ่ออเมริกามาด้วยกันทั้งสิ้น ยิ่งมิตรประเภทที่ยังไม่ได้ตั้งตัวขึ้นเป็นประเทศ อย่างพวกชนกลุ่มน้อยชาวที่กระจัดกระจายอยู่ในแถบภาคเหนือของซีเรีย ในอิรัก อิหร่าน และตุรกี ยิ่งน่าเจ็บปวด รวดร้าว ยิ่งขึ้นไปใหญ่เพราะไม่ว่ายอมสู้ ยอมตาย ให้กับอเมริกาครั้งแล้ว ครั้งเล่า แต่อย่างที่นักเขียนชาวอเมริกันด้วยกันเองพยายามรวบรวมสถิติไว้ในข้อเขียน บทความ ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 2019 นั่นแหละว่าหักหลังจนหลังหักไม่ต่ำกว่า 8 ครั้ง 8 หนเป็นอย่างน้อย เอาเป็นว่า...ใครที่สนใจรายละเอียดประเภทนี้คงต้องลองไปคลิ๊ก ไปหาอ่าน ข้อเขียน บทความ ในแต่ละเรื่องเอาเองก็แล้วกัน...ส่วนล่าสุด...ก็น่าจะเป็นพันธมิตร อย่าง(Juan Guaido) อดีตแห่งเวเนซุเอลาที่อาจารย์ขณะยังมีชีวิตอยู่ท่านเรียกไว้ในเฟซบุ๊กว่าอะไรประมาณนั้น ผู้ที่ บก.แห่งสำนักข่าวซินหัวเขาอดไม่ได้ที่ต้องหยิบยกมาพูดถึง เมื่อช่วงวันที่ 9 เมษาฯ ที่ผ่านมานี่เอง คือจากที่เคยเป็นของอเมริกาตั้งแต่ตีนยังเท่าฝาหอย หรือโดยการสนับสนุน ส่งเสริม ของหน่วยงานอเมริกันอย่างจนได้จังหวะ โอกาส เมื่อประธานาธิบดีถูกอเมริกาและพันธมิตรกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้ง ละเมิดสิทธิมนุษยชน ประกาศไม่รับรองรัฐบาลแล้วหันไปชักชวนพันธมิตรตะวันตกและประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศ ให้หันไปรับรองให้ดำรงตำแหน่งหรือ(Legitimate President) ตามสำบัด-สำนวนของประเทศอียู-อีย้วยทั้งหลาย...แต่ครั้นเมื่อไม่อาจสนองตอบความต้องการของอเมริกาได้อย่างเต็มเม็ด เต็มหน่วย ไม่ว่าด้วยการรัฐประหารหรือการในประเทศเวเนซุเอลาได้อย่างเป็นจริง-เป็นจัง และเผอิญอเมริกาดันต้องหันไปเล่นงานหมีขาวรัสเซียในกรณีกันแทนที่ ด้วยเหตุเพราะวิกฤตพลังงานทั้งในอเมริกาและยุโรปอันเนื่องมาจากการส่งผลให้คุณพ่ออเมริกาท่านเลยต้องหันไปญาติดีกับประธานาธิบดีหันไปยกเลิกการแซงชั่นประเทศผู้ผลิตน้ำมันอย่างเวเนซุเอลา ส่งเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทขนน้ำมันมาขายอเมริกาและพันธมิตรยุโรปหน้าตาเฉย ขณะที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง พร้อมกับการยุบคณะรัฐบาลชั่วคราวโดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านทั้งหลายที่ยังได้รับการสนับสนุนจากอเมริกา หรือพูดง่ายๆ ว่า...ถูกให้เห็นเป็นตัวอย่างรายล่าสุดนั่นแล...อันนี้นี่แหละ...ที่ถือเป็นเอามากๆ!!! สำหรับบรรดาผู้ที่ยังคิดจะเป็นเพื่อนซี้-เพื่อนตายกับรัฐบาลอเมริกัน ไม่ว่าในยุคไหน สมัยไหน แม้แต่เพื่อนซี้-เพื่อนตายผู้ถึงกับได้รับการยกย่องว่าเป็นจากรัฐสภาสหรัฐฯ อย่างประธานาธิบดีและตัวตลก-ตัวแทนอเมริกาแห่งประเทศยูเครนก็เถอะ เพราะหลังๆ นี้...ชักจะเป็นอะไรที่ด้อยค่า ด้อยราคา ในสายตาของชาวอเมริกันยิ่งเข้าไปทุกที ไม่ว่าจะเป็นรองที่ปรึกษาความมั่นคงผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศปลัดกลาโหมฯลฯ ที่สำนักข่าวเขาระบุว่าถึงขั้นขีดเส้นตายให้ผู้นำยูเครนเร่งยึดดินแดนกลับคืนมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่อาจต้องหันไปนั่งโต๊ะเจรจากับประธานาธิบดีแห่งรัสเซียอย่างมิอาจปฏิเสธ หรือสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวน 19 คนที่ถึงกับต้องเขียนจดหมายเรียกร้องให้คุณปู่เลิกสนับสนุน ช่วยเหลือรัฐบาลยูเครนอีกต่อไป แม้ว่าจะแค่ 19 คนแต่ต้องถือว่าไม่ใช่น้อยๆ โดยเฉพาะถ้ารัฐบาลอเมริกันยังจำเป็นต้องขอเรี่ยว ขอแรง สมาชิกรัฐสภาทั้งหลายให้อนุมัติการเพิ่มเพดานหนี้ในอีกไม่ช้าไม่นานนับจากนี้...ยิ่งข่าวล่า-มาเรือ...ว่าด้วยการเห็นกันไปในคนละเรื่อง-คนละม้วน ระหว่างอเมริกากับยูเครน ไม่ว่าเรื่องการยึดเมืองบัคมุต หรือการคิดทวงคืนดินแดนไครเมีย เรื่องการคอร์รัปชันในรัฐบาลยูเครนจนต้องเกิดการปลดรัฐมนตรี ปลดเจ้าหน้าที่ชนิดระเนนระนาด แถมยังมีข่าวเรื่องบรรดาชาวยูเครนเอง ชักเริ่มเบื่อ เริ่มหน่าย กับตัวตลก-ตัวแทน อย่างยิ่งเข้าไปทุกที ถึงขั้นที่ผู้อำนวยการสภาความมั่นคง-ป้องกันแห่งชาติยูเครนต้องออกมายอมรับว่าบรรดานักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนชาวยูเครน ที่เห็นด้วยในการเจรจากับรัสเซียชักมีปริมาณเพิ่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ชนิดที่สำนักข่าวถึงกับเอาไปพาดหัวว่า อาจนำไปสู่การลุกฮือแบบเดียวกับการหรือช่วงปี ค.ศ. 2014 เอาเลยถึงขั้นนั้น อันนี้นี่แหละ...ที่ทำให้โอกาสที่เพื่อนซี้-เพื่อนตาย พันธมิตรอเมริกาอย่างประธานาธิบดีอาจถูกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้!!! เหมือนอย่างที่อดีตผู้นำเวียดนามใต้ ประธานาธิบดีท่านได้เตือนๆ ไว้ล่วงหน้านั่นแหละว่า อันตรายแห่งการเป็นมิตรกับอเมริกานั้น...อาจถึงขั้นเอาง่ายๆ!!!