พลังแห่งสันติภาพกับการ“เปลี่ยนโลก!!!”

ไหนๆ ก็ได้ว่ากันถึงเรื่องราวเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางไปเมื่อช่วงเปิดฉากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปิดท้ายวันนี้...เลยคงต้องขออนุญาตสืบสาน ต่อยอด นำเอาความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เรียกว่าในระดับโลก ที่พอรับรู้ได้ สัมผัสได้ มาเล่าแจ้งแถลงไข ให้พอเป็นที่ชื่นมื่น ชื่นใจ สำหรับผู้ที่ยังพอหลงเหลือความหวัง ความตั้งใจ ในแง่แม้นเหตุการณ์ความเป็นไปของโลกมันจะหนักไปถึงขั้นไหนๆ ก็แล้วแต่...โดยเฉพาะช่วงที่ผู้นำชาติอันดับ 1 ของภูมิภาคละตินอเมริกา อย่างท่านประธานาธิบดีของประเทศแซมบ้า-บราซิล ท่านมีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศจีนเป็นครั้งที่ 5 และพยายามแสดงออกถึงอะไรต่อมิอะไรชนิดที่ทำให้สื่อทางการของจีน อย่างเขาถึงกับตั้งความหวัง ความมุ่งมั่นไว้ถึงขั้นว่า...(World will witness power of peace, Development during Lula’s China visit) เอาเลยถึงขั้นนั้น!!! จริง-ไม่จริง น่าเชื่อ-ไม่น่าเชื่อ เป็นไปได้-เป็นไปไม่ได้ อย่างน้อย...คงต้องลองหันมาสำรวจตรวจสอบเอาไว้มั่งเหมือนกัน สำหรับบรรดาผู้ที่ยังเพียรพยามเข้าไว้...คือการขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่ 3 ของผู้นำทางการเมืองที่ถูกกลั่น ถูกแกล้ง ถูกติดคุก-ติดตะราง เพราะการต่อสู้กับความไม่ถูก-ไม่ต้องมาแทบตลอดทั้งชีวิต อย่างคราวนี้ ดูๆ ท่านออกจะคึกๆ คักๆ อย่างเป็นพิเศษ เรียกว่า...ไม่ได้แค่คิดจะสู้กับความไม่ถูกต้อง-เป็นธรรมภายในประเทศตัวเอง ภายในภูมิภาคละตินอเมริกาที่ถูกแปรสภาพให้กลายไปเป็นของคุณพ่ออเมริกามานานแล้ว แต่ด้วยสถานะความเป็นประเทศอันดับ 1 ในละตินอเมริกาด้วยจำนวนประชากรที่ไม่น้อยกว่า 200 ล้านคนขึ้นไป ท่านยังคิดที่จะสู้กับความไม่ถูกต้อง-เป็นธรรมในระดับโลก หรือคิดที่จะดังคำประกาศในระหว่างพิธีสาบานตัวเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวอีกซะด้วย!!!ด้วยเหตุนี้...ไม่ว่าระหว่างเดินทางเยือนอเมริกา ไปจับเข่า จับหัวหน่าว กับคุณปู่หรือเดินทางมาจับมือถือแขนกับผู้นำจีน ประธานาธิบดีท่านจึงพยายามนำเสนอแนวคิด แนวทาง ที่น่าคิด น่าสะกิดใจ สำหรับบรรดาชาวโลกทั้งหลายเอาไว้เยอแยะมากมาย ไม่ว่าการหาทางออก หาข้อยุติ ต่อฉากสถานการณ์ความขัดแย้งระดับโลก อย่างกรณีด้วยการร่วมกันจัดตั้งองค์กรกลาง หรือโดยบรรดาประชาคมโลกทั้งหลาย ที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดการหันมานั่งโต๊ะเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย ไปพร้อมๆ กับการเลิกสนับสนุน เลิกส่งอาวุธ ไปให้แต่ละฝ่ายฆ่าฟันล้างผลาญกันและกัน อันเป็นแนวคิดที่เป็นไปในแนวเดียวกันกับของคุณพี่จีนที่ได้เคยนำเสนอไว้ก่อนหน้านั้น...ไปจนถึงการสร้างความเป็นอิสระ สร้างอำนาจอธิปไตยในทางเศรษฐกิจ ด้วยการเรียกร้องให้แต่ละประเทศหันมาซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนกันและกันด้วยเงินตราสกุลท้องถิ่น แทนที่จะเป็นเหมือนเคย ดังเช่นคำปรารภ รำพึง ที่ท่านได้พูดไว้ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อช่วงวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา (13 เม.ย.) นั่นแหละว่า...ฯลฯอะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่แหละ ที่น่าจะทำให้บทบาทของผู้นำละตินอเมริการายนี้ผิดแผกแตกต่างไปจากเท่าที่เคยเป็นมา หรือเป็นตัวก่อให้เกิดสัมพันธภาพแบบที่ผู้เชี่ยวชาญด้านละตินอเมริกาของจีน หรือของสถาบันอย่างถึงกับสรุปไว้ว่าเป็นไปในแบบหรือเป็นตัวก่อให้เกิดความอบอุ่น ความใกล้ชิด ติดพันระหว่างทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าในแง่หรือต่างไปจากยุคอดีตผู้นำบราซิลอย่างผู้ที่เคยได้ชื่อ ฉายา ว่าหรือที่อาจต้องเป็นไปในแบบไม่ถึงกับผนึกแน่น หลอมรวม จนอาจถือเป็นดังที่กำลังปรากฏให้เห็นต่อสายตาของโลกอยู่ในทุกวันนี้...การผนึกหลอมรวมระหว่างมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกอย่างคุณพี่จีน กับมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 1 แห่งละตินอเมริกาอย่างบราซิล อย่างชนิดแนบแน่นและเหนียวหนึบเช่นนี้ จึงย่อมไม่ใช่เป็นเรื่องอยู่แล้วแน่ๆ!!! โดยเฉพาะถ้าหากมีคุณน้ารัสเซีย และคุณปู่อินตะระเดีย พร้อมที่จะเข้ามาหลอมรวมซะอีกด้วย ตามแบบฉบับความเป็นไปของกลุ่มประเทศที่ถูกเรียกขานในนามประเทศ(Brazil-Russia-India-China-South Africa) ทั้งหลาย เพราะเอาแค่บทสรุปรายงานของสำนักวิจัย อย่างคราวล่าสุด ที่ระบุไว้ว่า...ไปๆ-มาๆ แล้วกลุ่มประเทศที่เรียกว่านี่เอง กลับมีศักยภาพ มีพลังทางเศรษฐกิจ เหนือซะยิ่งไปกว่ากลุ่มประเทศรวยๆ หรือกลุ่มประเทศคนเคยรวยอย่างกลุ่มประเทศอันประกอบไปด้วย อเมริกา-แคนาดา-ฝรั่งเศส-เยอรมนี-อิตาลี-ญี่ปุ่น-และอังกฤษ แบบชนิดมาแรง-แซงโค้ง ทิ้งห่างบริเวณโค้งวัดเบญฯ จะไปเรียบร้อยแล้ว หรือขณะที่ปริมาณของกลุ่มประเทศอยู่ที่ 30.7 เปอร์เซ็นต์ของแต่สำหรับกลุ่มประเทศแล้ว โดยปริมาณรวมกันพุ่งขึ้นไปถึง 31.5 เปอร์เซ็นต์ ของไปแล้วถึงขั้นนั้น!!! นั่นยังไม่ได้หมายรวมไปถึงบรรดาประเทศเล็ก-ประเทศน้อย ที่ต่างกระเหี้ยนกระหือรือคิดสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศในลำดับต่อไป ไม่ว่าแอลจีเรีย, อาร์เจนตินา, บาห์เรน, บังกลาเทศ, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, อิหร่าน, อียิปต์, เม็กซิโก, ซีเรีย, ปากีสถาน, ซูดาน, ตุรกี, ยูเออี, เวเนซุเอลา, ซาอุดีอาระเบีย ฯลฯ ฯลฯ...อีกทั้งโดยความเป็นไปของโลกนับจากนี้เป็นต้นไป ยิ่งน่าจะทำให้ดังกล่าวยิ่งมีแต่จะยิ่งขึ้นไปอีก หรือด้วยเหตุเพราะความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า ที่จะทำให้จีน อินเดีย รวมทั้งบรรดาประเทศทั้งหลาย กลายเป็นสำหรับนักลงทุน อันเนื่องมาจากโอกาสในการเติบโต ขยายตัว ไม่ว่ามาก-หรือน้อยไปตามสภาพ ต่างไปจากบรรดาในแต่ละราย หรือประเทศในยุโรปและอเมริกาที่ต่างเต็มไปด้วยแนวโน้มแห่งการแนวโน้มแห่งการถดถอย อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ ดังเช่นคำคาดการณ์คำทำนาย-ทายทัก ของระดับกรรมการผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อย่างที่ได้ออกมาฟันธงและฟันเฟิร์มเอาไว้เมื่อไม่กี่วันมานี้...อันนี้นี่แหละ...ที่ทำให้สิ่งที่เรียกว่าจึงเป็นอะไรที่จับต้องได้ รับรู้ได้ สัมผัสได้ ไม่ใช่แค่ความเลื่อนลอยเคว้งๆ คว้างๆ อยู่กลางอากาศ หรือทำให้แม้แต่ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของอเมริกา อย่างยังต้องยอมรับสารภาพ ขณะพูดจาปราศรัย ณ เวทีประชุมเมื่อวัน-สองวันที่ผ่านมา ด้วยคำพูดที่ว่ายิ่งถ้าเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูง อย่างเช่นอดีตรัฐมนตรีคลังอเมริกายุคเรแกนและที่ปรึกษารัฐบาลยุคโอบามา อย่างด้วยแล้ว ยิ่งออกอาการอย่างเห็นได้โดยชัดเจน ดังเช่นคำให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวช่วงวันศุกร์ (14 เม.ย.) ที่ผ่านมาที่สรุปเอาไว้ว่า...ด้วยเหตุนี้...แม้อาจต้องใช้ต้องหาและเหมาะๆ ในแบบไหน? อย่างไร? ก็ตามที แต่โดยแนวโน้มหรือโดยที่ออกจะเหนือกว่า ยิ่งใหญ่และกว้างขวางยิ่งไปกว่าความกระเหี้ยนกระหือรือของบรรดาผู้ที่อย่างเห็นได้ถนัดชัดเจนเช่นนี้ โอกาสที่เราทั้งหลายจะได้เป็นประจักษ์พยานถึงในการหรือให้เกิดความถูกต้อง-เป็นธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกลภายในอนาคตเบื้องหน้า ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเลย!!!