‘เพื่อนแท้ เพื่อนแทงข้างหลัง’

“With friends like these, who needs enemies?” เป็นคำพูดช่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทของสหรัฐฯ ในการปฏิบัติต่อมิตรความหมายก็คือ “มีเพื่อนอย่างนี้แล้ว ไม่ต้องมีศัตรูก็ได้” หมายความว่ามีเพื่อนไม่น่าไว้ใจ ทำตัวร้ายเหมือนศัตรู ประเภทชอบแทงข้างหลัง คิดไม่ซื่อ ไม่จริงใจ ถ้าเผลอต้องทรยศเพื่อน ซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้ม อะไรทำนองนั้นและสหรัฐฯ มักปฏิบัติต่อเพื่อนเช่นนี้ ถูกจับได้ ประจานหลายครั้ง ในยุคโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกเปิดโปงโดยเอกสารรั่วไหลว่าสหรัฐฯ แอบดักฟังคำสนทนาทางโทรศัพท์ของผู้นำยุโรป ป้าอังเกลา แมร์เคิล โดนดักฟังเมื่อนางเป็นนายกฯ เยอรมนีทำเอามองตากันไม่สนิทพักใหญ่ แต่สหรัฐฯ ไม่เคยอายกับพฤติกรรมของตัวเองเคยบอกแล้วว่าคำพูดของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ นายเฮนรี คิสซินเจอร์ ปัจจุบันในวัย 99 ปี ได้กล่าวเป็นอมตะวจีไว้ว่า “การทำตัวเป็นศัตรูกับสหรัฐฯ นั้นเป็นอันตราย ถ้าทำตัวเป็นมิตรกับสหรัฐฯ นั้นถึงตาย” เป็นเพื่อนที่คบไม่ได้จริงไม่เคยช่วยเหลือเพื่อนในยามลำบาก ทั้งยังทิ้งเพื่อนหนีเอาตัวรอด ช่วงไทยโดนกองทัพเวียดนามจ่อพรมแดนในกัมพูชาเพื่อล้างแค้น หลังจากที่เราให้สหรัฐฯ มาตั้งฐานทัพในไทยไปทิ้งระเบิดในเวียดนาม สหรัฐฯ ฆ่าคนเวียดนามตายไป 2 ล้านคนกองทัพเวียดนามจะบุกไทย จะมากินข้าวเที่ยงในกรุงเทพฯ เราพยายามยันไว้ คนรวยหนีตายไปต่างประเทศ รัฐบาลสหรัฐฯ วางเฉย หลังจากแพ้สงครามในเวียดนาม ไทยต้องขอให้จีนยกกองทัพตีเวียดนามที่เมืองลางซอน ทำให้เวียดนามถอนทัพกลับช่วงไทยโดนเล่นงานค่าเงินบาท สหรัฐฯ ไม่ช่วยแม้แต่ 1 ดอลลาร์ ทั้งยังเปิดทางให้สถาบันการเงินสหรัฐฯ มารุมทึ้ง ซื้อกิจการไทยแบบราคาถูกๆทุกวันนี้ “มิตร” ของสหรัฐฯ กำลังตีจาก ผู้นำฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง เปิดตัวจ๋า จะอยู่รอดได้อีกนานหรือไม่ เมื่อโดนประท้วงหนักทั่วประเทศ สหรัฐฯ คงแอบลุ้นด้วยล่าสุดเอกสารลับเพนตากอนรั่วไหลก็มีเรื่องการที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐฯ แอบดักฟังการสนทนาโทรศัพท์ การสื่อสารของมิตรประเทศ เช่นเกาหลีใต้ ชาติยุโรปที่เป็นสมาชิกนาโต และยังแอบติดตามการสื่อสารของเครือข่ายรัฐบาลยูเครนทำให้สหรัฐฯ และประชาคมโลกรู้ว่าผู้นำยูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ และพวกแอบยักยอกเงินช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ ดูแล้วยังน้อยไปด้วยซ้ำทำให้เซเลนสกี้ต้องปรับทีมคนใกล้ชิด เพื่อรักษาสถานภาพของตัวเอง และให้สหรัฐฯ และพันธมิตรในนาโตสนับสนุนอาวุธและเงินในการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปสหรัฐฯ ก็ต้องยอมให้เซเลนสกี้อยู่ในตำแหน่งและหากินต่อไปให้เป็นเบี้ยหรือตัวแทนในการสู้รบสงครามที่ไม่มีวันชนะรัสเซีย ยูเครนรอวันพินาศใกล้สิ้นชาติเอกสารยังเปิดโปงว่ามีทหารสหรัฐฯ ไปรบในยูเครน ไม่ได้รับอนุมัติจากคองเกรสการรั่วไหลของเอกสารลับเพนตากอนสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ มาก นอกจากประจานว่าคิดไม่ซื่อกับพันธมิตรแล้ว ยังรักษาความลับไม่ได้หลายชาติในยุโรปต้องกล้ำกลืนความไม่พอใจไว้เรื่องการแอบดักฟัง ต้องหาทางป้องกันให้ได้ จะระวังว่าจะแชร์ข้อมูลความลับจากหน่วยราชการลับของตัวเองให้สหรัฐฯ ต่อไปหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะพิจารณาต่อไปการถูกเปิดโปงทำให้เครือข่ายจารกรรมของประเทศในโลกตะวันตกเสียหายด้วย ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าสหรัฐฯ เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งใดที่รั่วเป็นเอกสารตีตรา “ลับมาก” ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือเพนตากอน โดนเปิดโปงโดยหนุ่มอายุ 21 ปี สังกัดหน่วยบินของสหรัฐฯ ประจำเมืองเคปค้อด มลรัฐแมสซาชูเซตส์ชื่อ Jack Teixeira ทำงานด้านเอกสารข่าวกรองนาย Jack ก็เลยรับบทนายแจ็ค ผู้ล้มยักษ์ คือ รัฐมนตรีกลาโหม ลอยด์ ออสติน ซึ่งถูกประจานว่าได้ให้การเป็นเท็จต่อสภาคองเกรสเรื่องผลการสู้รบในยูเครนที่ว่ากองทัพยูเครนจะชนะสงครามกับรัสเซียนั้นเป็นเรื่องยกเมฆ ความเป็นจริงก็คือทหารยูเครนตาย 7 นาย เทียบกับทหารรัสเซีย 1 นาย ในสมรภูมิซ้ำร้ายกองทัพยูเครนกำลังจะขาดกระสุนปืนใหญ่อีกไม่นาน ไม่พร้อมสำหรับการรุกหนักในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจะไม่มีพลังมากพอ รัสเซียมีแสนยานุภาพและกำลังทหารมากกว่า ทหารยูเครน 70 เปอร์เซ็นต์ตายเพราะอาวุธถูกยิงจากระยะไกลการสู้รบของยูเครนต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากชาตินาโต สหรัฐฯ ได้ช่วยยูเครนไปมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ ทั้งอาวุธและเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆที่น่าขายหน้าอย่างแรงก็คือ Jack Teixeira เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่าง แต่สามารถเข้าถึงข้อมูล เอกสารลับมาก เปิดโปงความบกพร่องต่างๆ ในระบบข่าวกรองประธานาธิบดี โจ ไบเดน ยิ่งต้องเสียหน้าเพราะถูกมองว่าเป็นผู้นำชาติที่มีองค์กร ปฏิบัติไม่ซื่อต่อมิตร แอบดักฟังข้อมูล ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือโกหกคนอเมริกันผู้เสียภาษี ทั้ง 2 กรณีเป็นคดีอาญา มีโทษ แต่ลอยด์ ออสติน ไม่รู้สึกว่าต้องอายหรือรับผิดชอบ เพราะเป็นการโกหกทั้งก๊วนโดยออสติน รวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศ แอนโทนี บลิงเคน และนายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐฯ กำลังถูกเพื่อนตีจาก โดยเฉพาะซาอุฯ และประเทศในตะวันออกกลาง มีเพื่อนน้อยลงเมื่อรู้เช่นเห็นชาติว่านักการเมืองสหรัฐฯ นั้นเอาแต่ได้ ไม่ซื่อต่อเพื่อน