ได้เวลาเริ่มต้น...ระเบียบโลกแบบใหม่!!!

เห็นว่า...วันนี้นี่แหละ จันทร์ที่ 20 มี.ค.ไปจนวันพุธที่ 22 มี.ค.โน่นเลย ผู้นำจีนประธานาธิบดีท่านมีกำหนดการเดินทางไปเยือนกรุงมอสโก เพื่อพบปะ เจ๊าะแจ๊ะเจรจากับผู้นำรัสเซีย ประธานาธิบดีที่ถือเป็นแบบชนิดโดยว่ากันว่า...ไม่เพียงแค่หวังจะระหว่าง 2 ชาติเท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายที่จะสร้างให้กับบรรดาประชาคมโลกที่กำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะไม่ว่าเรื่องหนึ่ง-เรื่องใดก็ตามที ดังนั้น...การพบปะระหว่าง 2 ผู้นำคราวนี้ ย่อมต้องถือว่าอยู่แล้วแน่ๆ!!!คือนอกจากถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของ “สี ทนได้” หลังได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีจีนต่อไปอีกสมัยยังอาจถือเป็นของความพยายามนำเสนอเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งหลังจากเพิ่งประสบความสำเร็จแบบสวยสดงดงามจากการเป็นสร้างสันติภาพให้กับที่ต้องกลายเป็นกันและกันมานานนับทศวรรษ อันเนื่องมาจากยุแยงตะแคงรั่วของคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรอย่างอิสราเอลรวมทั้งชาติตะวันตกทั้งหลาย อีกทั้งยังพร้อมนำเอาแนวคิด แนวทาง ที่เรียกขานในนาม(The Global Civilization Initiative) ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ช่วงวันพุธที่ผ่านมา (15 มี.ค.) ไปขยายผลให้เป็นที่รับรู้-รับทราบต่อโลกทั้งโลกควบคู่ไปด้วย และอาจด้วยเหตุประมาณนี้นี่เอง สื่อทางการของจีนอย่างเขาเลยได้โหมประโคม ตีปี๊บ ตีกลอง ตีฉิ่ง ตีฉาบ ชนิดถือเป็นเอาเลยถึงขั้นนั้น!!!ส่วนจะมีรายละเอียด เนื้อหา-สาระ เป็นไปดังที่สื่อจีนเขาได้ไว้มาก-น้อยขนาดไหน??? คงต้องคอยจับตาอย่างชนิดมิอาจกะพริบตากันต่อไป แต่เพราะด้วยความเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นนี้นี่เอง เปิดฉากสัปดาห์นี้...เลยคงต้องขออนุญาตชวนให้ลองไปให้ความสนใจต่อความขัดแย้งหลักๆ ของโลก โดยเฉพาะระหว่างพวกหรือพวกอันประกอบด้วยคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตกตลอดไปจนอิสราเอลเป็นแกนนำ กับพวกหรืออันมี 2 ผู้นำอย่างประธานาธิบดีจีนและรัสเซียเป็นตัวหลัก ว่าภายใต้ความขัดแย้ง แตกต่าง ในลักษณะที่ว่า เมื่อลองหรือแล้ว สุดท้าย..ใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ-เสียเปรียบ ใครจะหรือใครจะเป็นที่สามารถออกหมัด-เท้า-เข่า-ศอก สามารถยกฝ่าตีนลูบหน้าฝ่ายตรงกันข้าม ได้แบบกันแน่!!!ซึ่งก็คงต้องยอมรับเอาจริงๆ นั่นแหละว่า...เมื่อมาถึงขณะนี้ ณ วินาทีนี้ ฝ่ายมุมน้ำเงินหรือฝ่ายพวกไม่ว่าจะเป็นคุณพ่ออเมริกา พันธมิตรยุโรป ไปจนคุณทวดอิสราเอลโน่นเลย ต่างออกอาการหรือแทบไม่อยู่ในฐานะจะทำศึก ทำสงคราม จะออกอาวุธใส่ฝ่ายตรงข้ามได้มากมายสักเท่าไหร่นัก อเมริกานั้น...แค่เจอกับแบงก์เจ๊ง เจอกับอัตราเงินเฟ้อที่กดยังไงก็กดไม่อยู่ เจอกับปริมาณอาวุธที่ร่อยหรอจนแทบไม่เหลือติดคลัง เมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ฯลฯ เพียงเท่านี้ก็แทบไม่ต่างอะไรไปจากหรือประมาณเมื่อเทียบกับสถานะฝ่ายตรงข้ามอย่างจีนและรัสเซีย ยิ่งบรรดาพันธมิตรชาติยุโรปก็แทบไม่ต้องพูดถึง ไม่ใช่เพียงแบงก์อันดับ 17 ของยุโรป อันดับ 2 ของสวิส อย่าง(Credit Suisse) ที่ออกอาการขาดทุนป่นปี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 เพราะถึงแม้แต่โอกาสลุกลาม ลามปาม สร้างอาการให้กับโลกทั้งโลกย่อมมีสิทธิเป็นไปได้ทุกเมื่อ...ส่วนประเทศเสาหลักแห่งยุโรปอย่างเยอรมนีก็ดันกลายเป็นประเทศเราดีๆ นี่เอง!!! คือถึงแม้สินทรัพย์ของชาวเยอรมันอย่างท่อส่งแก๊สถูกพันธมิตรอเมริกาและเพื่อนใกล้เรือนเคียงวางระเบิดทำลายเอาดื้อๆ แต่กลับต้องกล้ำกลืน ฝืนทน ยอมเป็นให้คุณพ่ออเมริกา แถมยังหันมาทำลายของตัวเองทั้งระบบ ขณะที่สุนัขพูเดิลอังกฤษ ต้องปล่อยให้ผู้คนอดมื้อ-กินมื้อ เด็กๆ เป็นโรคขาดอาหารนับเป็นล้านๆ ไปแล้วถึงขั้นนั้น อีกทั้งยังเจอการประท้วงลงถนน ของผู้คนพลเมืองไม่เว้นแต่ละวัน ไม่ว่าครู พยาบาล สหภาพแรงงาน ฯลฯ ไปจนสถานะไม่ว่าทั้งอังกฤษและเยอรมนี ต่างแทบไม่เหลือติดปลายนวมไปด้วยกันทั้งคู่ อันเนื่องมาจากต้องให้ยูเครน ตามการบีบบังคับของคุณพ่ออเมริกาและนาโตนั่นเอง ไม่ต่างไปจากฝรั่งเศสที่ถึงขั้นเกิดการอันเนื่องมาจากเรื่องเงินๆ-ทองๆ เรื่องที่ยังไม่ผ่านสภาฯ แต่ถูกรวบหัว รวบหางโดยประธานาธิบดีไปเป็นที่เรียบโร้ยย์ย์ย์ จนเกิดความสับสนวุ่นวาย ระดับที่ผู้นำพรรคการเมืองฝ่ายขวา อย่างต้องลุกขึ้นมาเสนอแนะให้ “ประธานาธิบดี.เอาเลยถึงขั้นนั้น...ยิ่งแห่งตะวันออกกลางของคุณพ่ออเมริกาอย่างอิสราเอล แม้ได้นายกรัฐมนตรีคนเดิมหวนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรายใหม่ แต่ด้วยความคิดอันเต็มไปด้วยเล่ห์กระเท่ของที่หวังจะปฏิรูประบบยุติธรรมเพื่อช่วยผู้นำประเทศให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหาเรื่องทุจริต-คอร์รัปชันเอาดื้อๆ ถึงกับส่งผลให้ประธานาธิบดีอิสราเอลต้องออกมาระบุว่า ประเทศอิสราเอลทั้งประเทศกำลังใกล้เข้าสู่ภาวะในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล ด้วยเหตุนี้...ไม่ว่ามองจากทิศไหน-ทางไหน ไม่ว่า”หรือก็ตามบรรดาพวก “ทั้งหลาย ต่างกำลังกำลังยิ่งเข้าไปทุกที...ขณะที่พวกอย่างคุณน้ารัสเซีย...ถึงจะถูกจนบาตรแตกใบแล้ว-ใบเล่า แต่อย่างที่ประธานาธิบดีท่านได้นำตัวเลข สถิติ มาพูดจาว่ากล่าวกับบรรดานักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในเวที(The Russia Union of Industrial and Entrepreneurs) เมื่อช่วงวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา (16 มี.ค.)นั่นแหละว่า แม้จะถูกระดับสุดโหด มหาโหด เพียงใดก็ตามที ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของรัสเซียก็ยังคงบรรดาชาติยุโรปทั้งหลายไม่รู้จะกี่เท่าต่อกี่เท่า หรือเฟ้อแค่ 4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง แถมตัวเลขการค้าปลีกเพิ่มขึ้นอีกกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจากการลดต่ำของอัตราเงินเฟ้อ ความมั่นคงของตลาดแรงงาน และการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง ฯลฯ อีกทั้งด้วยเหตุเพราะการแซงชั่นนี่แหละ ที่ทำให้ผลกระทบของวิกฤตการเงิน-การธนาคารไม่ว่าในอเมริกา-ยุโรป แทบไม่ส่งผลต่อรัสเซียเอาเลยแม้แต่น้อย หรือกลายเป็น(A Blessing in disguise) ดังที่ผู้ว่าการธนาคารกลางรัสเซียเธอให้คำนิยามเอาไว้ประมาณนี้ ด้วยเหตุนี้...เลยไม่น่าแปลกใจมากมายสักเท่าไหร่ ที่ผลสำรวจความคิด-ความเห็นของบรรดาชาวหมีขาวทั้งหลาย โดยสำนักวิจัย(The Russia Public Opinion Research Center) ช่วงวันศุกร์ (17 มี.ค.) ที่ผ่านมานี่เอง ถึงต้องสรุปว่าความมั่นอก-มั่นใจ ความเชื่อมั่นที่ชาวรัสเซียมีต่อผู้นำของตัวเอง เลยสูงปรี๊ดด์ด์ไปถึงขั้นระดับ 79.7 เปอร์เซ็นต์ หรือเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ เอาเลยถึงขั้นนั้น...ส่วนคุณพี่จีนแทบไม่ต้องพูดถึง...แม้จะเจอกับสงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี หรือสงครามอะไรต่อมิอะไรมาตั้งแต่ยุคจนแม้ยุคก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ แต่อัตราการเติบโตเศรษฐกิจประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์กว่าๆเมื่อปีที่แล้วก็ถือว่า” เมื่อเทียบกับการมองโลกในแง่ร้ายของสื่อตะวันตกทั้งหลาย ส่วนปีนี้พญามังกรท่านตั้งเป้าไว้ถึง 5 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย ขณะตัวเลขเงินเฟ้อแทบไม่ได้เป็นปัญหาใดๆ อีกต่อไป อีกทั้งการพันธบัตรสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอลดลงไปถึง 34.1 เปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ยังช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตการเงินระดับโลกที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วในโลกตะวันตก ชนิดที่นักค้าหุ้นระดับโลก หรือแห่งบริษัทอย่างที่เคยทำนายทายทักถึงวิกฤตการเงินปี ค.ศ. 2008 แบบชนิดแม่นยำราวตาเห็น ต้องออกมาส่งเสียงตะโกนเมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมาว่าหรือวิกฤตการเงินปี 2023 ได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้ว!!! อะไรประมาณนั้น...ด้วยเหตุนี้...แม้มองลึกลงมาถึงก็เถอะ ใครก็ตามที่มีโอกาสได้ข้อเขียน บทความ ชิ้นล่าสุดของนักคิดนักข่าวชาวอเมริกันและวิทยากรรายการทีวีอย่างว่าด้วยเรื่องก็น่าจะพอสรุปได้ ว่าไม่ว่าอย่างไต้หวันที่พยายามยั่วยวนกวนส้นตีนคุณพี่จีนมาโดยตลอด ชนิดไม่ต่างไปจากสุดท้ายแล้ว...ก็คงหนีไม่พ้นต้องถูกพันธมิตรอย่างปอกลอก ล่อลวง ให้ซื้ออาวุธเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอาวุธอเมริกันนั่นแหละเป็นหลัก กระทั่งพันธมิตรอเมริกาด้านใต้สุดอย่างออสเตรเลียก็ตาม ถ้าลองเปิดหู-เปิดใจรับฟังคำพูด คำจา ของอดีตนายกฯ ออสเตรเลียที่ได้สรุปไว้ว่า การร่วมเป็นพันธมิตรของออสเตรเลียนั้น ถือเป็นเอาเลยถึงขั้นนั้น ก็ยิ่งมองไม่เห็นใดๆ ของพวกในแนวรบด้านนี้อีกนั่นแหละ...ดังนั้น...เมื่อมาถึงขั้นนี้ คงหนีไม่พ้นต้องย้อนไปนำคำพูดของผู้นำจีน ประธานาธิบดีเมื่อ 7 ปีที่แล้ว หรือเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ปี ค.ศ. 2016 ระหว่างช่วงครบรอบ 95 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน มารีวายน์ไว้ใหม่อีกสักรอบ นั่นคือคำพูดที่ว่า...จริง-ไม่จริง ก็ลองไปคิดเอาเองก็แล้วกัน...