กฎหมายกัญชา “ใกล้หมดหวัง แต่อย่าพึ่งสิ้นหวัง” / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

จากหลักคิดของกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชงพ.ศ…ได้เสนอกฎหมายเข้าสู่วาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้เดินทางมาถึงมาตราที่ 15 จาก 95 มาตรา แต่ก็เป็นไปอย่างกระท่อนแระแท่น เพราะการประชุมสภาล่มซ้ำซากหลายครั้งถึงแม้ว่าการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นไปอย่างล่าช้า ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีนักการเมืองจำนวนมากเกินครึ่งหนึ่ง “อีกทั้งตามกลไกการพิจารณากฎหมายในวาระที่ 2 นี้ ยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการฯเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยสามารถสงวนคำแปรญัตติทุกมาตราเอาไว้ได้ รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละพรรคการเมืองก็สามารถสงวนคำแปรญัตติได้ทุกมาตราเช่นกันหลังจากนั้นคำแปรญัตติเหล่านี้ก็จะถูกผู้ที่สงวนคำแปรญัติได้อภิปรายเพื่อโน้มน้าวให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัดสินใจลงมติว่าจะ “” หรือ “ไตามเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการฯ หรือจะลงมติให้ “ตามผู้สงวนคำแปรญัติในแต่ละมาตราเพราะถ้าไม่เห็นด้วยกับมาตราต่างๆ ตามเสียงคณะกรรมาธิการฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมีหน้าที่ในการลงมติให้แก้ไขผู้สงวนคำแปรญัตติจริงหรือไม่?เพราะเมื่อมีอำนาจในการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือแก้ไขมาตราต่างๆ อยู่ในมือ แต่กลับไม่ทำหน้าที่ แล้วจะไปเรียกร้องเรื่องกัญชากลับใครได้อีกแน่นอนว่ามีพรรคการเมืองส่วนได้ประกาศแล้วว่า แท้ที่จริงต้องการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด จึงไม่ต้องการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ…ของคณะกรรมาธิการฯ ใช่หรือไม่?และที่ต้องการไม่ให้มีกฎหมายใดๆ มาควบคุมกัญชา เพื่อหวังจะให้กัญชาเสียภาพลักษณ์ต่อสังคมอย่างเต็มที่ เพื่อหวังจะสร้างความชอบธรรมให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดใช่หรือไม่?แต่ในความเป็นจริง ในเวลานี้กัญชาในภาคประชาชนได้เดินมาไกลมากแล้ว และเชื่อว่า กัญชายากที่จะกลับไปเป็นยาเสพติดแล้ว ยกเว้นว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นไม่ได้สนใจความต้องการอันแท้จริงของประชาชนที่ต้องการใช้ประโยชน์และการควบคุมกัญชาอย่างเหมาะสมจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าทำไมกัญชาจึงควรถอดออกจากยาเสพติดและใช้กฎหมายอย่างอื่นควบคุมแทน และจะควบคุมแบบยาเสพติดไม่ได้ และจำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องกัญชา ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ของสภาผู้แทนราษฎรเอง[6]ในขณะนี้มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง หรือสารสกัดใน ผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่มเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา ฯลฯ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนต่อองค์การอาหารและยาแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 2,400 รายการและมีเรื่องที่น่ายินดีกว่านั้นคือเริ่มมีการประสานงานกับวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเอกชน ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงหรือแม้แต่ช่อดอกเพื่อไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ และยาในต่างประเทศทั้ง แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย ฯลฯนอกเหนือไปกว่านั้นคือมีผู้ได้รับเมล็ดปลูกกัญชา กัญชงในครัวเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนอีกจำนวนมาก เชื่อมั่นได้เลยว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากพืชชนิดนี้คงไม่ยอมให้ประเทศไทยตกเป็นเมืองขึ้นให้กับสิทธิบัตรยาของหลายประเทศ และคนไทยต้องซื้อหายากัญชาทางการแพทย์หรือเพื่อส่งเสริมสุขภาพในราคาแพงและคงจะมีคนอีกจำนวนมากที่คงไม่ต้องการให้กัญชาถูกผูกขาดผลประโยชน์เอาไว้เฉพาะแพทย์ หรือบริษัทยากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์และการระมัดระวังโทษของกัญชาพอสมควรแล้วคำถามสำคัญที่ตามมา คือคนที่คัดค้านจำนวนหนึ่งคือคนที่ไม่รู้ และไม่เคยใช้กัญชาอีกส่วนหนึ่งคือนักการเมืองที่เล่นการเมืองกันโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน เห็นประโยชน์ของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งเหนือผลประโยชน์ของประชาชนแต่อีกส่วนที่สำคัญและลืมไม่ได้คือผู้ที่เสียผลประโยชน์จากกัญชา ที่ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทำให้ประชาชนหายหรือบรรเทาจากการเจ็บป่วยได้ ทำให้ประชาขนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้ประชาชนนอนหลับและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดหรือเลิกการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ ลดการไปหาหมอได้ ลดหรือเลิกยาบ้าได้ มีจริงหรือไม่?อ้างอิง[1] สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ. การศึกษาติดตามสถานการณ์การใช้และการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ระยะที่สอง. ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก). 2565[2] Catalina Lopez-Quintero, et al, Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: Results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC),Drug and Alcohol dependence, Volume 115, Issues 1-2, May 2011, Pages 120-130https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3069146/[3] ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, ส่อเค้ากำลังจะเป็นจริง “กัญชามา ยาบ้าหมด! ประเทศไทยจะหายจน ประชาชนจะหายป่วย”, ผู้จัดการออไลน์, 5 มกราคม 2566https://mgronline.com/goodhealth/detail/9660000001303[4] ฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณสุข, ๒๗ธันวาคม ๒๕๖๕[5] ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์, หลักคิด“Harm Reduction” ทำไม “กัญชา” จะมาช่วยลดยาบ้า เหล้าและบุหรี่ได้?, ผู้จัดการออนไลน์, ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕https://mgronline.com/daily/detail/9650000103228[6] สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร, 21 กันยายน 2563http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=730795&file=กัญชา+กัญชง+(สมชาย).pdf&download=1