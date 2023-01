ญี่ปุ่น:“มหาอำนาจทางทหาร”หรือ“พรมเช็ดเท้า”อเมริกา???

ปิดฉากสัปดาห์นี้...คงต้องแวะไปดูกิริยาท่าที ดูความเคลื่อนไหวของคุณพี่ญี่ปุ่น-ยุ่นปี่สักหน่อยแล้วล่ะทั่น!!! เพราะโดยการแสดงออกของผู้นำประเทศ อย่างท่านนายกรัฐมนตรี(Fumio Kishida) หลังๆ นี้ คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้ว่า ช่างเป็นอะไรที่น่าเสียเหลือเกิน คือออกจะก่อให้เกิดความเปรี้ยวมือ เปรี้ยวตีน ไม่ว่าต่อชาวเอเชีย หรือชาวโลก หรือค่อนข้างน่าเกลียด น่าทุเรศ น่าผะอืดผะอมมิใช่น้อย โดยเฉพาะสำหรับใครก็ตามที่ยังพอจดจำเรื่องราวในอดีต จดจำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งอุบัติขึ้นมาเมื่อแค่ไม่กี่สิบปีนี่เอง หรือแค่ช่วงอาจถึงขั้นต้องอ้าปาก ตาค้าง แทบไม่น่าเชื่อแต่ก็คงต้องเชื่อจนได้ ถึงการของพวกนักดาบซามูไร หรือพวกบูชิโดทั้งหลาย...โดยเฉพาะช่วงระหว่างการเดินทางไปเยือนประเทศรวยๆ ของพวกฝรั่งมังค่า หรือบรรดาพวก(White Man) ที่มีพวกอย่างญี่ปุ่นเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆ น้อยๆ ก่อนจะจัดประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หรือในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นลำดับต่อไป โดยเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา (13 ม.ค.) ก็ได้ไปจับมือ-ถือแขน กับคุณปู่ผู้นำอเมริกา ก่อนออกมาแถลงข่าวที่ทำให้ไม่ว่าชาวเอเชีย หรือชาวโลก อดที่จะขนหัวลุก-ขนคอตั้ง ตามไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้ ไม่ว่าการกระตุ้นบรรดากลุ่มประเทศให้ร่วมมือกันต่อต้านรัสเซีย ส่งเสียงเตือนบรรดาชาวเอเชียทั้งหลายให้ระแวดระวังต่อการผงาดขึ้นมาของมหาอำนาจคู่แข่งของคุณพ่ออเมริกา อย่างคุณพี่จีน ว่าอาจทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลายเป็นได้ทุกเมื่อ แสดงอาการหวาดระแวงต่อหมีขาวรัสเซียว่าอาจงัดขีปนาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้ จนถึงกับกลายเป็นให้ญี่ปุ่นต้องหาทางเพิ่มไปอีกเท่าตัว หรือเพิ่มจาก 1 เปอร์เซ็นต์เป็น 2 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีภายในระยะอีก 5 ปีข้างหน้า ตกราวๆ 43 ล้านล้านเยน (318,000 ล้านดอลลาร์) หรือกว่าสิบๆ ล้านล้านบาทเอาเลยถึงขั้นนั้น รวมทั้งเพิ่มทหารอเมริกันเข้าไปอีก ณ ฐานทัพโอกินาวา ไปจนการตระเตรียมขีปนาวุธพิสัยกลาง-พิสัยไกล ที่สามารถยิงถล่มเข้าไปในประเทศจีน ประเทศรัสเซีย ยันไปถึงเกาหลีเหนือเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ อีกทั้งยังเชิญชวนให้พวกทั้งหลายร่วมต่อต้านชาวเอเชีย หรือพวกผิวเหลืองด้วยกันเอง ไม่ว่าจีนตลอดไปจนรัสเซีย ด้วยเหตุเพราะหรือเพื่อช่วยให้เกิดเสรีภาพ-การเปิดกว้างในอินโด-แปซิฟิก (Free and open Indo-Pacific) ตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของคุณพ่ออเมริกา ที่หวังจะถ่วง จะรั้ง จะหาทางปิดล้อมมหาอำนาจคู่แข่งอย่างจีนและรัสเซียให้จงได้ ฯลฯ ฯลฯ นั่นแล!!!นี่...อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้ มันเลยช่างน่าเอาจริงๆ นั่นแหละ เพราะถ้าลองย้อนประวัติศาสตร์กลับไปสักเมื่อกว่า 80 ปีที่แล้ว หรือแค่ช่วงระหว่างบรรดาโคตรเหง้าศักราช บรรดาบรรพบุรุษหรือของพวกนักรบซามูไรเหล่านี้ ไม่ว่าไล่มาตั้งแต่สงครามกลางเมืองในญี่ปุ่น (Boshin War) เมื่อช่วงปี ค.ศ. 1868-1869 สงครามจีน-ญี่ปุ่น (Sino-Japanese Wars) ช่วงปี ค.ศ. 1894-1895 ไปจนสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสงครามอินโดจีนเมื่อปี ค.ศ. 1946-1954 ที่ถูกนำมาเคารพ-สักการะอยู่ในศาลเจ้า(Yasukuni Shrine) จนตราบเท่าทุกวันนี้ หรือสถานที่ที่บรรดานักการเมืองญี่ปุ่นในแต่ละราย ตะเกียกตะกายดิ้นรนไปแสดงความเคารพ ความรำลึกนึกถึงมิเว้นวาย ไม่ว่าจะถูกประณามจากผู้ที่เคยตกเป็นหรือเป็นมาโดยตลอด แต่สำหรับบรรดาบรรพบุรุษ-วีรบุรุษของนักรบซามูไรยุคนั้น กลับดูจะมีกิริยาท่าที ผิดแผกแตกต่างไปจากนักการเมืองญี่ปุ่นยุคนี้ แบบชนิดคนละเรื่อง-คนละม้วน หรือแบบเอาเลยก็ว่าได้...โดยเฉพาะยุคที่กองทัพญี่ปุ่นร่วมเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเอเชีย ด้วยการโจมตีฐานทัพเพิร์ล ฮาร์เบอร์ของอเมริกาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมปี ค.ศ. 1941 ก่อนที่จะบุกฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮา ฯลฯ ภายใต้การป่าวประกาศถึงเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายว่าเพื่อที่จะออกจากการครอบงำ ควบคุมและบงการของบรรดาพวกหรือพวกทั้งหลาย เพื่อรื้อฟื้นให้พ้นไปจากการครอบงำโดย(Materialistic Civilization) ของชาวตะวันตก ที่ไม่ต่างอะไรไปจากสำหรับชาวตะวันออกทั้งมวล หรือเพื่อสร้างแนวป้องกันชาติเอเชียให้หลุดพ้นจากอิทธิพลการตกอยู่ใต้อาณานิคมของพวกฝรั่งมังค่าในแต่ละราย เพื่อนำไปสู่(A Self-Sufficient bloc of Asian peoples) เพื่อร่วมแบ่งปันความรุ่งโรจน์ ความมั่งคั่ง ในหมู่ชาวเอเชียด้วยกันเอง (Asia for the Asiatic) หรือเพื่อนำไปสู่(The Greater East Asia Co-Prosperity Spere-GEACPS) อันเป็นไปตามแนวคิดริเริ่มของชาวญี่ปุ่นยุคนั้น ที่ถูกนำเสนอโดยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ(Hachiro Arita) นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1936-1940 เป็นต้นมา...ด้วยเหตุนี้...ไม่ว่าใคร หรือประเทศหนึ่ง-ประเทศใด จะยินยอมพร้อมใจ หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่ แต่ด้วยแสนยานุภาพทางทหารของพวกนักรบซามูไรยุคนั้น ทำให้บรรดาตัวแทนประเทศต่างๆ ในเอเชีย ไม่ว่าจากแมนจูกัวแห่งรัฐบาลนานกิงจากพม่าจากอินตะระเดียจากฟิลิปปินส์ รวมทั้งที่ทรงยอมรับเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เพราะผู้นำอย่างที่จำต้องยอมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น พยายามบ่ายเบี่ยง ปฏิเสธ ตีกรรเชียงหนีครั้งแล้ว ครั้งเล่า ต่างหนีไม่พ้นต้องถ่อไปร่วมประชุมกับอดีตผู้นำญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรี(Hideki Tojo) ผู้ป่าวประกาศจะร่วมแบ่งปันความเจริญมั่งคั่ง สันติภาพ ความเป็นอิสระจากการครอบงำ การควบคุม บงการของพวกผิวขาว ตามอุดมการณ์ อุดมคติที่มุ่งขยายปฏิบัติการทางทะเลของญี่ปุ่นไปทั่วทั้งมหาสมุทรอินเดีย และพร้อมกีดกัน-โดดเดี่ยวออสเตรเลียและโลกตะวันตก มิให้เข้ามาข้องแวะกับกิจการต่างๆ ในเอเชีย เพื่อนำไปสู่การสรรค์สร้าง(New Order in East Asia) ชนิดไม่ต่างอะไรไปจากของอเมริกาในยุคอดีตนั่นเอง...แต่หลังจากหรือหลังจากโดนคุณพ่ออเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ สังหาร พร่าผลาญ ชาวญี่ปุ่นด้วยกันเองนับแสนๆ คน เด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง ไปต่อหน้าต่อตา บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เป็นโรคเรื้อรังอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ระเบิดมหาประลัยดังกล่าว ญี่ปุ่นก็เตรียมยอมแพ้อยู่แล้ว แต่ด้วยความไม่คิดจะใส่ใจในชะตากรรมของมวลมนุษยชาติ หรือด้วยความอยากทดสอบ ทดลอง ความร้ายกาจ ร้ายแรง ของอาวุธชนิดนี้ การยอมแพ้ ยอมศิโรราบของนักรบบูชิโดต่อคุณพ่ออเมริกาในช่วงระยะนั้น จึงนำมาซึ่งความหมอบราบคาบแก้ว นำมาซึ่งความต่อพวกผิวขาว พวกมาโดยตลอด หรือทำให้แนวคิดที่เรียกว่า(Yoshida Doctrine) ที่ผู้นำญี่ปุ่นหลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างนายกรัฐมนตรี(Shigeru Yoshida) หันมาเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง แบบ 360 องศา ด้วยการพร้อมรับบทเป็นเป็นนับแต่นั้นเป็นต้นมา ได้กลายเป็นหลักคิด วิธีคิด ของบรรดานักการเมืองญี่ปุ่นมาโดยตลอด อันพอจะส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็นส่วนประกอบเล็กๆ น้อยๆ ของพวกผิวขาว หรือพวกกลุ่มประเทศมาจนตราบเท่าทุกวันนี้...การคิดหวนกลับไปเป็นพร้อมกับการแห่งกันเต็มคราบ จนเกิดความเสื่อมโทรม เสื่อมทราม ชนิดต้องเป็น(มหาอำนาจหนังโป๊) ควบคู่ไปด้วย แต่ยังดันไปชี้ชวน เชิญชวน ให้พวกผิวขาวย้อนกลับมาเล่นงานชาวเอเชียด้วยกันอีกต่างหาก ด้วยลักษณะอาการเช่นนี้นี่เอง...เลยทำให้อดีตผู้นำรัสเซีย อดีตประธานาธิบดีท่านเลยอดคันปากยุบๆ ยิบๆ ขึ้นมามิได้ เพราะการชี้ชวน เชิญชวน พวกให้หันมาเล่นงานผู้คนในภูมิภาคเดียวกัน ที่มุ่งกระทำการในจุดมุ่งหมายเดียวกันกับบรรพบุรุษ-วีรบุรุษของนักรบซามูไรในอดีต หรือหันมาขัดขวางกระบวนการสรรค์สร้าง “ระเบียบโลกใหม่” ที่มิได้มุ่งแต่จะให้ชาวเอเชียโดยลำพังเท่านั้น แต่มุ่งให้ชาวแอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรป เอเชีย หรือชาวโลกทั้งโลก มีโอกาสได้รับพ้นไปจากการครอบงำของโลกตะวันตก มีโอกาสร่วมแบ่งปันความเจริญ มั่งคั่ง สันติภาพ ความเป็นอิสระจากการครอบงำและบงการของพวกผิวขาว ดังเช่นที่อดีตนายกรัฐมนตรีเคยป่าวประกาศถึงสิ่งที่เรียกว่าหรือเมื่อช่วงไม่กี่สิบปีนี่เอง จึงเป็นอะไรที่น่าเกลียด น่าทุเรศ น่าผะอืดผะอมเอามากๆ จนหนีไม่พ้นต้องเรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรีกลับไปกระทำการกระทำการหรือกลับไปตัวเอง ตามหลักการบูชิโด ให้หมดเรื่อง หมดราว ให้สมเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาวซามูไร แทนที่จะแสดงออกถึง...น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกว่า เข้าท่ากว่า เป็นไหนๆ!!!