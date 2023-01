เปิดตำราของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อธิบาย “การสูบ” เป็นกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

“ยาสูบแก้ริศดวง

๑ลำโพงกาสลัก ๑

มวนยาสูบ

ความเข้าใจที่ว่า” ไม่ใช่วิธีการรักษา เป็นได้แต่เพียงเพื่อนันทนาการเท่านั้น น่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดของประชาชนและแพทย์จำนวนไม่น้อย ทั้งๆที่ ในความเป็นจริงแล้วเป็นกรรมวิธีหนึ่งของการแพทย์แผนไทยอย่างแน่นอน), ซึ่งในเวลาต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระยาแพทย์พงศาพิสุทธาธิบดี แพทย์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (เป็นลุงแท้ๆของนายสมัคร สุนทรเวชนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่ ๒๕)ได้เขียนตำรา “หมอประจำบ้าน” พิมพ์ครั้งที่๒ พ.ศ. ๒๔๕๘ (๑๐๘ ปีที่แล้ว) ซึ่งเป็นตำราสำหรับพ่อบ้านแม่เรือนในการพึ่งพาตัวเองรักษาปฏิบัติตนและครอบครัวนั้น ได้ระบุว่าแม้แต่ “กัญชา” ก็เป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการพึ่งพาตัวเองในครัวเรือน และยังสามารถใช้” เพื่อรักษาโรคได้ด้วยความว่า“Tincture Cannabis Indica ทิงเจอร์ แคนนาบิส อินดิก้าเป็นยาน้ำสีเขียว ทำจากยอดกันชาโดยใช้แอลกอฮอล์กัด รับประทานได้ ๕ถึง ๑๕ หยด เป็นยาสงบเส้นประสาท แก้ปวด และแก้เนื้อกระตุก แก้ลงท้องและปวดท้อง ใช้ในโรคสมองพิการ คลั่งเพ้อ และโรคบิด ใช้ใบหั่นสูบในการรักษาโรคหืด”[1]ทั้งนี้ พระคัมภีร์ชวดาร ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่ถูกบรรจุเอาไว้ในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ บันทึกตำรับยาเพื่อการสูบด้วยความว่าในคออันงอกขึ้นมานั้น เอาหอระดาร ๑ ดีปลี ๑ พริกไทยหัวหอม ๑ มะเขือขื่น ๑ ตำเอาน้ำชุบกระดาษผึ่งแดดให้แห้ง๓ หน[2]นอกจากนั้นยังมีสมุนไพรอื่นๆ ที่ใช้การสูบด้วย ปรากฏหลักฐานในสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เผยแพร่ในเรื่อง “ปีบ” ความว่า“ปีบ” มีสรรพคุณในการนำมาใช้ในการรักษาโรคได้หลายชนิด ในตำรายาไทย เช่น“ราก” บำรุงปอด รักษาวัณโรค อาการหอบหืด“ดอก” ใช้รักษาอาการหอบหืด ไซนัสอักเสบ เพิ่มการหลั่งน้ำดี(Cholagogue) เพิ่มรสชาติ นำดอกปีบแห้งผสมยาสูบมามวนเป็นบุหรี่สำหรับสูบสูด เพื่อรักษาอาการหอบหืด“ใบ” ใช้มวนบุหรี่สูบแทนฝิ่น ขยายหลอดลม ใช้รักษาอาการหอบหืดได้เช่นกันโดยกำหนดวิธีและปริมาณที่ใช้สำหรับ “แก้หอบหืด” คือ ใช้ดอกแห้ง ๖-๗ ดอกมวนเป็นบุหรี่สูบ”[3]นอกจากนั้นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เผยแพร่สรรพคุณของ “ลำโพง” ความตอนหนึ่งว่า“มีสรรพคุณเป็น ยารักษาโรคหืด คลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ(antispasmodic) anticholinergic activity โดยมีวิธีและปริมาณที่ใช้คือ ใบแห้ง ๑-๓ ใบ มวนบุหรี่สูบ หรือดอกแห้ง ๑ ดอก มวลบุหรี่สูบ”[4]นอจากนั้น “การสูบ” ยังมีสถานภาพที่ถูกรับรองตามกฎหมาย โดยได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยของผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ความว่า“๒.๑ ความรู้ ความสามารถ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยสามารถนำความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย เพื่อนำไปใช้ในการตรวจ การวินิจฉัยการบำบัด การรักษาการป้องกันโรคการส่งเสริมและการฟื้นฟูสภาพรวมถึงการผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย ทั้งน้ีด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสถานภาพ….”[5]“….๒.๑.๗ มีความรู้ความสามารถในการจัดหาตัวยา และต้ังตำรับยารักษาโรค เพื่อผลิตและปรุงยา ด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายได้แก่”…”ยาประสมแล้ว มวนบุหรี่สูบเอาควัน เช่นบุหรี่”…[6]คำถามคือการสูบเพื่อให้ได้อย่างเหมาะสมตาม “สถานการณ์” และ “สถานภาพ” นั้นมีความหมายอย่างไรกันแน่?ในตำราการปรุงยาสมุนไพรตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย ๒๘ วิธี (28 Preparation Techniques for Thai Traditional medicine) จัดทำโดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ระบุเอาไว้ในกรรมวิธีลำดับที่ ๒๓ เรื่อง “ยาประสมแล้ว มวนบุหรี่สูบเอาควัน เช่น บุหรี่” เรียบเรียงอธิบายความโดยอ.ดร.อรอุษา ธรรมเสริมสร้าง เอาไว้อย่างน่าสนใจความบางตอนว่า“ยาประสมแล้วมวนเป็นบุหรี่สูบ หมายถึง การนำเครื่องยาผสมกันแล้วเอายามาใส่ใบไม้ ใบตอง หรือกระดาษมวน เป็นบุหรี่จุดไฟ สูบอัดเอาควันคล้ายวิธีสูบบุหรี่ยาประสมแล้วมวนเป็นบุหรี่สูบ มักอยู่ในรูปบุหรี่ใบตองแห้งซึ่งเป็นรูปแบบบุหรี่ที่ชาวบ้านนิยมทำกันเอง มีทั้งการนำใบตองอ่อนมาตากแห้ง หรือนำใบตองกล้วยที่แห้งคาต้นมาฉีกและตัดให้มีขนาดพอดีกับเส้นยาสูบที่จะสูบแต่ละครั้งการทำยาประสมเส้นยาสูบจะใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณนการรักษา ริดสีดวงจมูก ปาก คอ หรืออาการหอบหืด โดยการนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการข้างต้นมาเตรียมเป็นเส้นยาสูบ เช่น ดอกปีบสด ใบหนุมานประสานกายสด ใบและก้านบัวหลวงสด ดอกลำโพงสด โดยใช้สูบรักษาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจถ้าเป็นสมัยก่อนจะใช้ใบตองอ่อนมาตัดให้ได้ขนาดแล้วรีดด้วยเตารีดโบราณเพื่อให้ได้ใบตองมวนสูบที่ยังมีสีเขียวอ่อนของใบตอง มีกลิ่นหอม ใบตองที่ได้จากใบตองอ่อนสีจะสวยกว่าใบตองที่แห้งตามธรรมชาติ”[7]ในหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ยังได้รวบรวมตัวอย่างตำรับยาสำหรับการสูบเอาไว้หลายขนาดได้แก่ในพระคัมภีร์ชวดาร มีตัวอย่าง ๒ ขนานได้แก่“ยาสูบแก้ริดสีดวงทวารในคออันงอกขึ้นมานั้น เอาหรดาร ๑ ดีปลี ๑ พริกไทย๑ ลำโพงกาสลัก ๑ หัวหอม ๑ มะเขือขื่น ๑ ตำเอาน้ำชุบกระดาษ ผึ่งแดดให้แห้ง ๓ หน มวนยาสูบ”[7],[8]“เอาเจตมูลเพลิง พริกไทย ดีปลี กระเทียม ดองดึง เอาเสมอภาค ทำเป็นจุณตากให้แห้ง เอาใบตองตานีมวนยาสูบแก้ริดสีดวงอันบังเกิดในคอนั้นหายดีนัก”[7],[8]นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างยาในคัมภีร์โบราณแพทย์แผนไทยเล่ม ๓ โดยขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อำพัน กิตติขจร, บิดาของจอมพลถนอม กิตติขจร) ในบทว่าด้วยโรคริดสีดวงและยาแก้ และว่าด้วยโรคหืดและโรคอื่นๆ และยาแก้ ดังนี้“ยาแก้ริดสีดวงแห้ง เอาข่าตาแดง หัวหอม พริกไทย หรดาลกลีบทอง เมล็ดมะเขือขื่น ลูกกระวาน เอาเสมอภาคบดให้ละเอียด เอากระดาษไทยห่อเป็นชุดแล้วตากให้แห้ง เอาใบรักขาวห่อขั้นนอก ทำเป็นบุหรี่สูบกลืนควันเข้าไป โรคนี้แม้จะเป็นมานานตั้ง ๔, ๕ ปี ก็หายแล”[7],[9]“ยาริดสีดวงจมูก เอารากเจตมูลเพลิง หัวดองดึง กระเทียม พริกไทย ดีปลี ตำพอแหลกตากให้แห้ง มวนด้วยใบตองกล้วยตานีสูบ”[7],[9]“ยาแก้ริดสีดวงจมูก เอาการบูร เปลือกหมากสง ตำให้เข้ากันมวนเป็นบุหรี่สูบ”[7],[9]“ยาแก้ริดสีดวงคอหวะเปื่อยเน่า เอาไคลเปลือกข่อย ยาดำ การบูรตำ ตากแดด มวนด้วยใบยาสูบ”[7],[9]“ยาแก้ริดสีดวงในคอในจมูก เอาไคลเปลือกกระดังงาบดให้ละเอียดเหลวๆทาสมุดดำตากแดดให้แห้ง มวนด้วยใบตองกล้วยสูบ”[7],[9]“ยาแก้ริดสีดวงในคอในจมูก มีอาการเหม็นเน่าเหม็นคาวหรือหวะเปื่อยก็ดีเอาใบกรวย ใบหนาด ใบหญ้าลูกเค้า ใบพิกุลที่ร่วง ผิวไม้ไผ่สีสุก ไคลเปลือกข่อย ยาแดงจีน เถาวัลย์เปรียง ทุบแช่น้ำมูตร ตากแดดให้แห้ง ตำให้เข้ากันดีแล้วตากให้แห้ง มวนด้วยสมุดดำสูบ”[7],[9]“ยาแก้ริดสีดวงในจมูกและคอ ขูดเอาผิวไม้ไผ่สีสุก เปลือกมะเดื่อปล้องการบูร ยาสูบ เอาประสมกันตากให้แห้ง เอาสมุดข่อยอย่างดำมวนสูบ”[7],[9]“ยาแก้ริดสีดวงในจมูก เอาหัวบุกรอ ๑ หัว หัวอุตพิต ๑ หัว หัวกล้วย ๑ ต้น หัวกระดาดทั้ง ๒ ดอกจันทน์ กานพลู เมล็ดมะนาว เอาสิ่งละเท่าๆ กัน บดให้ละเอียด แล้วทากระดาษตากแดดให้แห้ง แล้วมวนด้วยใบตองแล้ว สูบ”[7],[9]“ยาแก้ริดสีดวงในจมูก เอารากก้างปลาแดง รากพุงดอ รากส้มป่อย เอาสิ่งละ๒ สลึง ตำให้แหลก เอากระดาษฟางชุบสุราแล้วตากให้แห้ง เอามวนยาผงนั้นจุดไฟสูบเหมือนบุหรี่”[7],[9]“ยาแก้หืด เอาดอกลำโพง ใบมะฝ่อ หั่นให้เป็นฝอย เอาเท่าๆ กัน เอาเลือดแรดละลายกับน้ำตาลโตนด เคล้าดอกลำโพงกับใบมะฝ่อนั้นตากแดดไว้ให้แห้งเอายาเส้นประสมเล็กน้อย เอาการบูรประสมลงเล็กน้อย มวนด้วยใบตองแห้งสูบเหมือนบุหรี่ทุกวัน”[7],[9]จึงเป็นที่ชัดเจนว่าการสูบยาเป็นกรรมวิธีหนึ่งของการแพทย์แผนไทย มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพราะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ควันและไอระเหยจากยาสมุนไพรและวัสดุที่ใช้มวนบุหรี่ โดยผ่านการสูดหรือสูบควันเพื่อการรักษาและบรรเทาอาการโรคเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจแม้ว่าการสูบตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยจะได้ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจน แต่สิ่งที่ต้องมีความระมัดระวังประการหนึ่งคือ “มลพิษ” จากการปนเปื้อนสารพิษในสมุนไพรยุคปัจจุบัน ทั้งโลหะหนัก ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลงล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และถึงแม้ปัญหาการเผาไหม้จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในบางมิติ แต่การสูบสำหรับในบางสถานการณ์ก็มีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยบางคนด้วยเช่นกันตัวอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจที่น่าสนใจคือ “โรคมะเร็งปอด” ซึ่งเภสัชกรหญิง ดร.สุรางค์ ลีลาวัฒน์ จากวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตและคณะ ได้วิจัยโรคมะเร็งปอดพบว่าสารสกัดที่ทำให้มึนเมาจาก“กัญชา” ที่เรียกว่าสารเดลต้าไนน์ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) และสารที่กลายสภาพของสาร THC ที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นสารแคนนาบินอล (CBN) สามารถยับยั้งมะเร็งปอดของมนุษย์ได้ทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองเป็นผลสำเร็จ ซึ่งได้ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวารสาร Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine ซึ่งแน่นอนว่างานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้วิธี “ฉีดสารสกัด” บริสุทธิ์ไปที่เนื้องอกมะเร็งปอดโดยตรงที่อยู่บนผิวของหนูทดลอง[10]ตัวอย่างงานวิจัยที่ก้าวหน้าข้างต้นแม้จะต้องยังใช้เวลาวิจัยในมนุษย์อีกหลายปี แต่เชื่อว่าก็จะมีผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวนหนึ่งคงไม่รองานวิจัยเพื่อให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ และต้องการที่จะใช้สารสกัดจากกัญชาเหล่านี้โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตตัวเอง ในสถานการณ์ที่แพทย์ยังไม่สามารถสั่งจ่ายกัญชาเพื่อรักษามะเร็งปอดได้และมีคำถามต่อมาว่าหากผู้ป่วยมะเร็งปอดซึ่งเป็นชาวบ้านเหล่านั้นจะนำสารสกัดเข้าสู่ร่างกายอย่างไร ถ้าไม่ใช้วิธีการสูบเพื่อให้เข้าถึงระบบทางเดินหายใจ เพราะแพทย์ก็คงไม่สามารถฉีดสารสกัดไปยังเนื้องอกในปอดของผู้ป่วยได้ในเวลาที่งานวิจัยในมนุษย์ยังไม่แล้วเสร็จ และคงไม่มีแพทย์แผนปัจจุบันคนใดที่รักษามะเร็งจะยอมสั่งจ่ายกัญชาเพื่อให้ผู้ป่วยสูบด้วยจริงหรือไม่?อย่างน้อยการสูบก็เป็นหนึ่งในกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ที่อาจจะเป็นทางเลือกในยามที่หมดหวังก็ได้จริงหรือไม่? สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. “ลำโพงดอกขาว”http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_08_11.htm[5] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธกีารแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัตวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖, วันที่ ๑๕กรกฎาคม ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง, หน้า ๒๗, ท้ายประกาศหน้า๑๒ จาก ๔๒http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/162/T_0027.PDF[6] เรื่องเดียวกัน, ท้ายประกาศหน้า ๑๙ จาก ๔๒http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/162/T_0027.PDF[7] ธเนศพล พันธ์เพ็ง, สุกก์สลิล บูรณะทรัพย์ขจร, สุวีรวรรณ ลิ้มสุวรรณ, การปรุงยาสมุนไพร ตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย ๒๘ วิธี, สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ. ๒๕๖๔-กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๖๔, ๒๖๘ หน้า ISBN: 978-616-8201-17-6, (กรรมวิธีที่ ๒๓ ยาประสมแล้วมวนบุหรี่สูบเอาควัน เช่น บุหรี่ โดย อรอุษาธรรมเสริมสร้าง, หน้า ๑๖๓-๑๖๙[8] มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมฯ และโรงเรียนอายุรเวทธำรงสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์, ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับอนุรักษ์) เล่มที่ ๑ ฉบับชำระ พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพฯ โรงเพิมพ์ศุภวนิชการพิมพ์; ๒๕๕๐[9] ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อำพัน กิตติขจร) คัมภีร์แพทย์แผนโบราณ เล่ม ๓, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ทำเนียบนายกรัฐมนตรี; ๒๕๑๔[10] Surang Leelawat, et al., Anticancer activity of Δ9-tetrahydrocannabinol and cannabinol in vitro and in human lung cancer xenograft, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, Date of Web Publication 23 July 2022, Volume 12, Issue 8, Page: 323-332https://www.apjtb.org/article.asp?issn=2221-1691;year=2022;volume=12;issue=8;spage=323;epage=332;aulast=Leelawat