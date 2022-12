ทุกข์มหันต์ของสตรีอัฟกัน

ตั้งแต่กองกำลังรบตอลิบานเข้ายึดอัฟกานิสถานได้เป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคมปีนี้ ขับไล่กองทัพสหรัฐฯ และพันธมิตรออกไปพ้นประเทศหลังจากสงครามยืดเยื้อ 20 ปี สังคมอัฟกานิสถานหวนคืนไปสู่ยุคของการกดขี่สิทธิเสรีภาพอีกครั้งดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสกว่าเดิม และยังไม่มีแววว่าจะสิ้นสุดช่วงการเข้ามาบริหารประเทศ โฆษกตอลิบานได้แถลงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการปกครองโดยตอลิบานยุคก่อนที่สหรัฐฯ เข้ามาขับไล่ผู้นำอิหม่ามโอมาร์ตาเดียวช่วง 20 ปีภายใต้รัฐบาลพลเรือนที่สหรัฐฯ ให้เป็นหุ่นเชิดมีระบบเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย ชาวอัฟกันโดยเฉพาะสตรีได้รู้จักสิทธิเสรีภาพในการศึกษา การทำงาน และการแต่งกาย ไม่ต้องอยู่ภายใต้ความเข้มงวดย้อนยุคของตอลิบานยุคก่อนนั้นสตรีไม่สามารถเดินบนถนนคนเดียว นั่งในร้านอาหารคนเดียวไม่ได้ เดินกับผู้ชายซึ่งไม่ใช่สามีก็ไม่ได้ มีข้อจำกัดต้องปิดหน้าแบบมิดชิด แทบดูไม่ออกว่าเป็นหญิงหรือชายเพราะคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้า เป็นยุคที่โดนกดขี่มากที่สุดแต่สตรีที่เคร่งกับกฎ ทั้งพวกที่อยู่ร่วมกับตอลิบานเห็นดีเห็นงามด้วยการได้อยู่ในบรรยากาศของสิทธิเสรีภาพ 20 ปีภายใต้การคุ้มครองของสหรัฐฯ หญิงอัฟกันสามารถมีบทบาททางสังคมหน้าที่การงาน ไม่จำกัดการศึกษา ได้เรียนถึงระดับมหาวิทยาลัย เป็นชีวิตที่ไม่มีแรงกดดันด้านข้อบังคับของกฎศาสนาการหวนคืนสู่อำนาจของตอลิบานครั้งใหม่พร้อมคำประกาศว่าจะผ่อนปรนกฎเงื่อนไขต่างๆ จากช่วงแรกเป็นเพียงคำลวงเท่านั้น ความปรองดองไม่เกิดขึ้น ยังมีการไล่ล่าล้างแค้นผู้ที่เคยทำงานกับหน่วยทหารสหรัฐฯ และรัฐบาล มีทั้งฆ่าทิ้งและกักขังสภาพเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ตอลิบานไล่ล่าอดีตผู้ทำงานกับสหรัฐฯ แต่ออกกฎคุมเข้มสตรี ช่วงแรกให้สิทธิสตรีได้รับการศึกษา แบ่งแยกกันเรียนระหว่างชายและหญิง มีม่านกั้น ห้ามมองเห็นกัน ยังไม่มีข้อห้ามเรียนระดับอุดมศึกษาไม่กี่วันก่อนรัฐบาลตอลิบานออกกฎห้ามสตรีอัฟกันรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับว่าเป็นการจำกัดสิทธิความเป็นมนุษย์ซึ่งสามารถหาความรู้ เพิ่มขีดความสามารถและเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการพัฒนาประเทศได้แต่ตอลิบานไม่เห็นคุณค่าของความเป็นสตรีผู้มีความรู้ เริ่มบีบคั้นให้ออกจากงาน เลิกจ้าง ทำให้ไม่มีรายได้ ความต้องการของตอลิบานคือต้องการให้สตรีเป็นผู้รับหน้าที่เป็นผู้ให้กำเนิดบุตร ไม่ต้องมีการศึกษา ไม่มีสังคม ห้ามการพบปะกันสตรีอัฟกันถูกห้ามเข้าไปในสวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย เด็กนักเรียนถูกห้ามเข้าเรียนในระดับเตรียมอุดม ขณะนี้ได้มีการพักเรียน ไม่ต้องพูดถึงการแสดง การบันเทิงอื่นๆ ซึ่งถูกอ้างว่าขาดต่อหลักศาสนาด้านการลิดรอนความเป็นมนุษย์ คงไม่มีการกดขี่สิทธิสตรีที่ไหนในโลกเมื่อเทียบกับสังคมตอลิบาน ทั้งที่ให้คำมั่นว่าจะไม่เข้มงวดเหมือนยุคปี 1990สภาพปัจจุบัน รัฐบาลตอลิบานยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลก มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ให้การรับรอง ทรัพย์สินที่ฝากไว้ในต่างประเทศโดนอายัดโดยรัฐบาลตะวันตก ที่เหลือมีไม่มากหลังจากถูกขนออกไปโดยผู้นำก่อนแพ้ศึกรัฐบาลตอลิบานไม่สามารถบริหารเศรษฐกิจได้เพราะขาดงบประมาณและรายได้ ประชาชนอยู่ในสภาวะยากจน ขาดแคลนสิ่งของจำเป็น เงินเฟ้อองค์กรด้านความช่วยเหลือต่างๆ จากนานาชาติประสบปัญหาเมื่อรัฐบาลตอลิบานห้ามสตรีอัฟกันทำงานในหน่วยงานเอ็นจีโอ ด้านสาธารณสุข การดูแลแม่และบุตรคำสั่งห้ามอ้างว่าสตรีอัฟกันทำงานให้เอ็นจีโอไม่สวมฮิญาบ หรือผ้าคลุมหน้า ทำให้สตรีหลายพันคนไม่ได้ทำงาน ส่งผลกระทบอย่างมากในงานดูแลสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย องค์การกาชาดสากลได้จ้างงานสตรีกว่า 3 พันคน ต้องหยุดมีเสียงเรียกร้องจากประชาคมโลกให้รัฐบาลตอลิบานอนุมัติให้สตรีทำงานกับองค์กรเอ็นจีโอนานาชาติต่อไปด้านมนุษยธรรมและการดูแลงานสาธารณสุขกลุ่ม Care และกลุ่ม Save the Children ได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าไม่สามารถทำงานช่วยเหลือประชากรอัฟกันหลายล้านคน ถ้าไม่มีแรงงานสตรีเข้ามาช่วยเพราะเป็นงานดูแลพยาบาล จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่กลุ่ม Care International, the Norwegian Refugee Council (NRC), Save the Children ย้ำว่าไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากพนักงานสตรี องค์กร The International Rescue Committee และ Islamic Relief ก็หยุดปฏิบัติงานเช่นกันความยากจน ความอดอยากขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็น ทำให้องค์การสหประชาชาติหวั่นวิตกว่าจะเกิดวิบัติภัยใหญ่หลวงด้านมนุษยชาติในอัฟกานิสถานประชาชนที่ลำบากยังพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ ซึ่งถูกควบคุมอย่างเข้มงวดทุกจุดผ่านแดนเข้าออก พวกที่ยังยอมทนอยู่เพราะไม่มีหนทางเลือกอย่างอื่นนอกจากไม่ให้ความช่วยเหลือและผ่อนปรนกฎระเบียบ รัฐบาลตอลิบานยังขู่ว่าจะถอนใบอนุญาตของกลุ่มเอ็นจีโอที่ทำงานภายในประเทศ ถ้าเป็นอย่างนั้นประชาชนหลายล้านคนจะไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านสุขภาพ การรักษา ชีวิตความเป็นอยู่