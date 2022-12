แปลกแต่จริง! พรรคการเมืองอ้างว่าห่วงสังคม แต่กลับจะคว่ำกฎหมายกัญชาไม่ให้มีกฎหมายมาควบคุม / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

จากกรณีที่ได้แถลงข่าวระบุว่านโยบายกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการเต็มรูปแบบ ทำให้กัญชาทางการแพทย์ผิดเพี้ยนไปนั้น[1] น่าจะเป็นคำแถลงที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้กรณีที่นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขตัดสินประโยชน์และโทษของกัญชาด้วยความเชื่อตามสื่อโฆษณาชวนเชื่อและหลักฐานวิจัยขั้นต่ำ โดยไม่สนใจตำราแพทย์หรือผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ขั้นสูงนั้นไม่เป็นความจริงเพราะผลการศึกษาของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้นเป็นการยืนยันด้วยการรวบรวมงานวิจัยทางคลินิกและการวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis)ที่มีคุณภาพ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานวิจัยที่ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูง สรุปได้ว่ากัญชามีประโยชน์ไม่เพียงทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังมีบทบาทต่อการส่งเสริมสุขภาพด้วย โดยพบว่าช่วยลดอาการปวด ลดความเจ็บปวดเรื้อรังจากโรคมะเร็ง ใช้การสูดดมกัญชาแห้งเพื่อลดอาการปวดและลดความเครียดในผู้ป่วยโรคโครห์น ลำไส้อักเสบ อีกทั้งยังช่วยลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานลดอาการวิตกกังวล หรือไม่เพิ่มอาการวิตกกังวลอีกด้วย [2]โดยเฉพาะอย่ายิ่ง ความน่าสนใจที่ไปไกลกว่านั้นคือ “ยังอยู่ในฐานะสมุนไพร “” ด้วย เพราะงานวิจัยตีพิมพ์ใน BMJ Open ซึ่งวารสารทางการแพทย์ชั้นนำเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำรวจพบว่าผู้ที่ใช้กัญชาลดลงอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย[3]ในทางตรงกันข้ามหากต้องการหลักฐานเชิงประจักษ์ “ตามที่นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ แถลงข่าวนั้น โดยต้องให้ผู้ป่วย หรือคนไทยต้องรอเพียงงานวิจัยที่เต็มรูปแบบของฝรั่งหรือแบบสากล แม้จะเป็นเรื่องที่ใช้เป็นรูปแบบหลักของการแพทย์แผนปัจจุบันที่ต้องเคารพ แต่การได้ยาชนิดหนึ่งที่ผ่านงานวิจัยเชิงประจักษ์ขั้นสูงจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๑๗-๒๐ ปี คงมีแต่บริษัทยาข้ามชาติที่มีทุนมหาศาลเท่านั้นที่จะทำได้ รูปแบบดังกล่าวนี้ย่อมมาพร้อมกับค่ายาที่มีค่าสิทธิบัตรยาในราคาแพงอย่างแน่นอน และผูกขาดเฉพาะวงการแพทย์แผนปัจจุบันหรือกลุ่มทุนบริษัทยาเท่านั้นอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกได้เปิดทางยอมรับการแพทย์ที่ตกทอดมาทางวัฒนธรรมที่บันทึกถ่ายทอดมาจากจากรุ่นสู่รุ่นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องรอรูปแบบงานวิจัยแบบฝรั่งอย่างเดียวที่ต้องใช้เวลาและทุนมหาศาลซึ่งประเทศไทยควรจะต้องภูมิใจที่ประเทศไทยมีมรดกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน และการใช้สมุนไพรเพื่อพึ่งพาตัวเองในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยปัจจุบันประเทศไทยได้มีกฎหมายรับรองโดยเฉพาะ และยังมีสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์พื้นบ้านกฎหมายดังกล่าวยังได้รับคำชื่นชมความก้าวหน้าในทางสากล จึงไม่ต้องรอ หลักฐานเชิงประจักษ์ “ขั้นสูง” แต่เพียงอย่างเดียวกรณีที่นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่สนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปราศจากสารปนเปื้อนมาให้ผู้ป่วยใช้ แต่เน้นปลูกกันเอง รักษาตัวเอง ซึ่งจะมีสารปนเปื้อน โลหะหนักต่างๆ ที่เป็นอันตรายนั้น ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้กัญชาทางการแพทย์มาโดยตลอดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ถูกผลิตขึ้นมาจากหลายหน่วยงาน ดังเช่น โรงงานขององค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์โรงงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงงานของมหาวิทยาลัย และโรงงานยาของโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย อีกทั้งยังได้ตั้งคลินิกกัญชาเพื่อส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงกัญชามากขึ้น การกล่าวหาว่าไม่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องเท็จแต่ด้วยรูปแบบที่ยึดหลักฐานเชิงประจักษ์ “” ของการแพทย์แผนปัจจุบันต่างหาก ที่ตั้งเงื่อนไขการจ่ายกัญชาที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน อีกทั้งยังติดเงื่อนไขที่ว่ากัญชาเป็นยาเสพติด ได้ทำให้แพทย์จ่ายยากัญชาได้น้อยมากไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และทำให้ประชาชนต้องหันไปใช้กัญชาใต้ดินเป็นจำนวนมากยิ่งไปกว่านั้นตัวเลขที่ได้รับกัญชาในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นมีเพียงร้อยละ ๑๖ เท่านั้น ซึ่งแปลว่ามีประชาชนใช้ประโยชน์กัญชทางการแพทย์นอกระบบมากถึงร้อยละ ๘๔ เช่น ได้จากญาติ ตลาดมืด และที่ไม่สามารถระบุที่มาของกัญชาได้[4]ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์จะใช้อย่างผิดกฎหมาย แต่ผลสำรวจก็ได้พบว่าหลังใช้กัญชาประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงโรคในทางที่ดีขึ้นถึงดีขึ้นมากจำนวนมากถึงร้อยละ ๙๓.๔[4] และส่วนใหญ่ใช้ปริมาณเท่าเดิมจากที่เคยใช้ครั้งแรกโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณเราจึงไม่ควรเอาประชาชนผู้ที่ได้ประโยชน์จากกัญชาจำนวนมากมาเป็นอาชญากรหรือเป็นนักโทษเพียงเพราะการใช้ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการผูกขาดทางการแพทย์ในรูปแบบการวิจัยเชิงประจักษ์ “ของสากลแต่เพียงอย่างเดียว จริงหรือไม่?จากหลักฐานความจริงข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีการใช้กัญชาใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จำนวนมากอยู่แล้ว และผู้บริโภคจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเพื่อลดความเสี่ยงจากกัญชาในตลาดมืดที่อาจปนเปื้อนสารพิษจากการปลูกที่ไม่มีการตรวจสอบและไม่รับผิดชอบ หรือเสี่ยงจากสารสังเคราะห์กัญชาที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นกัน การปลูกเพื่อสุขภาพด้วยการพึ่งพาตัวเอง จึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงจากกัญชาใต้ดินเหล่านี้การไม่ยอมรับความจริงและยังยืนยันที่จะผูกขาดทางการแพทย์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ขั้นสูงต่างหาก กลับจะทำให้ประชาชนต้องได้รับกัญชาที่มีความเสี่ยงต่อสารปนเปื้อน โลหะหนักต่างๆ ที่เป็นอันตรายยิ่งกว่า และยังมีราคาแพงด้วย และในต่างประเทศที่มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาก็อนุญาตให้ประชาชนปลูกเพื่อการพึ่งพาตัวเองได้ เช่น แคนนาดา และหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกากรณีที่นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข ใช้การแพทย์แผนอนุทินโดยอ้างว่าคนไทยทุกคนเก่งเรื่องกัญชาอยู่แล้ว และใช้มาหลายร้อยปี คิดเอง ปลูกเอง สกัดเอง สั่งใช้เอง โดยไม่ต้องพึ่งแพทย์สำหรับ “กัญชา” เป็นสมุนไพรที่อยู่ในทั้งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทย และเคยใช้มาหลายร้อยปีนั้น เป็นข้อเท็จจริงกรณีที่นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงกล่าวหาว่ากระทรวงสาธารณสุข มีความเชื่อว่าคนไทยทนกัญชาได้ดีกว่ามนุษย์พันธุ์อื่นบนโลกใบนี้ ใครอยากใช้ก็ใช้เลยไม่ต้องให้หมอตรวจหรือประเมินนั้นไม่เป็นความจริงเพราะเมื่อตรวจสอบดูแล้วกระทรวงสาธารณสุขหรือนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่เคยมีคำแถลงเรื่องคนไทยทนกับกัญชาเหนือกว่ามนุษย์พันธุ์อื่นในโลกแต่ประการใด คำกล่าวดังกล่าวเป็นความเท็จแต่ความจริงมีอยู่ว่าในประเทศอื่นก็มีการให้ประชาชนปลูกกัญชาและใช้สำหรับการพึ่งพาตัวเองได้ เช่น แคนนาดา และหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ใช่เพราะคนไทยทนกัญชาได้กว่าชาติอื่นแต่ประการใดหากแต่งานวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้เสนอผ่านวารสารการเสพติดยาและแอลกอฮอล์ Drug and Alcohol dependence เป็นงานวิจัยที่ศึกษากลุ่มประชากรขนาดใหญ่ โดยมีการสำรวจตัวอย่างผู้สูบบุหรี่ ๑๕,๙๑๘ คน, แอลกอฮอล์ ๒๘,๙๐๗คน และกัญชาก็มีการสำรวจมากถึง ๗,๓๘๙ คนพบว่า นับตั้งแต่ใช้ครั้งแรกที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสจะเสพติดบุหรี่สูงสุดร้อยละ ๖๗.๕, ครั้งแรกที่ดื่มเหล้ามีโอกาสติดเหล้าสูงสุดร้อยละ ๒๒.๗ และหากสูบกัญชาครั้งแรกจะมีโอกาสติดกัญชาสูงสุดเพียงร้อยละ ๘.๙ เท่านั้น[7]นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ กล่าวหาว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความเชื่อว่า กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด แต่สหประชาชาติ และทั่วโลก ยังกำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษอยู่นั้นในความเป็นจริงแล้วการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสียงข้างมากหรือเกือบเป็นเอกฉันท์เห็นชอบประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งไม่มีการระบุชื่อพืชกัญชาเป็นยาเสพติดชนิดใดๆ ในมาตรา ๒๙ ซึ่งมีความแตกต่างจากประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติยาเสพติดทุกฉบับ โดยในครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์เห็นชอบในมติดังกล่าวด้วย[9]ยืนยันอีกครั้งด้วยร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ…. ที่ต้องมีการจัดทำขึ้นนั้นได้ระบุในเหตุผลเอาไว้ว่า[10] ซึ่งเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับ“หลักการ” ของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ โดยพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นชอบในหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งๆที่ในเวลานั้นมีเพียง ๔๕ มาตราเท่านั้น[9]แต่เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติแม้กัญชาจะไม่ได้เป็นยาเสพติดสำหรับประเทศไทย ย่อมจะเปิดความผ่อนปรนในกฎกติกาในงานวิจัย การวิจัยในมนุษย์รวมถึงทลายข้อจำกัดในทางการแพทย์ที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึง แต่การที่ยังมีการควบคุม “ตามขั้นตอน” อยู่ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษค.ศ. ๑๙๖๑ นั้น ย่อมจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทยมากกว่า และยังเชื่อว่าจะสามารถชี้แจงต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดได้ เพราะแม้แต่ทุกประเทศที่มีการใช้เพื่อนันทนาการมาหลายสิบปี ก็ไม่ได้ถูกลงโทษจากนานาชาติแต่ประการใดในทางตรงกันข้ามการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์และทางนันทนาการกลับเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วทั้งสิ้น มีทั้งในหลายประเทศในยุโรปแคนนาดา หลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ ฯลฯ[11]กรณีที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย แถลงข่าวว่าขณะนี้เป็นกัญชาเสรีสุดขั้ว และระบุว่าจะอภิปรายและให้กรรมาธิการฯพิจารณาว่าจะแก้ไขหรือไม่ หากไม่แก้ไขก็จะมีโอกาสตีตกสูงนั้น ขอเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… นั้น สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้แทนตามสัดส่วนของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมไปถึงข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิรวม ๒๕ คน เพื่อไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ขึ้นเมื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตราเสร็จปรากฏว่า มีมาตราเพิ่มขึ้นจาก ๔๕ มาตรามาเป็น ๙๕ มาตรา ซึ่งเพิ่มมาจากเดิมถึง ๕๐ มาตรา ซึ่งมาตราที่เพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นการเพิ่มบทบัญญัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และกระท่อมมาเปรียบเทียบ และซึ่งคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้ถกเถียงและลงมติจนเพิ่มมากลายเป็น ๙๕ มาตรา ซึ่งควบคุมเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนพรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งผู้แทนของพรรคมาเป็นกรรมาธิการฯ หากไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการฯเสียงข้างมากก็สามารถสงวนคำแปรญัตติได้ คำถามคือผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ได้สงวนคำแปรญัตติเอาไว้เพื่อลงมติในสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่หากไม่ได้สงวนคำแปรญญัติก็ย่อมเป็นความรับผิดชอบของพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่?ซึ่งเมื่อมาประชุมในคณะกรรมาธิการ ก็ได้เสนอให้มีพื้นที่สูบกัญชาในแหล่งท่องเที่ยวในคืนพระจันทร์เต็มดวง เสนอให้ผู้ประกอบการกัญชารายเล็กที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจาก ๑ ไร่ เป็น๕ ไร่ เสนอให้เพิ่มงบประมาณการวิจัยกัญชา เสนอให้อย่าผูกขาดทางการแพทย์อย่างเดียว และไม่เคยสงวนคำแปรญัตติหรือระบุในการประชุมแม้แต่ครั้งเดียวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ ใช้ไม่ได้ หรือเป็นโทษต่อเยาวชนอย่างร้ายแรงแต่ประการใดเพราะข้อเสนอทุกมาตราของ นายกนก วงศ์ตระหง่าน ได้รับการตอบสนองจากคณะกรรมาธิการฯด้วยความเคารพมาโดยตลอด จริงหรือไม่ทุกอย่างปรากฏรายละเอียดในบันทึกการประชุมไว้แล้วยิ่งไปกว่านั้นนายกนก วงศ์ตระหง่าน เมื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการฯ ก็ไม่เคยกล่าวในที่ประชุมถึงความไม่เหมาะสมของร่างกฎหมายที่แก้ไขในคณะกรรมาธิการฯ ดังนั้นจึงไม่เคยมีตัวแทนคณะกรรมาธิการของพรรคประชาธิปัตย์เคยเรียกร้องให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกแต่ประชการใดเพราะถ้าหากผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ได้สงวนคำแปรญัตติในมาตราใดเอาไว้ ก็ยังสามารถไปอภิปรายในฐานะเสียงข้างน้อยในกรรมาธิการฯ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเสียงข้างมากว่าจะเห็นชอบกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก หรือเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเพราะแม้แต่ผู้เขียนเองก็มีบางมาตราที่ไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการ ก็สงวนคำแปรญัตติไว้เพื่อรออภิปรายแล้วลงมติด้วยเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรเช่นกันและการที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย มีความเห็นว่าเป็นความบกพร่องตั้งแต่แรกของรัฐบาลที่ไม่ออกกฎหมายก่อนการปลดล็อกนั้น สะท้อนให้เห็นว่านายสาทิตย์วงศ์หนองเตย ไม่ได้เห็นใจผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ใช้กัญชานอกระบบทางการแพทย์จำนวนมากที่จะต้องเสี่ยงตกเป็นอาชญากรไปอีกนาน เพียงเพราะสภาผู้แทนราษฎรมัวแต่เล่นการเมืองเตะถ่วงกฎหมายไม่ให้ถูกพิจารณาแก้ไขรายมาตราจริงหรือไม่?และที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามทำทุกหนทางเพื่อไม่ให้กัญชาเสรี ด้วยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆอีกหลายฉบับ[12]-[24] ก็เป็นการประยุกต์ใช้กฎหมายเพื่อควบคุมกัญชา ส่วนหนึ่งก็เพราะสภาผู้แทนราษฎรได้เตะถ่วง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง จนนานเกินสมควร จริงหรือไม่?จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจประชาชนที่เฝ้ารอกฎหมายเพื่อการใช้ประโยชน์และการควบคุมกัญชา กัญชงอยู่ แทนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองจะได้ใช้สิทธิเห็นชอบ/แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… ของคณะกรรมาธิการ ได้ทุกมาตราตามที่ได้สงวนคำแปรญัตติเอาไว้ กลับแสดงท่าทีที่จะใช้วิธีขู่เข็ญบังคับให้กรรมาธิการฯต้องเห็นชอบกับพรรคการเมือง มิเช่นนั้นจะคว่ำกฎหมายจึงเป็นเรื่องแปลกแต่จริง! ที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขที่ถูกกล่าวหาว่าปล่อยกัญชาเสรีกลับเป็นฝ่ายออกกฎกติกา และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมกัญชาจำนวกมาก [12]-[24] ตามที่อำนาจทางกฎหมายเท่าที่จะทำได้ในระหว่าง รอการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชงในทางตรงกันข้ามพรรคการเมืองอ้างว่าห่วงสังคม ซึ่งมีส่วนร่วมในการปลดล็อกกัญชาออกจากประมวลกฎหมายยาเสพติด เอาแต่บ่นว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกติกาทั้งหลายไม่มีดี มีแต่ปล่อยให้กัญชาเสรี แทนที่จะเร่งเห็นชอบหรือแก้ไขพิจารณารายมาตรา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… ของกรรมาธิการฯกลับคิดแต่จะถ่วงเวลา หรือคิดจะคว่ำกฎหมายกัญชาไม่ให้มีกฎหมายมาควบคุมใดๆ ทั้งสิ้นปานเทพ พัวพงษ์พันธ์โฆษกคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ กระทรวงสาธารณสุข๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02T79RbGUVzhswMjAptjbhaMrqzHACgNePpVBLXn3NvwougJRCtDn3xXcAXtG9wsLCl&id=100044511276276&mibextid=Nif5ozอ้างอิง[1] ผู้จัดการออนไลน์, ปชป.ซัด "กัญชาแผนอนุทิน" ทำแพทย์แผนไทยผิดเพี้ยน ประกาศสธ.ใหม่ไร้อำนาจคุมจริง ขู่ตีตกกม., เผยแพร่: 30 พ.ย. 2565 15:22 ปรับปรุง: 30 พ.ย. 2565, 15:22 น.https://mgronline.com/politics/detail/9650000114138[2] ผู้จัดการออนไลน์, สวรส.เผยผลวิจัยต่างประเทศ พิสูจน์พบประสิทธิภาพกัญชากับการใช้ทางการแพทย์ เพื่อการรักษา-การเข้าถึง-และคุณภาพชีวิตผู้ป่วย, เผยแพร่: 29 พ.ย. 2565 14:06 น. ปรับปรุง: 29 พ.ย. 2565https://mgronline.com/qol/detail/9650000113696[3] Rajavashisth TB, Shaheen M, Norris KC, Pan D, Sinha SK, Ortega J, Friedman TC. Decreased prevalence of diabetes in marijuana users: cross-sectional data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III. BMJ Open. 2012 Feb 24;2:e000494. doi: 10.1136/bmjopen-2011-000494.https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/2/1/e000494.full.pdf[4] สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ. การศึกษาติดตามสถานการณ์การใช้และการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ระยะที่สอง. ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก). 2565[5] ผู้จัดการออนไลน์, ปานเทพ” โชว์หนังสือจริง 107 ปีก่อน หมอประจำพระองค์ ร.6 ให้ชาวบ้านใช้กัญชาพึ่งพาตัวเองได้, เผยแพร่: 19 ก.ย. 2565 20:01 ปรับปรุง: 19 ก.ย. 2565 20:01 น.https://mgronline.com/politics/detail/9650000090106[6] พระยาแพทย์พงศาพิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช), แพทย์ประจำบ้าน, พิมพ์ครั้งที่๒ พ.ศ. ๒๔๕๘ หน้า ๑๗๒[7] Catalina Lopez-Quintero, et al, Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: Results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC),Drug and Alcohol dependence, Volume 115, Issues 1-2, May 2011, Pages 120-130https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3069146/[8] Steven C. Markoff. Is Marijuana Addictive? The Medical Marijuana Magazine. http://www.drugsense.org/mcwilliams/www.marijuanamagazine.com/toc/addictiv.htm[9] บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคมพุทธศักราช ๒๕๖๔ หน้า ๗https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10018&mid=4334[10] ร่าง พระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ….ของพรรคภูมิใจไทยhttps://www.parliament.go.th/section77/manage/files/file_20220218082928_1_193.pdf[11] Wikipedia, Legality of cannabis.https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis[12] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔, ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ออกความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๕ ง, หน้า ๓๒และ บัญชีท้ายประกาศหน้า ๓ และ ๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/045/T_0032.PDF[13] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๔, ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ๑๐๕ ง, หน้า ๒-๓https://cannabis.fda.moph.go.th/wp-content/uploads/2021/05/PK64MOPH-CosmeticsHemp-180564.pdf[14] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. ๒๕๖๕, ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง, หน้า ๒๑https://cannabis.fda.moph.go.th/wp-content/uploads/2022/06/T65_0021.pdf[15] ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔, ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง, หน้า ๕https://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2021/08/Q.6-Canabis-2564.pdf[16] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ออกความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชาหรือกัญชง, ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง, หน้า ๒๒-๒๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0022.PDF[17] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ออกความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนชนิดสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล, ๒๓ กรกฎาคม๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖๘ ง, หน้า ๒๕-๒๖http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0025.PDF[18] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕, วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๕ง, หน้า ๘http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/035/T_0008.PDF[19] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕, ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง, หน้า๙http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/137/T_0009.PDF[20] ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕http://calendar.buu.ac.th/document/1655699635.pdf[21] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการปฏิบัตเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ, ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ๑๕๖ ง, หน้า ๒๐-๒๑http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/156/T_0020.PDF[22] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕, เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ, ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕, ๒๕ สิงหาคม๒๕๖๕, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง หน้า ๖-๗http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/198/T_0006.PDF[23] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๓๘) พ.ศ. ๒๕๖๕ออกความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชาหรือกัญชง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕, เล่ม ๑๓๙ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง, หน้า ๓๑-๓๓http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/251/T_0031.PDF[24] ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม(กัญชา)พ.ศ. ๒๕๖๕, ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง, หน้า ๓-๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/272/T_0003.PDF