“กฎหมายกัญชา” เพื่อการควบคุมที่ดีกว่า ใครคว่ำทิ้งแทนการแก้ไขรายมาตรา คือการเล่นการเมืองที่ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ต่อกรณีที่นักการเมืองพรรคต่างๆ ที่ได้แสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ….ว่ามีความห่วงใยต่อสังคมก็ดี หรือยืนหยัดว่าต้องการใช้ทางการแพทย์ก็ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความห่วงใยต่อกลุ่มเปราะบาง คือ เด็ก เยาวชน สตรีตั้งครรภ์ สตรีนมบุตรก็ดี และยังกล่าวขู่อีกด้วยว่าจะทำการ” กฎหมายดังกล่าวไม่ให้ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ ๒ ของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ….ที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ได้เห็นชอบให้ผ่านวาระที่ ๑ ในการรับหลักการเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕โดยที่ประชุมลงมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๓๗๒ เสียง ไม่รับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง และงดออกเสียง ๒๓ เสียง[1]-[2]และเสียงข้างมากหรือเกือบเป็นเอกฉันท์ในการเห็นชอบในวาระที่ ๑ ของร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… นั้นในประโยคแรกของเหตุผลคือการที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้โทษไม่ได้กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ก็มาจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรทั้งนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านทั้งหมดตลอดจนสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่มีใครเลย “แม้แต่คนเดียว” ที่ขอแก้ไขมาตรา ๒๙ ของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อความที่อยู่ในยาเสพติดประเภทที่ ๕ ตามความในมาตรา ๒๙ ของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยคงเหลือแต่” อยู่ในการยกตัวอย่างยาเสพติดประเภทที่ ๕[4]ซึ่งแตกต่างจากประมวลกฎหมายยาเสพติดทุกฉบับในอดีตทั้งหมดที่กำหนดตัวอย่าง “เช่น กัญชา” เอาไว้ในยาเสพติดประเภทที่ ๕ มาโดยตลอดและเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวารที่ ๓ ของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเห็นชอบกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๔๖๗ เสียง ไม่มีใครไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง[5]การเปิดช่องจากการแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติดดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เห็นควรให้ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดทุกประเภท นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ลงนามวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้การปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕[6]นอกจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านลงมติรับหลักการมากถึงด้วยคะแนน ๓๗๒ เสียง ต่อ ไม่รับหลักการ ๗ เสียง[1] ต่อร่าง พระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ…. ของพรรคภูมิไทย ในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ได้รับหลักการในวาระที่ ๑ โดยมีข้อความในมาตรา ๓ บัญญัติเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าหากพิจารณาเหตุการณ์ข้างต้นแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าการที่กัญชาไม่เป็นยาเสพติดมาโดยลำดับนั้น สภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากมีส่วนร่วมมาโดยตลอดหลังจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามสัดส่วนของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมไปถึงข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิรวม ๒๕ คน ให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ….เพื่อไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ขึ้นโดย ๒๕ คนนี้เป็นสัดส่วนตัวแทนมาจากคณะรัฐมนตรี ๕ คน, พรรคพลังประชารัฐ ๔ คน, พรรคภูมิใจไทย ๓ คน, พรรคประชาธิปัตย์ ๒ คน, พรรคเพื่อไทย ๖ คน, พรรคก้าวไกล ๒ คน, พรรคเศรษฐกิจไทย ๑ คน, พรรคชาติไทยพัฒนา ๑ คน, พรรคเสรีรวมไทย ๑ คนดังนั้นเมื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตราเสร็จปรากฏว่า มีมาตราเพิ่มขึ้นจาก ๔๕ มาตรามาเป็น ๙๕ มาตรา ซึ่งเพิ่มมาจากเดิมถึง ๕๐ มาตราใครจะชื่นชม หรือก่นด่าร่างกฎหมายที่เพิ่มบทบัญญัติมากขึ้นถึงกว่า ๒ เท่าตัว ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยกับพรรคภูมิใจไทย เพราะเป็นผลงานร่วมกันของหลายพรรคการเมือง จึงไม่ได้เกิดประโยชน์ใด ๆที่จะหา” หรือจากพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดในกฎหมายฉบับนี้เป็นธรรมดาที่กฎหมายฉบับหนึ่งที่มีผู้ที่มีส่วนได้เสีย และการขัดกันแห่งผลประโยชน์อยู่หลายส่วน หรือแม้แต่ในทัศนะความเชื่อเรื่องกัญชากับปัญหายาเสพติด ย่อมต้องมีข้อขัดแย้งในกรรมาธิการฯ อีกทั้งตัวแทนพรรคการเมืองต่างก็เป็นส่วนหนึ่งขอการแสดงความคิดเห็นในทุกมาตราอยู่แล้วและกฎหมายแต่ละมาตราที่ออกมานั้นต่างก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากแล้ว ไม่มีใครที่จะไปแทรกแซงได้ เช่นเดียวกันกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยในคณะกรรมาธิการก็ยังสามารถสงวนคำแปรญัตติเอาไว้อภิปรายแสดงเหตุผลอีกครั้งเพื่อไปลงมติในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนั้นกรรมาธิการฯ ยังได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้สงวนคำแปรญัตติเพื่อให้กรรมาธิการพิจารณาแล้วเช่นกัน นั่นหมายความว่าหากคณะกรรมาธิการฯ ยืนยันตามเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ยังสงวนคำแปรญัตติเอาไว้อภิปรายแสดงเหตุผลอีกครั้งเพื่อลงมติในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเช่นกันนั่นหมายความว่าทั้งคณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็ดี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการฯ สามารถใช้สิทธิในการสงวนคำแปรญัตติที่ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการรายมาตรา เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ได้ข้อยุติทางใดทางหนึ่งแปลว่าในความเป็นจริงแล้ว กฎหมายที่ตราขึ้นมาเพื่อการควบคุมกัญชานั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากสามารถแก้ไขได้ทุกมาตรา โดยไม่จำเป็นต้องคว่ำกฎหมายฉบับนี้เพียงเพื่อหวังผลอยากเห็นกัญชาไม่มีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมอย่างเป็นระบบโดยสำหรับในมุมมองเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการฯนั้น ได้ทบทวนงานวิจัยแล้วพบว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่[7] ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดในสหรัฐอเมริกาต่างเห็นตรงกันว่ากัญชามีความปลอดภัยมากและอัตราการติดนั้นอยู่เพียงระดับ “กาแฟ”เท่านั้น[8]ในทางตรงกันข้ามเหล้าและบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่ร้ายแรง โดยเฉพาะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งหลายอวัยวะ[9]ในขณะที่งานวิจัยพบว่านอกจาก “กัญชา” จะไม่เคยถูกขึ้นทะเบียนในบัญชีสารก่อมะเร็งของสถาบันวิจัยมรเร็งระหว่างประเทศ (IARC) ภายใต้องค์การอนามัยโลกแล้ว[9] งานวิจัยกลับพบผลตรงกันข้ามว่าผู้ที่ใช้กัญชาลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดลง เช่น ลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งไตถึง ๒ เท่าตัวเทียบกับคนที่ไม่เคยใช้กัญชา[10]ความน่าสนใจที่ไปไกลกว่านั้นคือา” ยังอยู่ในฐานะสมุนไพรด้วย เพราะงานวิจัยยังพบว่าผู้ที่ใช้กัญชาลดลงอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย[12]นอกจากนั้นผลกระทบสุทธิสามารถวัดได้จากประเทศที่มีการใช้กัญชาทั้งทางการแพทย์และนันทนาการ กลับพบว่า บริษัทยามียอดขายยาเคมีหลายโรคโดยรวมลดลง ใบสั่งยาหลายโรคก็ลดลง ราคาหุ้นบริษัทยาก็ลดลงอีกด้วย[13]-[16]ในขณะที่” และซึ่งกระตุ้นประสาทที่เพิ่มความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมหรือก่อความรุนแรงในสังคมไทย ซึ่งนอกจากจะตรงกันข้ามกับกัญชาที่มีสรรพคุณสงบประสาทแล้ว กัญชายังมีบทบาทต่อการลดปัญหายาเสพติดที่ร้ายแรงในต่างประเทศอีกด้วย (ทั้งทางการแพทย์ และการนันทนการอย่างมีความควบคุม) ซึ่งรวมถึง การติดยากลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์, ยาบ้า, เฮโรอีน, เหล้า ฯลฯ อีกด้วย[17]-[19]แปลว่ากัญชานอกจากจะติดยากแล้ว ยังมีบทบาทในการลดปัญหายาเสพติดโดยรวมในประเทศที่เปิดให้มีการใช้กัญชาอีกด้วยแต่มิใช่ว่าทางคณะกรรมาธิการจะไม่เห็นผลเสียของกัญชา ในทางตรงกันข้ามคณะกรรมาธิการมีความห่วงใยต่อการ “ที่นอกจากจะมีการใช้กันมากเป็นส่วนใหญ่ และเหตุที่เกิดเช่นนี้เพราะแพทย์จำนวนมากปฏิเสธการจ่ายกัญชาให้กับผู้ป่วย หรือมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากไป[20]-[21]การที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้กัญชาทางการแพทย์ใต้ดินอยู่จริงและใช้กันในวงกว้างด้วยเพราะแพทย์กับประชาชนมีความคิดเห็นต่อกัญชาไม่สอดคล้องกัน ย่อมเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้บริโภค นอกจากปัญหาการปนเปื้อนสารพิษ ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก รวมไปถึงการถูกเอาเปรียบด้านราคากับคุณภาพแล้ว ยังอาจพบปัญหา “สารสกัดกัญชาสังเคราะห์” จะเป็นอันตรายร้ายแรงเฉียบพลันต่อผู้บริโภคกัญชาได้เมื่อกัญชามีโทษน้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ ในขณะที่มีประโยชน์มากกว่าบุหรี่ ดังนั้นการวางโครงสร้างกฎหมายจึงต้องนำการควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเพิ่มเติม ไม่ให้กัญชาควบคุมด้อยไปกว่าบุหรี่และเหล้าจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นขณะกรรมาธิการจึงได้เพิ่มบทบัญญัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบมาประยุกต์ใช้ ยืนยันได้ว่าการควบคุมเข้มกกว่าเหล้าและบุหรี่เล็กน้อย แต่จะให้คุมเข้มเหมือนยาเสพติดร้ายแรงก็ไม่ได้เช่นกันเหล้าและบุหรี่ควบคุมต่อเด็กเยาวชน สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตรอย่างไร กัญชาก็ทำอย่างนั้น แต่มีบทลงโทษรุนแรงกว่าเหล้าและบุหรี่เหล้าและบุหรี่สามารถนำเข้าบ้านได้อย่างไร ควบคุมสมาชิกครอบครัวอย่างไร กัญชาก็ต้องไม่ด้อยไปกว่าเหล้า บุหรี่ หรือกระท่อม แต่จะต้องควบคุมมากว่าเรื่องจำนวนที่ปลูกในบ้าน ซึ่งต่างจากเหล้า บุหรี่ และกระท่อมการโฆษณามีข้อห้ามอย่างไรกับบุหรี่และเหล้า การบริโภคกัญชาหรือการโฆษณาช่อดอกกัญชาก็ต้องทำในระดับเดียวกันแต่ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก และต้องการควบคุมให้เข้มกว่าเหล้าและบุหรี่ ก็ต้องมีหลักฐานว่าเป็นไปด้วยเหตุผลใดดังนั้นถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความจริงใจ และไม่เล่นการเมือง ก็ต้องทยอยลงมติแก้ไขรายมาตราให้ไปจนจบ เพื่อจะได้มีกฎหมายการควบคุมกัญชาให้มาบังคับใช้ในทางใดทางหนึ่งอ้างอิง[1] บันทึกการออกเสียลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ มิถุนายน 