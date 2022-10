หลักคิด“Harm Reduction” ทำไม “กัญชา” จะมาช่วยลดยาบ้า เหล้าและบุหรี่ได้? / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

การที่ประเทศไทยเลือกใชักัญชาเพื่อลดปัญหายาเสพติดที่รุนแรงนั้น ไม่ได้มโนคิดเอาเองตามอำเภอใจ แต่เป็นไปตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016)แนะนำให้ภาคีกำหนดให้มีมาตรการทางเลือกกับผู้เสพยาเสพติด เพื่อผู้เสพเข้าสู่การบำบัดรักษา เช่น การนำมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)รวมถึงการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) มาปรับใช้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน[1]ตัวอย่างปัญหาของยาเสพติดนอกจากจะหมายรวมถึงความรุนแรงของตัวยาที่ทำให้เกิดการติด ความเป็นพิษหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างรุนแรงจนนำสู่สาเหตุการเสียชีวิต รวมถึงยาที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตเฉียบพลันในการใช้ยาอีกด้วยตัวอย่างของความรุนแรงที่เกิดจากยาเสพติดบางประเภท ได้แก่การใช้เข็มร่วมกันแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อโรคเอชไอวี หรือการติดเชื้อไวรัสตับ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น “”จากยาเสพติดหลายชนิด[2]แต่การที่จะลดปัญหาความรุนแรงจากยาเสพติดหรือที่เรียกว่านั้น มีหลักคิดดังต่อไปนี้“ยอมรับความจริง” ว่าการทำให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือการทำให้เกิดการยาที่ผิดกฎหมาย อะไรดีกว่าหรือแย่กว่ากันในโลกของความเป็นจริง และเลือกหนทางที่จะลดผลกระทบลดความรุนแรงในสิ่งนั้นให้ลดน้อยลงที่สุด ดีกว่าที่จะเพิกเฉยหรือประณามผู้ที่ใช้ยาทุกกลุ่ม“เข้าใจ” ในเรื่องการใช้ยาเสพติดนั้นมีความสลับซับซ้อนและมีปรากฏการณ์หลายมิติในพฤติกรรมที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงจากความรุนแรงในการใช้ยาไปสู่การเลิกใช้ยา ต้อง “รับรู้”ด้วยว่ามีบางหนทางในการใช้ยาที่ชัดเจนว่าปลอดภัยกว่าที่ใช้กันอยู่ด้วย“สร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่” ส่วนบุคคลหรือสังคม โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้ยาทุกชนิด เป็นหลักเกณฑ์ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบายเพื่อเข้าแทรกแซงในกลุ่มผู้ใช้ยาจัดให้มีงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริการ “ให้การช่วยเหลือเพื่อผู้ติดยาให้ลดความรุนแรงการใช้ยา” แทนการใช้การตัดสินในกระบวนการยุติธรรมหรือบทลงโทษทางอาญาต้องให้แน่ใจว่าผู้ที่ใช้ยาเสพติดและกลุ่มคนที่เคยมีประวัติในการใช้ยาเสพติดเป็นประจำคือเสียงสะท้อนที่แท้จริง ทั้งในการนำเสนอโครงการและออกแบบนโยบายเพื่อคนกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดยืนยันจากประชากรผู้ใช้ยาเสพติดด้วยกลุ่มของพวกเขาเอง ในการเป็นกลุ่มคนเบื้องแรกที่จะลดความรุนแรงจากการใช้ยาเสพติดของพวกเขา และแสวงหาการให้และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่แท้จริงในการใช้ยาตระหนักรับรู้ว่าข้อเท็จจริงในเรื่อง ความยากจน ชนชั้น การเหยียดเผ่าพันธุ์ การโดดเดี่ยวออกจากสังคม ความเจ็บปวดในอดีต การแบ่งแยกกีดกันเรื่องเพศ และรวมถึงความไม่เท่าเทียมอื่นในสังคมมีผลต่อความอ่อนแอของประชาชน และความสามารถในการรับมือกับยาที่มีความรุนแรงด้วยต้องไม่พยายามเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริง โศกนาฏกรรมความรุนแรง และอันตรายที่สัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย [3]เป็นอย่างที่ทราบกันว่าในบรรดายาเสพติดทั้งหลายนั้น “กัญชา” เป็นสมุนไพรที่ทำให้เกิดการเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่[3] และมีความน่าจะเป็นในการติดกัญชาอยู่เพียงระดับ “กาแฟ” เท่านั้น[5]สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) ได้รายงานว่าในปี 2563 มีประชากรในโลกที่อายุ 15-64 ปีมีผู้ใช้สารเสพติดมากถึง 284 ล้านคน แบ่งเป็นการใช้กัญชามากถึง 209 ล้านคน(73.59%), รองลงอันดับที่สองคือกลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์ 61 ล้านคน (21.48%), ยาบ้า 34 ล้านคน (11.97%), โคเคน 21 ล้านคน(7.39%) และยาอีประมาณ 20 ล้านคน (7.04%)[6]จากกลุ่มผู้ใช้ยาทั้งหมด มีสาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกกลับเป็นยากลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์คิดเป็น 77%, ยาบ้า 7%, โคเคน 4%, กัญชา 4%[6]แต่เรื่องที่น่าคิดไปกว่านั้นคือ บุหรี่ และเหล้า ซึ่งเสพติดง่ายกว่ากัญชา แต่กลับหาซื้อได้ง่ายและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนในโลกนี้จำนวนมากจริงๆโดยในรายงานชิ้นเดียวกันนี้พบว่าในปี 2562 พบว่าบุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในโลกมากถึง 8.7 ล้านคน และการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตรองลงมาถึง 2.4 ล้านคน ในขณะที่มีประชากรที่เสียชีวิตจากยาเสพติดอื่นๆ ประมาณ 5 แสนคน[6] ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เหล้าและบุหรี่เป็นปัญหาของการเสียชีวิตมากยิ่งกว่ายาเสพติดอื่นๆ ด้วยแปลว่านอจากกัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่แล้ว ยังก่อความรุนแรงและอันตรายน้อยกว่าเหล้า บุหรี่ โอปิออยด์ ยาบ้าด้วยยังไม่นับอาการเมายาบ้า หรือเมาเหล้าแล้วอาละวาด ก่ออาชญากรรมในสังคมอย่างมากมาย แต่กลับไม่เกิดลักษณะดังที่ว่านี้กับกัญชา ซึ่งหากบริโภคเกินปริมาณกลับทำให้ขาดกลัวและนอนหลับข่าวดีคือประเทศหรือมลรัฐที่ใช้กัญชาทั้งในทางการแพทย์และนันทนาการกลับพบในงานวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆ ว่ากัญชาหรือสารสกัดกัญชา ช่วยลดปัญหายาเสพติดที่รุนแรง ทั้งกลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยลด์ เฮโรอีน ยาบ้า เหล้า และบุหรี่ ด้วยโดยกัญชาได้ถูกนำมาเริ่มต้นนำมาใช้สารสกัดแคนนาบิไดออลทั้งในกัญชาหรือกัญชง เพื่อลดการติดยากลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์ รวมทั้งเฮโรอีน[7] รวมทั้งการใช้กัญชาเพื่อลดการติดโคเคนในแคนนาดาอีกด้วย[8]โดยวารสารเกี่ยวกับการลดความรุนแรงจากยาเสพติดโดยตรงที่เรียกว่าฉบับเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้นคณะวิจัยชาวแคนนาดาได้ทำการสำรวจประชากรชายและหญิงประมาณ 3,110 คน อายุเฉลี่ย 40 ปี โดยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการปวดหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิต 1,700 คน หรือประมาณ 83.7%โดยกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ประมาณ 1,515 คน หรือประมาณ 74.6% ได้ใช้กัญชาทุกวันประมาณ 1.5 กรัม ประชากรส่วนใหญ่ 953 คนใช้เพื่อแทนใบสั่งยา 69.1% ซึ่งรวมถึงการลดยาในกลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์, รองลงมาอีก 515 คนหรือประมาณ 44.5% ใช้เพื่อทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, โดยอีกจำนวน 406 คน หรือประมาณ 31.1% ใช้เพื่อทดแทนบุหรี่ และยังมีประชากรอีก 136 คน หรือประมาณ 26.6% ใช้เพื่อทดแทนยาเพติดที่ผิดกฎหมายอื่นๆงานวิจัยชิ้นนี้ได้พบข้อมูลการสำรวจว่าการใช้กัญชามีบทบาทในการมาทดแทนยากลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่นๆ และยังเห็นว่างานวิจัยกำลังมีมากขึ้นที่กำลังจะแนะนำว่าการเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงกัญชาทั้งทางการแพทย์และนันทนาการอย่างมีการควบคุมให้เหมาะสม สามารถส่งผลทำให้ลดความรุนแรงจาก โอปิออยด์, แอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติดอื่นๆได้[9]ต่อมาผลการศึกษาวารสารสาธารณสุขของอเมริกัน ชื่อ American Journal of Public Health (AJPH) ได้เผยแพร่งานวิจัยเมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 ในการศึกษาที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดาระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559-2561 พบว่า 25% ของผู้ที่ใช้กัญชานั้นเพื่อลดยาที่อันตรายหรือรุนแรงอย่างอื่นที่เรียกว่า “” (เช่น เฮโรอิน, ฝิ่น, โคเคน, ยาบ้า, หรือแอลกอฮอล์) และพบเหตุผลที่มากที่สุดคือใช้กัญชาเพื่อทดแทนยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทถึง 50% และการทดแทนกลุ่มฝิ่นหรือโอปิออยด์ที่ผิดกฎหมายอีก 31%[10]หัวหน้าคณะวิจัยชาวแคนนาดาคนเดียวกันนี้ ได้วิจัยต่อเนื่อง และ ได้ทำงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารกัญชาและสารสกัดจากกัญชาในปีต่อมาชื่อเผยแพร่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565ในการศึกษาเรื่องกัญชาแบบไปข้างหน้า (Cohort Study) ในการเฝ้าสังเกตการณ์กลุ่มประชากร 5,706 คน พบว่าการใช้กัญชาได้ประสบความสำเร็จในการทดแทนกลุ่มประชากรที่ใช้ยาที่รุนแรง โดยเฉพาะยาบ้า (Metamphetamine) และทำให้ต้องมองกัญชาเป็น “ยุทธศาสตร์” ที่จะนำมาใช้เพื่อลดปัญหาผู้ที่ใช้ยาเสพติดมากขึ้น[11]ดังนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการทำสงครามกับยาเสพติดยังไม่เคยประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง เพราะในความเป็นจริงการค้ายาเสพติดใต้ดินนั้นมีทั้งผลประโยชน์และการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ด้วย การทำสงครามยาเสพติดด้วยมาตรการความรุนแรงโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม จึงมักจะพบปัญหา “การฆ่าตัดตอนเพื่อไม่ให้ถึงผู้บงการ”, การกลั่นแกล้งทางการเมือง, การกำจัดคู่แข่งที่ค้ายาเสพติด ฯลฯ ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปยาเสพติดก็คืนกลับมาทำลายสังคมต่อไปได้ในที่สุดการที่กัญชาได้มามีบทบาทมากขึ้นในการลดการใช้ยาที่รุนแรงในหลายประเทศ จนถึงขั้นการลดอาชญากรรมในสังคมได้นั้น เกิดจากความเต็มใจของผู้ที่ใช้ยาที่รุนแรงหันมาใช้กัญชามากขึ้นนั่นเองและเหนือไปกว่าการใช้กัญชาเพื่อลดปัญหาความรุนแรงของยาเสพติดแล้ว คือกัญชาได้เป็นสมุนไพรที่ช่วยทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น จากงานวิจัยในทุกมลรัฐของสหรัฐอเมริกาพบใบสั่งยาลดลง ยอดขายยาแผนปัจจุบันลดลงด้วยซึ่งหากนักการเมืองมีความจริงใจและไม่เล่นการเมือง ก็ควรจะเร่งพิจารณาผ่านหรือแก้ไข พระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. ที่ค้างอยู่ในวาระที่สองสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในขณะนี้ และเลื่อนมาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนพิจารณาให้เร็วขึ้น เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 